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بالفيديو.. لاعب يقتل حكما في مباراة كرة قدم

9 نوفمبر, 2016 , 23:56 م
بالفيديو.. لاعب يقتل حكما في مباراة كرة قدم
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صحيفة المرصد:توفي حكم مكسيكي بعد اعتداء أحد اللاعبين الغاضبين عليه في مباراة هواة لكرة القدم وسط المكسيك.

و لا يزال مكتب المدعي العام في ولاية هيدالغو يبحث عن اللاعب، بعد يومين من الحادث الذي وقع في ملعب أميغوز ديل بالون، التي تعني بالإسبانية أصدقاء الكرة، بمدينة تولانسينغو وفقاً لموقع سكاي نيوز.

وتعرض الحكم فكتور تريخو للكمة قوية أردته قتيلا بعد احتسابه خطأ على اللاعب المغمور روبين ريفيرا فاسكيز، الذي هرب من الملعب بعد اعتدائه على الحكم.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    عاد الحين وين

    بيروح ترامب وفاز يعني الحدود مهناش عبور 🙃
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  2. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    بدر**

    اللهم عافنا ، ضربة في مقتل على اضعف منطقة في الانف
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  3. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    جسوم

    من قوة البقس راسه ضرب في وجه اللاعب إللي وراه
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  4. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    عبدالله عبدالله

    عوذه وش ها اللكمه الي تقتل
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  5. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    ائزاز

    الحكمة يمانية شعب المكسيك **** لا يختلف كثير عن ودل العالم الثالث ويش هي دي الودل يابو حكمة ؟ لا ويقولون انهم عرب ؟؟!!!
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  6. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    اسمرعبر

    فقراوي ذا اللاعب
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  7. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص
    عدد التعليقات:518

    ابونواف...

    عندما نحذر من التعصب وبعض الاعلامين المتعصبين خوفاً من يؤدي التعصب الى عواقب وخيمه داخل الملعب اوخارجه ويجب ترسيخ ان الرياضه نوع من الفروسية تواضع عندالفوز وابتسم عند الخساره والحماس حدوده الملعب
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  8. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    حساوي

    بتحط نفسك بمواقف بايخخخخخه
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  9. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    زائره

    الرجال ناقصين عقل
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  10. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    الحكمة يمانية

    شعب المكسيك همجي ومتخلف لا يختلف كثير عن ودل العالم الثالث
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  11. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    من شبوة اليمنيه

    دايم ضحيه التعصب الكروي هو الحكم حيث نجد المحلل والاعب والجمهور اصابع الاتهام للحكم
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