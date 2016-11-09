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بالفيديو .. إجابة صاعقة من ترامب بعد فوزه .. ماذا ستقول لأوباما؟!

9 نوفمبر, 2016 , 22:32 م
بالفيديو .. إجابة صاعقة من ترامب بعد فوزه .. ماذا ستقول لأوباما؟!
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صحيفة المرصد: استمرارا لمسلسل أرائه و توجهاته المثيرة للجدل فاجأ المرشح الفائز بإنتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إعلان نتيجة فوزه بكرسي الرئاسة الأمريكي بإجابته الصاعقة على سؤال ماذا تقول لأوباما ؟.و كانت الصدمة عندما وجه صحفي للمرشح الفائز ، ماذا تقول للرئيس أوباما فكان رده : أنت مطرود . يذكر ان أوباما كان مؤيدا قويا للمرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون ، و هاجم ترامب في اكثر من مناسبة معتبراً أنه شخص لا يصلح لرئاسة امريكا .



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    والله انه افضل من العجوز هلاري الي دمرت ليبيا
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  2. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    شافي

    متسلط حتى على اوباما ماذا يريد هذا الشايب الحاقد
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  3. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    مرسيدس

    اش فيكم يا قراء خايفين هو صديق حميم لمصالح امريكا
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  4. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    مرسيدس

    يقدح من راسه يعيش الرجل المناسب في المكان المناسب
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  5. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    مسلم

    مسوي انه قادح هاًالامريكي وانه راح يتسلط علينا لاكنً الله معنا والله قوتنا والله عوننا عليه وعلي كل من يعادينا
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  6. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    A

    هذا المؤتمر الصحفي قبل خمس ايام
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  7. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    زمن يخوف

    ************ اسال الله الواجد الاحد ان يسلط ترامب على ايران والرافضه ويجعل بأسه بينهم
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  8. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    يمني عاشق الدمام

    مجنوووووووووووووون نهاية أمريكا على يده
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  9. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    لاحول ولاقوة الابالله
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  10. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    متابع

    اللهم اكفنا شره بما شئت ياعظيم
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