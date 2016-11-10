عضو «كبار العلماء»: القتلة يزعمون «الجنون» هربا ًمن القصاص!

صحيفة المرصد : حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي الحكمي أمس الأول، المستشفيات النفسية والأطباء المعتمدين لدى الجهات المختصة من أن ينجح «القتلة» في التحايل عليهم عبر ادعاء الجنون؛ طمعاً في الهرب من القصاص.

وصرح العضو حسب صحيفة «عكاظ»قائلاً : «لا يجب أن تنطلي عليهم هذه الحيل، خصوصاً من المتورطين في قضايا قتل الأقارب والأزواج والأبناء أو غيرهم»، مشددا على أن مثل هذه الأعذار يجب أن لا تؤخذ بسهولة. وزاد: «هذه دماء ويجب التثبت من الحالة جيداً». وأكد الحكمي أن المجنون مرفوع عنه القلم، ولو حصل منه شيء من قتل أو جناية، فإن كانت قتلا فيعتبر من الخطأ، ولا يقام عليه القصاص، وتكون فيه الدية.