بالفيديو : فتاة مصرية تدهس شبان خلال مشاجرة مسلحة!

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مصرية تدعى نجلاء المغربي ظهرت في مشاجرة ودهست آخرين عمداً، أنها ستتوجه للنيابة لتسليم نفسها، مطالبة المسؤولين بتحري موقفها وعدم إهانتها.

واوضحت “نجلاء” في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج “لست مسجلة خطرة أو إرهابية، أناشد المسؤولين ومدير الأمن الوقوف بجانبي ومحدش يهينّي ولا يضربني أنا عندي عملية في رجلي”.

وكان تناقل فيديو لدهس سيدة لمواطنين بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء على أولوية المرور في شعبية بالإسماعيلية ، على نطاق واسع.