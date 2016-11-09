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بالفيديو: صاحبة قناة مصرية تطرد شيعي على الهواء.. وتحرج المذيع

9 نوفمبر, 2016 , 20:23 م
بالفيديو: صاحبة قناة مصرية تطرد شيعي على الهواء.. وتحرج المذيع
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صحيفة المرصد: طردت رئيسة مجلس إدارة القناة الفضائية الخاصة “lct” في مصر، القيادي الشيعي، أحمد راسم النفيس، أثناء إذاعة برنامج “صح النوم” على الهواء مباشرة على قناة “إل تي سي”.

وأجرت سميرة الدغيدي مالكة القناة ورئيس مجلس إدارتها اتصالا بمقدم البرنامج محمد الغيطي وأبدت اعتراضها على استضافته “الشيعي” في القناة قائلة في اتصال هاتفي قائلة: “أنا رافضة دخول أي شيعي القناة، وممنوع دخول أي شيعي أو ملحد القناة” وهو ما تسبب في إحراج مقدم البرنامج الذي اضطر لإنهاء البرنامج”.



تعليقات ( 90 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 90
    9 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    كاره الروافض

    وأيضـــاً يجب أن يعلم عامة الشيعة أن لمحمد بن علي بن أبي طالب ولدان أحدهما عبدالله والآخر (( عمر )) ومازالو حتى اخر النسل وهم يسمون ابنائهم ابي بكر وعمر لاحظ>> ابي بكر هو في الاصل ليس اسمه يتبع
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  2. 89
    9 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    ضمير الناس

    وش المشكله حاوروهم واقيمو الحجه عليهم احسن من كذا***ولا من البدايه خلوسياستكم واضحه***
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  3. 88
    9 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله
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  4. 87
    9 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    كاره الروافض

    فإلى متى يكذب علماء الشيعة ويدعون أن الصحابة هم أعداء آل البيت ؟؟ وأيضاً هل يعلم عااااااامة الشيعة ما اسم بنت موسى بن جعفر الكاظم رحمه الله؟ الجواب: اسمها عائشة !!! أظن أن علماء الشيعة في موقف حرج
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  5. 86
    9 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    كارررررره الدوووووواعش

    المشكله ان دين الشيعه قائم على الطعن في اصحاب وزوجات رسول الله بلا طعن لادين لهم
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  6. 85
    9 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    خالد ابو تالا

    اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وسلم تسليما كثيرا
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  7. 84
    9 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    Ymni mahbob

    لماذا يخفي أئمة الشيعة أسماء أبناء آل البيت المتسمين بأبي بكر وعمر وعثمان؟السر معروف .وإلا سيذهب الخمس والمتعة وغيرها ولكن العجيب كيف يصدق الملايين العاطفيين هؤلاء ويجعلونهم يحقدون على أصهار آل البيت
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  8. 83
    9 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    خالد ابو تالا

    هم داني ومسلم وعلي العمري ويمني مكروه شيعي على الهواء يسب الصحابة وعرض الرسول تدافع عنه اسأل الله ان يصيبكم ببلوه لا تخرجون منها الى على قبوركم وأن يريكم في انفسكم شر مصائب الدنيا
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  9. 82
    9 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    مغقود

    اعتقد الشيعه جميعهم ****
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  10. 81
    9 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    ( ريما Rima )

    *** **** اذناب إيران يقولون علي بعوضة
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  11. 80
    9 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    كاره الروافض

    اكرر جميع هذه المعلومات موجوده بكتب الشيعه وقد حددت اسم الكتب وارقام الصفحات باسفل وغيرها الكثير ولاكن ضيق المساحه ..+ الرد يكون لنفس الموضوع فقط ..
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  12. 79
    9 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    كارررررره الدوووووواعش

    من يبغض ال بيت النبي فهو مشرك .....
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  13. 78
    9 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    ليبرالي

