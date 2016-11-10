وفاة ٥ أشخاص من عائلة واحدة إثر سقوط مركبتهم من عقبة الجفو بالدائر .. صور

صحيفة المرصد : سقطت مركبة عائلية مساء أمس الأربعاء من أعلى عقبة الجفو التابع لمحافظة الدائر بني مالك.

و ذكر شهود عيان إن المركبة من نوع صالون وكانت تقل عائلة مكونه من سبعة أشخاص، حيث هوت بهم مركبتهم من عقبة الجفو وتحطمت في الوادي وعلى الفور تم إبلاغ رجال الدفاع المدني والمرور.

و صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن حادث انقاذ جبلي في عقبة الجفو بمحافظة الدائر وعند الوصول اتضح ان الحادث عبارة عن سقوط سيارة من طريق العقبة وبداخلها أسرة مكونة من سبعة افراد حيث نتج عنه وفاة قائدها وزوجته واثنتان من بناته وإصابة ثلاثة من ابناءه الذكور توفي احدهم بعد وصوله للمستشفى حيث جرى انتشال الحالات من منحدر جبلي وعر من قبل الفرق بمشاركة ذويهم ونقلهم إلى مستشفى بني مالك العام بواسطة الهلال الاحمر وسلم الحادث لجهة الاختصاص.