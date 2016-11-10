العريفي يوجه رساله للمسلمين و العرب بعد فوز ترامب:الطوفان قادم!

صحيفة المرصد:وجّه الداعية الإسلامي الدكتور محمد العريفي، رسالة لجميع المسلمين والحكام العرب، طالبا منهم الاتحاد لمواجهة ما وصفه بـ”الطوفان”.
وقال العريفي، في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،: “يجب أن يكون للمسلمين مشروع جامع، يُنظم قراراتهم ويوحّدهم أمام أعدائهم يجب أن يتساموا عن حظوظ النفس، ويؤجلوا الخلافات، الطوفان قادم عليهم بقوة”.
وأضاف: “لا فرق لأسلوب أمريكا بفوز ترامب، أو غيره فاستراتيجيتهم يرسمها “البنتاغون” نحن الذين يجب أن نأوي للركن الأشد، وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا”.
لا فرق لأسلوب أمريكا بترامب وغيره
فاستراتيجيتهم ترسمها جهاتهم العليا
نحن الذين يجب أن نأوي للركن الأشد"وإن تؤمنوا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئا"
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) November 9, 2016
يجب أن يكون للمسلمين مشروع جامع، يُنظم قراراتهم ويوحدهم أمام أعدائهم
يجب أن يتساموا عن حظوظ النفس، ويؤجلوا الخلافات
الطوفان قادم عليهم بقوة
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) November 9, 2016
تعليقات ( 82 )
فوزيمخالف
الماااااضي2030الطوفان قادم بأذن الله على الدواعش والاخونج فقط..اما الوسطيين فلا خوف عليهم
رهفياصبر الارض بس😷
عمراقول اركدو وعينو من الله خير ان شاءالله. طايرين في العجة كلام الأنتخابات غير والواقع غير. واحمد الله على وجود حكامنا الله يطرح فيهم البركة. وبلاش ترويع للناس ياكثر هياطكم وقلة حكمتكم كنكم شعار. اركدو.
محمد الفقراوي يعني مُعدمالجمهوريين في يدينا يحبون المال وراح يوقفوا استخراج النفط من عندهم يعني حبايبنا لكن خفوا اللعب شوية حتي تبان الأمور
خبيرالشيخ ما ذكر البنتاغون قال جهاتهم العليا.لماذا تألفون كلام?
🍂ريما Rima🍂لانتهور ونتحاور مع قادة الغرب لنتقي شرهم السياسة لازم بها حكمه وبعد نظر ■
سلمانصار محلل سياسي
🍂ريما Rima🍂الجيش السوري الحر ستدعمه السعودية حتى النصر من صالحنا قبل ان يكون لصالح سنة سوريا □
فوزيوحاول ان تفيق أنت و من يؤيد فكرك من وهم المؤامره الي انت عايش فيه .. ترى أمريكا يعيش فيها ملايين المسلمين بكامل حقوقهم ..ورأس مال شركة أمريكيه واحده يساوي اقتصاد الخليج كله ..يعني وش يبون فيك ههههه
🍂ريما Rima🍂حفظ الله وطنا الغالي 💚السعودية💚 بأرضها💚 وبسماءها💚و بعلمائها 💚وبحكامها💚 وبشعبها الشريف💚 وبجنودها 💚
تعليق 61الجهاد يتم اذا دعاء له قائد الامة الملك سلمان الله يحفظه ،،،،،،، بنسبه للمجاهدين والجهاد الصادق لنصرت المسلمين فقد ذهب مع المجاهد والشهيد وامير الحرب خطاب . رحمه الله وجعل قبره روضه من رياض الجنة
فوزيالشعب فاق الأن يا شيخ وخطبكم الرنانه وشعاراتكم الأمميه ماتوكل عيش .. الناس الأن تبحث عن فرص العمل وحل أزمة السكن ..تريد تحل أزمة سوريا رح وخذ العرعور والسوريين في السعودية وذهب بهم لدفاع عن وطنهم
فوزيفاز ترمب لانه وعد بأن تكون أمريكا للأمريكان ولانه رفع شعار الوطن وهو نفس السبب الذي جعل الانجليز يصوتون لانفصال بريطانيا عن أوربا وهذا الاخ يرفع شعارته الأمميه ويريد من السعوديين التضحيه من أجل الأمه
🍂 ريما Rima🍂نقول لأذناب إيران والأخونج وداعش والقاعدة سيبقون حكامنا آل سعود إن شاء الله ولله الحمد ■ونقول للعلمانيين والبراليين أرضنا سنية تحكم بالقرآن والسنة للأبد بإذن الله □
🍂 ريما Rima🍂الاخونج والمدافعين عنهم خطيرين حتى داعش انولدت من الاخونج ودعمتهم إيران واللحين كم سني بالعراق قتلته داعش وأيضا الحشد يتعاون مع داعش وجيش العبادي
🍂 ريما Rima🍂قالت وان وجد وتونس وش سوت للمسلمين □هذه حقيقة والله ماتتحرك وتنصر المسلمين إلا السعودية رغم أننا نخوض حرب على حدودنا ودخلنا باليمن لنصرتهم من الحوثي وعفاش
ههههههه.والذي رفع السماء دون أعمدة لن أخرج لجهاد ولا لحرب ضد أي من الدول المعاديه للمسلمين إلا إذا رأيت مشايخنا في أول الصفوف يقودون المجاهدين. بعد ذالك نعلم بأن الجهاد جهاد. لا تغرير بهم.
الجارحلا حول ولا قوة الا بالله. ترك الخطب وجانا في السياسه .والسياسه لها رجالها
🍂 ريما Rima🍂الحمدلله هلك القذافي السفاح وصدام البعثي السفاح وعقبال الطغاة روحاني والاذناب
🍂 ريما Rima🍂حفظ الله الملك سلمان الحاكم العاقل ملك الحزم والعزم المدافع عن المسلمين
تعليق 52يجب ان نستمر في الجلد حتى تختفي سياسة الصوت الواحد،اليوم مواطن الريف الأمريكي قلب التصويت لصالح ترامب،،نتمنى نحن كشعب سعودي ان نبتعد عن تصنيف الناس هذا داعية وهذا شيخ وهذا محلل وكان باقي الشعب لايفهم
توووووونسيةلا يوجد عاقل بين حكامنا يا شيخ العريفي ياليت يوجد عاقل وان وجد لا يوجد له مساند
يا شيخ ليس الحل بتأجيل الخلافاتالحل يجب أن يكون بحل الخلافات فعالمنا الإسلامي يتمزق والعالم يستمتع بما يراه.
ههههههه.العرب والمسلمين أتوقع كلهم متفقين على تسليمك له. أيت عرب ومسلمين الي تريدهم يتفقوا. مانقول إلا الله وحده هو أعلم بحال المسلمين. وهو الذي يتولى أمرهم أما رؤساء العرب سيظربون بعظهم بعضآ. والله أعلم
بليزكفايه جلد ياجماعه
الا حظ هذي الايامكل شوي العريفي والكلباني . الكلباني والعريفي ليش البلد مافيه خطباء ولا دعاه ولا مفكرين . من حقنا نعترض يجب كل يوم مطلعين واحد جديد . لكن مافيه غير هذولا الاثنين . كل شوي طلعين لنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وانت شكو ؟ههههه ههههه هههه
الماااااضي2030الطوفان قادم بأذن الله على الدواعش والاخونج فقط..اما الوسطيين فلا خوف عليهم
سلملمالمهم قل يالله السلامه واترك عنك المناقز *** بشي مالك به سنع
مبروك ترامب هارد لك هيري كلينتون المطبخ مشتاق لكالرجال قوامون على النساء مش القرآن بيقول كده ياشيخ ولا اييييييه
موجودوالله ياشيخ انا خايف يرتفع سعر الصامولي والمفرود ولا همني تراب جا ولا راح ايه نسيت والزبادي تراني احبه ارجو ان يبتل سعره بريال
؟يعني تبون العجيز
فوزيشيخ مزيون..فيه بتركيا ما تنفع معك
شكو ؟انا أقول خلينا ياشيخنا على حق الجار وبر الوالدين وخل العالم يولي
فوزيأهم شي يا العريفي لا تعلن الجهاد على ترامب وتذهب لسياحه في زيورخ هههههههههههههههههه
الطوفان قادمطيب ياطويل العمر يالعريفي انت موجه كلامك لمين بضبط ،،بنسبه لنا حنا تحت حماية الله ثم حماية حكومة الملك سلمان واخوانه الله يحفظه .وبعدين يا اخي يجب ان نتعايش مع الناس ونترك الكلام الارتجالي الذي لا يفيد
ههههههمن جد فاضي
شيخ مزيونماحد يخبر لي مزرعه قريبه من البيت الابيض
فوزييا 25 مواضيع الاسكان والفقر و ازمة البطالة ما تسوي شعبيه ..هو يبحث عن زيادة المتابعين والمريدين لذلك أعلن النفير الى سوريا وذهب للأستجمام في لندن ههههههههه
جنوبية..🌻🌻والله ياشيخ ترامب بشر لايضر ولاينفع وهذا البلد حاميه رب العباد الي بيده كل شي وين التوكل على الله في أمورنا تحذيرك هذا يعطيهم رسالة احنا خايفين لاتزرع الخوف في قلوب الشباب
متابع المرصدانج سعد فقد هلك سعيد
علي العمريههههههههه نبغه. مشروع. وطني. وبس. اتركه. من اسلامي. وعربي. ما. شفنا. منهم. خير. يا. عريفي
عدي 88كلام الشيخ العريفي في محله اذا اصبح للعالم اﻻسلامي مشروع موحد ومصلحه مشتركه فانهم يشكلون قوة وﻻكن هذا صعب جدا فهم متفككين ويعملون ضد بعض
قريبايجي بكرا وترد با اعتذار ياشيخ
مالنا ومالهم ياشيخ !وش علينا من اليهود ياشيخ تقدر تعلق على أزمة السكن زي الشيخ الكلباني
