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العريفي يوجه رساله للمسلمين و العرب بعد فوز ترامب:الطوفان قادم!

10 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص
العريفي يوجه رساله للمسلمين و العرب بعد فوز ترامب:الطوفان قادم!
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صحيفة المرصد:وجّه الداعية الإسلامي الدكتور محمد العريفي، رسالة لجميع المسلمين والحكام العرب، طالبا منهم الاتحاد لمواجهة ما وصفه بـ”الطوفان”.

وقال العريفي، في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،: “يجب أن يكون للمسلمين مشروع جامع، يُنظم قراراتهم ويوحّدهم أمام أعدائهم يجب أن يتساموا عن حظوظ النفس، ويؤجلوا الخلافات، الطوفان قادم عليهم بقوة”.

وأضاف: “لا فرق لأسلوب أمريكا بفوز ترامب، أو غيره فاستراتيجيتهم يرسمها “البنتاغون” نحن الذين يجب أن نأوي للركن الأشد، وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا”.



تعليقات ( 82 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 82
    10 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    فوزي

    مخالف
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  2. 81
    10 نوفمبر, 2016 , 3:23 ص

    الماااااضي2030

    الطوفان قادم بأذن الله على الدواعش والاخونج فقط..اما الوسطيين فلا خوف عليهم
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  3. 80
    10 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    رهف

    ياصبر الارض بس😷
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  4. 79
    10 نوفمبر, 2016 , 3:17 ص

    عمر

    اقول اركدو وعينو من الله خير ان شاءالله. طايرين في العجة كلام الأنتخابات غير والواقع غير. واحمد الله على وجود حكامنا الله يطرح فيهم البركة. وبلاش ترويع للناس ياكثر هياطكم وقلة حكمتكم كنكم شعار. اركدو.
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  5. 78
    10 نوفمبر, 2016 , 3:16 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    الجمهوريين في يدينا يحبون المال وراح يوقفوا استخراج النفط من عندهم يعني حبايبنا لكن خفوا اللعب شوية حتي تبان الأمور
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  6. 77
    10 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    والله ريما الاشوام والجيش الكر ضيعوا الميزنيه لا ونطلب دين الحلبي والصنعاني والموطن تقشف وش دخل ابونا بهم يركضون وري الريال نسوا اوطانهم شوفي الاسواق سوري يمني يمني سوري ؟؟؟
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  7. 76
    10 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    خبير

    الشيخ ما ذكر البنتاغون قال جهاتهم العليا.لماذا تألفون كلام?
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  8. 75
    10 نوفمبر, 2016 , 3:06 ص

    🍂ريما Rima🍂

    لانتهور ونتحاور مع قادة الغرب لنتقي شرهم السياسة لازم بها حكمه وبعد نظر ■
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  9. 74
    10 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    سلمان

    صار محلل سياسي
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  10. 73
    10 نوفمبر, 2016 , 2:59 ص

    🍂ريما Rima🍂

    الجيش السوري الحر ستدعمه السعودية حتى النصر من صالحنا قبل ان يكون لصالح سنة سوريا □
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  11. 72
    10 نوفمبر, 2016 , 2:59 ص

    فوزي

    وحاول ان تفيق أنت و من يؤيد فكرك من وهم المؤامره الي انت عايش فيه .. ترى أمريكا يعيش فيها ملايين المسلمين بكامل حقوقهم ..ورأس مال شركة أمريكيه واحده يساوي اقتصاد الخليج كله ..يعني وش يبون فيك ههههه
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  12. 71
    10 نوفمبر, 2016 , 2:56 ص

    🍂ريما Rima🍂

    حفظ الله وطنا الغالي 💚السعودية💚 بأرضها💚 وبسماءها💚و بعلمائها 💚وبحكامها💚 وبشعبها الشريف💚 وبجنودها 💚
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  13. 70
    10 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    تعليق 61

    الجهاد يتم اذا دعاء له قائد الامة الملك سلمان الله يحفظه ،،،،،،، بنسبه للمجاهدين والجهاد الصادق لنصرت المسلمين فقد ذهب مع المجاهد والشهيد وامير الحرب خطاب . رحمه الله وجعل قبره روضه من رياض الجنة
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  14. 69
    10 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    فوزي

    الشعب فاق الأن يا شيخ وخطبكم الرنانه وشعاراتكم الأمميه ماتوكل عيش .. الناس الأن تبحث عن فرص العمل وحل أزمة السكن ..تريد تحل أزمة سوريا رح وخذ العرعور والسوريين في السعودية وذهب بهم لدفاع عن وطنهم
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  15. 68
    10 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    فوزي

