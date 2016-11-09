الكلباني يوجه رسالة لكلينتون بعد خسارتها أمام ترامب

صحيفة المرصد: علق الشيخ عادل الكلباني ساخراً من هزيمة المرشحة الديمقراطية للإنتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب ، موجهاً رسالة لها .
و غرد الكلباني ساخراً على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : هيلاري كلينتون : الرئاسة صعبة قوية .
هيلاري كلينتون : الرئاسة صعبة قوية😂
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) November 9, 2016
تعليقات ( 60 )
قوطي نيفاما اجمل ان تكون مطوع وخفيف ضل ـــــــــ قبله على رأسك يا شيخ عادل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سنونوكل له رأيه وترامب هو الأجدر من كلينتون بالرئاسة ويعود ذلك للمجمعات الانتخابية وللشعب الامريكي فقد رأوا فيه ما يصلح من السنوات العجاف التي حكم فيها أوباما وهيلاري ستكون امتداد لسياسته
كنتم خير امةقد قلنا ..الكلباني قارئ وليس شيخ ..المشائخ .. الفوزان . العباد . المدخلي . السحيمي . آل الشيخ وغيرهم من علماء بلاد الحرمين الاجلاء مشغولون بتعليم العلم الشرعي بالمساجد ولايعلقون ولايغردون مثل الكلباني
××××××××××الاخ ياسر 53/ افصح كلامك
××××××××××مخالف
احمد عسيريمحاكاة لايتقنها غير الكبار وانت منهم ياشيخ 👍👍
××××××××××ياسر عيد الجمله ماهي مفهومه
ياسريا عادل لا تنسى أنك انت وبنوك وجد ادم كنتم تابعونا وتشترون ### انتهى###
طاقيه ابو عسكريتعليق43/الكلباني اكبر وارفع منك قدر وعلم
عنترالله يخلف ع امة الاسلام اللي انت تمثل مايسمى بالمشايخ لا وقار ولا سمت
طاقيه ابو عسكريتعليق43/لايطق فيك عرق هههه😁😁😁😁😁
طاقيه ابو عسكريمخالف
.لن .لا والله اضحك الله سنك يا شيخ .. ههههه ههههههههههههههههههههههه مبدع هذا الشخص الله يرحم من مات بس .
أوركيد🌺تعجبني ي الشيخ ماخذ الدنيا تساااهيل😂😂عليك خفة دم إنما إيه شرباااات😘
فريدة شوقييا خُف دمه يصلح في طاش ما طاش
لا يسخر قوم من قومالشماته ماهي مقبولة ، ولتغريده في تويتر***
نوناكبير ياشيخ ..الله يحفظك ..قوووويييه 😂😂
حبروكأشم رائحة تعصب ولمز...فالعالمية صعبة وقوية إلا لمن هو لها !! نصراوية واضحة..ليتك تبقى على ماضيك القريب يا صاحب المصحف
عواد العنزيالشيخ عادل سياسي بعيد النظر
عليماعندك شي لبوتين !! الله يهدينا وياك ياشيخ الكلباني ريح راسك منهم كلهم اسواء من بعض
فلاحد يغلط على الشيخ احذركم
لست اخوانياالخريف العربي المتأسلم حظي بدعم كلنتون وترعرع في رحاب سياستها
لست اخوانياليس بعد خراب سياسة كلينتون ودعمها للتأسلم السياسي الضال خراب
💎💛عــــهــــــود💛💎لا بعد قل لها : روحي ع المطبخ اطبخي اي اكلة سنعة زوجتس بيل ملّ من أكل الشغالات وأنتي تبربرين ديمقراطية وهو عيونه زايغة مسيكين 😂😂 اقترح عليس ركبي قدر الجريّشة وهبّتي بصيلات وكشنيها ببهارات وكمون😂😂
بدرمخالف
لست اخوانياكلينتون جزء من الخراب العربي الكبير
اخو العنيديمني محبوب تراني من ابها و اح اجي بس العنوان صحيح
كلمة حقيمني محبوب مابعد خبر به زيدي يذبح قعدان اوخرفان حزمة قاات
سعوديوالله قوووووووويه ياشيخ
.. سعودي ..عالم فاضيه وطز بترامب التراب وليبتون كلينتون
كلمة حقمخالف للنشر
الحقبانيعلم الكلباني هل هو امام مسجد ام سياسي وشي هذه ***علم
عدد التعليقات:7841
الحرمانماكل تغريده تنشر ماله فكاهه ولامازيه
حسبةازعجونا الفقراويه مثل جرس انذار بعض السيارات . لاعلق لازم تفصل البطارية مشكلةاذا جاك نعيق وازعاج من فقراوي بل مصيبة هههههههههه وهو صراخ من بعض الالم . تحياتي
ااببووححممووددلماذا أكثر مشايخنا الاجلاء عالميين " ولا يميلون للمحلي ؟ هل للحلال و الحرام دور ؟
Ymni mahbobبفوز زعيم العالم العشا على حسابي يوم الخميس في استراحه النجوم بمدينه ابها شارع سلمان الفارسي والدعوه عامه على سته قعدان وعشرين خروف والله يحييكم ولا احد ينقصر ويتأخر .....
