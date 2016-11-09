بالفيديو : ترامب مصارعا و يحلق شعر منافسه !

صحيفة المرصد:أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو على حلبة المصارعة في مباراة عام 2009، حيث شهدت قيام ترامب بحلق شعر المصارع الأمريكي السابق فينس ماكمان.

وكانت المباراة التي ظهر فيها ترامب عبارة عن رهان بينه وبين ماكمان، المدير الحالي لعرض “الرو”، حيث ينص على حلق المنتصر لشعر الخاسر في الرهان في مباراة جمعت المصارعين بوب لاشلي وأوماغا، خلال مواجهة أقيمت ضمن منافسات “ريسلمانيا 23” تحت عنوان “معركة المليارديرات” وفقاً لموقع العربية نت.

وانتصر بوب لاشلي على أوماغا، وتم تنفيذ الرهان، حيث حلق ترامب شعر ماكمان كاملا، في لقطة مباشرة أمام جماهير الـ “WWE”.

يشار إلى أن دونالد ترامب الذي فاز اليوم (الأربعاء) برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد تغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، قد شارك في الدعاية الإعلامية لبعض الشركات وظهر في بعض الأفلام السينمائية في أدوار شرفية.