صحيفة المرصد:وقعت جريمة قتل ظهر اليوم بمحافظة ينبع حي العمودي حيث قام الجاني بإطلاق النار على رأس شقيقه ليلقى حتفه بالمستشفي أثناء محاولة إنقاذه.
ووفقا لموقع سبق قال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام: “تبين أن الجاني سعودي يبلغ من العمر 33 عاماً” وأضاف: “الجاني أطلق النار من مسدس كان بحوزته على أخيه البالغ من العمر 48 عاماً مما أسفر عن مصرعه فور وصوله إلى المستشفى” و تحفظت الجهات الأمنية على الجاني واتخذت الإجراءات الأولية”.
مقتل مواطن خمسيني على يد شقيقه الثلاثيني بمحافظة ينبع
صحيفة المرصد:وقعت جريمة قتل ظهر اليوم بمحافظة ينبع حي العمودي حيث قام الجاني بإطلاق النار على رأس شقيقه ليلقى حتفه بالمستشفي أثناء محاولة إنقاذه.
تعليقات ( 20 )
راكاااانالله يرحمه ويحسن عزاء ذويه .. غالبآ مايكون وراؤ هذه الجريمه الميراث والظلم فيه وعدم اعطاء الورثه حقوقهم ومماطلتهم
احمد عسيريانا لله وانا اليه راجعون ( اللهم اجبر مصابنا في اخلاقنا )
فريدة شوقيزمن قتل الاقارب
زائر7015في السابق فيه مرضى نفسيين سواءمعيون اومسحور او مختل عقلي ومسالمين وفيهم رحمه والمشاكل الحاليه سببها اما مخدرات او من الفئه الملعونه اتباع داعش وقتل الاقارب لم سمعه الاحالتين في سوريا والاردن
himaالله يرحمو,عنف في المجتمع وغالبا يحتاج الى نشر الفرح واراحه النفسيه وذلك بنشر اماكن الترفيه كلسينماء والمسارح والطرب.
فارس نحدهل تتوقعون ان المريض النفسي يخطط للجريمه كما يخطط لها المجرم المتعافي او مدمني المخدرات ام انها تأتي بلا مبالاه يجب ان نسمع من اصحاب الاختصاص
زائر70لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهم اخرجنا من مشاكلهم كماتخرج الشعره من العجينه نسال الله السلامه العايش هنا مثل الماسك على الجمره
مسماراحسنت يا ابا انس ***تعليق 7 بارك الله فيك
networkمخالف للنشر
بوعليلاحول ولاقوة الا بالله الشيطان اذا حضر عواقبه وخيمه الغضب يؤدى الى ارتكاب المصائب نسأل الله السلامه والعفو والعافيه
الهمدانيقتل الاقارب تخصص بلا منافس غير اردني قتل امه والا الباقي تخصص بلا منازع
غييييووووررررالتعامل مع مريض مشلول الاطراف الاربع اسهل من التعامل مع المريض النفسي
ابوانس 07تعليق 4 علي العمري .. اولا: احمدالله على العافية ومن تقرب الى الله كفاه الله شر المصايب . وياليت لو استبدلت موسيقى وسينما وووالخ . بالصلاة وتلاوة القران فانها جلاء كل هم وكبت .الله يهديك تبي الفلة انت
المنتصر باللهمايحتاج حسب العاده مريض نفسي ومدمن مخدرات وودوه للمصحه بس مالقوا سرير ياخي حطوه في السيب أو المطبخ أهم شيء ما يقتل أخوه أو واحد من أهله علم
بدرلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يسترنا بسترة و يلطف بِنَا لا نعلم سبب انتشار قتل الاشقاء هل هو بسب المال إرث ام أمراض نفسيه ام ادمان المخدرات ام حقد و حسد ولكن البيوت اسرار لايعلمها الا الله
علي العمريكثر القتل. الله. المستعان. من الكبت. الي. فيه. الناس. لا مسرح. لا سينما. لا حفلات. موسيقية.
😎مرصداوي عنيد😎لا حول ولا قوة إلا بالله - ماذا جرى للبشر - كل يوم قتل - الله يرحم المقتول - والله يكون في عون القاتل - الحمدلله الذي عافنا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
ابو محمدجلو / الله **** علشان تعرف خطورة الاعتلال النفسي والمعاناة اللي يعانيه اهله
جلومعتل نفسيا كالعادة