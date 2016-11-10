صحيفة المرصد: اختفت فتاة عمرها 12 سنه في ظروف غامضة في حي السامر بجدة يوم الأحد الماضي، ولم يعثر عليها حتى الآن.
ووفقا لموقع سبق قال والدها: “ملاك” اختفت فجر يوم الأحد بعد خروجها من المنزل، وفي ظروف غامضة ولم تعد، ولا نعرف أيَّ معلومة أو المكان الذي توجد فيه؛ حيث لا يوجد معها هاتف وأضاف إلى أن إحدى الكاميرات لأحد جيرانه رصدت خروجها من المنزل ومشت حتى نهاية الشارع وعادت مره أخرى للمنزل، مبينًا أنها لا تشكو من أي شيء وحياتها طبيعية.
وأشار والد “ملاك” إلى أنهم بحثوا عنها في المستشفيات وقرروا الإبلاغ عنها في شرطة السامر وتعميم أوصافها، داعيًا مَن يعرف معلومة بشأنها أن يتوجّه إلى الشرطة أو يتواصل معهم.
جدة: فتاة بحي السامر تختفي في ظروف غامضه
صحيفة المرصد: اختفت فتاة عمرها 12 سنه في ظروف غامضة في حي السامر بجدة يوم الأحد الماضي، ولم يعثر عليها حتى الآن.
تعليقات ( 18 )
عبداللهمصلفح الزيدي حتى في موضوع أنساني مثل هذا لا تترك الخسة *** والدناءة والنذاله سبحان من جمعها فيك ولكن ليس غربية على يمني فأنتم أهلها
عادلأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحميها ويحفظها من كل سوء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحميها ويحفظها من كل سوء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحميها ويحفظها من كل سوء
آسراللهم ردها إلى أهلها ردا جميلا .
معيضلا حول ولا قوة الا بالله اللهم احفظها وتولها برعايتك واعدها الى اهلها سالمة معافاه والاخوان اللي قريبين من الحي يحاولون البحث والمساعده فهذه اختكم وابنتكم وفقكم الله
himaيعني اتمنى ان يكون فيه اهتمام بتركيب كاميرات خارجيه في البيوت والعمائر اجباري بنفس طريقة ساهر والاهتمام بلمخالفات,راح ينفع ويردع الجميع من العبث بألأمن.
أبو مصلفح الرياضالسامر السامر هذا الحي مر علي قبل كذا آهااااا صح فتاة السامر اللي الله يرحمها ايه ذكرت الموضوع
محمدربما يفتعلنو والتي اكتوا بنارها كثير من المساكين المغفلين وفي نفس الوقت اقلقت الحكومه فزادت المشاكل فاصبحنا نصدق اي شئ ...
عبداللهالله يرد هذة الطفلة الى والديها ولايفجعهم فيها ... نطالب بتشهير بالمتحرشين والخاطفين ومغتصبي الاطفال واعلان عقوباتهم الى متى التستر على المجرمين حتى اوربا وامريكا تشهر بهم ..حتى يكونو عبرة لكلك كلب
حسنوين قلوبكم بناتكم لاعاد ترسلوهم البقالات لوحدهن
جنوبية..كيف طفلة تخرج الفجر لحالها يعني حي السامر راقي لكن يسهل فيه الخطف خروجها لغز واختفائها لغز أكبر اشوف كثير عوائل فاكين عيالهم يرحون ويردون لاحسيب ولا رقيب مايبون يعقدونهم بس هذا اسمه إهمال لي الرعية
حساويراحت فيها
إياكم والخوض بالأعراضإحذرو الغيبة والكلام في أعراض المسلمين . لديكم أخوات وبنات وقريبات . وكما تٌدين تدان .
الوقع غيرالله المستعان زمن غريب جدا
حجر اسوديارب ياكريم ترجع لأهلها سالمه غانمه ..... وتبعد عنها عيال الحرام وتحفظها بحفظك ... ياعالم أنتبهوا لبناتكم وعيالكم .. إحنا في زمن الله يكفينا شره وبلدنا يعج بكل من هب ودب على وجه هذه الأرض
المرسىالله يقرر عين اوميمتها فيها عاجلا غير اجل