    هذي الامراه محترمه ومثقفه التي كسحت هذي الوجوه التي لاتبشرفي خير ولاعندهم الانشر العنصريه وبث الكرايه وجلب المشاكل لمن حولهم وزعزعوا امن البلدان والشعوب واذا حلت المشاكل يلجون مع انساء والاطفال
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  14. 77
    9 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    خالد ابو تالا

    مسلم اجيب راف ضي يحاورني لكن ما يسب الصحابه وديني واقول هذا يحاورني يحترم نفسه ويحاور بأدب من دون قذف بعرض محمد صلى الله عليه وسلم
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  15. 76
    9 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    ( ريما Rima )🍎

    نحن السنه نحب ال بيت النبي و نصلي عليهم بصلواتنا وشلون تتهموننا بأننا نبغضهم____لعنة الله على من يكره ال بيت النبي □رح حرر ارضك لوبك خير يامكروه
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  16. 75
    9 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    كارررررره الدوووووواعش

    ت ٦٩ تخسى عطني واحد الله ****.......؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 74
    9 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    أوركيد🌺

    ويش اللي تسبب في إحراج مقدم البرنامج الذي أضطر لإنهاء البرنامج”......) ليش هو مايعرف سياسة القناة🤔ولاسايق العبط ويبغي يمررها؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 73
    9 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    كارررررره الدوووووواعش

    الدواعش اخنث البشريه .....
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  19. 72
    9 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    بدروف

    نعم ( رحماء بينهم ) رضي الله عن الصحابة وأرضاهم اجمعين اللهم هل بلغت اللهم فشهد هدانا الله جميعا لما يحبه ويرضاه✋🏿🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 71
    9 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    كارررررره الدوووووواعش

    الله يلعنهم****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 70
    9 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    كاره الروافض

    لماذا يخفي أئمة الشيعة أسماء أبناء آل البيت المتسمين بأبي بكر وعمر وعثمان؟السر معروف .وإلا سيذهب الخمس والمتعة وغيرها ولكن العجيب كيف يصدق الملايين العاطفيين هؤلاء ويجعلونهم يحقدون على أصهار آل البيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 69
    9 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    Ymni mahbob

    **** الله على الدواعش لانهم من اهل الضلاله والخرابه .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 68
    9 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    بدروف

    فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) الفتح 29
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  24. 67
    9 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    Ymni mahbob

    لعنه الله على من احزن رسول الله....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 66
    9 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    زوارة

    63 خنبقه خخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 65
    9 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    ملكي

    بارك الله فيك. ونفع الله بك وجزاك الله خير الجزاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 64
    9 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    بدروف

    فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ يتبع
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  28. 63
    9 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    Ymni mahbob

    لعنه الله على من يبغض ال بيت النبي.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  29. 62
    9 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    بدروف

    وسبحان من قال في كتابة عن صحابة محمد : ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 61
    9 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    Ymni mahbob

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 60
    9 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    بدروف

    حاربوا مع الرسول وشاركوا معه في غزواته حينما كان المنافقين في المدينة لا يقاتلون مع المسلمين !! يتبع
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  32. 59
    9 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    مسلم عربي

    ادعو قلم الحقيقه لترك التشيع لا خير فيه دين قائم على التحريف قلم الحقيقه انته مواطن يهمنا دخولك في دين الله اشكرك اي خدمه انا حاضر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 58
    9 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    بدروف

    1- الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف من ابا بكر وعمر وعثمان ( المنافقين ) وحاشاهم جميعاً ذلك .. 2 - ابو بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم مؤمنين وليسوا منافقين بدليل انهم يتبع
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  34. 57
    9 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    الهمداني

    ماعندكم حقيقة محسوسة ملموسة وتتهاوشون كنكم ماني قايل في قفص اثنينكم يبي لكم فرمات اصداركم قديم ولا يتحدث ماينفع غير فرمات وبرمجة حديثة بنظام جديد وعصري وصحيح
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  35. 56
    9 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    كاره الروافض

    هل تعلم أن على بن الحسين الملقب بزين العابدين رضي الله عنه : قد سمى ابنته بعائشة . راجع كتاب ( كشف الغمة ) 2 / 334
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  36. 55
    9 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    ( ريما Rima )🍎

    نتمنى القبض على اللي مسمي نفسه يمني محبوب□مكروه□ لأنه دائم يتهم جميع السنة السعوديين بالداعشيين
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  37. 54
    9 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    بدروف

    في اكثر من مناسبة ومنها فتح مكة وغيرها ,, نحن الان امام امرين لا ثالث لهما .
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  38. 53
    9 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    كاره الروافض

    هل تعلم أن الحسن والحسين رضي الله عنهما: فقد سمى كل واحد منهم أولاده بأبي بكر وعمر . راجع كتاب ( إعلام الورى ) للطبرسي صفحة 213 ، وكتاب ( مقاتل الطالبيين ) للأصفهاني 92 .
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  39. 52
    9 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    بدروف

    نفهم من هذه الآيه ان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المنافقين بالبقاء وعدم الخروج معه لمقاتلة الأعداء ! ولكن التاريخ يحكي لنا بان ابا بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم شاركوا مع الرسول يتبع
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  40. 51
    9 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    بدروف

    إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ )
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  41. 50
    9 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    ( ريما Rima )🍎

    هي تدري انه مو جاي ليسمع من السني بل جاء ليشوه الإسلام ويمكن قالت اوقفه من البداية احسن قبل مايصير به تراشق ومضاربه بالاقلام والمياه والنعال كما حصل بقنوات أخرى
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  42. 49
    9 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    بدروف

    تجد هذا الكلام في قولة تعالى : ( فَإِن رَّجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ يتبع
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  43. 48
    9 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    غييييوووورررر

    المشكله ان دين الشيعه قائم على الطعن في اصحاب وزوجات رسول الله بلا طعن لادين لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 47
    9 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    Ymni mahbob

    ***** الله على الدواعش قولو امين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 46
    9 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    العويد

    جزاك الله الف خير
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  46. 45
    9 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    بدروف

    ولكنه لم يقاتل ابا بكر وعمر وعثمان ,,أضف إلى ذلك !! قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل غزوة تبوك للمنافقين : ( لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوّاً ) يتبع
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  47. 44
    9 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    بدروف

    1 - الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم ( عصى ) ربه .و حاشاة ذلك !! . 2 - ابا بكر وعمر و عثمان رضوان الله عليهم مؤمنين !! لأن الله طلب من نبيه جهاد الكفار والمنافقين ولكنه يتبع
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  48. 43
    9 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    ( ريما Rima )🍎

    اكيد انه ذنب من اذناب إيران واساء للإسلام والمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 42
    9 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    غييييوووورررر

    وندعوكم لحفظ أموالكم فلايسلبها منكم المراجع باسم الخمس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 41
    9 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    بدروف

    لكن نحن الأن أمام مصيبة إذا ثبت الكلام بان ابا بكر وعمر وعثمان كفار او منافقين ,, لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاهرهم وقربهم منه ,, فنكون بذلك أمام امرين لا ثالث لهما ..يتبع
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  51. 40
    9 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    جاك العلم

    شكرا لصاحبة القناة، قرار شجاع لطرد هذا المتشيع ***** ومنع تسويق شعية تايوان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 39
    9 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    غييييوووورررر

    ندعوكم ياشيعه إلى توحيد الله فلاتصرفوا شيئا من العبادة لغير الله / وندعوكم لحفظ ألسنتكم فلاتكفروا ولاتلعنوا أصحاب وزوجات رسول الله /وندعوكم لحفظ اعراضكم فلاينتهكها المعممين باسم المتعه/ يتبع
    لا يعجبني(4) اعجبني(8)
  53. 38
    9 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    ( ريما Rima )🍎

