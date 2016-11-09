بالفيديو.. لاعب يقتل حكما في مباراة كرة قدم

صحيفة المرصد:توفي حكم مكسيكي بعد اعتداء أحد اللاعبين الغاضبين عليه في مباراة هواة لكرة القدم وسط المكسيك.

و لا يزال مكتب المدعي العام في ولاية هيدالغو يبحث عن اللاعب، بعد يومين من الحادث الذي وقع في ملعب أميغوز ديل بالون، التي تعني بالإسبانية أصدقاء الكرة، بمدينة تولانسينغو وفقاً لموقع سكاي نيوز.

وتعرض الحكم فكتور تريخو للكمة قوية أردته قتيلا بعد احتسابه خطأ على اللاعب المغمور روبين ريفيرا فاسكيز، الذي هرب من الملعب بعد اعتدائه على الحكم.