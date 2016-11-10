فيديو..ترامب في مقطع قديم: حررنا الكويت من صدام دون مقابل..نريد 50% من دخلهم!

صحيفة المرصد: أعاد “مغردون” اليوم مقطع فيديو للمرشح الأمريكي دونالد ترامب، الفائز بمنصب الرئاسية الأمريكية بعد تغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، يطالب فيه الكويت بدفع 50 بالمئة من ناتجها القومي لمدة 15 عاماً؛ كسداد لتكلفة حرب تحريرها من العراق وصدام حسين عام 1991.
جاء ذلك خلال حديثه لشبكة “فوكس” الإخبارية، قائلا: “إنّ الجنود الأمريكيين فقدوا حياتهم أثناء تحرير الكويت من العراق، في الوقت الذي كان أثرياء الكويت يقيمون في أفخم فنادق لندن”.
وأثارت تصريحات ترامب غضباً واسعاً في الكويت وقتها، وطالبوا بلادهم برد رسمي، فيما نقلت وسائل الإعلام الكويتية عن عدد كبير من النواب والسياسيين والكتاب استنكارهم لتلك التصريحات.
تعليقات ( 15 )
ابوبنيانومن اعطا صدام الله يرحمه الضوء الأخضر لغزو الكويت
ابو محمد السيدالله يكفينا شره - هذا المرشح الجمهوري سوف يعتمد على العصى اكثر من الجزرة وويل للعرب من شر قد اقترب
س جنعم هذي السياسه الصح وليش ميدفعون علي القل تعويض لعوال الجنود الي مات في الحرب
الهمدانيترامب يرحم امك ترى حنا على الحديدة
رأي آخرانا معي الجواز الأميركي ، راح أتفاهم مع ترامب هي مسألة وقت ماعليكم تطعنوا الوضع طيب
خالد جعفرالجنود الامريكيون حررو الكويت في الوقت الذي كان أثرياء الكويت يقيمون في أفخم فنادق لندن… بهذه صدق وهي الحقيقه
جنوبية..🌻🌻يافتاح ياعليم عادك اليوم مسكت الكرسي هذه أولها الله يستر من الجاي
جنوبية..🌻🌻يافتاح ياعليم عادك اليوم مسكت الكرسي هذه أولها الله يستر من الجاي
ترابمنين طلع لنا ذَا شكله جاي****
دعباديالظاهر ٥٠٪ لازم لازم
حساويالرجال معه حق احرر دولتك ببلاش ليه ياحبيبي اشتغل عند ابوك ادفع تنفع