عضو «كبار العلماء»: القتلة يزعمون «الجنون» هربا ًمن القصاص!

صحيفة المرصد : حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي الحكمي أمس الأول، المستشفيات النفسية والأطباء المعتمدين لدى الجهات المختصة من أن ينجح «القتلة» في التحايل عليهم عبر ادعاء الجنون؛ طمعاً في الهرب من القصاص.
وصرح العضو حسب صحيفة «عكاظ»قائلاً : «لا يجب أن تنطلي عليهم هذه الحيل، خصوصاً من المتورطين في قضايا قتل الأقارب والأزواج والأبناء أو غيرهم»، مشددا على أن مثل هذه الأعذار يجب أن لا تؤخذ بسهولة. وزاد: «هذه دماء ويجب التثبت من الحالة جيداً». وأكد الحكمي أن المجنون مرفوع عنه القلم، ولو حصل منه شيء من قتل أو جناية، فإن كانت قتلا فيعتبر من الخطأ، ولا يقام عليه القصاص، وتكون فيه الدية.
تعليقات ( 7 )
عدد التعليقات:2366
سهمشيء لايبشر بالخير أن ينجو القاتل بادهائه الجنون ويطيعه القضاة ،،
عدد التعليقات:743
عاشق وطنهيجب ان يمنعون عن هربية اللحا داخل السجن حتى لا يستغفلون الناس الطيبين وان كان مجنونا يجلد حتى يصحى من الجنون وان كان صاحيا يجب ان يجلد ويعذب قبل القصاص ومن يطالب في دية الملايين يجب ان يسجن
اهرب اخوي عامرلا أعتقد ذلك
حامد الحميدانكلام سليم ادعاء الجنون احدى الحيل والحيله الثانيه انه يصير مطوع داخل السجن والكل يشفع فيه واذا هرب من القصاص صار مثل اول
وشك وشكحسب الواسطه
بنت الوطناخيرا هذا الكلام الصحيح ماهو قول في حاله نفسيه والمستشفى مالقى له سرير كفو كفو كفو ياعضو كبار العلماء
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتمن المفترض النظر الى سجل هذا القاتل قبل الجريمة ولا يستند على تقارير قديمة لكي لا يحتال بعض المجرمين على الحدود وبمساعدة من المعتمدين بهذه المواقع لكي يبعد عن هؤلاء المجرمين حكم القصاص وقتلهم