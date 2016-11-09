شاهد .. فيديو مرعب لحظة إعدام امرأة سنية في شوارع إيران

صحيفة المرصد:تداول ناشطون احوازيون على مواقع التواصل الاجتماعي توتير مقطع فيديو لم يعرف تاريخه قالوا انه لعملية إعدام امرأة سنية على يد السلطات الإيرانية.

ويظهر الفيديو الذي وصفه النشطاء بـ”المرعب” إعدام امرأة سنية من خلال الرافعات التي تستخدمها إيران في إعدام معارضيها في الشوارع وأمام الناس لبث الرعب والخوف في قلوبهم.