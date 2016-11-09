بالفيديو : فتاة مصرية تدهس شبان خلال مشاجرة مسلحة!

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مصرية تدعى نجلاء المغربي ظهرت في مشاجرة ودهست آخرين عمداً، أنها ستتوجه للنيابة لتسليم نفسها، مطالبة المسؤولين بتحري موقفها وعدم إهانتها.
واوضحت “نجلاء” في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج “لست مسجلة خطرة أو إرهابية، أناشد المسؤولين ومدير الأمن الوقوف بجانبي ومحدش يهينّي ولا يضربني أنا عندي عملية في رجلي”.
وكان تناقل فيديو لدهس سيدة لمواطنين بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء على أولوية المرور في شعبية بالإسماعيلية ، على نطاق واسع.
تعليقات ( 22 )
رحمهولعت ام الدنيا بسبب نقص فيتامين الرُز والناس مش طايقة بعضيها هيء هيء هيء هيء
وهابي سابقهذه هي الحضارة المصرية التي يتكلم عنها الاعلام المصري , بالهناء والعافية على قلوبكم .
كركمخلص الرز معاد به الا ***
أوركيد🌺🤔والله مدري ويش سالفتهم كأنهم دجاج🐓🐓🐓ف قفص المهم أنها عثت فيهم ودمرتهم😂
الحق يقالالمصريين ناقصين عقل ودين
رحمهشهامه لا يفعلها مفحط احمق ........ حقا عن الف رجل.........***
حماك الله ياوطنيالمرتبط بتلك الخرائط، حاول أحد الحضور الزج بورقة بها خريطة تزعم أن الجزيرتين مصريتان ضمن الخرائط المقدمة، مدعيًا أن الهيئة هي التي قدمتها، حيث نبه رئيس المحكمة بما حدث، فاستبعد تلك الورقة.
ابو سليمانلا عاد اسمع سعودي يوطوط لمصر حتى تستقر الامور
حماك الله ياوطنيإبان حكم الملك فؤاد الأول لمصر عام 1928م، تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان. ونفى شريف صحة ما تردد على لسان بعض المحامين عبر وسائل الإعلام من أن دفاع هيئة قضايا الدولة قدم بطريق الخطأ
حماك الله ياوطنيكشف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المصري والمسئول عن ملف ترسيم الحدود المصرية السعودية المستشار رفيق عمر شريف، إن دفاع الهيئة قدم أربع خرائط ملونة معتمدة من الجمعية الجغرافية من الأطلس المصري المطبوع.
مواطنالحمد لله على نعمة الإسلام والأمان
عارفهذي مصر السيسي اليوم والمستقبل القريب المظلم. ويوم الجمعه بعد غدا ليس ببعيد.
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"والله ياهي(نثرتهم)واشوف انه احسن حل(للبلطجيه)و(الهمج)اطحنهم طحن (:اعجبني المقطع وهذا لايگ مني(:
سعيدانمصر راحت في خرايطها مع السيسي يس السيسي نو
ابوتركيبينفجرون من الجوع ويهجمون علينا ياكلونا يمتكن هم جوج ماجوج ،الله لايبلانا
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
منالامرأه عن ألف رجل
ابوخالد الدمامبعد مبارك مصر منتهيه ورايحه في ستين داهيه ، وندعو الله لهم بالاستقرار
غير مستغرب فالبلطجة في كل مكان في مصربلد غير آمن الكل يحمل السلاح بانواعه ولا توجد قوات امنية وحتى إن وجدت فهم لا يتدخلون مهما كان الوضع خطير جدا جدا وقابل للإنفجار قريبا في اي لحضة.