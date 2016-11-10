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تحميل المصارف رسوم الأراضي البيضاء المرهونة .. وغرامات ضد المتهربين

10 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص
تحميل المصارف رسوم الأراضي البيضاء المرهونة .. وغرامات ضد المتهربين
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صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحفية أن المصارف والمؤسسات التمويلية التي ترهن الأراضي البيضاء تتحمل الرسوم التي حددتها الدولة، بغض النظر على أصحابها الأساسيين، مؤكدة أنه سيتم فرض غرامات على المتهربين، في حال لم يتم تسجيل الأراضي بحوزتهم قبل المهلة المحددة في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وأشارت المصادر حسب صحيفة “الاقتصادية” إلى أن أي تأخير في دفع الرسوم أو التهرب من دفع الغرامات سيعرض المخالفين للعقوبات النظامية التي قد تصل إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ باعتبار الرسوم خاضعة لنظام إيرادات الدولة.

يأتي ذلك بعد أن دعت وزارة الإسكان ملاك الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة، ومساحتها 10 آلاف متر وأكثر ولم يتم تطويرها، إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر الموقع الإلكتروني (Lands.housing.sa)، خلال فترة التسجيل الحالية لتجنب غرامات عدم التسجيل، التي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة مسبقاً.

وقال المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الاسكان، إن الوزارة لن تعترف إلا بوثيقة التملك للأرض المرهونة باسم المصرف، مبينا أنه يحق لأصحاب الأراضي المرهونة لدى المصارف إحضار خطاب تفويض لتسجيل بيانات الأرض.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص
    عدد التعليقات:2379

    سهم

    والله ما أصدق انكم ستأخذون شيء من المصارف والبنوك بلا كذاب وخرط .
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  2. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص

    شيخ مزيون

    لو الوزارة وفرت وحدات سكنية وسمحت للشركات الخارجية بالاستثمار في مجال الاسكان لانحلت المشكلة بدل الحلول الشكلية والوعود.
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  3. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 9:16 ص
    عدد التعليقات:15310

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
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  4. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    مخالف للنشر
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  5. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    التويجري

    قراراتكم مره عقيمه ولاكان له داعي اعملو مثل بقيه دول العالم فرض الرسوم على جميع الاراضي داخل النطاق العمراني وليس الاراضي الكبيره
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  6. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    من تحت الماء

    هههههههههههههههههههههع اللهم امحق البنوك
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  7. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 8:52 ص

    وزارة لها سنوات طوال توعد بوحدات سكنيه وكل 5 سنين خطط جديده ووحدات سكنيه للمواطنين ولا شفنا شي وفي سحب الفلوس وتبطيق العقومات ماشاء الله متحمسين
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