    فاز ترمب لانه وعد بأن تكون أمريكا للأمريكان ولانه رفع شعار الوطن وهو نفس السبب الذي جعل الانجليز يصوتون لانفصال بريطانيا عن أوربا وهذا الاخ يرفع شعارته الأمميه ويريد من السعوديين التضحيه من أجل الأمه
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  16. 67
    10 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    🍂 ريما Rima🍂

    نقول لأذناب إيران والأخونج وداعش والقاعدة سيبقون حكامنا آل سعود إن شاء الله ولله الحمد ■ونقول للعلمانيين والبراليين أرضنا سنية تحكم بالقرآن والسنة للأبد بإذن الله □
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  17. 66
    10 نوفمبر, 2016 , 2:47 ص

    🍂 ريما Rima🍂

    الاخونج والمدافعين عنهم خطيرين حتى داعش انولدت من الاخونج ودعمتهم إيران واللحين كم سني بالعراق قتلته داعش وأيضا الحشد يتعاون مع داعش وجيش العبادي
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  18. 65
    10 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص

    🍂 ريما Rima🍂

    قالت وان وجد وتونس وش سوت للمسلمين □هذه حقيقة والله ماتتحرك وتنصر المسلمين إلا السعودية رغم أننا نخوض حرب على حدودنا ودخلنا باليمن لنصرتهم من الحوثي وعفاش
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  19. 64
    10 نوفمبر, 2016 , 2:42 ص

    ههههههه.

    والذي رفع السماء دون أعمدة لن أخرج لجهاد ولا لحرب ضد أي من الدول المعاديه للمسلمين إلا إذا رأيت مشايخنا في أول الصفوف يقودون المجاهدين. بعد ذالك نعلم بأن الجهاد جهاد. لا تغرير بهم.
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  20. 63
    10 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    الجارح

    لا حول ولا قوة الا بالله. ترك الخطب وجانا في السياسه .والسياسه لها رجالها
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  21. 62
    10 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    🍂 ريما Rima🍂

    الحمدلله هلك القذافي السفاح وصدام البعثي السفاح وعقبال الطغاة روحاني والاذناب
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  22. 61
    10 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    🍂 ريما Rima🍂

    حفظ الله الملك سلمان الحاكم العاقل ملك الحزم والعزم المدافع عن المسلمين
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  23. 60
    10 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    تعليق 52

    يجب ان نستمر في الجلد حتى تختفي سياسة الصوت الواحد،اليوم مواطن الريف الأمريكي قلب التصويت لصالح ترامب،،نتمنى نحن كشعب سعودي ان نبتعد عن تصنيف الناس هذا داعية وهذا شيخ وهذا محلل وكان باقي الشعب لايفهم
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  24. 59
    10 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    توووووونسية

    لا يوجد عاقل بين حكامنا يا شيخ العريفي ياليت يوجد عاقل وان وجد لا يوجد له مساند
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  25. 58
    10 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    يا شيخ ليس الحل بتأجيل الخلافات

    الحل يجب أن يكون بحل الخلافات فعالمنا الإسلامي يتمزق والعالم يستمتع بما يراه.
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  26. 57
    10 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    ههههههه.

    العرب والمسلمين أتوقع كلهم متفقين على تسليمك له. أيت عرب ومسلمين الي تريدهم يتفقوا. مانقول إلا الله وحده هو أعلم بحال المسلمين. وهو الذي يتولى أمرهم أما رؤساء العرب سيظربون بعظهم بعضآ. والله أعلم
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  27. 56
    10 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    مشكلة ترامب هي مشكلة فكر **** نفسي اشوف وزير اﻻسكان اﻻمريكي
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  28. 55
    10 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص

    بليز

    كفايه جلد ياجماعه
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  29. 54
    10 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    الا حظ هذي الايام

    كل شوي العريفي والكلباني . الكلباني والعريفي ليش البلد مافيه خطباء ولا دعاه ولا مفكرين . من حقنا نعترض يجب كل يوم مطلعين واحد جديد . لكن مافيه غير هذولا الاثنين . كل شوي طلعين لنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  30. 53
    10 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    الله ﻻيغير علينا يازين كبسة حاسي مظغوط وعلبة ببسي بارد
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  31. 52
    10 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    وانت شكو ؟

    ههههه ههههه هههه
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  32. 51
    10 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    الماااااضي2030

    الطوفان قادم بأذن الله على الدواعش والاخونج فقط..اما الوسطيين فلا خوف عليهم
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  33. 50
    10 نوفمبر, 2016 , 2:17 ص

    سلملم

    المهم قل يالله السلامه واترك عنك المناقز *** بشي مالك به سنع
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  34. 49
    10 نوفمبر, 2016 , 2:17 ص

