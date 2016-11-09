مفاجأة مسلسل كارتوني تنبأ بفوز “ترامب” قبل 16 عامًا.. وكتب نهايته أيضًا!

صحيفة المرصد: فوز المرشح الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية اليوم على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وحصوله على 276 صوتًا، أعاد إلي الأذهان المسلسل الكارتون الأمريكي الشهير “عائلة سيمبسون” الذي تنبأ بهذا الحدث منذ حوالي 16 عامًا. وهو ما أثار حالة من الجدل كونه يتنبأ بما يحدث في العالم، وقد عرضت حلقاته في فترة التسعينات.

ومن أهم الرسائل التي تحققت على أرض الواقع مؤخرًا فوز ترامب برئاسة أمريكا، حيث ظهر في مسلسل The Simpsons منذ 16 عاما، ويظهر في الحلقة المرشح الأمريكي الفائز بالغا من العمر 84 عاما سنة 2030، وأوصل أمريكا إلى أزمة مالية خانقة وغارقة في الديون الخارجية و في تبعية لأوروبا و الصين و إعاناتهم.

وتنتهي حلقة المسلسل بتحمل “ليزا” البطلة لأعباء رئاسة الولايات المتحدة بعد فشل سياسة ترامب الذريع اقتصاديا ويظهر أيضا في لقطة أخرى من الحلقة صديق البطلة «ميلهاوس» مفسرا عن طريق رسم بياني الحالة المؤسفة التي آلت لها البلاد مما اضطرها لأخذ إعانات من الصين.

ومن أشهر الرسائل الخفية التي جملها هذا المسلسل أيضا أحداث 11 سبتمبر، وتم بث الحلقة سنة 1997، أي قبل 4 سنوات من التفجيرات، حيث تظهر في الحلقة البطلة ليزا بصدد مسك مجلة تحمل كلمة نيويورك، ويظهر أيضا رقم 9 الذي يرمز إلى شهر سبتمبر ورمز البرجين الذي يدل على هدف الضربة من جهة وعلى الرقم 11 من جهة أخرى (يوم الواقعة).