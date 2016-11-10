فيديو..ترامب في مقطع قديم: حررنا الكويت من صدام دون مقابل..نريد 50% من دخلهم!

صحيفة المرصد: أعاد “مغردون” اليوم مقطع فيديو للمرشح الأمريكي دونالد ترامب، الفائز بمنصب الرئاسية الأمريكية بعد تغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، يطالب فيه الكويت بدفع 50 بالمئة من ناتجها القومي لمدة 15 عاماً؛ كسداد لتكلفة حرب تحريرها من العراق وصدام حسين عام 1991.

جاء ذلك خلال حديثه لشبكة “فوكس” الإخبارية، قائلا: “إنّ الجنود الأمريكيين فقدوا حياتهم أثناء تحرير الكويت من العراق، في الوقت الذي كان أثرياء الكويت يقيمون في أفخم فنادق لندن”.

وأثارت تصريحات ترامب غضباً واسعاً في الكويت وقتها، وطالبوا بلادهم برد رسمي، فيما نقلت وسائل الإعلام الكويتية عن عدد كبير من النواب والسياسيين والكتاب استنكارهم لتلك التصريحات.