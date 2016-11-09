بالفيديو: صاحبة قناة مصرية تطرد شيعي على الهواء.. وتحرج المذيع

صحيفة المرصد: طردت رئيسة مجلس إدارة القناة الفضائية الخاصة “lct” في مصر، القيادي الشيعي، أحمد راسم النفيس، أثناء إذاعة برنامج “صح النوم” على الهواء مباشرة على قناة “إل تي سي”.
وأجرت سميرة الدغيدي مالكة القناة ورئيس مجلس إدارتها اتصالا بمقدم البرنامج محمد الغيطي وأبدت اعتراضها على استضافته “الشيعي” في القناة قائلة في اتصال هاتفي قائلة: “أنا رافضة دخول أي شيعي القناة، وممنوع دخول أي شيعي أو ملحد القناة” وهو ما تسبب في إحراج مقدم البرنامج الذي اضطر لإنهاء البرنامج”.
تعليقات ( 90 )
كاره الروافضوأيضـــاً يجب أن يعلم عامة الشيعة أن لمحمد بن علي بن أبي طالب ولدان أحدهما عبدالله والآخر (( عمر )) ومازالو حتى اخر النسل وهم يسمون ابنائهم ابي بكر وعمر لاحظ>> ابي بكر هو في الاصل ليس اسمه يتبع
ضمير الناسوش المشكله حاوروهم واقيمو الحجه عليهم احسن من كذا***ولا من البدايه خلوسياستكم واضحه***
خالد ابو تالااستغفر الله
كاره الروافضفإلى متى يكذب علماء الشيعة ويدعون أن الصحابة هم أعداء آل البيت ؟؟ وأيضاً هل يعلم عااااااامة الشيعة ما اسم بنت موسى بن جعفر الكاظم رحمه الله؟ الجواب: اسمها عائشة !!! أظن أن علماء الشيعة في موقف حرج
كارررررره الدوووووواعشالمشكله ان دين الشيعه قائم على الطعن في اصحاب وزوجات رسول الله بلا طعن لادين لهم
خالد ابو تالااللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وسلم تسليما كثيرا
Ymni mahbobلماذا يخفي أئمة الشيعة أسماء أبناء آل البيت المتسمين بأبي بكر وعمر وعثمان؟السر معروف .وإلا سيذهب الخمس والمتعة وغيرها ولكن العجيب كيف يصدق الملايين العاطفيين هؤلاء ويجعلونهم يحقدون على أصهار آل البيت
خالد ابو تالاهم داني ومسلم وعلي العمري ويمني مكروه شيعي على الهواء يسب الصحابة وعرض الرسول تدافع عنه اسأل الله ان يصيبكم ببلوه لا تخرجون منها الى على قبوركم وأن يريكم في انفسكم شر مصائب الدنيا
مغقوداعتقد الشيعه جميعهم ****
( ريما Rima )*** **** اذناب إيران يقولون علي بعوضة
كاره الروافضاكرر جميع هذه المعلومات موجوده بكتب الشيعه وقد حددت اسم الكتب وارقام الصفحات باسفل وغيرها الكثير ولاكن ضيق المساحه ..+ الرد يكون لنفس الموضوع فقط ..
كارررررره الدوووووواعشمن يبغض ال بيت النبي فهو مشرك .....
ليبراليهذي الامراه محترمه ومثقفه التي كسحت هذي الوجوه التي لاتبشرفي خير ولاعندهم الانشر العنصريه وبث الكرايه وجلب المشاكل لمن حولهم وزعزعوا امن البلدان والشعوب واذا حلت المشاكل يلجون مع انساء والاطفال
خالد ابو تالامسلم اجيب راف ضي يحاورني لكن ما يسب الصحابه وديني واقول هذا يحاورني يحترم نفسه ويحاور بأدب من دون قذف بعرض محمد صلى الله عليه وسلم
( ريما Rima )🍎نحن السنه نحب ال بيت النبي و نصلي عليهم بصلواتنا وشلون تتهموننا بأننا نبغضهم____لعنة الله على من يكره ال بيت النبي □رح حرر ارضك لوبك خير يامكروه
كارررررره الدوووووواعشت ٦٩ تخسى عطني واحد الله ****.......؟؟؟؟؟؟
أوركيد🌺ويش اللي تسبب في إحراج مقدم البرنامج الذي أضطر لإنهاء البرنامج”......) ليش هو مايعرف سياسة القناة🤔ولاسايق العبط ويبغي يمررها؟
كارررررره الدوووووواعشالدواعش اخنث البشريه .....
