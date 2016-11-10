شاهد: ماذا كان رد الجبير على تصريح “ترامب” عن المملكة!

صحيفة المرصد: في مقابلة تلفزيونية مع وزير الخارجية عادل الجبير أجرتها قناة “سي إن إن” حيث عرض عليه المذيع حديثاً قديماً لترامب، قال فيه إنه يحب السعوديين، فهم يشترون منتجاته ويربح منهم الملايين، وقال إن الجيش الأمريكي يهتم بهم دون أن يحصل على مقابل منهم.
بينما رد الجبير على تصريحات ترامب، بأنه من الجيد أن يحب السعوديين، لكن المملكة حليفة لأمريكا وتستطيع الاهتمام بنفسها ولا تعتمد على غيرها لتقديم الدعم لها.
وأضاف بأن ترامب إذا كان يقصد حرب الخليج فإن المملكة كان لها نصيب الأسد في تحمل عبء الحرب، كما أنها تعتمد على نفسها في العمليات الأخرى في المنطقة، مشيراً إلى ثقته في أن وجهة نظر ترامب ستتغير بعد وصوله لكرسي الرئاسة ومعرفة الحقائق.
تعليقات ( 18 )
.لن .مخالف للنشر
.لن .مخالف للنشر
.لن .السياسة تغير ولا ينبغي تمجيد عصر مضى له وجة نظر مختلفة كانت سمتها نحن لا نتدخل في سؤن غيرنا والناس تحيك الخطط الاستراتيجة ضدنا حتى ابتلعوا دول عديدة والان نصبوا من يحارب بالوكالة عنهم دولتنا وش ...
مجرد فكرةما اجمل الاجابات السعودية اجابة كافية وشافية لدرجة البشمة السكوت والا مبالاه ليست خوف او جبن ولاكن الفطنة والحنكة العربية هي رئيست الموقف
عدد التعليقات:1224
نبرااسالسياسه ليست بأرتفاع الاصوات واستعراض القوه ومحاولة ابتزاز الاخر,,السياسه فن وكيف تكسب العدو قبل الصديق وهذا كان اسلوب سعود الفيصل وخليفته الجبير,,ترامب سيعرف من هي المملكه وان من مصلحته كسب ودها.
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
صالحامريكا غريبة قبل ثمان سنوات تنتخب رئيس زنجي من اصل مسلم واليوم تنتخب واحد من الكلوكس كلان وبكره نتخب رئيس مصاب بالايدز امريكا بلد العجائب
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
صالحوالله انا ما ودي تتنبشر فيه يالجبير ....خله يمكن تشب بينهم وبين المكسيك ونقعد نتفرج او ايران تضايق سفينة امريكية في مضيق هرمز ويعطي اوامره بقصف طهران
سالماللي اذكره 7 رؤساء مروا على امريكا كارتر وريغن والبوشين وكلنتون واوباما وترامب و 6 منهم " على قيد الحياه احياء يرزقون " يتم تنصيبهم باحتفاليات راقيه ومنظمه بكل بساطه فعلا شعب راقي
اسمرعبرمعروف انه كلام فقط لجذب اكبر عدد من المرشحين ولكن بعد ان يصبح رئيساً تتغير احاديثه ويعلم ان المملكة لا يمكن الاستغناء عنها في إدارة ملفات الشرق الأوسط .. الجبير رجل ذكي ومتحدث لبق لا يصعب عليه اي سؤال
صالحما قالو لترامب ان امريكا كانت في حرب الكويت فقط تجيب الجنود والسعودية تتولى تكاليفهم من دخولهم المملكة الى مغادرتهم والكويت ساهمت معلوماته ناقصة مثل اغلب الشعب الامريكي ويحكم على الجول بجهله
🎀💫الله وحده العالم -أخبث من السياسة -الامريكية مافيه -شاطرين في التمثيل
الله فوووقالاسكان ما يفكرون الا بالمدن الكبرى اما باقي المدن والقرى كانها ماهي من الدوله
عدد التعليقات:2379
سهمالجبير رجل ذكي وسياسي وأكاديمي بارع واجوبته قمة في الدبلوماسية ولاعجب فهو طالب نجيب لأحد أكبر دهاة السياسة السعودية ( سعود الفيصل ) رحمه الله .
؟؟؟ذيب هالوزير.
سن توبمخالف للنشر