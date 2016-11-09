بالفيديو : ترامب مصارعا و يحلق شعر منافسه !

صحيفة المرصد:أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو على حلبة المصارعة في مباراة عام 2009، حيث شهدت قيام ترامب بحلق شعر المصارع الأمريكي السابق فينس ماكمان.
وكانت المباراة التي ظهر فيها ترامب عبارة عن رهان بينه وبين ماكمان، المدير الحالي لعرض “الرو”، حيث ينص على حلق المنتصر لشعر الخاسر في الرهان في مباراة جمعت المصارعين بوب لاشلي وأوماغا، خلال مواجهة أقيمت ضمن منافسات “ريسلمانيا 23” تحت عنوان “معركة المليارديرات” وفقاً لموقع العربية نت.
وانتصر بوب لاشلي على أوماغا، وتم تنفيذ الرهان، حيث حلق ترامب شعر ماكمان كاملا، في لقطة مباشرة أمام جماهير الـ “WWE”.
يشار إلى أن دونالد ترامب الذي فاز اليوم (الأربعاء) برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد تغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، قد شارك في الدعاية الإعلامية لبعض الشركات وظهر في بعض الأفلام السينمائية في أدوار شرفية.
تعليقات ( 14 )
متابعشر البليه ما يضحك
اكشن😯 😦هذا ماعنده الا حلاقة
🍂 ريما Rima🍂اليوم كل الأخبار عن ترامب ❗😂لو انتم حالقين شعر ترامب اللي كنه منكب عليه كركم😅
لست اخوانياجيهان السادات للإخوان: "انزلوا عيطوا على هيلارى واعملوا لها جنازة"
لست اخوانيابعد فوز ترامب قال جمال حشمت القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، إن الأمر يحتاج من الجميع حسن التوجه إلى الله لإعادة الحسابات، بعيدا عن الفرقة والخلاف
صبحييعني رئيس كومبارس.
ام عبدالرحمنتهريج ماصخ
عدد التعليقات:4328
العنيدأيام عائلة بوش السوداء تتكرر..والآن مان كان يختبئ تحت المضله الامريكية لامرأة له والمنافقين الخونه سوف يظهرون كما يظهر الفار من مخباءه
نقار الخشبالف مبروووك الرئاسة
عدد التعليقات:4328
العنيدالله ياخذهم ثنينهم مانرجي منهم شيء الرجاء من الله سبحانه وتعالي وايماننا بالله ولا ذول لا ينفعون ولا يسمون من جوع فقط يراعوا مصالهم
عدد التعليقات:4328
العنيدالله ياخذهم ثنينهم مانرجي منهم شيء الرجاء من الله سبحانه وتعالي وايماننا بالله ولا ذول لا ينفعون ولا يسمون من جوع فقط يراعوا مصالهم
أوركيد🌺لحووول مابلاش نتكلم ف الماضي الرجال ذلحين قد هو رئيس قد الدنيا ومايصحش الحتسي ذا😂😜 .. بس عنجد واضح أنه مشاغب🤓
برحي 2017ربعنا يحبون الحلوين