بالصور: تعرف على “تيفاني و إيفانكا”.. بنات ترامب ” حسناوت” البيت الأبيض

صحيفة المرصد: عقب إعلان فوز دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، برئاسة أمريكا بتغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، اقتحم العالم الحياة الشخصية لرئيس أكبر دولة في العالم، وبالأخص الجانب الاجتماعي “زوجته وأبنائه”. ولترامب رفيقة حالية تدعى “ميلانيا”، ولديه ابنتين هما “تيفاني” و”إيفانكا”.

تيفاني 22 عامًا.. لقبت بالصامتة لأنه حتى أيام الحملة الأخيرة التزمت الصمت وعدم المشاركة في حملة والدها، تاركة الأمر لأختها الكبرى إيفانكا والتي عينها والدها لقيادة حملته. واقتحمت وسائل الإعلام، من خلال مشاركتها إلى جانب أفراد العائلة وإخوتها دونالد ج-آر(37 عاما) وإريك (31 عاما) وزوجته لارا ترامب في حملة والدهم الانتخابية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن تيفاني هي البنت الصغرى لترامب من طليقته الثانية مارلا مابيلس والتي انفصل عنها بعد ولادة تيفاني بشهرين، أما إخوتها الثلاثة فهم من طليقته الأولى إيفانا ترامب ويعيشون مع والدهم في قصره الأسطوري في نيويورك، أما زوجته الحالية لارا ترامب فقد أنجبت له ابنه الأصغر بارون 9 أعوام.

ويذكر أن تيفاني تعيش في ولاية كاليفورنيا منذ انفصال والديها عام1999، وهي الآن طالبة في جامعة بنسلفانيا.

إيفانكا.. ابنه الرئيس الأمريكي ترامب من زوجته الأولى إيفانا وتلقب ماري إيفانكا ترامب بالذكية، وهي عارضة أزياء، وسيدة أعمال معروفة، تبلغ من العمر 35 عامًا، متزوجة من جارد كوشنر صاحب مجموعة عقارية وأنجبت ثلاثة أبناء. وهي المرأة التي فتنت رجال أمريكا بجمالها، عملت في مجال عروض الأزياء عندما كانت في السابعة عشر من عمرها، ثم أصبحت وجها مألوفا في عروض أزياء كل من أدوار الأزياء ” فيرساتشي، ومارك بور، وتييري مجلر”، كما ظهرت كوجه إعلاني للعديد من العلامات التجارية، وظهرت على أغلفة المجلات مثل فوربس، وهاربر بازرا.