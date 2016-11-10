بالفيديو والصور : تظاهرات في عددٍ من المدن الأميركية احتجاجاً على فوز ترامب

صحيفة المرصد – رويترز : احتج الآلاف في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب المفاجئ بانتخابات الرئاسة الأمريكية وانتقدوا التصريحات التي أدلى بها خلال حملته بشأن المهاجرين والمسلمين وجماعات أخرى.
ونزل آلاف المحتجين ليل الأربعاء إلى شوارع وسط مانهاتن فيما هتف مئات تجمعوا في متنزه بوسط المدينة “ليس رئيسي”. وفي شيكاجو حاول نحو ألف شحص التجمع خارج فندق ترامب انترناشونال ورددوا عبارات مثل “لا لترامب” و”أمريكا لن تكون عنصرية.” وأغلقت شرطة شيكاجو الطرق بالمنطقة مما حال دون تقدم المتظاهرين.
وعبر المحتجون عن رفضهم الشديد لتعهد ترامب خلال حملته بإقامة جدار على الحدود مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى جانب سياسات أخرى اعتبر أنها ستؤثر على غير البيض.
وتجمع مئات أيضا في فيلادلفيا وبوسطن ليل الأربعاء ويخطط منظمون لمسيرات في سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وأوكلاند في كاليفورنيا. وقالت الشرطة في أوستن عاصمة تكساس إن نحو 400 شخص خرجوا في مسيرة احتجاجا على فوز ترامب.
ولم يرد ممثل لحملة ترامب على الفور على طلبات للتعليق على الاحتجاجات. وقال ترامب في الكلمة التي ألقاها بمناسبة انتصاره إنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين.
وفي وقت سابق خرج نحو 1500 من طلاب ومعلمي مدرسة ثانوية في مدينة بيركلي بمنطقة خليج سان فرانسيسكو من الفصول الدراسية مرددين هتاف “لست رئيسنا” احتجاجا على فوز ترامب. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع اعتقالات أو أعمال عنف.
تعليقات ( 10 )
فهد١١١الربيع الأمريكي !!!
جاسمباي باي ترامب الاوضاع متدهوره
عدد التعليقات:2379
سهماللهم اجعل حيلهم بينهم ومزق امريكا شر ممزق كما فعلت ببلاد المسلمين عقب خطة كوندوليزا رايس الخبيثة.
بندرهذا هم مهو امريكين الاصل كلهم دخلاء على امريكا واجانب ههههههههههههههههههههههههههه الله يستر علينا بكرى هنا الاجانب عندنا يصير كذا مظاهرات
من تحت الماءايران لابسه اسود هههههههههههههههههع ترمب يبي يشقق الاتفاق النووي وقاعده تضحك على الشعب الايراني وتقول فوز ترمب من صالح الملالي ههع
حسنترامب فينك يا شيخ ندور عليك يمال الخير
loovivoolتذوقوا طعم الربيع العربي يا من تحاولون إدخاله إلى السعودية بلد الاستقرار والإنسانية والخير ومن عاند القوة الصامتة الحزم يوقعونه رجال الحزم في نفس الحفرة التي حفرها رغم أنفه
🎀💫أغبياء -تفتحون على نفسكم باب-كل المتظاهرين مهاجرين -بكيفه يحط جدار-بين أمريكا والمكسيك-من زين المكسيك عاد -ياليت تبنى جدران أحسن
تميمالله يستر علي المبتعثين ويردهم سالمين