العريفي يوجه رساله للمسلمين و العرب بعد فوز ترامب:الطوفان قادم!

صحيفة المرصد:وجّه الداعية الإسلامي الدكتور محمد العريفي، رسالة لجميع المسلمين والحكام العرب، طالبا منهم الاتحاد لمواجهة ما وصفه بـ”الطوفان”.

وقال العريفي، في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،: “يجب أن يكون للمسلمين مشروع جامع، يُنظم قراراتهم ويوحّدهم أمام أعدائهم يجب أن يتساموا عن حظوظ النفس، ويؤجلوا الخلافات، الطوفان قادم عليهم بقوة”.

وأضاف: “لا فرق لأسلوب أمريكا بفوز ترامب، أو غيره فاستراتيجيتهم يرسمها “البنتاغون” نحن الذين يجب أن نأوي للركن الأشد، وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا”.

لا فرق لأسلوب أمريكا بترامب وغيره

فاستراتيجيتهم ترسمها جهاتهم العليا

نحن الذين يجب أن نأوي للركن الأشد"وإن تؤمنوا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئا" — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) November 9, 2016