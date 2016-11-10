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الجنرال “برويز مشرف” يكشف حقيقة نقل “نواز شريف” للسعودية.. ويروي مواقف له مع الملك عبدالله

10 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص
الجنرال “برويز مشرف” يكشف حقيقة نقل “نواز شريف” للسعودية.. ويروي مواقف له مع الملك عبدالله
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صحيفة المرصد: كشف الرئيس الباكستاني السابق، الجنرال برويز مشرف، اليوم (الأربعاء)، عن طبيعة العلاقات الطيبة التي كانت تربطه بالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مشيرًا إلي أن الأخير كان يعامله كأخ أصغر- حسب قوله.

وروي مشرف لصحيفة “دايلي باكستان”، مواقف حدثت له مع الملك عبدالله، منها ما يتعلق برئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، عقب الانقلاب عليه في أكتوبر 1999م، موضحًا أن الملك التقى به خلال زيارته للمملكة عام 2000، ووجه له خلال اللقاء نصيحة بتجنب إراقة الدماء في بلاده، لأنها ستزيد الأمور صعوبة.

وأكد الرئيس الباكستاني السابق أن تلك النصيحة كانت جيدة ومهمة، وأثبتت أنه رجل سلام، ولا يريد العنف والدماء” مبينا أن الملك قال له إن نواز شريف صديق شخصي له، وأنه قام بتطوير العلاقات مع السعودية، في حين أكد له مشرف أنه لا ينوي إعدام نواز شريف بعد الانقلاب.

وتابع مشرف “أن رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري أبلغه أن الملك مستاء لعدم تنفيذ ما طلبه منه، ما جعله يتوجه إلى المملكة، ويلتقي الملك مجددا، والذي أبلغه بشكل واضح برغبته في نقل نواز شريف إلى السعودية”. مضيفا أنه لم يجد أي صعوبة في إقناع وزراء حكومته البالغ عددهم 14 وزيرًا، بنقل نواز شريف إلى السعودية، خاصة بعد علمهم بأن تلك هي رغبة الملك عبدالله.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    الف

    زمن ولاء والحمداللة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    سامية

    الله يحرِّم ذا الوجه الحبيب عن النار ويحفظ ملكنا سلمان الحزم والعزم.
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  3. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    بو نواس

    رحم الله الاب الحنون على شعبه الملك عبدالله - اللهم اسكنه بالجنان
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  4. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    سلام يارجال

    برويز بطل كنا بحاجه لمثله في الاوقات الصعبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  5. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    العسيري

    الله يرحمك يأبومتعب ويمدبعمرأبوفهد
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  6. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    النخله الوجاء

    ماقصر معاه ... صار نواز شريف ملياردير يمتلك المخططات والمتاجر الكبرى في بلدنا ووووووووو الله يعطينا الحظ
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  7. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    عبدالله

    رحم الله ابو متعب
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