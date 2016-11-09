شاهد .. فيديو مرعب لحظة إعدام امرأة سنية في شوارع إيران

صحيفة المرصد:تداول ناشطون احوازيون على مواقع التواصل الاجتماعي توتير مقطع فيديو لم يعرف تاريخه قالوا انه لعملية إعدام امرأة سنية على يد السلطات الإيرانية.
ويظهر الفيديو الذي وصفه النشطاء بـ”المرعب” إعدام امرأة سنية من خلال الرافعات التي تستخدمها إيران في إعدام معارضيها في الشوارع وأمام الناس لبث الرعب والخوف في قلوبهم.
تعليقات ( 51 )
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم ياشيعة ابن سبأ والخميني السيستاني المجرمينالسنة المسلمين المؤمنين من أهل الاحواز والعراق وغيرهم هم المظلومين حقاً
النايفهايران ما تفرق عن اليهود ابدا اللهم ارنا فيهم عجايب قدرتك
رأي آخراذا كان فعلا الشيعه قتلوا أهل السنه بدون سبب فأسأل الله العظيم رب العرش ان ينتقم منهم شر انتقام ، لكن انا معي الجواز الأميركي راح أتفاهم مع هؤلاء الشيعه الاوغاد
himaاعوذب الله,اسلوب وحشي,وغير انساني,الاعدام او ازهاق الروح على مراى من العامه.
بدويعليكم **** الله تترى إلى يوم الدين ياشر من وطأ الأرض بقدمه .
دراكولااهم شي انا بحجابها ومستوره..ولكن ان غدا لناظره قريب يا ايران المجوس..
راكانالله يجزاه خير كل من ترحم عليها لأن هذه المرأة شيعيه الله يرحمها
Blueحسبنا الله ونعم الوكيل
نبرة صديالشيعه والسنه يقتلون بعضهم والغرب يضحك عليهم
سامر**** مخلوق يمشي علي ظهر الارض الرافضي المجوسي الا ***8الله عليهم مابقي الليل والنهار اعداء الاسلام اللهم عليك بالخامنئي وزمرته ابوجهل اشرف منهم...
شاآآآايب من جبل عسيرحسبنا الله ونعم الوكيل.
منطقيتتعاطفون مع السوريات والعراقيات والايرانياات وترتفع اصواتكم للدفاع عنهن وعن حقوقهن.لاكن لو كانت احدى النساء السعوديات مظلومة ومعنفة لختفت اصواتكم ولم نرى منكم احدا متعاطف او مدافع عنها وعن حقوقها.تباً
اليوسياللهم عليك بالمجوس والفرس والروس والنصيرية والرافضةًوالصهيونية العالمية والحوثية اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وباعد بين قلوبهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم جميع اللهم انصرنا عليهم نصر عزيز مقتدر .
عبد الله﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ )
يلدرمكان يجب ان يعامل النمر بنفس الطريقة مع اثنين منهم، لا ان نعرف خبره عن طريق مذيع مع 45 آخرين !
نعيم الحربيقالها صدام الله يرحمة هاذي هي المرجلة
مالانثى ترفص من الالم السيف ارحم ونسائهم تفاوض ع المتعة بشوارع طهران يجيلهم يوم ارجو يكون قريب شعب اغلبه قوميات واعراق صمت القبور بدون حراك وبدون دعم كما تفعل بالدول العربيه
العرابعليكم من ما تستحقون يالمجوس ****الله عليكم الى يوم الدين
شرحبيلإيران لابد انت تكون هيروشيما
عدد التعليقات:9024
اللامي10_***الله على الظالمين __
عدد التعليقات:9024
اللامي10رحمها الله وغفر لها وتقبلها في الشهداء
صبحيقتلوا الروافض عليه **** الله والملائكة والناس امعين واجعلوهم عبيد لاهل السنه.
ريملو هذا الاعدام في دوله عربيه كان اشتغلت العربيه والجزيره وام بي سي...........