علي العمريتر مب. انسان. صادق. وصريح. وكلامك مردود عليك. اي. طوفان. جاي. الله. يسعد. ترمب ما. يحكم. امريكه. وحده. معه. مؤسسته وغيره بس. احنا. علينا. نقوي. العلاقات. في الصين. ورسيا ومع. العالم. كله
الله يشفي عبادهالعريفي يوجه خطاب للمسلمين والعرب . واخرتها تغريدة في تويتر ،، دائما الناصح والداعية على المنابر وفي الميادين وليس في تويتر ، انتو فالحين في السوالف والكلام والتطبيل
بو نواسلاحياة لمن تناديهم ياشيخ - كلهم مشغولون بمزارعهم وكيفية التضييق على شعوبهم
الطائر الازرقللأسف لن يجد نداء الشيخ آذانا صاغية قد أ سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ماتت القلوب يوم تولى المسلمون الكفار ولن تعود للحياة إلا بالبراءة منهم
السرويليش كل هذا الخوف وبعدين ترى مالنا شغل بالسياسه يا شيخ منا ومنهم الين نتواجه وجه لوجه.اما باقي الأمور ما بيدينا شيء سياسه عالم خفي اليوم عدو بكره صديق والعكس.بقي علينا أن نخلص لله كمسلمين ونقوي صلتنا
متابعانا اشوف ان قدوم ترامب راح يوقف الطوفان اللي غرقنا فيه في السنوات الماضيه.
مجرة التبانةأستريح ياشيخ الان مو وقت كلام وقت افعال والقوي يحترم القوي ، امريكا تحكم العالم ونحن عود في الحزمة فلا يجب استفزازها والضعف حالنا والله قادر على تركيعها.
متابع المرصدمشكلة الي مايعرف حجمه ويقدر امكانيته له يوم يجي على منكس قروونه
النخله الوجاءالكفر ملة واحده .... ترامب وإلا غير ترامب ... يعني هم أخوان لنا في الدين والدم واللغه ؟؟؟ أبد يدورون لمصالحهم
مناضلنحتاج مشروع روئيه سياسية إسلامية بشكل عاجل !؟
عبداللهترامب لن يكون أسوأ من الذي قبله ياشيخ .. بوش الذي دمر العراق وسلمها لكلاب الفرس ولا اوباما الذي يتفرج على اجتياح الكلاب الفارسيه للبلدان العربيه واتفاقيته مع ايران ..ترامب على الاقل سيكون صريح
أبو مصلفح الرياضهههههه السكوت حكمة ياشيخ محمد والله إني كنت محب لك بما إنك عندنا وقيرب لنا في العزيزية بس*******
من خاف سلمصدق الشيخ خاصة وأن امريكا ايام عقلائها قد خانت العرب في العديد من المواقف .. فكيف ستكون الحال مع رئيس لا يقل عجرفة وجهلا وحقدا من بوش الأبن وما حصل للعرب من كوارث مازلنا نعيشها حتى اليوم
مواطن**********
لافييارب لك الحمد يالمرجف
سالممن زمان الطوفان جانا بس كل مالنا نغرق اكثر في العالم العربي المسلوب حقه في الحياة الكريمه
مواطنانت بس رد على المصريين الي يتحكمون علينا وخل الثقيل الثقلاء والتدخل في شغل الملوك
مواطنانت بس رد على المصريين الي يتحكمون علينا وخل الثقيل الثقلاء والتدخل في شغل الملوك
الهمدانيسبحان الله المسلمين يتناحرون في مابينهم ويشتمون بعضهم الان فقط يتحدون مفارقة عجيبة ماعلينا المسلمين سيتجهون جميعا علانية او سرا يادون القسم والطاعة للزعيم الجديد وهذه هي الحكاية
نسريداعيه محمد خليك في الدعوه وترك عنك السياسه السياسه ليست امرئه تئخذها الصباح وتطلقها المغرب السياسه لها اناس اوسخ من ترامب
مواطنخلك في حالك واترك السياسه لأهلها ما يكفي جهادججهادجهادالين صار الولديذبح امه وابوه ماناقض الاتنصب نفسك ملك
777والله ياشيخ اذا فات الفوت ماينفع الصوت
الحرمانماباقي الا تجي وتجلس مكاني
فوزيمستحيل يتكلم بشكل وطني ..لازم الفكر الاممي الفاشل أول من سيبيعك للأمريكان ياعريفي هي الدول العربيه والاسلاميه ههههههه
أبو عبد اللهوالله ما عندك غير الكلام .