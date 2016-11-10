شاهد: ماذا كان رد الجبير على تصريح “ترامب” عن المملكة!

صحيفة المرصد: في مقابلة تلفزيونية مع وزير الخارجية عادل الجبير أجرتها قناة “سي إن إن” حيث عرض عليه المذيع حديثاً قديماً لترامب، قال فيه إنه يحب السعوديين، فهم يشترون منتجاته ويربح منهم الملايين، وقال إن الجيش الأمريكي يهتم بهم دون أن يحصل على مقابل منهم.

بينما رد الجبير على تصريحات ترامب، بأنه من الجيد أن يحب السعوديين، لكن المملكة حليفة لأمريكا وتستطيع الاهتمام بنفسها ولا تعتمد على غيرها لتقديم الدعم لها.

وأضاف بأن ترامب إذا كان يقصد حرب الخليج فإن المملكة كان لها نصيب الأسد في تحمل عبء الحرب، كما أنها تعتمد على نفسها في العمليات الأخرى في المنطقة، مشيراً إلى ثقته في أن وجهة نظر ترامب ستتغير بعد وصوله لكرسي الرئاسة ومعرفة الحقائق.