بالفيديو: صاحبة قناة مصرية تطرد شيعي على الهواء.. وتحرج المذيع

صحيفة المرصد: طردت رئيسة مجلس إدارة القناة الفضائية الخاصة “lct” في مصر، القيادي الشيعي، أحمد راسم النفيس، أثناء إذاعة برنامج “صح النوم” على الهواء مباشرة على قناة “إل تي سي”.

وأجرت سميرة الدغيدي مالكة القناة ورئيس مجلس إدارتها اتصالا بمقدم البرنامج محمد الغيطي وأبدت اعتراضها على استضافته “الشيعي” في القناة قائلة في اتصال هاتفي قائلة: “أنا رافضة دخول أي شيعي القناة، وممنوع دخول أي شيعي أو ملحد القناة” وهو ما تسبب في إحراج مقدم البرنامج الذي اضطر لإنهاء البرنامج”.