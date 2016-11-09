صحيفة المرصد: استمرارا لمسلسل أرائه و توجهاته المثيرة للجدل فاجأ المرشح الفائز بإنتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إعلان نتيجة فوزه بكرسي الرئاسة الأمريكي بإجابته الصاعقة على سؤال ماذا تقول لأوباما ؟.و كانت الصدمة عندما وجه صحفي للمرشح الفائز ، ماذا تقول للرئيس أوباما فكان رده : أنت مطرود . يذكر ان أوباما كان مؤيدا قويا للمرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون ، و هاجم ترامب في اكثر من مناسبة معتبراً أنه شخص لا يصلح لرئاسة امريكا .
بالفيديو .. إجابة صاعقة من ترامب بعد فوزه .. ماذا ستقول لأوباما؟!
صحيفة المرصد: استمرارا لمسلسل أرائه و توجهاته المثيرة للجدل فاجأ المرشح الفائز بإنتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إعلان نتيجة فوزه بكرسي الرئاسة الأمريكي بإجابته الصاعقة على سؤال ماذا تقول لأوباما ؟.و كانت الصدمة عندما وجه صحفي للمرشح الفائز ، ماذا تقول للرئيس أوباما فكان رده : أنت مطرود . يذكر ان أوباما كان مؤيدا قويا للمرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون ، و هاجم ترامب في اكثر من مناسبة معتبراً أنه شخص لا يصلح لرئاسة امريكا .
تعليقات ( 10 )
شافيمتسلط حتى على اوباما ماذا يريد هذا الشايب الحاقد
مرسيدساش فيكم يا قراء خايفين هو صديق حميم لمصالح امريكا
مرسيدسيقدح من راسه يعيش الرجل المناسب في المكان المناسب
مسلممسوي انه قادح هاًالامريكي وانه راح يتسلط علينا لاكنً الله معنا والله قوتنا والله عوننا عليه وعلي كل من يعادينا
Aهذا المؤتمر الصحفي قبل خمس ايام
زمن يخوف************ اسال الله الواجد الاحد ان يسلط ترامب على ايران والرافضه ويجعل بأسه بينهم
يمني عاشق الدماممجنوووووووووووووون نهاية أمريكا على يده
متابعاللهم اكفنا شره بما شئت ياعظيم