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بالفيديو : ترامب مصارعا و يحلق شعر منافسه !

9 نوفمبر, 2016 , 21:30 م
بالفيديو : ترامب مصارعا و يحلق شعر منافسه !
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صحيفة المرصد:أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو على حلبة المصارعة في مباراة عام 2009، حيث شهدت قيام ترامب بحلق شعر المصارع الأمريكي السابق فينس ماكمان.

وكانت المباراة التي ظهر فيها ترامب عبارة عن رهان بينه وبين ماكمان، المدير الحالي لعرض “الرو”، حيث ينص على حلق المنتصر لشعر الخاسر في الرهان في مباراة جمعت المصارعين بوب لاشلي وأوماغا، خلال مواجهة أقيمت ضمن منافسات “ريسلمانيا 23” تحت عنوان “معركة المليارديرات” وفقاً لموقع العربية نت.

وانتصر بوب لاشلي على أوماغا، وتم تنفيذ الرهان، حيث حلق ترامب شعر ماكمان كاملا، في لقطة مباشرة أمام جماهير الـ “WWE”.

يشار إلى أن دونالد ترامب الذي فاز اليوم (الأربعاء) برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد تغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، قد شارك في الدعاية الإعلامية لبعض الشركات وظهر في بعض الأفلام السينمائية في أدوار شرفية.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    متابع

    شر البليه ما يضحك
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  2. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    اكشن

    😯 😦هذا ماعنده الا حلاقة
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  3. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    🍂 ريما Rima🍂

    اليوم كل الأخبار عن ترامب ❗😂لو انتم حالقين شعر ترامب اللي كنه منكب عليه كركم😅
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  4. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    يعني ممكن مثلا يسوي مشروع فتح حلبات مصارعة في دول العالم !!هههه كل من يتابع المصارعة الحرة العالمية يدري انه ترامب في المصارعه wwe !
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  5. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    لست اخوانيا

    جيهان السادات للإخوان: "انزلوا عيطوا على هيلارى واعملوا لها جنازة"
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  6. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    لست اخوانيا

    بعد فوز ترامب قال جمال حشمت القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، إن الأمر يحتاج من الجميع حسن التوجه إلى الله لإعادة الحسابات، بعيدا عن الفرقة والخلاف
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  7. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    صبحي

    يعني رئيس كومبارس.
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  8. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    ام عبدالرحمن

    تهريج ماصخ
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  9. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 21:47 م
    عدد التعليقات:4328

    العنيد

    أيام عائلة بوش السوداء تتكرر..والآن مان كان يختبئ تحت المضله الامريكية لامرأة له والمنافقين الخونه سوف يظهرون كما يظهر الفار من مخباءه
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  10. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    نقار الخشب

    الف مبروووك الرئاسة
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  11. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 21:45 م
    عدد التعليقات:4328

    العنيد

    الله ياخذهم ثنينهم مانرجي منهم شيء الرجاء من الله سبحانه وتعالي وايماننا بالله ولا ذول لا ينفعون ولا يسمون من جوع فقط يراعوا مصالهم
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  12. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 21:45 م
    عدد التعليقات:4328

    العنيد

    الله ياخذهم ثنينهم مانرجي منهم شيء الرجاء من الله سبحانه وتعالي وايماننا بالله ولا ذول لا ينفعون ولا يسمون من جوع فقط يراعوا مصالهم
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  13. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    أوركيد🌺

    لحووول مابلاش نتكلم ف الماضي الرجال ذلحين قد هو رئيس قد الدنيا ومايصحش الحتسي ذا😂😜 .. بس عنجد واضح أنه مشاغب🤓
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  14. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    برحي 2017

    ربعنا يحبون الحلوين
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