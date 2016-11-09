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شاهد .. فيديو مرعب لحظة إعدام امرأة سنية في شوارع إيران

9 نوفمبر, 2016 , 23:25 م
شاهد .. فيديو مرعب لحظة إعدام امرأة سنية في شوارع إيران
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صحيفة المرصد:تداول ناشطون احوازيون على مواقع التواصل الاجتماعي توتير مقطع فيديو لم يعرف تاريخه قالوا انه لعملية إعدام امرأة سنية على يد السلطات الإيرانية.

ويظهر الفيديو الذي وصفه النشطاء بـ”المرعب” إعدام امرأة سنية من خلال الرافعات التي تستخدمها إيران في إعدام معارضيها في الشوارع وأمام الناس لبث الرعب والخوف في قلوبهم.



تعليقات ( 51 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 51
    10 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم ياشيعة ابن سبأ والخميني السيستاني المجرمين

    السنة المسلمين المؤمنين من أهل الاحواز والعراق وغيرهم هم المظلومين حقاً
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  2. 50
    10 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    الأحوازحررهاالصحابه من المجوس بقيادة الصحابي سفيان أن عوف الاءزدي الغامدي ورفيق دربه الصحابي ابوعبيدة عامرابن الجراح رضي الله عنهما وقام الاستعمار بتسليمها لايران ومكوناتهابني بدير بني خميس بني كنانه
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  3. 49
    10 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    النايفه

    ايران ما تفرق عن اليهود ابدا اللهم ارنا فيهم عجايب قدرتك
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  4. 48
    10 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    رأي آخر

    اذا كان فعلا الشيعه قتلوا أهل السنه بدون سبب فأسأل الله العظيم رب العرش ان ينتقم منهم شر انتقام ، لكن انا معي الجواز الأميركي راح أتفاهم مع هؤلاء الشيعه الاوغاد
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  5. 47
    10 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    hima

    اعوذب الله,اسلوب وحشي,وغير انساني,الاعدام او ازهاق الروح على مراى من العامه.
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  6. 46
    10 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    بدوي

    عليكم **** الله تترى إلى يوم الدين ياشر من وطأ الأرض بقدمه .
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  7. 45
    10 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    دراكولا

    اهم شي انا بحجابها ومستوره..ولكن ان غدا لناظره قريب يا ايران المجوس..
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  8. 44
    10 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    راكان

    الله يجزاه خير كل من ترحم عليها لأن هذه المرأة شيعيه الله يرحمها
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  9. 43
    10 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    Blue

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  10. 42
    10 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    نبرة صدي

    الشيعه والسنه يقتلون بعضهم والغرب يضحك عليهم
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  11. 41
    10 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    سامر

    **** مخلوق يمشي علي ظهر الارض الرافضي المجوسي الا ***8الله عليهم مابقي الليل والنهار اعداء الاسلام اللهم عليك بالخامنئي وزمرته ابوجهل اشرف منهم...
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  12. 40
    10 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    حسبنا الله ونعم الوكيل.
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  13. 39
    10 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    منطقي

    تتعاطفون مع السوريات والعراقيات والايرانياات وترتفع اصواتكم للدفاع عنهن وعن حقوقهن.لاكن لو كانت احدى النساء السعوديات مظلومة ومعنفة لختفت اصواتكم ولم نرى منكم احدا متعاطف او مدافع عنها وعن حقوقها.تباً
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  14. 38
    10 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    قلم الخيانه اين انت لماذا لاتعلق على افعال ايران لماتحدث هذه الاعدامات الاء بعهد الصليبيين واليهود تباً لك ولدولتك ايران ياشيعي واااا اسلاماه الله يورينا فيهم غضبك ياااا الله
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  15. 37
    10 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    اليوسي

    اللهم عليك بالمجوس والفرس والروس والنصيرية والرافضةًوالصهيونية العالمية والحوثية اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وباعد بين قلوبهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم جميع اللهم انصرنا عليهم نصر عزيز مقتدر .
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  16. 36
    10 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    عبد الله

    ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ )
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  17. 35
    10 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    يلدرم

    كان يجب ان يعامل النمر بنفس الطريقة مع اثنين منهم، لا ان نعرف خبره عن طريق مذيع مع 45 آخرين !
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  18. 34
    10 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    نعيم الحربي

    قالها صدام الله يرحمة هاذي هي المرجلة
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  19. 33
    10 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    م

    الانثى ترفص من الالم السيف ارحم ونسائهم تفاوض ع المتعة بشوارع طهران يجيلهم يوم ارجو يكون قريب شعب اغلبه قوميات واعراق صمت القبور بدون حراك وبدون دعم كما تفعل بالدول العربيه
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  20. 32
    10 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    العراب

    عليكم من ما تستحقون يالمجوس ****الله عليكم الى يوم الدين
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  21. 31
    10 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    شرحبيل

    إيران لابد انت تكون هيروشيما
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  22. 30
    10 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص
    عدد التعليقات:9024

    اللامي10

    _***الله على الظالمين __
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  23. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 23:58 م
    عدد التعليقات:9024

