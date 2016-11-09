بالفيديو .. إجابة صاعقة من ترامب بعد فوزه .. ماذا ستقول لأوباما؟!

صحيفة المرصد: استمرارا لمسلسل أرائه و توجهاته المثيرة للجدل فاجأ المرشح الفائز بإنتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إعلان نتيجة فوزه بكرسي الرئاسة الأمريكي بإجابته الصاعقة على سؤال ماذا تقول لأوباما ؟.و كانت الصدمة عندما وجه صحفي للمرشح الفائز ، ماذا تقول للرئيس أوباما فكان رده : أنت مطرود . يذكر ان أوباما كان مؤيدا قويا للمرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون ، و هاجم ترامب في اكثر من مناسبة معتبراً أنه شخص لا يصلح لرئاسة امريكا .

