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مفاجأة مسلسل كارتوني تنبأ بفوز “ترامب” قبل 16 عامًا.. وكتب نهايته أيضًا!

9 نوفمبر, 2016 , 19:05 م
مفاجأة مسلسل كارتوني تنبأ بفوز “ترامب” قبل 16 عامًا.. وكتب نهايته أيضًا!
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صحيفة المرصد: فوز المرشح الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية اليوم على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وحصوله على 276 صوتًا، أعاد إلي الأذهان المسلسل الكارتون الأمريكي الشهير “عائلة سيمبسون” الذي تنبأ بهذا الحدث منذ حوالي 16 عامًا. وهو ما أثار حالة من الجدل كونه يتنبأ بما يحدث في العالم، وقد عرضت حلقاته في فترة التسعينات.

ومن أهم الرسائل التي تحققت على أرض الواقع مؤخرًا فوز ترامب برئاسة أمريكا، حيث ظهر في مسلسل The Simpsons منذ 16 عاما، ويظهر في الحلقة المرشح الأمريكي الفائز بالغا من العمر 84 عاما سنة 2030، وأوصل أمريكا إلى أزمة مالية خانقة وغارقة في الديون الخارجية و في تبعية لأوروبا و الصين و إعاناتهم.

وتنتهي حلقة المسلسل بتحمل “ليزا” البطلة لأعباء رئاسة الولايات المتحدة بعد فشل سياسة ترامب الذريع اقتصاديا ويظهر أيضا في لقطة أخرى من الحلقة صديق البطلة «ميلهاوس» مفسرا عن طريق رسم بياني الحالة المؤسفة التي آلت لها البلاد مما اضطرها لأخذ إعانات من الصين.

ومن أشهر الرسائل الخفية التي جملها هذا المسلسل أيضا أحداث 11 سبتمبر، وتم بث الحلقة سنة 1997، أي قبل 4 سنوات من التفجيرات، حيث تظهر في الحلقة البطلة ليزا بصدد مسك مجلة تحمل كلمة نيويورك، ويظهر أيضا رقم 9 الذي يرمز إلى شهر سبتمبر ورمز البرجين الذي يدل على هدف الضربة من جهة وعلى الرقم 11 من جهة أخرى (يوم الواقعة).



تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    تركي2

    وش سالفة هالكرتون كل شي يتنباء فية.
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  2. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    حزين

    كل شي مرسوم ومخطط له
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  3. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    خبير

    كلام فاضي عام 1997 كان فيه محاولة تفجير للبرجين وتكرار الامر عام 2001 موضوع آخر .
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  4. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    خلل

    شفت فلم كرتون قديم منشور قبل15سنه انو ترامب راح يحكم امريكا وراح ينهار الأقتصاد الأمريكي في عهده🙄
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  5. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    الحق يقال

    ليس صحيح هذا الفلم الكرتوني كان في عام ٢٠١٥
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  6. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    متابع

    و تنباء بالثورة السوريه قبل قيامها و رسم علمها على سياره جيب عسكرية . اننا قررت اتابع هذا المسلسل الكرتوني بكل دقه.
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  7. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    س ج

    أهم شي انا افتكينا منذ العبد
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  8. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    Ymni mahbob

    يستاهل وهذا من حسن نيته.....
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  9. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    ابومحمد9111

    ههه مساكين نحن عندما نعتقد ان الامور بمحظ الصدفه. بل هو تخطيط بعيد المدى وكذلك الاشخاص..!!. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
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  10. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    مرسيدس

    هههههههه أهم شي نصنع سلاح
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  11. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    عندنا اترامب ثاني

    الله يعينا بس
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  12. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
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  13. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
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  14. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    محمد الدوسري

    عند الغرب لا مجال للصدفة وكل شيء مخطط له لثلاثين سنة قدام نسأل الله ا يكفينا شرهم ويشغلهم عنا بانفسهم ومشاكلهم
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  15. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    فلم اخوانجي
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  16. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    واقع مؤلم

    خلوكم على أفلام كرتون وسلو أنفسكم فيها .. الموضوع أنتهى وفاز ترامب ويستاهل وأهي كلها 4 سنوات وإذا ضربتها الحمى 8 سنوات ويضرب الباب ويجي غيره . أما التأثير الخارجي على الإنتخابات الأمريكيه فأنسو موضوعه
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  17. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    بندر

    هذي خطط ما سونيه
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