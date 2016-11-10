ملاحقة مسؤول حكومي استهدف رئيس مركز الأمواه برصاصتين

صحيفة المرصد : كشفت مصادر مطلعة على أن مسؤولا تورط في إطلاق النار على رئيس مركز الأمواه سعيد الشهراني أمس، مما أدى إلى إصابته برصاصتين ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وقامت الجهات الأمنية في منطقة عسير بملاحقة المسؤل.

واطمأن أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، على صحة المصاب باتصال هاتفي، كما وجه الجهات الأمنية بسرعة القبض على الجاني وتقديمه للعدالة.

وذكرت المصادر حسب صحيفة «الوطن» أن المتورط يعمل مسؤولا حكوميا في المنطقة، وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد آل ثابت، أن لجنة التعديات أزالت إحداثات في المركز أمس بسبب تعديات على أراض حكومية سبقت إزالتها، وأن المتورطين عادوا إلى فعلتهم من جديد، مما دعا إلى إيقاف صاحب التعديات للتحقيق معه، لافتا إلى أن الجهات الأمنية مازالت تلاحق المتورط.

واطمأن وكيل إمارة المنطقة سليمان الجريش، ومدير الشرطة اللواء صالح القرزعي على رئيس المركز المصاب خلال زيارتهما له في المستشفى.