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الكلباني يوجه رسالة لكلينتون بعد خسارتها أمام ترامب

9 نوفمبر, 2016 , 19:17 م
الكلباني يوجه رسالة لكلينتون بعد خسارتها أمام ترامب
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صحيفة المرصد: علق الشيخ عادل الكلباني ساخراً من هزيمة المرشحة الديمقراطية للإنتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب ، موجهاً رسالة لها .

و غرد الكلباني ساخراً على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : هيلاري كلينتون : الرئاسة صعبة قوية .



تعليقات ( 60 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 60
    9 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    قوطي نيفا

    ما اجمل ان تكون مطوع وخفيف ضل ـــــــــ قبله على رأسك يا شيخ عادل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2. 59
    9 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    سنونو

    كل له رأيه وترامب هو الأجدر من كلينتون بالرئاسة ويعود ذلك للمجمعات الانتخابية وللشعب الامريكي فقد رأوا فيه ما يصلح من السنوات العجاف التي حكم فيها أوباما وهيلاري ستكون امتداد لسياسته
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  3. 58
    9 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    كنتم خير امة

    قد قلنا ..الكلباني قارئ وليس شيخ ..المشائخ .. الفوزان . العباد . المدخلي . السحيمي . آل الشيخ وغيرهم من علماء بلاد الحرمين الاجلاء مشغولون بتعليم العلم الشرعي بالمساجد ولايعلقون ولايغردون مثل الكلباني
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  4. 57
    9 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    ××××××××××

    الاخ ياسر 53/ افصح كلامك
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  5. 56
    9 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    ××××××××××

    مخالف
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  6. 55
    9 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    احمد عسيري

    محاكاة لايتقنها غير الكبار وانت منهم ياشيخ 👍👍
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  7. 54
    9 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    ××××××××××

    ياسر عيد الجمله ماهي مفهومه
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  8. 53
    9 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    ياسر

    يا عادل لا تنسى أنك انت وبنوك وجد ادم كنتم تابعونا وتشترون ### انتهى###
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  9. 52
    9 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    طاقيه ابو عسكري

    تعليق43/الكلباني اكبر وارفع منك قدر وعلم
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  10. 51
    9 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    عنتر

    الله يخلف ع امة الاسلام اللي انت تمثل مايسمى بالمشايخ لا وقار ولا سمت
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  11. 50
    9 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    طاقيه ابو عسكري

    تعليق43/لايطق فيك عرق هههه😁😁😁😁😁
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  12. 49
    9 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    طاقيه ابو عسكري

    مخالف
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  13. 48
    9 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    .لن .

    لا والله اضحك الله سنك يا شيخ .. ههههه ههههههههههههههههههههههه مبدع هذا الشخص الله يرحم من مات بس .
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  14. 47
    9 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    أوركيد🌺

    تعجبني ي الشيخ ماخذ الدنيا تساااهيل😂😂عليك خفة دم إنما إيه شرباااات😘
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  15. 46
    9 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    فريدة شوقي

    يا خُف دمه يصلح في طاش ما طاش
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  16. 45
    9 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    لا يسخر قوم من قوم

    الشماته ماهي مقبولة ، ولتغريده في تويتر***
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  17. 44
    9 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    نونا

    كبير ياشيخ ..الله يحفظك ..قوووويييه 😂😂
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  18. 43
    9 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    حبروك

    أشم رائحة تعصب ولمز...فالعالمية صعبة وقوية إلا لمن هو لها !! نصراوية واضحة..ليتك تبقى على ماضيك القريب يا صاحب المصحف
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  19. 42
    9 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    عواد العنزي

    الشيخ عادل سياسي بعيد النظر
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  20. 41
    9 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    علي

    ماعندك شي لبوتين !! الله يهدينا وياك ياشيخ الكلباني ريح راسك منهم كلهم اسواء من بعض
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  21. 40
    9 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    ف

    لاحد يغلط على الشيخ احذركم
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  22. 39
    9 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    لست اخوانيا

    الخريف العربي المتأسلم حظي بدعم كلنتون وترعرع في رحاب سياستها
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  23. 38
    9 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    لست اخوانيا

    ليس بعد خراب سياسة كلينتون ودعمها للتأسلم السياسي الضال خراب
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  24. 37
    9 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    لا بعد قل لها : روحي ع المطبخ اطبخي اي اكلة سنعة زوجتس بيل ملّ من أكل الشغالات وأنتي تبربرين ديمقراطية وهو عيونه زايغة مسيكين 😂😂 اقترح عليس ركبي قدر الجريّشة وهبّتي بصيلات وكشنيها ببهارات وكمون😂😂
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  25. 36
    9 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    بدر

    مخالف
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  26. 35
    9 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    لست اخوانيا

    كلينتون جزء من الخراب العربي الكبير
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  27. 34
    9 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    حكيييم ياشيخ
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  28. 33
    9 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    اخو العنيد

    يمني محبوب تراني من ابها و اح اجي بس العنوان صحيح
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  29. 32
    9 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    كلمة حق

    يمني محبوب مابعد خبر به زيدي يذبح قعدان اوخرفان حزمة قاات
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  30. 31
    9 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    سعودي

    والله قوووووووويه ياشيخ
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  31. 30
    9 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    .. سعودي ..

