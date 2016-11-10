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شاهد : بماذا فاجأ “مشجع ياباني اللاعب “هزازي” في طوكيو ؟

10 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص
شاهد : بماذا فاجأ “مشجع ياباني اللاعب “هزازي” في طوكيو ؟
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صحيفة المرصد : فاجأ مشجع ياباني محب لنادي الاتحاد، المهاجم الدولي نايف هزازي اليوم في بهو الفندق الذي تسكن فيه بعثة المنتخب السعودي الأول الموجودة في العاصمة اليابانية طوكيو استعدادا لخوض المواجهة المهمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018؛ بإطلاعه على كتيب نادي الاتحاد وصور اللاعبين إبان مشاركتهم في مونديال كأس العالم 2005، إذ كان يحمل معه شعار العميد، مبديا إعجابه الكبير بنادي الاتحاد. وكان «هزازي» حرص على توثيق تلك الزيارة للمشجع الياباني من خلال مقطع فيديو تم بثه عبر حسابه في «السناب» حسب صحيفة “عكاظ” .



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص

    انتبه يا بو هزهز يمكن فيه سحر...اقول لك خل الياباني ي*** على شان العين.انت غالي عندنا ومن غلاك ودنا انك تقعد بالسعوديه ولا عادتلعب كورة .كم عندنا هزازي حنا ؟؟؟!
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  2. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص
    عدد التعليقات:2366

    سهم

    وبعدين وش المطلوب ، والله لو إنه بكنباور والا بليه في زمانه !!!!!!!!!! عجبي من التطبيل للبعض ؟ اللي ماشفنا منهم غير ****
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  3. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    من يوم تركتك بلقيس وانت من جرف في دحديرا ليتك تعتزل وسنكون اول المعجبين بك
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  4. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص
    عدد التعليقات:519

    ابونواف...

    الاتحاد نمر اسياء وبطلوصاحب وجازان قارية الاتحاد تاريخ في اعماق التاريخ
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  5. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص

    ؟؟؟

    ت. ١ : ياليت يلبي نصحيتك.
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  6. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 6:38 ص

    ولا شيء

    اقول اعتزل الله يجزاك خير قال يباني قال
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