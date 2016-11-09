الكلباني يوجه رسالة لكلينتون بعد خسارتها أمام ترامب

صحيفة المرصد: علق الشيخ عادل الكلباني ساخراً من هزيمة المرشحة الديمقراطية للإنتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب ، موجهاً رسالة لها .

و غرد الكلباني ساخراً على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : هيلاري كلينتون : الرئاسة صعبة قوية .