بالصور: تعرف على “تيفاني و إيفانكا”.. بنات ترامب ” حسناوت” البيت الأبيض

صحيفة المرصد: عقب إعلان فوز دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، برئاسة أمريكا بتغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، اقتحم العالم الحياة الشخصية لرئيس أكبر دولة في العالم، وبالأخص الجانب الاجتماعي “زوجته وأبنائه”. ولترامب رفيقة حالية تدعى “ميلانيا”، ولديه ابنتين هما “تيفاني” و”إيفانكا”.
تيفاني 22 عامًا.. لقبت بالصامتة لأنه حتى أيام الحملة الأخيرة التزمت الصمت وعدم المشاركة في حملة والدها، تاركة الأمر لأختها الكبرى إيفانكا والتي عينها والدها لقيادة حملته. واقتحمت وسائل الإعلام، من خلال مشاركتها إلى جانب أفراد العائلة وإخوتها دونالد ج-آر(37 عاما) وإريك (31 عاما) وزوجته لارا ترامب في حملة والدهم الانتخابية.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن تيفاني هي البنت الصغرى لترامب من طليقته الثانية مارلا مابيلس والتي انفصل عنها بعد ولادة تيفاني بشهرين، أما إخوتها الثلاثة فهم من طليقته الأولى إيفانا ترامب ويعيشون مع والدهم في قصره الأسطوري في نيويورك، أما زوجته الحالية لارا ترامب فقد أنجبت له ابنه الأصغر بارون 9 أعوام.
ويذكر أن تيفاني تعيش في ولاية كاليفورنيا منذ انفصال والديها عام1999، وهي الآن طالبة في جامعة بنسلفانيا.
إيفانكا.. ابنه الرئيس الأمريكي ترامب من زوجته الأولى إيفانا وتلقب ماري إيفانكا ترامب بالذكية، وهي عارضة أزياء، وسيدة أعمال معروفة، تبلغ من العمر 35 عامًا، متزوجة من جارد كوشنر صاحب مجموعة عقارية وأنجبت ثلاثة أبناء. وهي المرأة التي فتنت رجال أمريكا بجمالها، عملت في مجال عروض الأزياء عندما كانت في السابعة عشر من عمرها، ثم أصبحت وجها مألوفا في عروض أزياء كل من أدوار الأزياء ” فيرساتشي، ومارك بور، وتييري مجلر”، كما ظهرت كوجه إعلاني للعديد من العلامات التجارية، وظهرت على أغلفة المجلات مثل فوربس، وهاربر بازرا.
تعليقات ( 29 )
ابو عبدالعزيزالله يخلي بنات السعوديه جمال يفوق الخيال
اخو صيتهاخو صيته صدق
شايمياسارة تعليق١٣ منك شدة لشايب***** على سنة الله ورسوله
راكااااناكيد اول مايدخلون البيت الأبيض رايح يطالبون العاملين فيه بأزالة اسرة ميشيل اوباما ومفارشهم وكاساتهم وجميع الأطباق والفناجيل واي شيئ كانوا يأكلون فيه
الفهيدي***ولاتسوئ مداس العفيفات ،، وشعره لبنت الدين تسوئ بلدها ولاتسبي الا قلوب ناسن مخفات .. ***ا ونعيمهااا مع نجدهااا م ت ع ب
اكشن😍😘لو هي عندي كان قفلت عليها في بترين قزاز وكتبت "ممنوع اللمس".
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيت14 جوارحك ! إن حفظتها وقت الشباب عن الحرام حفظها ﷲ لك حال الكبر والعجز والجزاء من جنس العمل.
وشك وشكههه تعليق 10 جرب نار الغيره
داعس المطاياغير قردوها بغزلان البيت الأبيض يتجدد
اللهم جنبنا الفتن...14 فارس... قال تعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ ) وقال تعالى ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا )
كارررررره الدوووووواعشبناته حلوات مثل ابوهم....
زائرهالرجال عيونهم زايغه وناقصين عقل ودين
فارسالصوره قبل الأخيره 😍 ياحبهم للترزز 😍😍
سار888الله يخارجنا راحو فيها الشيبان ألقلب اخضر والعمود أعوج
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي كرم المرأة وجعلها درة مصونة وجوهرة مكنونة .تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان شؤم**** تنقض الوضوء والطهارة ظلع أعوج لا يستقيم إلا بالضرب فالحمد لله لك يارب
ليبراليانامستعداشتغل عندهم ببلاش القرب منهم والمشاهدة تكفيني
اللهم جنبنا الفتن...3 سعودي .. قال تعالى( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )
وشك وشكانتاجه طيب ذا التمساح
من ابو ديه الى تعليق4 تعقيبابو ديه خنبوووووووووووقه بسرعه اختار يمين ولا يسار - طبعا لايمين ولا يسار وليتها تسلم الخنابق )هيه سالمه الخنبقه هوه مخنبق
بندريا لبيه بس ميدي اشتغل في البيت الأبيض بس يا ناس
سعوديايفانكا الصوره الي قبل الاخيره غطي مفاتنك جزاك الله خيرا ههههههههههههههه
أوركيد🌺حس نواة حتة وحدة😛
ابو ديهخنبوووووووووووقه بسرعه اختار يمين ولا يسار