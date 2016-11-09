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بالصور: تعرف على “تيفاني و إيفانكا”.. بنات ترامب ” حسناوت” البيت الأبيض

9 نوفمبر, 2016 , 21:21 م
بالصور: تعرف على “تيفاني و إيفانكا”.. بنات ترامب ” حسناوت” البيت الأبيض
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صحيفة المرصد: عقب إعلان فوز دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، برئاسة أمريكا بتغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، اقتحم العالم الحياة الشخصية لرئيس أكبر دولة في العالم، وبالأخص الجانب الاجتماعي “زوجته وأبنائه”. ولترامب رفيقة حالية تدعى “ميلانيا”، ولديه ابنتين هما “تيفاني” و”إيفانكا”.
تيفاني 22 عامًا.. لقبت بالصامتة لأنه حتى أيام الحملة الأخيرة التزمت الصمت وعدم المشاركة في حملة والدها، تاركة الأمر لأختها الكبرى إيفانكا والتي عينها والدها لقيادة حملته. واقتحمت وسائل الإعلام، من خلال مشاركتها إلى جانب أفراد العائلة وإخوتها دونالد ج-آر(37 عاما) وإريك (31 عاما) وزوجته لارا ترامب في حملة والدهم الانتخابية.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن تيفاني هي البنت الصغرى لترامب من طليقته الثانية مارلا مابيلس والتي انفصل عنها بعد ولادة تيفاني بشهرين، أما إخوتها الثلاثة فهم من طليقته الأولى إيفانا ترامب ويعيشون مع والدهم في قصره الأسطوري في نيويورك، أما زوجته الحالية لارا ترامب فقد أنجبت له ابنه الأصغر بارون 9 أعوام.

 

ويذكر أن تيفاني تعيش في ولاية كاليفورنيا منذ انفصال والديها عام1999، وهي الآن طالبة في جامعة بنسلفانيا.
إيفانكا.. ابنه الرئيس الأمريكي ترامب من زوجته الأولى إيفانا وتلقب ماري إيفانكا ترامب بالذكية، وهي عارضة أزياء، وسيدة أعمال معروفة، تبلغ من العمر 35 عامًا، متزوجة من جارد كوشنر صاحب مجموعة عقارية وأنجبت ثلاثة أبناء. وهي المرأة التي فتنت رجال أمريكا بجمالها، عملت في مجال عروض الأزياء عندما كانت في السابعة عشر من عمرها، ثم أصبحت وجها مألوفا في عروض أزياء كل من أدوار الأزياء ” فيرساتشي، ومارك بور، وتييري مجلر”، كما ظهرت كوجه إعلاني للعديد من العلامات التجارية، وظهرت على أغلفة المجلات مثل فوربس، وهاربر بازرا.

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تعليقات ( 29 )

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  1. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    ابو عبدالعزيز

    الله يخلي بنات السعوديه جمال يفوق الخيال
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  2. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    اخو صيته

    اخو صيته صدق
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  3. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    زائره الرجال عيونهم زايغه وناقصين عقل ودين - اللي من عينتك فقط
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  4. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    شايم

    ياسارة تعليق١٣ منك شدة لشايب***** على سنة الله ورسوله
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  5. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    لويقبل مثل موبايلي شهر عليك وشهر علينا ولو ان واحد قال لي تراهن مثل سيارات الاجار الميكية والقير والبدي راحين فيها
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  6. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    راكاااان

    اكيد اول مايدخلون البيت الأبيض رايح يطالبون العاملين فيه بأزالة اسرة ميشيل اوباما ومفارشهم وكاساتهم وجميع الأطباق والفناجيل واي شيئ كانوا يأكلون فيه
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  7. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    حسناواات صحيح حسناوات شكلي بتقدم لوحدة منهن بس مدري كم بيطلبني ترامب الخبيث مهر اخاف اتوهق لاني للحين مجمع 28653 ريال فقط لاغير ... الله يهديه يعطيني اقساط او ايجار منتهي بالتمليك بدون دفعة اولى
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  8. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    الفهيدي

    ***ولاتسوئ مداس العفيفات ،، ‏وشعره لبنت الدين تسوئ بلدها ‏ ‏ولاتسبي الا قلوب ناسن مخفات .. ‏***ا ونعيمهااا مع نجدهااا م ت ع ب
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  9. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    اكشن

    😍😘لو هي عندي كان قفلت عليها في بترين قزاز وكتبت "ممنوع اللمس".
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  10. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    ت14 جوارحك ! إن حفظتها وقت الشباب عن الحرام حفظها ﷲ لك حال الكبر والعجز والجزاء من جنس العمل.
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  11. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    وشك وشك

    ههه تعليق 10 جرب نار الغيره
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  12. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    داعس المطايا

    غير قردوها بغزلان البيت الأبيض يتجدد
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  13. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    اللهم جنبنا الفتن...

    14 فارس... قال تعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ ) وقال تعالى ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا )
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  14. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    كارررررره الدوووووواعش

    بناته حلوات مثل ابوهم....
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  15. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    زائره

    الرجال عيونهم زايغه وناقصين عقل ودين
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  16. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    فارس

    الصوره قبل الأخيره 😍 ياحبهم للترزز 😍😍
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  17. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    سار888

    الله يخارجنا راحو فيها الشيبان ألقلب اخضر والعمود أعوج
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  18. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي كرم المرأة وجعلها درة مصونة وجوهرة مكنونة .تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان شؤم**** تنقض الوضوء والطهارة ظلع أعوج لا يستقيم إلا بالضرب فالحمد لله لك يارب
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  19. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    ليبرالي

    انامستعداشتغل عندهم ببلاش القرب منهم والمشاهدة تكفيني
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  20. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    وشك وشك انتاجه طيب ذا التمساح - مسحه تمساح جوعان
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  21. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    من ابو ديه الى تعليق4 تعقيب ابو ديه خنبوووووووووووقه بسرعه اختار يمين ولا يسار - طبعا لايمين ولا يسار وليتها تسلم الخنابق )هيه سالمه الخنبقه هوه مخنبق - ههههههه نعم نعم خنبوقه كبيره
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  22. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    اللهم جنبنا الفتن...

    3 سعودي .. قال تعالى( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )
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  23. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    وشك وشك

    انتاجه طيب ذا التمساح
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  24. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    من ابو ديه الى تعليق4 تعقيب

    ابو ديه خنبوووووووووووقه بسرعه اختار يمين ولا يسار - طبعا لايمين ولا يسار وليتها تسلم الخنابق )هيه سالمه الخنبقه هوه مخنبق
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  25. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    بندر

    يا لبيه بس ميدي اشتغل في البيت الأبيض بس يا ناس
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  26. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    ابو ديه خنبوووووووووووقه بسرعه اختار يمين ولا يسار - طبعا لايمين ولا يسار وليتها تسلم الخنابق
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  27. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    سعودي

    ايفانكا الصوره الي قبل الاخيره غطي مفاتنك جزاك الله خيرا ههههههههههههههه
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  28. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    أوركيد🌺

    حس نواة حتة وحدة😛
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  29. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    ابو ديه

    خنبوووووووووووقه بسرعه اختار يمين ولا يسار
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