الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب “ترامب”

صحيفة المرصد-واس: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا بفخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الملك المفدى لفخامته تطلّع المملكة إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل معا لما يحقق السلم والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، متمنيا للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته.

وعبر فخامته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، وعلى مشاعره تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين.