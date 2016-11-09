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بالفيديو: الرئيس ترامب ممثل ” كومبارس ” في فيلم قديم

9 نوفمبر, 2016 , 20:51 م
بالفيديو: الرئيس ترامب ممثل ” كومبارس ” في فيلم قديم
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من فيلم أجنبي قديم “هوم ألون” ظهر فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأحد الأدوار.

حيث جسد ترامب دور مشهد قصير كـ”كومبارس عام “1992” ، ولعب ترامب دور رجل مار في رواق فندق يستوقفه الطفل ماوكلي كالكن بدور “كيفين” في أحد المشاهد٬ ويطلب منه الطفل أن يرشده إلى قاعة الاستقبال بالفندق٬ فيجيبه ترمب بأنها في آخر الممر ناحية اليسار وفقاً لموقع العربية نت.

وقد لقي هذا المقطع رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحد الناشطين قائلا “من كومبارس إلى رئيس!”.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    قلم جاف

    شيء عادي فرونالد ريجان وهو من أعظم رؤساءامريكا كان ممثل
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  2. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    أوركيد🌺

    ولذلحين وهو ” كومبارس ”😂
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  3. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    ملكي

    طلع ترامب بتاع كله حريم وتمثيل وتجارة وسياسة. منت سهل يا ترامب
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  4. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    ت 8 من شبوة اليمنيه : كلامك صحيح اصبح كيفين مدمن مخدرات وبعدها لم يكمل تعليمه وانتهى به الامر الى متسكع في الشوارع. انه الفن يا صديقي طريق المال والشهرة والدمار..
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  5. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    زاد الضغط

    ولزيادة الضغط على المقهورين من فوز ترامب ... فقد فاز اليوم الجمهوريين بمقعدي مجلس الشيوخ ومجلس النواب با الأغلبيه !! يعني كل الشغل أصبح جمهوري X جمهوري
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  6. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    حساوي

    تعليق من شبوه اليمنيه وش صار بالورع
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  7. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    من شبوة اليمنيه

    لو تدرون وش صار في ذا الورع اللي مثل مع ترامب ستحمدون الله على النعمه اللهم لك الحمد
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  8. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    الحكمة يمانية

    لماذا نحرص على اجترار الماضي ونحب ان نتغنى به، اصبح ترامب رئيس وباختيار شعبه
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  9. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    هذا الفندق اللي مثل فيه الطفل كيفين في HOME ALONE اصلا يمتلكه ابو ترامب ملك العقارات في مدينة نيويورك ويقع هذا الفندق في نيويورك على شارع ال BROAD WAY الشهير..قال كومبارس قال زهذ حكم اكبر دولة هو..
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  10. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
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  11. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    المقطع قديم مغبر

    وبعدين وين كومبارس الله يهديكم ،، هذا احد فنادق ترامب المشهوره في أمريكا . ويتحمدن ربهم انه خلاهم يصورون فيه . ولهف عليهم كم مليون في هذا الفلم .
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  12. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامب

    خلاص أنتهى العلم وترامب أصبح رئيساً لأمريكا ... وهالبربقندا ماعاد تنفع ولاتغير في الوضع شي ... يعني بها الأفلام والحركات بتغيرون من الواقع ؟؟؟ نحن أمام أمر واقع ...
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  13. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    فوفو

    هذا الحظ اذا قام الله يصحي حظي من نومه العميق
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  14. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    حساوي

    اهنىء الشعب الامريكي بفوز ترامب
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