الجنرال “برويز مشرف” يكشف حقيقة نقل “نواز شريف” للسعودية.. ويروي مواقف له مع الملك عبدالله

صحيفة المرصد: كشف الرئيس الباكستاني السابق، الجنرال برويز مشرف، اليوم (الأربعاء)، عن طبيعة العلاقات الطيبة التي كانت تربطه بالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مشيرًا إلي أن الأخير كان يعامله كأخ أصغر- حسب قوله.

وروي مشرف لصحيفة “دايلي باكستان”، مواقف حدثت له مع الملك عبدالله، منها ما يتعلق برئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، عقب الانقلاب عليه في أكتوبر 1999م، موضحًا أن الملك التقى به خلال زيارته للمملكة عام 2000، ووجه له خلال اللقاء نصيحة بتجنب إراقة الدماء في بلاده، لأنها ستزيد الأمور صعوبة.

وأكد الرئيس الباكستاني السابق أن تلك النصيحة كانت جيدة ومهمة، وأثبتت أنه رجل سلام، ولا يريد العنف والدماء” مبينا أن الملك قال له إن نواز شريف صديق شخصي له، وأنه قام بتطوير العلاقات مع السعودية، في حين أكد له مشرف أنه لا ينوي إعدام نواز شريف بعد الانقلاب.

وتابع مشرف “أن رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري أبلغه أن الملك مستاء لعدم تنفيذ ما طلبه منه، ما جعله يتوجه إلى المملكة، ويلتقي الملك مجددا، والذي أبلغه بشكل واضح برغبته في نقل نواز شريف إلى السعودية”. مضيفا أنه لم يجد أي صعوبة في إقناع وزراء حكومته البالغ عددهم 14 وزيرًا، بنقل نواز شريف إلى السعودية، خاصة بعد علمهم بأن تلك هي رغبة الملك عبدالله.