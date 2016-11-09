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مقتل مواطن خمسيني على يد شقيقه الثلاثيني بمحافظة ينبع

9 نوفمبر, 2016 , 18:49 م
مقتل مواطن خمسيني على يد شقيقه الثلاثيني بمحافظة ينبع
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صحيفة المرصد:وقعت جريمة قتل ظهر اليوم بمحافظة ينبع حي العمودي حيث قام الجاني بإطلاق النار على رأس شقيقه ليلقى حتفه بالمستشفي أثناء محاولة إنقاذه.
ووفقا لموقع سبق قال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام: “تبين أن الجاني سعودي يبلغ من العمر 33 عاماً” وأضاف: “الجاني أطلق النار من مسدس كان بحوزته على أخيه البالغ من العمر 48 عاماً مما أسفر عن مصرعه فور وصوله إلى المستشفى” و تحفظت الجهات الأمنية على الجاني واتخذت الإجراءات الأولية”.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    راكاااان

    الله يرحمه ويحسن عزاء ذويه .. غالبآ مايكون وراؤ هذه الجريمه الميراث والظلم فيه وعدم اعطاء الورثه حقوقهم ومماطلتهم
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  2. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    احمد عسيري

    انا لله وانا اليه راجعون ( اللهم اجبر مصابنا في اخلاقنا )
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  3. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    فريدة شوقي

    زمن قتل الاقارب
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  4. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    زائر70

    15في السابق فيه مرضى نفسيين سواءمعيون اومسحور او مختل عقلي ومسالمين وفيهم رحمه والمشاكل الحاليه سببها اما مخدرات او من الفئه الملعونه اتباع داعش وقتل الاقارب لم سمعه الاحالتين في سوريا والاردن
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  5. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    hima

    الله يرحمو,عنف في المجتمع وغالبا يحتاج الى نشر الفرح واراحه النفسيه وذلك بنشر اماكن الترفيه كلسينماء والمسارح والطرب.
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  6. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    فارس نحد

    هل تتوقعون ان المريض النفسي يخطط للجريمه كما يخطط لها المجرم المتعافي او مدمني المخدرات ام انها تأتي بلا مبالاه يجب ان نسمع من اصحاب الاختصاص
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  7. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
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  8. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    زائر70

    لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهم اخرجنا من مشاكلهم كماتخرج الشعره من العجينه نسال الله السلامه العايش هنا مثل الماسك على الجمره
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  9. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    مسمار

    احسنت يا ابا انس ***تعليق 7 بارك الله فيك
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  10. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    network

    مخالف للنشر
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  11. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    بوعلي

    لاحول ولاقوة الا بالله الشيطان اذا حضر عواقبه وخيمه الغضب يؤدى الى ارتكاب المصائب نسأل الله السلامه والعفو والعافيه
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  12. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    الهمداني

    قتل الاقارب تخصص بلا منافس غير اردني قتل امه والا الباقي تخصص بلا منازع
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  13. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    غييييوووورررر

    التعامل مع مريض مشلول الاطراف الاربع اسهل من التعامل مع المريض النفسي
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  14. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    ابوانس 07

    تعليق 4 علي العمري .. اولا: احمدالله على العافية ومن تقرب الى الله كفاه الله شر المصايب . وياليت لو استبدلت موسيقى وسينما وووالخ . بالصلاة وتلاوة القران فانها جلاء كل هم وكبت .الله يهديك تبي الفلة انت
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  15. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    المنتصر بالله

    مايحتاج حسب العاده مريض نفسي ومدمن مخدرات وودوه للمصحه بس مالقوا سرير ياخي حطوه في السيب أو المطبخ أهم شيء ما يقتل أخوه أو واحد من أهله علم
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  16. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    بدر

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يسترنا بسترة و يلطف بِنَا لا نعلم سبب انتشار قتل الاشقاء هل هو بسب المال إرث ام أمراض نفسيه ام ادمان المخدرات ام حقد و حسد ولكن البيوت اسرار لايعلمها الا الله
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  17. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    علي العمري

    كثر القتل. الله. المستعان. من الكبت. الي. فيه. الناس. لا مسرح. لا سينما. لا حفلات. موسيقية.
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  18. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    لا حول ولا قوة إلا بالله - ماذا جرى للبشر - كل يوم قتل - الله يرحم المقتول - والله يكون في عون القاتل - الحمدلله الذي عافنا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
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  19. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    ابو محمد

    جلو / الله **** علشان تعرف خطورة الاعتلال النفسي والمعاناة اللي يعانيه اهله
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  20. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    جلو

    معتل نفسيا كالعادة
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