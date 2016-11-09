مقتل مواطن خمسيني على يد شقيقه الثلاثيني بمحافظة ينبع

صحيفة المرصد:وقعت جريمة قتل ظهر اليوم بمحافظة ينبع حي العمودي حيث قام الجاني بإطلاق النار على رأس شقيقه ليلقى حتفه بالمستشفي أثناء محاولة إنقاذه.

ووفقا لموقع سبق قال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام: “تبين أن الجاني سعودي يبلغ من العمر 33 عاماً” وأضاف: “الجاني أطلق النار من مسدس كان بحوزته على أخيه البالغ من العمر 48 عاماً مما أسفر عن مصرعه فور وصوله إلى المستشفى” و تحفظت الجهات الأمنية على الجاني واتخذت الإجراءات الأولية”.