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بالفيديو : فتاة مصرية تدهس شبان خلال مشاجرة مسلحة!

9 نوفمبر, 2016 , 19:29 م
بالفيديو : فتاة مصرية تدهس شبان خلال مشاجرة مسلحة!
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صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مصرية تدعى نجلاء المغربي ظهرت في مشاجرة ودهست آخرين عمداً، أنها ستتوجه للنيابة لتسليم نفسها، مطالبة المسؤولين بتحري موقفها وعدم إهانتها.

واوضحت “نجلاء” في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج “لست مسجلة خطرة أو إرهابية، أناشد المسؤولين ومدير الأمن الوقوف بجانبي ومحدش يهينّي ولا يضربني أنا عندي عملية في رجلي”.

وكان تناقل فيديو لدهس سيدة لمواطنين بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء على أولوية المرور في شعبية بالإسماعيلية ، على نطاق واسع.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    رحمه

    ولعت ام الدنيا بسبب نقص فيتامين الرُز والناس مش طايقة بعضيها هيء هيء هيء هيء
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  2. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    وهابي سابق

    هذه هي الحضارة المصرية التي يتكلم عنها الاعلام المصري , بالهناء والعافية على قلوبكم .
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  3. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    كركم

    خلص الرز معاد به الا ***
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  4. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    أوركيد🌺

    🤔والله مدري ويش سالفتهم كأنهم دجاج🐓🐓🐓ف قفص المهم أنها عثت فيهم ودمرتهم😂
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  5. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    الحق يقال

    المصريين ناقصين عقل ودين
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  6. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 20:11 م

    رحمه

    شهامه لا يفعلها مفحط احمق ........ حقا عن الف رجل.........***
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  7. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    معاها حق البلطجيه ما ينفع معهم الا كذا
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  8. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    حماك الله ياوطني

    المرتبط بتلك الخرائط، حاول أحد الحضور الزج بورقة بها خريطة تزعم أن الجزيرتين مصريتان ضمن الخرائط المقدمة، مدعيًا أن الهيئة هي التي قدمتها، حيث نبه رئيس المحكمة بما حدث، فاستبعد تلك الورقة.
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  9. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    ابو سليمان

    لا عاد اسمع سعودي يوطوط لمصر حتى تستقر الامور
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  10. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    شفت مقاطع لهم غير هذا المقطع اكثر المصريين رجال وحريم لسانهم وصخ يصرخ و يشتم. بالاعراض المضاربه خليطي رجال و حريم كل واحد معه ساطور و عصاء
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  11. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    حماك الله ياوطني

    إبان حكم الملك فؤاد الأول لمصر عام 1928م، تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان. ونفى شريف صحة ما تردد على لسان بعض المحامين عبر وسائل الإعلام من أن دفاع هيئة قضايا الدولة قدم بطريق الخطأ
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  12. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    حماك الله ياوطني

    كشف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المصري والمسئول عن ملف ترسيم الحدود المصرية السعودية المستشار رفيق عمر شريف، إن دفاع الهيئة قدم أربع خرائط ملونة معتمدة من الجمعية الجغرافية من الأطلس المصري المطبوع.
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  13. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    مواطن

    الحمد لله على نعمة الإسلام والأمان
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  14. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    عارف

    هذي مصر السيسي اليوم والمستقبل القريب المظلم. ويوم الجمعه بعد غدا ليس ببعيد.
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  15. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    والله ياهي(نثرتهم)واشوف انه احسن حل(للبلطجيه)و(الهمج)اطحنهم طحن (:اعجبني المقطع وهذا لايگ مني(:
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  16. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    سعيدان

    مصر راحت في خرايطها مع السيسي يس السيسي نو
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  17. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    ابوتركي

    بينفجرون من الجوع ويهجمون علينا ياكلونا يمتكن هم جوج ماجوج ،الله لايبلانا
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  18. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  19. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  20. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    منال

    امرأه عن ألف رجل
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  21. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    ابوخالد الدمام

    بعد مبارك مصر منتهيه ورايحه في ستين داهيه ، وندعو الله لهم بالاستقرار
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  22. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    غير مستغرب فالبلطجة في كل مكان في مصر

    بلد غير آمن الكل يحمل السلاح بانواعه ولا توجد قوات امنية وحتى إن وجدت فهم لا يتدخلون مهما كان الوضع خطير جدا جدا وقابل للإنفجار قريبا في اي لحضة.
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