    الله يجزاك كل خير ياسميرة الدغيدي 🌹
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  54. 37
    9 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    بدروف

    نفهم من هذه الآيات ان الله سبحانه وتعالى يامر نبيية بان يجاهد ( الكفار ) ( والمنافقين ) وبحسب عقيدة الشيعة فأن ابا بكر وعمر وعثمان ياما كفار و رأس الكفر ,, او هم منافقين ,, يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 36
    9 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    ااببووححمموودد

    تصرف المرأة خطأ .. الصواب وضع مقابله شخص سني مفوه ومتمكن فقط .. نحن السنه لا يوجد ما نخشاه في مذاهبنا الاربعة .. فمعتقدنا سليم .. عكس الطرف الآخر معتقدهم حدث ولا حرج !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 35
    9 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    مديونير

    اقسم بالله لو أني من اصحاب الملايين لادعم القناة بمئة الف ريال ووصال وصفا كذلك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  57. 34
    9 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    بدروف

    وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) ( التوبة 73 ) يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 33
    9 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    اسيوطي

    مصريه عن الف رقاله بمصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  59. 32
    9 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    بدروف

    قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) ( التحريم 9 ) يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 31
    9 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    الهمداني

    سؤال عفوي ولو اني بعيد عن الثنين الشيعي على خطا اثبت انت يالسني انك على صواب بس بشي محسوس ملموس مو تقول عن عن عن وتنقل ترى حتى الشيعي ينقل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  61. 30
    9 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    كاره الروافض

    اللهم أرسل عليهم الرياح العاتيه , والأعاصير الفتاكة اللهم خذهم با الصيحة وارسل عليهم حاصبا.!! اللهم صب عليهم العذاب صبا...!! اللهم أخسف بهم الأرض.وأنزل عليهم كسفاً من السماء.!! اللهم دمر مدمراتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  62. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    بدروف

    ولاسيما سبهم للشيخان وذي النورين رضوان الله تعالى عليهم ,, وهذا الموضوع ما هو الا وقفة على عجالة مع العقل ليتفكر البعض ويبتعد عن العاطفة ويرى الحق بعين الإنصاف. يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    بدروف

    بالحفاظ لنا على هذا الدين وهذه الشريعة وهو على كل شي قدير ,, للأسف تناسى البعض ثناء القرآن الكريم على صحابة نبينا الأمين ,, واخذتهم الحمية لسب الصحابة ولعنهم ويحسبون هذا العمل يقربهم إلى الله يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    ابو مشاري

    اللهم يجعلها في موازين اعمالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  65. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    الشايب

    تم اضافه LTC للقنوات المفضله ... شكرا مديره القناه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  66. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    بدروف

    معتمداً على روايات ضعيفة وضعها من يريد الفرقة لهذه الأمه العظيمة ,, ولكن هيهات والله ثم والله لن يطفئوا نور الله ,, والحق سيبقى دائما ساطعاً مثل الشمس ,, ويكفينا وعد الله سبحانة وتعالى يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    سنافي

    ذكرتيني ببنت ابن طولون وذكرتيني بشجرة الدر .. انعم بك وبمن ربوك ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  68. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    بدروف

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبة ومن والاة ,, اما بعد ,, والله ما يحز في النفس يا اخوان كلام من يدعي محبة النبي واهل بيتة وثم يطعن في النبي الكريم وفي اهل بيتة ويسب صحابتة يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    شيعي برونزي

    ليه لييييييييه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  70. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    كاره الروافض

    اللهم أهزمهم وزلزلهم ,فانهم حاربوا المسلمين..!! اللهم أقذف الرعب في قلوبهم..!! اللهم فرق جمعهم , اللهم شتت شملهم .!! اللهم خالف بين آرائهم.!! اللهم أجعل بأسهم بينهم..!! اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  71. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    بدروف

    اوجه هذه الرساله الى الشيعة الذين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين اقول لهم تمعّنوا في هذا الكلام بعقولكم وافهموا كلام الله عزّ وجل ثم حكموا ضمائركم وعقولكم لا تأخذكم في الحق لومة لائم. يتبع
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  72. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    رؤية

    تحية عطرة وشكر جزيل لصاحبة القناة على موقفها المشرف وشعورها الإسلامي الذي قل ان نجده في كثير من الرجال
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  73. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    سنافي

    بيض الله وجهك يابنت الرجال .. ليت ملاك القنوات يحذون حذوك .. فكل حرف أو كلمة أو نغم؛ غدا سيسألون عنها امام الله .
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  74. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    كاره الروفض

    اللهم عليك بالكافرين والمنافقين والملحدين!! اللهم عليك بالروافض الانجاس الملحدين!! اللهم انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد!! اللهم فصب عليهم سوط العذاب.!! اللهم ارفع راية الاسلام على كل البلاد
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  75. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    رؤية

    تحية عطرة وشكر جزيل لصاحبة القناة على موقفها المشرف وشعورها الإسلامي الذي قل ان نجده في كثير من الرجال
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  76. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    مسلم

    تكفيريه لا وبعد مصريه كملت
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  77. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    جبال سدير

    تعليق 4 علي كاظم قل الشيعة شيعة مثلنا قال ايش قال علي العمري تحسس الناس انك سني
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  78. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    تعليق ٨ لا ياشيخ الله ينصر من يدافع عن عرض الرسول وزوجاته وصحابته وليس من يقذف فيهم والله ينصر من يبعد عن حرماته ماهو ماتعلونه في كربلاء وحجكم لبيك ياحسين بدل لبيك الله
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  79. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 20:40 م
    عدد التعليقات:1221

    نبرااس

    بعض الحريم ماتترك حركاتها،،هذي قناتي حقتي،طيب كيف بيكون هناك حوار بين اشخاص من نفس المذهب وهم متفقين اصلا،لكن احسن انه مايكون فيه حوارات وكلن يقعد في قناته وديرته ماجانا من النقاشات الا الفرقه.
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  80. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    يسلم فمك واسأل الله ان يكثر من امثالك وللاسف في قنوات يوقال انها سعوديه كا mbc وروتانا فاتحها سبيل لمن يشوه الدين والمجتمع ويسيى لمشائخنا وعاداتنا اما ابران والرافضه ماتقربلهم
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  81. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    شقران

    الله لايرده ا*** الله يكرمكم
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  82. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    جبال سدير

    هذة من النساء النادرات التي تعرف ان هؤلا ضالين مضلين هدفهم تشكيك المسلمين في دينهم واحمد النفيس لايهمة سنة اوشيعة يهمة الدولار الذي يقبضة من ايران بيض الله وجهها ولاعزاء لبائعي دينهم بثمن بخس
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  83. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    مسلم

    منتهى *** والتخلف !!
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  84. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    عابر سبيل

    هذا ما سبق قلناه ونكرره للمرة المليون بأنه على المجوس وأذنابهم أن يفهموا بأن مصر عصية عليهم و الدولة الفاطمية (شيعية) لم تؤثر في الشعب المصري رغم حكمها الذي إمتد كثيرا ولم يتشيع مصري واحد . انتهى
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  85. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    المرسى

    المصريات رجال
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  86. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    REALITY

    كفو دة و الله . هذي سيدة مصرية ترفع الرأس
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  87. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    علي العمري

    غلاطانه. ليش. الطرد. نسمع. منه. ليش. لا. الشيعه. مسلمين. مثلنا.
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  88. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    خالد

    اذناب الملالي من ***العلويين. . لن يعجبهم هذا الخبر 😂
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  89. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    ضابط ايقاع

    بيض الله وجه عز الله انها بردت كبدي في ذالشيعي ..
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  90. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    محبة السنة

    جزاه الله خيرا اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين اللهم عليك بالروافض الانذال فانهم لايعجزونك
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