    عالم فاضيه وطز بترامب التراب وليبتون كلينتون
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  32. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    كلمة حق

    مخالف للنشر
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  33. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    الحقباني

    علم الكلباني هل هو امام مسجد ام سياسي وشي هذه ***علم
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  34. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:7841

    الحرمان

    ماكل تغريده تنشر ماله فكاهه ولامازيه
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  35. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    حسبة

    ازعجونا الفقراويه مثل جرس انذار بعض السيارات . لاعلق لازم تفصل البطارية مشكلةاذا جاك نعيق وازعاج من فقراوي بل مصيبة هههههههههه وهو صراخ من بعض الالم . تحياتي
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  36. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    ااببووححمموودد

    لماذا أكثر مشايخنا الاجلاء عالميين " ولا يميلون للمحلي ؟ هل للحلال و الحرام دور ؟
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  37. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 20:11 م

    Ymni mahbob

    بفوز زعيم العالم العشا على حسابي يوم الخميس في استراحه النجوم بمدينه ابها شارع سلمان الفارسي والدعوه عامه على سته قعدان وعشرين خروف والله يحييكم ولا احد ينقصر ويتأخر .....
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  38. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    الامريكان في الخفاء يقولون لن تحكمنا امراه والبيت الابيض للرجال الاقوياء فقط ولكن في العلن وامام العامة يتحدثون عن المساواة هذه حقيقتم فلا تغترو باعلامهم الكاذب
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  39. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    Ymni mahbob

    نبارك لفوز ترامب والله اني حبيته ***،،،،،،
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  40. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    عمر

    ياخسارة الزعيق ياهلاري هههه زعيق في زعيق في زعيق وطلعت الرئاسه صعبه قويه ياهلاري مثل العالميه بالضبط ههههه يبي لها سنه كامله عشان ترتاح من آلام الزعيق ههههه
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  41. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    عموري

    الكلباني ملقوف خلك بحالك
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  42. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    متأمل

    إنتهى زمان ***..! فاكر اشيخ كلباني ؟
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  43. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    hima

    انسانه تستاهل الاشادة واصرارها على هدف غالي يخدم شعب بكامله,وفقها الله.
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  44. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    عمر

    اعطوني شيخ هلالي عنده هالروح والثقافه وخفة الدم مثل الشيخ عادل ................ احداكم يا الطواقي ماعندكم الا زعيق مثل هلاري كلينتون ههههههههههه
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  45. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    ع . الحربي

    الشيخ الكلباني تاج رأس كل واحد ***من جمهور ***
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  46. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    مرسيدس

    هههههههههه طلعت من شعب ***
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  47. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    مراقب

    الفقراوية دايم يحبون الشهرة هههههههاي خخخخخخخخخ اخ يابطني.حتى ولو انهم مطاوعة . مايتركون التعصب والذكريات الاليمة قصدي الهزايم والخساير من الزعيم .ههههه . أستغفر الله العظيم .
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  48. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    الصارم

    لم يتحرر عقول الأمريكان ويمارسون الديمقراطيه أو ليبراليتهم الكاذبه، ولن تحكمهم أمرأه لأنهم لأيئمنوا بحقوق المرأه وحضارتهم ومدنيتهم مقيده ولم تتحرر المرأه من إستعباد الرجل حتى أسمها مربوط بعائلته
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  49. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    الرأي العام

    كبير ياشيخ عادل الله يحظفك
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  50. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    عمر

    قصد الشيخ واضح ان الهلال مثل هلاري العالميه صعبه قويه والرئاسه صعبه قويه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  51. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    جبال سدير

    تغريدة ليس فيها مايشدك لقرأتها مع احترامي للكلباني
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  52. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    تنويري

    امريكا يتغير رؤسائها وسياستها واحدة لاتتغيير الا في بعض الأمور ...المهم ان كل رؤسائها بعد توليهم الرئاسة مباشرة يذهبون لأداء قسم الولاء عند حائط البراق ..
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  53. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    مرصداوي عنيد

    مخالف للنشر
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  54. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    من جد واقولها هالانسان دمه(عسل) عليه(شطحات)توسع الصدر وبقووووه اجل ههه(كلينتون صعبه قويه)هههه وانا اقول لها(الزعيم زعيم ياكلينتون) (:عقبال منتخبنا يفرحنا الثلاثاء(:
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  55. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    عمر

    ههههههه الله يطول بعمرك ياشيخ عادل والله انك شيخ عالمي تجيبها ع الجرح
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  56. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 19:30 م
    عدد التعليقات:2379

    توووووونسية

    يا شيخنا الفاضل لا فرق بينهم فاز أبو لهب على حمالة الحطب ومع كرهي الشديد التراب إلا أني لا أريد الفوز لكانتون مونيكا
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  57. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    اخو العنيد

    امير يلكلباني 😂😂😂😂😂😂😂😂
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  58. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    صفخــه

    هذه سياسه مو كوره
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  59. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    وسوسه

    بصراحه جابها وحلوه أوي أوي ..... والله يا عليه طلعات هالشيخ !!!!!!!! ههههههههههههه هيا أنتبه لايجونك بكره يحققون معك
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  60. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    وشك وشك

    هههههه وش قصدك
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