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عضو «كبار العلماء»: القتلة يزعمون «الجنون» هربا ًمن القصاص!

10 نوفمبر, 2016 , 6:45 ص
عضو «كبار العلماء»: القتلة يزعمون «الجنون» هربا ًمن القصاص!
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صحيفة المرصد : حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي الحكمي أمس الأول، المستشفيات النفسية والأطباء المعتمدين لدى الجهات المختصة من أن ينجح «القتلة» في التحايل عليهم عبر ادعاء الجنون؛ طمعاً في الهرب من القصاص.

وصرح العضو حسب صحيفة «عكاظ»قائلاً : «لا يجب أن تنطلي عليهم هذه الحيل، خصوصاً من المتورطين في قضايا قتل الأقارب والأزواج والأبناء أو غيرهم»، مشددا على أن مثل هذه الأعذار يجب أن لا تؤخذ بسهولة. وزاد: «هذه دماء ويجب التثبت من الحالة جيداً». وأكد الحكمي أن المجنون مرفوع عنه القلم، ولو حصل منه شيء من قتل أو جناية، فإن كانت قتلا فيعتبر من الخطأ، ولا يقام عليه القصاص، وتكون فيه الدية.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص
    عدد التعليقات:2366

    سهم

    شيء لايبشر بالخير أن ينجو القاتل بادهائه الجنون ويطيعه القضاة ،،
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  2. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 7:20 ص
    عدد التعليقات:743

    عاشق وطنه

    يجب ان يمنعون عن هربية اللحا داخل السجن حتى لا يستغفلون الناس الطيبين وان كان مجنونا يجلد حتى يصحى من الجنون وان كان صاحيا يجب ان يجلد ويعذب قبل القصاص ومن يطالب في دية الملايين يجب ان يسجن
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  3. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    اهرب اخوي عامر

    لا أعتقد ذلك
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  4. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 7:06 ص

    حامد الحميدان

    كلام سليم ادعاء الجنون احدى الحيل والحيله الثانيه انه يصير مطوع داخل السجن والكل يشفع فيه واذا هرب من القصاص صار مثل اول
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  5. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    وشك وشك

    حسب الواسطه
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  6. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    بنت الوطن

    اخيرا هذا الكلام الصحيح ماهو قول في حاله نفسيه والمستشفى مالقى له سرير كفو كفو كفو ياعضو كبار العلماء
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  7. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    من المفترض النظر الى سجل هذا القاتل قبل الجريمة ولا يستند على تقارير قديمة لكي لا يحتال بعض المجرمين على الحدود وبمساعدة من المعتمدين بهذه المواقع لكي يبعد عن هؤلاء المجرمين حكم القصاص وقتلهم
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