    احس ان ترامب يمكن يحل مشكلة السكن ﻻنه يملك شركة تطوير عقاري
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  35. 48
    10 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    مبروك ترامب هارد لك هيري كلينتون المطبخ مشتاق لك

    الرجال قوامون على النساء مش القرآن بيقول كده ياشيخ ولا اييييييه
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  36. 47
    10 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    موجود

    والله ياشيخ انا خايف يرتفع سعر الصامولي والمفرود ولا همني تراب جا ولا راح ايه نسيت والزبادي تراني احبه ارجو ان يبتل سعره بريال
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  37. 46
    10 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    ليش كل هالخوف هو ماطلب شي غير نسدد ديونه ﻻنه شاف اﻻرصده في امريكا ترليونات
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  38. 45
    10 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    ياشيخ الفلاشات كافي كافي كافي حل ترك أزعجني يابو العريف ؟؟؟
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  39. 44
    10 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    ؟

    يعني تبون العجيز
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  40. 43
    10 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    فوزي

    شيخ مزيون..فيه بتركيا ما تنفع معك
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  41. 42
    10 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    المشكله فينا ماهو في ترامب
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  42. 41
    10 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    شكو ؟

    انا أقول خلينا ياشيخنا على حق الجار وبر الوالدين وخل العالم يولي
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  43. 40
    10 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    فوزي

    أهم شي يا العريفي لا تعلن الجهاد على ترامب وتذهب لسياحه في زيورخ هههههههههههههههههه
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  44. 39
    10 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    ليش مانسوي مثل ترامب نبحث عن مصالحنا فقط ونترك مشاكل العالم فنحن ليس مسؤلين عن كل العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  45. 38
    10 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    الطوفان قادم

    طيب ياطويل العمر يالعريفي انت موجه كلامك لمين بضبط ،،بنسبه لنا حنا تحت حماية الله ثم حماية حكومة الملك سلمان واخوانه الله يحفظه .وبعدين يا اخي يجب ان نتعايش مع الناس ونترك الكلام الارتجالي الذي لا يفيد
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  46. 37
    10 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    هههههه

    من جد فاضي
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  47. 36
    10 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    شيخ مزيون

    ماحد يخبر لي مزرعه قريبه من البيت الابيض
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 35
    10 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    فوزي

    يا 25 مواضيع الاسكان والفقر و ازمة البطالة ما تسوي شعبيه ..هو يبحث عن زيادة المتابعين والمريدين لذلك أعلن النفير الى سوريا وذهب للأستجمام في لندن ههههههههه
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  49. 34
    10 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    جنوبية..🌻🌻

    والله ياشيخ ترامب بشر لايضر ولاينفع وهذا البلد حاميه رب العباد الي بيده كل شي وين التوكل على الله في أمورنا تحذيرك هذا يعطيهم رسالة احنا خايفين لاتزرع الخوف في قلوب الشباب
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  50. 33
    10 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    والله ياشيخنا الطوفان الحقيقي ازمة السكن والفقر والبطالة والسنين القادمة العجاف
    لا يعجبني(0) اعجبني(13)
  51. 32
    10 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    متابع المرصد

    انج سعد فقد هلك سعيد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  52. 31
    10 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    علي العمري

    ههههههههه نبغه. مشروع. وطني. وبس. اتركه. من اسلامي. وعربي. ما. شفنا. منهم. خير. يا. عريفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 30
    10 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    عدي 88

    كلام الشيخ العريفي في محله اذا اصبح للعالم اﻻسلامي مشروع موحد ومصلحه مشتركه فانهم يشكلون قوة وﻻكن هذا صعب جدا فهم متفككين ويعملون ضد بعض
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  54. 29
    10 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    قريبا

    يجي بكرا وترد با اعتذار ياشيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  55. 28
    10 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    مالنا ومالهم ياشيخ !

    وش علينا من اليهود ياشيخ تقدر تعلق على أزمة السكن زي الشيخ الكلباني
    لا يعجبني(1) اعجبني(29)
  56. 27
    10 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    علي العمري

    تر مب. انسان. صادق. وصريح. وكلامك مردود عليك. اي. طوفان. جاي. الله. يسعد. ترمب ما. يحكم. امريكه. وحده. معه. مؤسسته وغيره بس. احنا. علينا. نقوي. العلاقات. في الصين. ورسيا ومع. العالم. كله
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  57. 26
    10 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    الله يشفي عباده

    العريفي يوجه خطاب للمسلمين والعرب . واخرتها تغريدة في تويتر ،، دائما الناصح والداعية على المنابر وفي الميادين وليس في تويتر ، انتو فالحين في السوالف والكلام والتطبيل
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  58. 25
    10 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    بو نواس

    لاحياة لمن تناديهم ياشيخ - كلهم مشغولون بمزارعهم وكيفية التضييق على شعوبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  59. 24
    10 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    الطائر الازرق

