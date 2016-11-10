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أعضاء «شورى» عن فوز ترامب: رب ضارة نافعة

10 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص
أعضاء «شورى» عن فوز ترامب: رب ضارة نافعة
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صحيفة المرصد : رأى عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز العطيشان أن فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية – على رغم مشكلاته وعنصريته وكذبه – عنصرية ضد المرأة، مضيفاً أن جانباً من الشعب الأميركي لا يرى أن تكون امرأة رئيسة له، وهذه عنصرية ضد المرأة تفضح السياسة الأميركية التي تدّعي أن المرأة لم تأخذ حقوقها في المملكة.

وقال العطيشان حسب صحيفة “الحياة” : «لعل في انتخاب ترامب خيراً لنا من مبدأ قول الله تعالى: ((وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم))»، مشيراً إلى أن السياسة الأميركية «ثابتة ولا تتغير بتغير الرئيس، ولكن انتخاب ترامب أعتقد أنه في مصلحة الإسلام والمسلمين، لأنه واضح بعنصريته ضد الإسلام والمسلمين، وهو قوي الشخصية ولديه آراؤه الخاصة بالسياسة، فلا يمكن التأثير فيه».
وقال إن انتخاب ترامب سيؤثر سياسياً، إذ قد يلغي الاتفاق النووي مع إيران، وستعيد طهران إنتاج اليورانيوم وتخصيبه، ما يشكل خطراً على المنطقة ويسبب اضطرابات كبيرة.

أما عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي، فأوضح أن المملكة ليست رهينة الانتخابات الأميركية، فلها سياساتها واستقلالها، لكن التأثير الحقيقي سيكون في بلاده، ولا شك في أن العالم مترابط المصالح.
وتابع الفيفي: «على كل حال رب ضارة نافعة، فترامب رجل اقتصاد وتجارة وشخصية عملية، مهما تكن سوآته. وقد استدرج الشعب الأميركي للتصويت له تحت شبح الإرهاب والأمن ففاز، وذلك خيار الشعب الأميركي، وللعالم خياراته التي ينبغي أن ترتفع إلى الفعل لا الانفعال».

من ناحيته، قال العضو الدكتور محمد القحطاني إنه بغض النظر عمن فاز في الانتخابات الأميركية، سينظر من يفوز فيها إلى الدول الأخرى من خلال سياسات تلك الدول، فإذا كانت ثابتة وقوية ومدعومة من شعوبها نظر إليها باحترام، وأدرك أن تلك الحكومات تتكئ على دعم شعوبها لها.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 9:14 ص

    الله يكتب اللي فية خير

    مخالف للنشر
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  2. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    الزواج العادل

    خيارنا الزواج العادل من اربع وتجنب الزحام في المساكن بحيث لا تكون متلاصقه انما بينها مسافات متفاوته للتوسعه ولتفوق الاخلاق ومايحدث زحام في المدن اذا فرقنا بين المنازل وانما بعث رسول الله ليتمم المكارم
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  3. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    ***من طاري المجلس الصوره

    تسجيل حضور ونصراف وستهلاك كهرباء على الفاضي اتمنا يغلق ويحول لجمعيه للمعاقين
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  4. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    الرئيس تراب****

    فاز ترامب ولا غيره العصى فوق روسكم
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  5. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص

    الرئيس تراب ***

    مخالف للنشر
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  6. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    لن يضركم من ضل اذا اهتديتم

    لان اجرينا مقارنه بعدد سكان امريكا ثلاثمائه مليون وعليها وعددنا حول خمسه وعشرين مليون فاننا نسينا حديث تزوجوا الودودالولود فاني مكاثر بكم الامم فالتزويج من اربع اوالزواج المبكر بفتح فروع للزواج المبكر
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  7. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 8:42 ص

    سالم

    فضيحه لو فازت "*** " وقامت تصفق الجدران لاوالله ترامب استر على الاقل نتفاهم مع رياجيل
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  8. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص

    اطياف راحلة

    والله لو تظلون في سباتكم افضل .. اذا حنا بالداخل ما درينا عنكم , شلون الي خارج البلد بيعرفكم ولا اصلا درا عنكم ...
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  9. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    🎀💫

    يقولون -أن مجلس الشيوخ -هو اللي يحكم أمريكا-وان صلاحية الرئيس محدودة- سياسة أمريكا-ماتتغير الا لمصلحتها
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  10. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    صقار

    بشرونا عن بيض الحباري وش صار فيه نبي نقنص
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  11. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص
    عدد التعليقات:2379

    سهم

    يعني إنا فاهمين في السياسة !!!!!!!!!!!!! خلوا السياسة لولي الأمر ،،، وأنتو خلوكم في بيض الحبارى !!!!!!!!!!! وسواقة الحريم السيارات ،،،،،، والله المستعان .
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  12. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    مجلس الشورى تسجيل حضور فقط .. لا تهشون ولا منكم فائدة تذكر
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  13. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص

    مواطن غلبان

    افضل تقشف ***
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  14. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    ؟؟؟

    فعلا: امريكا دولة يضرب لها الف حساب. والدليل: قالوله
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  15. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    سن توب

    عقبال ماننتخب اعضاء مجلس الشورى مجلس يناقش مايهم المواطن وحقوقه
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