بدروفنعم ( رحماء بينهم ) رضي الله عن الصحابة وأرضاهم اجمعين اللهم هل بلغت اللهم فشهد هدانا الله جميعا لما يحبه ويرضاه✋🏿🌹
كارررررره الدوووووواعشالله يلعنهم****
كاره الروافضلماذا يخفي أئمة الشيعة أسماء أبناء آل البيت المتسمين بأبي بكر وعمر وعثمان؟السر معروف .وإلا سيذهب الخمس والمتعة وغيرها ولكن العجيب كيف يصدق الملايين العاطفيين هؤلاء ويجعلونهم يحقدون على أصهار آل البيت
Ymni mahbob**** الله على الدواعش لانهم من اهل الضلاله والخرابه .....
بدروففَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) الفتح 29
Ymni mahbobلعنه الله على من احزن رسول الله....
زوارة63 خنبقه خخخخخخخ
ملكيبارك الله فيك. ونفع الله بك وجزاك الله خير الجزاء
بدروففَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ يتبع
Ymni mahbobلعنه الله على من يبغض ال بيت النبي.....
بدروفوسبحان من قال في كتابة عن صحابة محمد : ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً يتبع
Ymni mahbobمخالف
بدروفحاربوا مع الرسول وشاركوا معه في غزواته حينما كان المنافقين في المدينة لا يقاتلون مع المسلمين !! يتبع
مسلم عربيادعو قلم الحقيقه لترك التشيع لا خير فيه دين قائم على التحريف قلم الحقيقه انته مواطن يهمنا دخولك في دين الله اشكرك اي خدمه انا حاضر
بدروف1- الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف من ابا بكر وعمر وعثمان ( المنافقين ) وحاشاهم جميعاً ذلك .. 2 - ابو بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم مؤمنين وليسوا منافقين بدليل انهم يتبع
الهمدانيماعندكم حقيقة محسوسة ملموسة وتتهاوشون كنكم ماني قايل في قفص اثنينكم يبي لكم فرمات اصداركم قديم ولا يتحدث ماينفع غير فرمات وبرمجة حديثة بنظام جديد وعصري وصحيح
كاره الروافضهل تعلم أن على بن الحسين الملقب بزين العابدين رضي الله عنه : قد سمى ابنته بعائشة . راجع كتاب ( كشف الغمة ) 2 / 334
( ريما Rima )🍎نتمنى القبض على اللي مسمي نفسه يمني محبوب□مكروه□ لأنه دائم يتهم جميع السنة السعوديين بالداعشيين
بدروففي اكثر من مناسبة ومنها فتح مكة وغيرها ,, نحن الان امام امرين لا ثالث لهما .
كاره الروافضهل تعلم أن الحسن والحسين رضي الله عنهما: فقد سمى كل واحد منهم أولاده بأبي بكر وعمر . راجع كتاب ( إعلام الورى ) للطبرسي صفحة 213 ، وكتاب ( مقاتل الطالبيين ) للأصفهاني 92 .