    للأسف لن يجد نداء الشيخ آذانا صاغية قد أ سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ماتت القلوب يوم تولى المسلمون الكفار ولن تعود للحياة إلا بالبراءة منهم
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  60. 23
    10 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    الاخوان كانوا شادين ظهرهم بعجوزهم كلينتون - عرابة الفوضى الخلاقه والخريف العربي- يوم انها خسرت امام الفحل ترامب الى يكره الاخوان ورطوا ههههههههه
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  61. 22
    10 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    السروي

    ليش كل هذا الخوف وبعدين ترى مالنا شغل بالسياسه يا شيخ منا ومنهم الين نتواجه وجه لوجه.اما باقي الأمور ما بيدينا شيء سياسه عالم خفي اليوم عدو بكره صديق والعكس.بقي علينا أن نخلص لله كمسلمين ونقوي صلتنا
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  62. 21
    10 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    متابع

    انا اشوف ان قدوم ترامب راح يوقف الطوفان اللي غرقنا فيه في السنوات الماضيه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  63. 20
    10 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    مجرة التبانة

    أستريح ياشيخ الان مو وقت كلام وقت افعال والقوي يحترم القوي ، امريكا تحكم العالم ونحن عود في الحزمة فلا يجب استفزازها والضعف حالنا والله قادر على تركيعها.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  64. 19
    10 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    متابع المرصد

    مشكلة الي مايعرف حجمه ويقدر امكانيته له يوم يجي على منكس قروونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 18
    10 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    النخله الوجاء

    الكفر ملة واحده .... ترامب وإلا غير ترامب ... يعني هم أخوان لنا في الدين والدم واللغه ؟؟؟ أبد يدورون لمصالحهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  66. 17
    10 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    مناضل

    نحتاج مشروع روئيه سياسية إسلامية بشكل عاجل !؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 16
    10 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    عبدالله

    ترامب لن يكون أسوأ من الذي قبله ياشيخ .. بوش الذي دمر العراق وسلمها لكلاب الفرس ولا اوباما الذي يتفرج على اجتياح الكلاب الفارسيه للبلدان العربيه واتفاقيته مع ايران ..ترامب على الاقل سيكون صريح
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  68. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    أبو مصلفح الرياض

    هههههه السكوت حكمة ياشيخ محمد والله إني كنت محب لك بما إنك عندنا وقيرب لنا في العزيزية بس*******
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  69. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    من خاف سلم

    صدق الشيخ خاصة وأن امريكا ايام عقلائها قد خانت العرب في العديد من المواقف .. فكيف ستكون الحال مع رئيس لا يقل عجرفة وجهلا وحقدا من بوش الأبن وما حصل للعرب من كوارث مازلنا نعيشها حتى اليوم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  70. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    مواطن

    **********
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  71. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    لافي

    يارب لك الحمد يالمرجف
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  72. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    سالم

    من زمان الطوفان جانا بس كل مالنا نغرق اكثر في العالم العربي المسلوب حقه في الحياة الكريمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  73. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    مواطن

    انت بس رد على المصريين الي يتحكمون علينا وخل الثقيل الثقلاء والتدخل في شغل الملوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    مواطن

    انت بس رد على المصريين الي يتحكمون علينا وخل الثقيل الثقلاء والتدخل في شغل الملوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    الهمداني

    سبحان الله المسلمين يتناحرون في مابينهم ويشتمون بعضهم الان فقط يتحدون مفارقة عجيبة ماعلينا المسلمين سيتجهون جميعا علانية او سرا يادون القسم والطاعة للزعيم الجديد وهذه هي الحكاية
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  76. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    نسري

    داعيه محمد خليك في الدعوه وترك عنك السياسه السياسه ليست امرئه تئخذها الصباح وتطلقها المغرب السياسه لها اناس اوسخ من ترامب
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  77. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    مواطن

    خلك في حالك واترك السياسه لأهلها ما يكفي جهادججهادجهادالين صار الولديذبح امه وابوه ماناقض الاتنصب نفسك ملك
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  78. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    777

    والله ياشيخ اذا فات الفوت ماينفع الصوت
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  79. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    نطالب كشعب خليجي بتوحد خليجي علني كالاتحاد الاوربي يجب الشده الرجل هذا غير متزن واقصد ترامب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  80. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    الحرمان

    ماباقي الا تجي وتجلس مكاني
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  81. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    فوزي

    مستحيل يتكلم بشكل وطني ..لازم الفكر الاممي الفاشل أول من سيبيعك للأمريكان ياعريفي هي الدول العربيه والاسلاميه ههههههه
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  82. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    أبو عبد الله

    والله ما عندك غير الكلام .
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