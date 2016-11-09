بالفيديو: الرئيس ترامب ممثل ” كومبارس ” في فيلم قديم

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من فيلم أجنبي قديم “هوم ألون” ظهر فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأحد الأدوار.

حيث جسد ترامب دور مشهد قصير كـ”كومبارس عام “1992” ، ولعب ترامب دور رجل مار في رواق فندق يستوقفه الطفل ماوكلي كالكن بدور “كيفين” في أحد المشاهد٬ ويطلب منه الطفل أن يرشده إلى قاعة الاستقبال بالفندق٬ فيجيبه ترمب بأنها في آخر الممر ناحية اليسار وفقاً لموقع العربية نت.

وقد لقي هذا المقطع رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحد الناشطين قائلا “من كومبارس إلى رئيس!”.