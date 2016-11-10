شاهد : بماذا فاجأ “مشجع ياباني اللاعب “هزازي” في طوكيو ؟

صحيفة المرصد : فاجأ مشجع ياباني محب لنادي الاتحاد، المهاجم الدولي نايف هزازي اليوم في بهو الفندق الذي تسكن فيه بعثة المنتخب السعودي الأول الموجودة في العاصمة اليابانية طوكيو استعدادا لخوض المواجهة المهمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018؛ بإطلاعه على كتيب نادي الاتحاد وصور اللاعبين إبان مشاركتهم في مونديال كأس العالم 2005، إذ كان يحمل معه شعار العميد، مبديا إعجابه الكبير بنادي الاتحاد. وكان «هزازي» حرص على توثيق تلك الزيارة للمشجع الياباني من خلال مقطع فيديو تم بثه عبر حسابه في «السناب» حسب صحيفة “عكاظ” .
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تعليقات ( 6 )
عدد التعليقات:2366
سهموبعدين وش المطلوب ، والله لو إنه بكنباور والا بليه في زمانه !!!!!!!!!! عجبي من التطبيل للبعض ؟ اللي ماشفنا منهم غير ****
عدد التعليقات:519
ابونواف...الاتحاد نمر اسياء وبطلوصاحب وجازان قارية الاتحاد تاريخ في اعماق التاريخ
؟؟؟ت. ١ : ياليت يلبي نصحيتك.
ولا شيءاقول اعتزل الله يجزاك خير قال يباني قال