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الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب “ترامب”

9 نوفمبر, 2016 , 23:29 م
الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب “ترامب”
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صحيفة المرصد-واس: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا بفخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الملك المفدى لفخامته تطلّع المملكة إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل معا لما يحقق السلم والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، متمنيا للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته.

وعبر فخامته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، وعلى مشاعره تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    مرسيدس

    الله ينصرك ياخادم الحرمين يا خليفة المسلمين /قراراتك صاءبه مليون في الميه انت الحاكم العادل أسأل الله أن ينصرك /اتصالك بالرئيس الأمريكي دليل على أنه شريك استراتيجي لنا
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  2. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ممكن فوز ترامب خيرة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ممكن يتحد العرب والمسلمين ويوقفوا ضد هذا العلج ع قولة الصحاف أمريكا دولة قامت على عظام السكان الأصليين فلانرتجي خير منها ولاننسى آية الولاء والبراء
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  3. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    الله يكتب اللي فيه خير , ونتمنى ان يقوم احد المسؤولين في حكومتنا بزيارة ترامب

    والدول مهما صار فيه اختلاف تحكمها المصالح ، ونتمنى من ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز . تعيين سفير محنك يدير الملفات المهمة بين البلدين . نحتاج لوبي قوي في واشنطن.
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  4. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    معبر

    كفو ياابو فهد الله يعطيك الصحه والعافيه انشهد انك فخر للامه العربيه و الاسلاميه
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  5. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    ينبع البحر

    بالتوفيق
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  6. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    وشك وشك

    الله يحفظك يابوفهد
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