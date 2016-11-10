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شرطة الرياض تكشف تفاصيل جديدة عن صاحب الـBMW والفتاة الراقصة المجاهرين بالمعصية

10 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص
شرطة الرياض تكشف تفاصيل جديدة عن صاحب الـBMW والفتاة الراقصة المجاهرين بالمعصية
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صحيفة المرصد :نجحت جهود رجال الأمن في منطقة الرياض، في القبض على ثلاثة شبان وفتاة في العقد الثالث من العمر (سعوديو الجنسية جميعًا)، نشروا مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، ظهروا من خلاله بصورة مخلة بالآداب العامة للمملكة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، إنه في إطار حرص شرطة المنطقة على ما تابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماي، فقد تمكن رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي من فك طلاسم مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله مجموهة من الشباب ترفقهم فتاة في مكان نائي بشكل مخل بالآداب العامة، إضافة إلى مجاهرتهم بالمعصية، ما جعل رجال الأمن يصرون على ضبطهم وتحويلهم للمحاكمة العاجلة.

وبين الميمان، أنه بالرغم من نزع لوح السيارات المشاركة في المقطع واختيار موقع نائي عديم الدلالة للتخفي وراءه فقد تم إعداد خطط محكمة وتم تشكيل فرق عمل ميدانية متخصصة عملت على مدار الساعة خلال ٧٢ الماضية، وأسفرت الجهود بتوفيق الله عز و جل من ضبط الثلاثة شباب والفتاة وتبين أن جميعهم سعوديو الجنسية وبسماع اقوالهم المبدئية أقروا بصلتهم بالمقاطع المتداولة.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه تم إخطار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وذلك لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى تطبيق نظام المرور بحق المخالفين.



تعليقات ( 67 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 67
    10 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    وليد

    ت 65 خنبوقة ابو معرفات مسوي نفسك متفاجئ وذكي بكتابتك ههههه لا ياابو معرفات كثير صدق وبطل حركات الخمينية
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  2. 66
    10 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    محمد

    تكملة وهاذا التعليق ردا على خنبوقة ابو معرفات ت 56
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  3. 65
    10 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    في الرياض

    سعوديون وفي الرياض ﻻﻻ ماني مصدق يحصل هذا من شعب الله المختار عظم الله اجركم
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  4. 64
    10 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    الخبر الصحيح

    نشكر شرطة الرياض على هذا المجهود المتميز وتحملهم المسؤليه في عدم التهاون مع مثل هذه العينه المجاهرة بالمعصيه ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول "كل امتي معافا الا المجاهرون "
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  5. 63
    10 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    محمد

    المراة هي السبب واساس الزنا والشر ذكر في الايه اولا المراة لانها هي من تغوي الرجل قال تعال ( والزانية والزاني ) شفو كيف الايه ذكرت المراة في البداية لانها هي من تغوي وتفتن وتبداء بالزنا ردا على كلام
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  6. 62
    10 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    الحقباني

    علم صح شكر ؟المراه هي طلعت آدم من الجنه تفوقت حتى على الشيطان علم كلام صح تنتقد البنت لانها الشيطان اللي جمعهم لو انسترت ببيتها ماصار كذا علم وهذه دليل رباني ؟؟ وعندالله تجتمع الخصوموا ؟؟؟ علم علم ع
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  7. 61
    10 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    سلمان

    سن توب خنبوقة وخنبوقة سن توب هههههههه ابو معرفات اخضر احمر برتقالي بنفسجي هههههه عقبالك ***
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  8. 60
    10 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    وبعدين ليه ماننتقدها هي العريانه واللي جالسه تترنح بالقاروره هم مساكين ماسوو شيء حتى لبسهم ساتر
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  9. 59
    10 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    المراه هي طلعت آدم من الجنه تفوقت حتى على الشيطان
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  10. 58
    10 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    تنتقد البنت لانها الشيطان اللي جمعهم لو انسترت ببيتها ماصار كذا
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  11. 57
    10 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    وليد

    ت 56 خنبوقة ابو معرفات اول شي اسمهم رجال الذكور هاذي هم فصيتك ابو معرفات ثاني شي استريح ومو شغلك خلك مع الاناث يا دكر ابو معرفات
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  12. 56
    10 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    AMS.f

