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الشهراني: يكشف تفاصيل جديدة حول جثة ابنه المفقودة في مستشفى الخميس منذُ عامين ونصف!

10 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص
الشهراني: يكشف تفاصيل جديدة حول جثة ابنه المفقودة في مستشفى الخميس منذُ عامين ونصف!
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صحيفة المرصد : أكد والد طفل خميس مشيط المفقود منذ ولادته ظافر الشهراني أن الجثة المتحللة التي قدمتها له المستشفى ليست لابنه، مطالبا الجهات المختصة بكشف غموض القضية.
وصرح الشهراني حسب صحيفة “الوطن” إن “القضية ما زالت تدور بين جهات التحقيق وصحة عسير، ومصير ابننا الذي فقدناه منذ إنجابه في مستشفى خميس مشيط المدني بتاريخ 27/ 8/ 1435 غامض، وآخر ما أبلغتني به هيئة التحقيق بخميس مشيط أنه سيتم استدعاء جميع المواليد الذين ولدوا في ذلك الشهر، وإخضاعهم لفحوص الحمض النوويD N A”. وأضاف أن “إمارة منطقة عسير وجهت أخيرا بإعادة التحقيق مع كل الأطباء والممرضات الذين تعاملوا مع الطفل أثناء ولادته حتى وفاته”، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن الطفل الموجود في ثلاجة الموتى تابعا لأسرته، فمن تكون أسرته الحقيقية؟.

وأوضح الشهراني أن “المستشفى قدم لي جثة وزعموا أنها لابني، ولكني رفضتها لعدم وجود تقارب في الشبه بيني وبينها، ولأن الجثة تحللت أجزاء منها”، مشيرا إلى استغرابه من تلف الجثة رغم حفظها في ثلاجة الموتى. وتابع قائلا “عندما حضرت مع فريق الطب الشرعي، الذي كان يتعامل مع الجثة، كانت هناك أجزاء منها تتساقط في المشرحة بسبب تحللها، وهذا دليل على أنها لم تكن محفوظة في الثلاجة، وتم إحضارها من جهة غير معلومة”. وطالب الشهراني إمارة المنطقة بحسم القضية حتى يعرف مصير ابنه، مؤكدا أنه وزوجته يعيشان ما يزيد على العامين ونصف العام أوضاعا سيئة.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    مجرد فكرة

    هل يعقل ان هذا يصير في المستشفيات السعودية رغم قوة الامكانات والدعم
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  2. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 9:14 ص
    عدد التعليقات:5690

    المنتصر بالله

    أنا مرررره كنت في السوق لقيت بنت فيها شبه مني 100 %قلت وين أمك جابتك قالت في العريجاء حوش 112 يوم حسبنا الجدود نشتبك معها في الجد السابع عشر الله المستعان أن بعض الظن إثم................?💞⚘🌷💞
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  3. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص
    عدد التعليقات:5690

    المنتصر بالله

    يموت الطفل أهون من أن يجد نفسه في منزل عائلة غير خارج من رحمها مثلاً تجد طفل من أهل السويدي يصبح من أهل رفحاء وشلون تجي ذي آبك آبك آبك آبك آبك آبك أو سعودي يصبح اسباني أو تركي أو من أهل منفوحه كارثه
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  4. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 8:57 ص
    عدد التعليقات:5690

    المنتصر بالله

    المستشفيات كلها من بني وافد وفروخهم لذلك لا تستغرب ما يصير فيها من انحلال وغش وكذب وتدليس واختفاء أطفال ووضع بدالهم جثث تتحلل الحل الوحيد هو الولاده في المنزل أو يذهب مع من تلد 4 شهود عيان كي لا يختفي
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  5. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    بي

    هذا غيض من فيض
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  6. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    Zzzz

    معقوله أمير المنطقه لايعلم عن هذا شي حتى يتبت في القظية
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  7. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    ابو نوره

    الله يرحمه
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  8. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    سميني بسمك

    لو انك مسؤال في الدوله انكان ماصر معك اللي صار ؟اصلا ماراح تجي ها المستشفيات الكحيان ولا تفكر اصلا المسؤالين في هالدواله ما يتنازلون يجيون اعيالهم فيها ؟
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  9. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    صبحي

    مستشفياتنا يبيلها معجزة من السماء حتى تنعدل اوضاعها.
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  10. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    ؟؟؟

    كان الله في عونك.
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  11. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    لا استبعد ان تكون هناك عصابة تقوم ببيع الاطفال الرضع وتخدع المسئولين والمدراء بالمستشفيات
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  12. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    سن توب

    جرائم وفساد بلغت مداها في ظل غياب الرقيب والحسيب وحسبه وحسبنا الله ونعم الوكيل
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  13. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    العنزي

    فعلا كلامه واقعي لايمكن ان تتحلل جثه داخل ثلاجه الموتي وهذا دليل ان الجثه احضرت من خارج المستشفى هذا والله اعلم
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  14. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    الهاشمي

    حسبي الله عليهم ونعم الوكيل
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  15. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص

    سلقلق

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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