Ymni mahbobنبارك لفوز ترامب والله اني حبيته ***،،،،،،
عمرياخسارة الزعيق ياهلاري هههه زعيق في زعيق في زعيق وطلعت الرئاسه صعبه قويه ياهلاري مثل العالميه بالضبط ههههه يبي لها سنه كامله عشان ترتاح من آلام الزعيق ههههه
عموريالكلباني ملقوف خلك بحالك
متأملإنتهى زمان ***..! فاكر اشيخ كلباني ؟
himaانسانه تستاهل الاشادة واصرارها على هدف غالي يخدم شعب بكامله,وفقها الله.
عمراعطوني شيخ هلالي عنده هالروح والثقافه وخفة الدم مثل الشيخ عادل ................ احداكم يا الطواقي ماعندكم الا زعيق مثل هلاري كلينتون ههههههههههه
ع . الحربيالشيخ الكلباني تاج رأس كل واحد ***من جمهور ***
مرسيدسهههههههههه طلعت من شعب ***
مراقبالفقراوية دايم يحبون الشهرة هههههههاي خخخخخخخخخ اخ يابطني.حتى ولو انهم مطاوعة . مايتركون التعصب والذكريات الاليمة قصدي الهزايم والخساير من الزعيم .ههههه . أستغفر الله العظيم .
الصارملم يتحرر عقول الأمريكان ويمارسون الديمقراطيه أو ليبراليتهم الكاذبه، ولن تحكمهم أمرأه لأنهم لأيئمنوا بحقوق المرأه وحضارتهم ومدنيتهم مقيده ولم تتحرر المرأه من إستعباد الرجل حتى أسمها مربوط بعائلته
الرأي العامكبير ياشيخ عادل الله يحظفك
عمرقصد الشيخ واضح ان الهلال مثل هلاري العالميه صعبه قويه والرئاسه صعبه قويه
جبال سديرتغريدة ليس فيها مايشدك لقرأتها مع احترامي للكلباني
تنويريامريكا يتغير رؤسائها وسياستها واحدة لاتتغيير الا في بعض الأمور ...المهم ان كل رؤسائها بعد توليهم الرئاسة مباشرة يذهبون لأداء قسم الولاء عند حائط البراق ..
مرصداوي عنيدمخالف للنشر
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"من جد واقولها هالانسان دمه(عسل) عليه(شطحات)توسع الصدر وبقووووه اجل ههه(كلينتون صعبه قويه)هههه وانا اقول لها(الزعيم زعيم ياكلينتون) (:عقبال منتخبنا يفرحنا الثلاثاء(:
عمرههههههه الله يطول بعمرك ياشيخ عادل والله انك شيخ عالمي تجيبها ع الجرح
عدد التعليقات:2379
توووووونسيةيا شيخنا الفاضل لا فرق بينهم فاز أبو لهب على حمالة الحطب ومع كرهي الشديد التراب إلا أني لا أريد الفوز لكانتون مونيكا
اخو العنيدامير يلكلباني 😂😂😂😂😂😂😂😂
صفخــههذه سياسه مو كوره
وسوسهبصراحه جابها وحلوه أوي أوي ..... والله يا عليه طلعات هالشيخ !!!!!!!! ههههههههههههه هيا أنتبه لايجونك بكره يحققون معك
وشك وشكهههههه وش قصدك