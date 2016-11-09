بالفيديو: الرئيس ترامب ممثل ” كومبارس ” في فيلم قديم

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من فيلم أجنبي قديم “هوم ألون” ظهر فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأحد الأدوار.
حيث جسد ترامب دور مشهد قصير كـ”كومبارس عام “1992” ، ولعب ترامب دور رجل مار في رواق فندق يستوقفه الطفل ماوكلي كالكن بدور “كيفين” في أحد المشاهد٬ ويطلب منه الطفل أن يرشده إلى قاعة الاستقبال بالفندق٬ فيجيبه ترمب بأنها في آخر الممر ناحية اليسار وفقاً لموقع العربية نت.
وقد لقي هذا المقطع رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحد الناشطين قائلا “من كومبارس إلى رئيس!”.
تعليقات ( 14 )
قلم جافشيء عادي فرونالد ريجان وهو من أعظم رؤساءامريكا كان ممثل
أوركيد🌺ولذلحين وهو ” كومبارس ”😂
ملكيطلع ترامب بتاع كله حريم وتمثيل وتجارة وسياسة. منت سهل يا ترامب
زاد الضغطولزيادة الضغط على المقهورين من فوز ترامب ... فقد فاز اليوم الجمهوريين بمقعدي مجلس الشيوخ ومجلس النواب با الأغلبيه !! يعني كل الشغل أصبح جمهوري X جمهوري
حساويتعليق من شبوه اليمنيه وش صار بالورع
من شبوة اليمنيهلو تدرون وش صار في ذا الورع اللي مثل مع ترامب ستحمدون الله على النعمه اللهم لك الحمد
الحكمة يمانيةلماذا نحرص على اجترار الماضي ونحب ان نتغنى به، اصبح ترامب رئيس وباختيار شعبه
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
المقطع قديم مغبروبعدين وين كومبارس الله يهديكم ،، هذا احد فنادق ترامب المشهوره في أمريكا . ويتحمدن ربهم انه خلاهم يصورون فيه . ولهف عليهم كم مليون في هذا الفلم .
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامبخلاص أنتهى العلم وترامب أصبح رئيساً لأمريكا ... وهالبربقندا ماعاد تنفع ولاتغير في الوضع شي ... يعني بها الأفلام والحركات بتغيرون من الواقع ؟؟؟ نحن أمام أمر واقع ...
فوفوهذا الحظ اذا قام الله يصحي حظي من نومه العميق
حساوياهنىء الشعب الامريكي بفوز ترامب