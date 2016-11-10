لا تخافوا ترمب

عندما فاز باراك أوباما بالرئاسة الأميركية قبل ثماني سنوات، رافقه سيل من الكتابات المبتهجة، حينها كتبت

عنها قائلاً، لا تفرطوا في التفاؤل. ولم يمر على فوز دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية سوى يوم واحد،

ً وهاهم المتعجلون يبثون أحكامهم المتشائمة، وأقول أيضا لا تفرطوا في التشاؤم.

لا تنظروا إلى الرئيس المنتخب ترمب، انظروا إلى الولايات المتحدة، بوصفها دولة مؤسسات. سيبقى كثير

من المواقف، والاعتبارات، والقرارات التي ستتعامل معها حكومته وفق المعطيات الجديدة. وحينها على

الرئيس المنتخب أن يقرر وفق مصالح بلاده، ووقتها سنلمس الفارق بينه وبين الرئيس المغادر باراك أوباما،

هناك تغييرات متوقعة، لكن لن يكون هناك انقلاب في السياسة الخارجية.

ً ترمب فاز بالرئاسة الأميركية وبذلك انتهى السجال الانتخابي ولن تسمعوا لاحقا أحاديث عن المسلمين

والأجانب.

وبعد نحو شهرين من الآن سيجلس في المكتب البيضاوي الرئيس المنتخب ويبدأ نشاطه، وسيحتل الشرق

الأوسط بمشكلاته المتراكمة مساحة كبيرة من وقته وانشغالاته؛ الحرب في سوريا، والقتال ضد تنظيم

داعش في سوريا والعراق، وتدخلات إيران وروسيا وتركيا، وهناك حرب اليمن، وليبيا، وموجات اللاجئين،

والقضية الفلسطينية، وفوقها مواجهة التنظيمات الإرهابية.

في الماضي، كان الشرق الأوسط منطقة القضية الواحدة، والآن أصبح أسوأ وأخطر موقع على الكرة

الأرضية، منطقة الحرائق الكثيرة والخارجة عن السيطرة. ً هل سيبتعد ترمب كثيرا عن سياسة سلفه أوباما؟

من المحتمل أن يفعل ذلك في القضايا التي فشلت السياسات السابقة في معالجتها، وتلك التي برهنت

التطورات على أنها تهدد مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها في أوروبا، أو لها علاقة بالتوازنات الدولية.

وأقول للذين سيطر على ذهنهم ما قيل وكتب، خلال الحملات الانتخابية، وفسر على أن ترمب ضد

المسلمين، راعوا أمرين مهمين؛ تاريخ ترمب الشخصي ومنظومة الدولة الأميركية من دستور ومؤسسات

عدلية. َّ فالرئيس المنتخب له سجل شخصي طويل في التعاملات مع المسلمين، ولم يسجل عليه موقف

ً عنصري أبدا، ولم ينخرط قط في حملات سياسية أو إعلامية من أي كان ضد المسلمين، سواء أميركيين أو

المسلمين في الخارج، حتى بعد الفوبيا التي انتشرت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)

الإرهابية، مع أن ترمب من سكان مدينة نيويورك المكلومة.

ً لكن، في المقابل، الموقف ضد المسلمين الملتصقين بالإرهاب والتطرف، لا يجوز اعتباره موقف ً ا عنصريا بأي

حال من الأحول. ً هذا موقفنا أيضا، نحن المسلمين. ومن يحاول أن يخلط بين العداء للتطرف والعداء

للإسلام هي جماعات مؤدلجة راعية للفكر الإرهابي، تريد التشويش والتأليب من أجل أهدافها السياسية.

هناك كثير من العمل أمام الحكومات العربية للتواصل مع الإدارة الجديدة في واشنطن بعد تشكيلها،

والتعامل مع الولايات المتحدة، الدولة العظمى المؤثرة على استقرار المنطقة وازدهارها. وفي الوقت نفسه

ليس علينا أن نعلق اللوم على واشنطن ونغفل عن أن معظم مشكلاتنا وقضايانا هي نتاج قراراتنا وأعمالنا،

ومعظم حلولها في أيدينا.

ُ في مقالات لاحقة سأحاول أن أقرأ المواقف المحتملة للرئيس المنتخب من قضايانا، لأن معظم الأحداث

ً متغيرة ومترابطة، ولا شك أبد ً ا أن الأربع سنوات الترمبية المقبلة ستكون أكثر حسم ً ا، وخطرا من سنوات

أوباما الثماني المنصرمة.

نقلا عن الشرق الأوسط