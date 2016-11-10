  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

جدة: فتاة بحي السامر تختفي في ظروف غامضه

10 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص
جدة: فتاة بحي السامر تختفي في ظروف غامضه
  • 1٬939
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: اختفت فتاة عمرها 12 سنه في ظروف غامضة في حي السامر بجدة يوم الأحد الماضي، ولم يعثر عليها حتى الآن.
ووفقا لموقع سبق قال والدها: “ملاك” اختفت فجر يوم الأحد بعد خروجها من المنزل، وفي ظروف غامضة ولم تعد، ولا نعرف أيَّ معلومة أو المكان الذي توجد فيه؛ حيث لا يوجد معها هاتف وأضاف إلى أن إحدى الكاميرات لأحد جيرانه رصدت خروجها من المنزل ومشت حتى نهاية الشارع وعادت مره أخرى للمنزل، مبينًا أنها لا تشكو من أي شيء وحياتها طبيعية.
وأشار والد “ملاك” إلى أنهم بحثوا عنها في المستشفيات وقرروا الإبلاغ عنها في شرطة السامر وتعميم أوصافها، داعيًا مَن يعرف معلومة بشأنها أن يتوجّه إلى الشرطة أو يتواصل معهم.



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    10 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    عبدالله

    مصلفح الزيدي حتى في موضوع أنساني مثل هذا لا تترك الخسة *** والدناءة والنذاله سبحان من جمعها فيك ولكن ليس غربية على يمني فأنتم أهلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 17
    10 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    خير ان شاء الله مامعها جوال والله ماجابلنا البلاوي والمشاكل غير هالقنبله الي اسمها جوال ونت الله يحفظها من امامها ومن خلفها ومن تحتها ومن فوقها الله يردها لاهلها سالمه من كل شر الله يصبر امها و ابوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 16
    10 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    عادل

    أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحميها ويحفظها من كل سوء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحميها ويحفظها من كل سوء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحميها ويحفظها من كل سوء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    آسر

    اللهم ردها إلى أهلها ردا جميلا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    معيض

    لا حول ولا قوة الا بالله اللهم احفظها وتولها برعايتك واعدها الى اهلها سالمة معافاه والاخوان اللي قريبين من الحي يحاولون البحث والمساعده فهذه اختكم وابنتكم وفقكم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  6. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    الله يعقل عليكم ويردها لكم سالمه معافاه يارب العلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    hima

    يعني اتمنى ان يكون فيه اهتمام بتركيب كاميرات خارجيه في البيوت والعمائر اجباري بنفس طريقة ساهر والاهتمام بلمخالفات,راح ينفع ويردع الجميع من العبث بألأمن.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    أبو مصلفح الرياض

    السامر السامر هذا الحي مر علي قبل كذا آهااااا صح فتاة السامر اللي الله يرحمها ايه ذكرت الموضوع
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  9. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    محمد

    ربما يفتعلنو والتي اكتوا بنارها كثير من المساكين المغفلين وفي نفس الوقت اقلقت الحكومه فزادت المشاكل فاصبحنا نصدق اي شئ ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    عبدالله

    الله يرد هذة الطفلة الى والديها ولايفجعهم فيها ... نطالب بتشهير بالمتحرشين والخاطفين ومغتصبي الاطفال واعلان عقوباتهم الى متى التستر على المجرمين حتى اوربا وامريكا تشهر بهم ..حتى يكونو عبرة لكلك كلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    حسن

    وين قلوبكم بناتكم لاعاد ترسلوهم البقالات لوحدهن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    جنوبية..

    كيف طفلة تخرج الفجر لحالها يعني حي السامر راقي لكن يسهل فيه الخطف خروجها لغز واختفائها لغز أكبر اشوف كثير عوائل فاكين عيالهم يرحون ويردون لاحسيب ولا رقيب مايبون يعقدونهم بس هذا اسمه إهمال لي الرعية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    حساوي

    راحت فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    إياكم والخوض بالأعراض

    إحذرو الغيبة والكلام في أعراض المسلمين . لديكم أخوات وبنات وقريبات . وكما تٌدين تدان .
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  15. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    لاحول ولا قوة الا بالله الله يحفظها ويردها بالسلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  16. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    الوقع غير

    الله المستعان زمن غريب جدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    حجر اسود

    يارب ياكريم ترجع لأهلها سالمه غانمه ..... وتبعد عنها عيال الحرام وتحفظها بحفظك ... ياعالم أنتبهوا لبناتكم وعيالكم .. إحنا في زمن الله يكفينا شره وبلدنا يعج بكل من هب ودب على وجه هذه الأرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  18. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    المرسى

    الله يقرر عين اوميمتها فيها عاجلا غير اجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم