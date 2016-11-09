بالفيديو.. لاعب يقتل حكما في مباراة كرة قدم

صحيفة المرصد:توفي حكم مكسيكي بعد اعتداء أحد اللاعبين الغاضبين عليه في مباراة هواة لكرة القدم وسط المكسيك.
و لا يزال مكتب المدعي العام في ولاية هيدالغو يبحث عن اللاعب، بعد يومين من الحادث الذي وقع في ملعب أميغوز ديل بالون، التي تعني بالإسبانية أصدقاء الكرة، بمدينة تولانسينغو وفقاً لموقع سكاي نيوز.
وتعرض الحكم فكتور تريخو للكمة قوية أردته قتيلا بعد احتسابه خطأ على اللاعب المغمور روبين ريفيرا فاسكيز، الذي هرب من الملعب بعد اعتدائه على الحكم.
تعليقات ( 11 )
عاد الحين وينبيروح ترامب وفاز يعني الحدود مهناش عبور 🙃
بدر**اللهم عافنا ، ضربة في مقتل على اضعف منطقة في الانف
جسوممن قوة البقس راسه ضرب في وجه اللاعب إللي وراه
عبدالله عبداللهعوذه وش ها اللكمه الي تقتل
ائزازالحكمة يمانية شعب المكسيك **** لا يختلف كثير عن ودل العالم الثالث ويش هي دي الودل يابو حكمة ؟ لا ويقولون انهم عرب ؟؟!!!
اسمرعبرفقراوي ذا اللاعب
عدد التعليقات:518
ابونواف...عندما نحذر من التعصب وبعض الاعلامين المتعصبين خوفاً من يؤدي التعصب الى عواقب وخيمه داخل الملعب اوخارجه ويجب ترسيخ ان الرياضه نوع من الفروسية تواضع عندالفوز وابتسم عند الخساره والحماس حدوده الملعب
حساويبتحط نفسك بمواقف بايخخخخخه
زائرهالرجال ناقصين عقل
الحكمة يمانيةشعب المكسيك همجي ومتخلف لا يختلف كثير عن ودل العالم الثالث
من شبوة اليمنيهدايم ضحيه التعصب الكروي هو الحكم حيث نجد المحلل والاعب والجمهور اصابع الاتهام للحكم