    اللامي10

    رحمها الله وغفر لها وتقبلها في الشهداء
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  24. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    ****ايران مجوس العصر اصحاب الشركيات والخزعبلات ومن والا هاواتباعهاسينتصرالاسلام الصحيح على أصحاب الشركيات والخزعبلات هذه الاعدامات انه تعذيب وسيعلم اللذين ظلمو اي منقلب ينقلبون صدق الله العظ
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  25. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    صبحي

    قتلوا الروافض عليه **** الله والملائكة والناس امعين واجعلوهم عبيد لاهل السنه.
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  26. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    ريم

    لو هذا الاعدام في دوله عربيه كان اشتغلت العربيه والجزيره وام بي سي...........
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  27. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    هند

    هذا النوع من الاعدام يعذب المعدوم لوقت طويل ... الأعدام لابد ان يكون من منصة تفلت فجأة لكي يقوم وزن المعدوم بفصل الحبل الشوكي فيموت سريعا ... ما رأيناه هو خنق وكأنهم اغرقوهم
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  28. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    من شبوة اليمنيه

    خنبقه هو معرف الشعب الامريكي مغمض عيونه عن الحقيقه للاسف
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  29. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    الحقيقه المره

    خنبوقه مو متحمل افعال ايران . سوي نفس ميت افضل لك
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  30. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    وشك وشك

    شهيده بأذن الله ...ماتت على ايدي الروافض المجوس الغير مسلمين
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  31. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    ينبع البحر

    عام 1926 عندما إحتلت إيران الأحواز آعدموا مئات الآلاف وكان قادة الجيش يداهمون المنازل ويسألون عن مذهب العائلة فيقولون نحن سنة فيقولوا لهم هل تتشيعوا فيقولوا لا نريد فيدخلونهم البيت ويحرقوهم أحياء
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  32. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    خالد

    حسبي الله و نعم الوكيل اللهم دمر ايران المجوس النجوس والنصيري والحوثي وحزب الشيطان وروسيا والغرب واشغلهم بانفسهم ..وسلط عليهم الامراض والأوباء واكفناهم بما شئت وكيف شئت
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  33. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    صبحي

    قريبا باءذن الله سوف نشنق خامنئي ****وزمرته ويكون النصر لاهل السنه غصبا عن اللي مايريد والنصر لاهل السنه الاهواز.
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  34. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    الشعب الامريكي

    اختار المرشح ترامب وفاز بالرئاسة وانتو لا زلتوا تنشرون اخبار ايران ،، ياناس اخرجونا من هذي الحالة المستعصية التي عايش فيها اعلامنا ،، الصراحة لم يعد لدينا تحمل اخباركم العقيمة .
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  35. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    خالد الجعيد

    دمها في رقابنا
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  36. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    طلال الرحيلي

    ***اللة عليهم لهم يوم
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  37. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    خالد

    حسبي الله و نعم الوكيل اللهم دمر ايران المجوس النجوس والنصيري والحوثي وحزب الشيطان وروسيا والغرب واشغلهم بانفسهم ..وسلط عليهم الامراض والأوباء واكفناهم بما شئت وكيف شئت
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  38. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    بي

    قلم المجوس يزغرد الان
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  39. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    محمدالجعيد

    حسبي الله عل ايران ومذهبهم الفاشل . سبحان الله الحرمه طولت نفسها
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  40. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    حسبنا الله على المجوس الله يسلط عليهم يوم كيوم عاد وثمود
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  41. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    من شبوة اليمنيه

    الدوله الفاطميه وكتب الله لهذه الامه نصرا جديدا الاهو تحرير القدس بقياده صلاح الدين الايوبي وعندما نركز في الموضوع نجد ان الدوله الفاطميه كانت حاميه المشروع الصليبي في ذلك الزمان فهل من معتبر
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  42. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    هذا غيض من فيض
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  43. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    عبد العزيز

    اللهم انتقم من الرافضة الأنجاس، حسبنا الله ونعم الوكيل .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    ابو عمر

    ****** الرافضة اعداء الملة
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  45. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    من شبوة اليمنيه

    بدايه النهايه حينما يدب الظلم تصبح نهايه الظالم وكما كانت نهايه جيوش السفاح حسن الصباح التي سفكت دماء المسلمين كان هناك بطل اسمه نور الدين زنكي يترصد له وكانت نهايه التشيع في ذلك الزمان بل نهايه
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  46. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    الهمداني

    سمعت ان السيد ترامب يحب الشيعة
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  47. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    زياد

    ياليت يحكمون العراق ويربوهم لنا..
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  48. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    وشك وشك

    رحمها الله وتقبلها من الشهداء .... استشهدت على يد ****
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  49. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 23:30 م
    عدد التعليقات:7

    مانع القحطاني

    كلما زاد ضعف المسلمين بسبب ابتعادهم عن كتاب الله وعن سنة نبيه زادة قوة ا**** وقوية شوكتهم وما ترونه اكبر دليل فمتى كان الرافضه يقتلون المسلمين علانيةً الا بعد ان ضعفنا وزاد هواننا على***8
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  50. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    من شبوة اليمنيه

    حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لك الحمد لقد تم كشف قناع الروافض للاجيال الحاليه والقادمه التاريخ يسجل ولايقبل التزوير اللهم بلغت فاشهد
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  51. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    أللي صنع اﻹرهاب إمريكا وإيران وباكستان
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