بدروفنفهم من هذه الآيه ان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المنافقين بالبقاء وعدم الخروج معه لمقاتلة الأعداء ! ولكن التاريخ يحكي لنا بان ابا بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم شاركوا مع الرسول يتبع
بدروفإِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ )
( ريما Rima )🍎هي تدري انه مو جاي ليسمع من السني بل جاء ليشوه الإسلام ويمكن قالت اوقفه من البداية احسن قبل مايصير به تراشق ومضاربه بالاقلام والمياه والنعال كما حصل بقنوات أخرى
بدروفتجد هذا الكلام في قولة تعالى : ( فَإِن رَّجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ يتبع
غييييووووررررالمشكله ان دين الشيعه قائم على الطعن في اصحاب وزوجات رسول الله بلا طعن لادين لهم
Ymni mahbob***** الله على الدواعش قولو امين
العويدجزاك الله الف خير
بدروفولكنه لم يقاتل ابا بكر وعمر وعثمان ,,أضف إلى ذلك !! قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل غزوة تبوك للمنافقين : ( لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوّاً ) يتبع
بدروف1 - الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم ( عصى ) ربه .و حاشاة ذلك !! . 2 - ابا بكر وعمر و عثمان رضوان الله عليهم مؤمنين !! لأن الله طلب من نبيه جهاد الكفار والمنافقين ولكنه يتبع
( ريما Rima )🍎اكيد انه ذنب من اذناب إيران واساء للإسلام والمسلمين
غييييوووورررروندعوكم لحفظ أموالكم فلايسلبها منكم المراجع باسم الخمس
بدروفلكن نحن الأن أمام مصيبة إذا ثبت الكلام بان ابا بكر وعمر وعثمان كفار او منافقين ,, لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاهرهم وقربهم منه ,, فنكون بذلك أمام امرين لا ثالث لهما ..يتبع
جاك العلمشكرا لصاحبة القناة، قرار شجاع لطرد هذا المتشيع ***** ومنع تسويق شعية تايوان
غييييووووررررندعوكم ياشيعه إلى توحيد الله فلاتصرفوا شيئا من العبادة لغير الله / وندعوكم لحفظ ألسنتكم فلاتكفروا ولاتلعنوا أصحاب وزوجات رسول الله /وندعوكم لحفظ اعراضكم فلاينتهكها المعممين باسم المتعه/ يتبع
( ريما Rima )🍎الله يجزاك كل خير ياسميرة الدغيدي 🌹
بدروفنفهم من هذه الآيات ان الله سبحانه وتعالى يامر نبيية بان يجاهد ( الكفار ) ( والمنافقين ) وبحسب عقيدة الشيعة فأن ابا بكر وعمر وعثمان ياما كفار و رأس الكفر ,, او هم منافقين ,, يتبع
ااببووححممووددتصرف المرأة خطأ .. الصواب وضع مقابله شخص سني مفوه ومتمكن فقط .. نحن السنه لا يوجد ما نخشاه في مذاهبنا الاربعة .. فمعتقدنا سليم .. عكس الطرف الآخر معتقدهم حدث ولا حرج !!
مديونيراقسم بالله لو أني من اصحاب الملايين لادعم القناة بمئة الف ريال ووصال وصفا كذلك .
بدروفوقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) ( التوبة 73 ) يتبع
اسيوطيمصريه عن الف رقاله بمصر
بدروفقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) ( التحريم 9 ) يتبع
الهمدانيسؤال عفوي ولو اني بعيد عن الثنين الشيعي على خطا اثبت انت يالسني انك على صواب بس بشي محسوس ملموس مو تقول عن عن عن وتنقل ترى حتى الشيعي ينقل
كاره الروافضاللهم أرسل عليهم الرياح العاتيه , والأعاصير الفتاكة اللهم خذهم با الصيحة وارسل عليهم حاصبا.!! اللهم صب عليهم العذاب صبا...!! اللهم أخسف بهم الأرض.وأنزل عليهم كسفاً من السماء.!! اللهم دمر مدمراتهم
بدروفولاسيما سبهم للشيخان وذي النورين رضوان الله تعالى عليهم ,, وهذا الموضوع ما هو الا وقفة على عجالة مع العقل ليتفكر البعض ويبتعد عن العاطفة ويرى الحق بعين الإنصاف. يتبع
بدروفبالحفاظ لنا على هذا الدين وهذه الشريعة وهو على كل شي قدير ,, للأسف تناسى البعض ثناء القرآن الكريم على صحابة نبينا الأمين ,, واخذتهم الحمية لسب الصحابة ولعنهم ويحسبون هذا العمل يقربهم إلى الله يتبع
ابو مشارياللهم يجعلها في موازين اعمالك
الشايبتم اضافه LTC للقنوات المفضله ... شكرا مديره القناه
بدروفمعتمداً على روايات ضعيفة وضعها من يريد الفرقة لهذه الأمه العظيمة ,, ولكن هيهات والله ثم والله لن يطفئوا نور الله ,, والحق سيبقى دائما ساطعاً مثل الشمس ,, ويكفينا وعد الله سبحانة وتعالى يتبع
سنافيذكرتيني ببنت ابن طولون وذكرتيني بشجرة الدر .. انعم بك وبمن ربوك ..
بدروفالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبة ومن والاة ,, اما بعد ,, والله ما يحز في النفس يا اخوان كلام من يدعي محبة النبي واهل بيتة وثم يطعن في النبي الكريم وفي اهل بيتة ويسب صحابتة يتبع
شيعي برونزيليه لييييييييه
كاره الروافضاللهم أهزمهم وزلزلهم ,فانهم حاربوا المسلمين..!! اللهم أقذف الرعب في قلوبهم..!! اللهم فرق جمعهم , اللهم شتت شملهم .!! اللهم خالف بين آرائهم.!! اللهم أجعل بأسهم بينهم..!! اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك
بدروفاوجه هذه الرساله الى الشيعة الذين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين اقول لهم تمعّنوا في هذا الكلام بعقولكم وافهموا كلام الله عزّ وجل ثم حكموا ضمائركم وعقولكم لا تأخذكم في الحق لومة لائم. يتبع
رؤيةتحية عطرة وشكر جزيل لصاحبة القناة على موقفها المشرف وشعورها الإسلامي الذي قل ان نجده في كثير من الرجال
سنافيبيض الله وجهك يابنت الرجال .. ليت ملاك القنوات يحذون حذوك .. فكل حرف أو كلمة أو نغم؛ غدا سيسألون عنها امام الله .
كاره الروفضاللهم عليك بالكافرين والمنافقين والملحدين!! اللهم عليك بالروافض الانجاس الملحدين!! اللهم انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد!! اللهم فصب عليهم سوط العذاب.!! اللهم ارفع راية الاسلام على كل البلاد
رؤيةتحية عطرة وشكر جزيل لصاحبة القناة على موقفها المشرف وشعورها الإسلامي الذي قل ان نجده في كثير من الرجال
مسلمتكفيريه لا وبعد مصريه كملت
جبال سديرتعليق 4 علي كاظم قل الشيعة شيعة مثلنا قال ايش قال علي العمري تحسس الناس انك سني
عدد التعليقات:1221
نبرااسبعض الحريم ماتترك حركاتها،،هذي قناتي حقتي،طيب كيف بيكون هناك حوار بين اشخاص من نفس المذهب وهم متفقين اصلا،لكن احسن انه مايكون فيه حوارات وكلن يقعد في قناته وديرته ماجانا من النقاشات الا الفرقه.
شقرانالله لايرده ا*** الله يكرمكم
جبال سديرهذة من النساء النادرات التي تعرف ان هؤلا ضالين مضلين هدفهم تشكيك المسلمين في دينهم واحمد النفيس لايهمة سنة اوشيعة يهمة الدولار الذي يقبضة من ايران بيض الله وجهها ولاعزاء لبائعي دينهم بثمن بخس
مسلممنتهى *** والتخلف !!
عابر سبيلهذا ما سبق قلناه ونكرره للمرة المليون بأنه على المجوس وأذنابهم أن يفهموا بأن مصر عصية عليهم و الدولة الفاطمية (شيعية) لم تؤثر في الشعب المصري رغم حكمها الذي إمتد كثيرا ولم يتشيع مصري واحد . انتهى
المرسىالمصريات رجال
REALITYكفو دة و الله . هذي سيدة مصرية ترفع الرأس
علي العمريغلاطانه. ليش. الطرد. نسمع. منه. ليش. لا. الشيعه. مسلمين. مثلنا.
خالداذناب الملالي من ***العلويين. . لن يعجبهم هذا الخبر 😂
ضابط ايقاعبيض الله وجه عز الله انها بردت كبدي في ذالشيعي ..
محبة السنةجزاه الله خيرا اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين اللهم عليك بالروافض الانذال فانهم لايعجزونك