هندهذا النوع من الاعدام يعذب المعدوم لوقت طويل ... الأعدام لابد ان يكون من منصة تفلت فجأة لكي يقوم وزن المعدوم بفصل الحبل الشوكي فيموت سريعا ... ما رأيناه هو خنق وكأنهم اغرقوهم
من شبوة اليمنيهخنبقه هو معرف الشعب الامريكي مغمض عيونه عن الحقيقه للاسف
الحقيقه المرهخنبوقه مو متحمل افعال ايران . سوي نفس ميت افضل لك
وشك وشكشهيده بأذن الله ...ماتت على ايدي الروافض المجوس الغير مسلمين
ينبع البحرعام 1926 عندما إحتلت إيران الأحواز آعدموا مئات الآلاف وكان قادة الجيش يداهمون المنازل ويسألون عن مذهب العائلة فيقولون نحن سنة فيقولوا لهم هل تتشيعوا فيقولوا لا نريد فيدخلونهم البيت ويحرقوهم أحياء
خالدحسبي الله و نعم الوكيل اللهم دمر ايران المجوس النجوس والنصيري والحوثي وحزب الشيطان وروسيا والغرب واشغلهم بانفسهم ..وسلط عليهم الامراض والأوباء واكفناهم بما شئت وكيف شئت
صبحيقريبا باءذن الله سوف نشنق خامنئي ****وزمرته ويكون النصر لاهل السنه غصبا عن اللي مايريد والنصر لاهل السنه الاهواز.
الشعب الامريكياختار المرشح ترامب وفاز بالرئاسة وانتو لا زلتوا تنشرون اخبار ايران ،، ياناس اخرجونا من هذي الحالة المستعصية التي عايش فيها اعلامنا ،، الصراحة لم يعد لدينا تحمل اخباركم العقيمة .
خالد الجعيددمها في رقابنا
طلال الرحيلي***اللة عليهم لهم يوم
خالدحسبي الله و نعم الوكيل اللهم دمر ايران المجوس النجوس والنصيري والحوثي وحزب الشيطان وروسيا والغرب واشغلهم بانفسهم ..وسلط عليهم الامراض والأوباء واكفناهم بما شئت وكيف شئت
بيقلم المجوس يزغرد الان
محمدالجعيدحسبي الله عل ايران ومذهبهم الفاشل . سبحان الله الحرمه طولت نفسها
من شبوة اليمنيهالدوله الفاطميه وكتب الله لهذه الامه نصرا جديدا الاهو تحرير القدس بقياده صلاح الدين الايوبي وعندما نركز في الموضوع نجد ان الدوله الفاطميه كانت حاميه المشروع الصليبي في ذلك الزمان فهل من معتبر
عبد العزيزاللهم انتقم من الرافضة الأنجاس، حسبنا الله ونعم الوكيل .
ابو عمر****** الرافضة اعداء الملة
من شبوة اليمنيهبدايه النهايه حينما يدب الظلم تصبح نهايه الظالم وكما كانت نهايه جيوش السفاح حسن الصباح التي سفكت دماء المسلمين كان هناك بطل اسمه نور الدين زنكي يترصد له وكانت نهايه التشيع في ذلك الزمان بل نهايه
الهمدانيسمعت ان السيد ترامب يحب الشيعة
زيادياليت يحكمون العراق ويربوهم لنا..
وشك وشكرحمها الله وتقبلها من الشهداء .... استشهدت على يد ****
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مانع القحطانيكلما زاد ضعف المسلمين بسبب ابتعادهم عن كتاب الله وعن سنة نبيه زادة قوة ا**** وقوية شوكتهم وما ترونه اكبر دليل فمتى كان الرافضه يقتلون المسلمين علانيةً الا بعد ان ضعفنا وزاد هواننا على***8
من شبوة اليمنيهحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لك الحمد لقد تم كشف قناع الروافض للاجيال الحاليه والقادمه التاريخ يسجل ولايقبل التزوير اللهم بلغت فاشهد
خلك بعيد حبك يزيد 😊أللي صنع اﻹرهاب إمريكا وإيران وباكستان