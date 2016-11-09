مفاجأة مسلسل كارتوني تنبأ بفوز “ترامب” قبل 16 عامًا.. وكتب نهايته أيضًا!

صحيفة المرصد: فوز المرشح الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية اليوم على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وحصوله على 276 صوتًا، أعاد إلي الأذهان المسلسل الكارتون الأمريكي الشهير “عائلة سيمبسون” الذي تنبأ بهذا الحدث منذ حوالي 16 عامًا. وهو ما أثار حالة من الجدل كونه يتنبأ بما يحدث في العالم، وقد عرضت حلقاته في فترة التسعينات.
ومن أهم الرسائل التي تحققت على أرض الواقع مؤخرًا فوز ترامب برئاسة أمريكا، حيث ظهر في مسلسل The Simpsons منذ 16 عاما، ويظهر في الحلقة المرشح الأمريكي الفائز بالغا من العمر 84 عاما سنة 2030، وأوصل أمريكا إلى أزمة مالية خانقة وغارقة في الديون الخارجية و في تبعية لأوروبا و الصين و إعاناتهم.
وتنتهي حلقة المسلسل بتحمل “ليزا” البطلة لأعباء رئاسة الولايات المتحدة بعد فشل سياسة ترامب الذريع اقتصاديا ويظهر أيضا في لقطة أخرى من الحلقة صديق البطلة «ميلهاوس» مفسرا عن طريق رسم بياني الحالة المؤسفة التي آلت لها البلاد مما اضطرها لأخذ إعانات من الصين.
ومن أشهر الرسائل الخفية التي جملها هذا المسلسل أيضا أحداث 11 سبتمبر، وتم بث الحلقة سنة 1997، أي قبل 4 سنوات من التفجيرات، حيث تظهر في الحلقة البطلة ليزا بصدد مسك مجلة تحمل كلمة نيويورك، ويظهر أيضا رقم 9 الذي يرمز إلى شهر سبتمبر ورمز البرجين الذي يدل على هدف الضربة من جهة وعلى الرقم 11 من جهة أخرى (يوم الواقعة).
تعليقات ( 17 )
تركي2وش سالفة هالكرتون كل شي يتنباء فية.
حزينكل شي مرسوم ومخطط له
خبيركلام فاضي عام 1997 كان فيه محاولة تفجير للبرجين وتكرار الامر عام 2001 موضوع آخر .
خللشفت فلم كرتون قديم منشور قبل15سنه انو ترامب راح يحكم امريكا وراح ينهار الأقتصاد الأمريكي في عهده🙄
الحق يقالليس صحيح هذا الفلم الكرتوني كان في عام ٢٠١٥
متابعو تنباء بالثورة السوريه قبل قيامها و رسم علمها على سياره جيب عسكرية . اننا قررت اتابع هذا المسلسل الكرتوني بكل دقه.
س جأهم شي انا افتكينا منذ العبد
Ymni mahbobيستاهل وهذا من حسن نيته.....
ابومحمد9111ههه مساكين نحن عندما نعتقد ان الامور بمحظ الصدفه. بل هو تخطيط بعيد المدى وكذلك الاشخاص..!!. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
مرسيدسهههههههه أهم شي نصنع سلاح
عندنا اترامب ثانيالله يعينا بس
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
محمد الدوسريعند الغرب لا مجال للصدفة وكل شيء مخطط له لثلاثين سنة قدام نسأل الله ا يكفينا شرهم ويشغلهم عنا بانفسهم ومشاكلهم
واقع مؤلمخلوكم على أفلام كرتون وسلو أنفسكم فيها .. الموضوع أنتهى وفاز ترامب ويستاهل وأهي كلها 4 سنوات وإذا ضربتها الحمى 8 سنوات ويضرب الباب ويجي غيره . أما التأثير الخارجي على الإنتخابات الأمريكيه فأنسو موضوعه
بندرهذي خطط ما سونيه