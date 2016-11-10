لطيفة الشعلان تتهم نائب الشورى بتعمد إسقاط مداخلاتها

صحيفة المرصد: على الرغم من كونه أسبوع العمل ما قبل الأخير في عمر الدورة الحالية لمجلس الشورى، إلا أن ذلك لم يشفع له على الأقل لدى نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري بأن يشهد مواصلة عقد جلسات الشأن العام، لتكون مساحة للتعبير عما يمكن وصفه بـ»الكلمة الأخيرة« للأعضاء تحت القبة، حيث أمر بحجبها أمس لأسباب قالت العضو الدكتوره لطيفة الشعلان إنها تتعلق بوجود اسمها في المداخلات، وهذه ليست المرة الأولى.

وشكل إلغاء نائب رئيس الشورى لجلسة الشأن العام التي كان مقررا عقدها أمس قبل افتتاح الجدول الرسمي للجلسة العامة، استغرابا وشعورا بعدم الارتياح لدى عدد من الأعضاء.

ووفقا لصحيفة مكة رجحت مصادر بأن السبب الذي دفع الجفري إلى إلغاء جلسة الشأن العام بسبب وجود اسم الشعلان بين طالبي المداخلات، إذ تشير المصادر ذاتها إلى أن سيناريو الإلغاء لم يكن الأول، بل تكرر في جلسات سابقة ترأسها الجفري وكان اسم الشعلان بين طالبي المداخلة.

فقالت الشعلان : «كنت أعتزم تقديم مداخلتي الوداعية عن إحدى القضايا المهمة، ولم تكن هناك طلبات للحديث في جلسة الشأن العام أمس سوى مني وعضو آخر، وقد احتج رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري بالوقت وازدحام جدول الأعمال مع أن أقصى حد مسموح به أصلا للمداخلة الواحدة هو خمس دقائق لا أكثر، مما جعل حجة الوقت تنقصها الحبكة أو الصناعة الجيدة».

وأضافت «لم أكن مستغربة، فهناك نهج ثابت لدى نائب الرئيس لإلغاء مداخلات الشأن العام بالجملة إذا رأى اسمي بين المقدمين أو السماح لبعضها والتوقف قبل بلوغ مداخلتي حتى صار الأمر لتكراره مثيرا للانتباه، إلى حد تسابق بعض الزميلات والزملاء في إرسال تعليقاتهم الطريفة لي بهذا الخصوص».