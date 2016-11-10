  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو..ترامب في مقطع قديم: حررنا الكويت من صدام دون مقابل..نريد 50% من دخلهم!

10 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص
فيديو..ترامب في مقطع قديم: حررنا الكويت من صدام دون مقابل..نريد 50% من دخلهم!
  • 1٬540
  • 15
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أعاد “مغردون” اليوم مقطع فيديو للمرشح الأمريكي دونالد ترامب، الفائز بمنصب الرئاسية الأمريكية بعد تغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، يطالب فيه الكويت بدفع 50 بالمئة من ناتجها القومي لمدة 15 عاماً؛ كسداد لتكلفة حرب تحريرها من العراق وصدام حسين عام 1991.

جاء ذلك خلال حديثه لشبكة “فوكس” الإخبارية، قائلا: “إنّ الجنود الأمريكيين فقدوا حياتهم أثناء تحرير الكويت من العراق، في الوقت الذي كان أثرياء الكويت يقيمون في أفخم فنادق لندن”.

وأثارت تصريحات ترامب غضباً واسعاً في الكويت وقتها، وطالبوا بلادهم برد رسمي، فيما نقلت وسائل الإعلام الكويتية عن عدد كبير من النواب والسياسيين والكتاب استنكارهم لتلك التصريحات.



تعليقات ( 15 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    ابوبنيان

    ومن اعطا صدام الله يرحمه الضوء الأخضر لغزو الكويت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    س ج نعم هذي السياسه الصح وليش ميدفعون علي القل تعويض لعوال الجنود الي مات في الحرب - يحبيبي الدفع خذوه مقدم وبعدين وجنودنا مالهم ثمن؟ فلولاهم بعد الله ماتحررت الكويت ولايكون انك جالس تتفلسف الان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    ابو محمد السيد

    الله يكفينا شره - هذا المرشح الجمهوري سوف يعتمد على العصى اكثر من الجزرة وويل للعرب من شر قد اقترب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    س ج

    نعم هذي السياسه الصح وليش ميدفعون علي القل تعويض لعوال الجنود الي مات في الحرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    الهمداني ترامب يرحم امك ترى حنا على الحديدة - اعطه الحديده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    صحيح ان اثرياء الكويت وبعض الكويتيين كان اغلبهم يعيث في الارض فسادا ولاكأن بلده احتل وكان بعضهم في المملكه يسئ الادب مع من اكرمهم امثال - دشتني -ولكن لايعني ان كل الكويتيين سيئين فشكرا للمملكه وشعبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    الهمداني

    ترامب يرحم امك ترى حنا على الحديدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    رأي آخر

    انا معي الجواز الأميركي ، راح أتفاهم مع ترامب هي مسألة وقت ماعليكم تطعنوا الوضع طيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    خالد جعفر

    الجنود الامريكيون حررو الكويت في الوقت الذي كان أثرياء الكويت يقيمون في أفخم فنادق لندن… بهذه صدق وهي الحقيقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  10. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    جنوبية..🌻🌻

    يافتاح ياعليم عادك اليوم مسكت الكرسي هذه أولها الله يستر من الجاي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    جنوبية..🌻🌻

    يافتاح ياعليم عادك اليوم مسكت الكرسي هذه أولها الله يستر من الجاي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    تراب

    منين طلع لنا ذَا شكله جاي****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    خلاص اختو مقابل تحريركم مقدم لعشرات السنين كما انه لولا المملكه ماتحررت الكويت وبقية الحلفاء العرب والصحيح نحن من نطالبكم بتعويض سواء عن اطفال العراق وعن دماء الفلسطينين وعن احتلالكم افغانستان وغيرها
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  14. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    دعبادي

    الظاهر ٥٠٪ لازم لازم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    حساوي

    الرجال معه حق احرر دولتك ببلاش ليه ياحبيبي اشتغل عند ابوك ادفع تنفع
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم