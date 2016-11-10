جدة: فتاة بحي السامر تختفي في ظروف غامضه

صحيفة المرصد: اختفت فتاة عمرها 12 سنه في ظروف غامضة في حي السامر بجدة يوم الأحد الماضي، ولم يعثر عليها حتى الآن.

ووفقا لموقع سبق قال والدها: “ملاك” اختفت فجر يوم الأحد بعد خروجها من المنزل، وفي ظروف غامضة ولم تعد، ولا نعرف أيَّ معلومة أو المكان الذي توجد فيه؛ حيث لا يوجد معها هاتف وأضاف إلى أن إحدى الكاميرات لأحد جيرانه رصدت خروجها من المنزل ومشت حتى نهاية الشارع وعادت مره أخرى للمنزل، مبينًا أنها لا تشكو من أي شيء وحياتها طبيعية.

وأشار والد “ملاك” إلى أنهم بحثوا عنها في المستشفيات وقرروا الإبلاغ عنها في شرطة السامر وتعميم أوصافها، داعيًا مَن يعرف معلومة بشأنها أن يتوجّه إلى الشرطة أو يتواصل معهم.