    ارى كثيرمن التعليقات تنتقد البنت . وكان الاثم يقع على النساء فقط اما الذكور فلا اثم عليهم ويحق لهم عمل اي شي .
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  13. 55
    10 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    ياسر11

    تعليق24 - حنا غيورين وسولنا اللهم صل وسلم علية اغير منا والله سبحانةاغير منا ومن الرسول -الا ان لله حما وحما الله محارمه -يازينك علئ الصامت
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  14. 54
    10 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    مبارگ

    كان التصوير اول ف شقه تم فتحها واصبحت واسعة ف استراحة الراحة ف ليموزين آسيوي ف غرفتها ف باص سوق مشفى مدرسه الخ الان تم الانتقال للشارع وصلط ملط
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  15. 53
    10 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    مظلوم

    وعندالله تجتمع الخصوموا
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  16. 52
    10 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    ابو يزيد

    الحثالة هذي هي من جلب السمعة السئية للسعودية فيجب ان يراء العالم اننا اصحاب غيرة ودين ولنعاقب كل منحرف عقوبة رادعة يفهم بها كل من في قلبة مرض ان العقوبة شديدة
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  17. 51
    10 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    يعني عمرهم في الثلاثين فما فوق لاحول ولا قوة إلى باله
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  18. 50
    10 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    الستيني

    رد ٢٤ " أغير الناس علي المحارم" ؟ ليس هناك أغير من المسلم علي محارمه سواء من هيئه او غيره فحسبنا الله ونعم الوكيل
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  19. 49
    10 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    ياسر11

    يايويح قلبي بالثلاينيات وباقين جحوش؟ اللي بنص اعماركم ينهقون اللحين
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  20. 48
    10 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    ﻻيجي واحد يقول اجانب الخبر واضح ومن مصدر امني سعوديين وفي الرياض
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  21. 47
    10 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    ابو سلمان

    يارب الشرطة يقبضون على الشغالات الهاربات بالالاف وكذلك العمال الهاربين والمفروض القبض لايحتاج لتوجيهات حتى تقوموا بدوركم الرئيسي من خالف النظام يقبض عليه ويحاكم بقوة لنعيد الهيبة للنظام العام
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  22. 46
    10 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    حقين المعاصي ضحكتهم صفرا ماهي من نفس مطمئنه
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  23. 45
    10 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    ابو بندر

    نسأل الله لهم الهداية ثقتنا بالله ثم برجال الامن كل في اختصاصه كبيره وعلى الله ثم عليهم يُعوِل المواطن عليهم آماله وطموحاته وعمل هؤلاء اشباب عمل مشين منافي لعاداتنا الاسلامية (اذا بليتوا فاستتروا)
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  24. 44
    10 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    محب آل البيت

    اللهم سلط على كل عاصي مجاهر وأكفنا شرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 43
    10 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    ارز 👊 نجد

    ليس مهم القبض عليهم ولا اسمائهم ولا من وين ...... المهم ماذا سيطبق عليهم من عقوبة ..... حتى يكون عبرة للغير ... هل اصبت .... الله أعلم
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  26. 42
    10 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    💕

    ياعيباااااه بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 41
    10 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 40
    10 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:68

    فولاذ

    لو عرفوا ان هناك عقوبة قاسية ما تعمدوا هذا الفعل الشنيع اتمنى سجنهم مدة لاتقل عن عشر سنوات وفصلهم من العمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 39
    10 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    متابع

    وين التعليقات العنصرية اختفت الخبر اصابهم في مقتل نعم في الرياض وليس في جده ...
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  30. 38
    10 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    الإعلام مكمل لدورالمسجدوالمدرسة وكلهاتصب في بوتقه واحده نحو شباب وشابات مثقفات والحمدلله أن الغالبيه عالين الثقافه لكن علينا ردم فجوة النتوءات التي تظهرمثلابين الفينه بتوعية الاءخباريه وامبسي تعاون
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  31. 37
    10 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    جنوبية..🌻🌻

    خمر ورقص ومجاهرة وتبرج وتفسخ يعني عدة قضايا تلحق البنت نشوف الحكم فيها وهي في الثلاثين سوت كذا أجل بالعشرين ايش سوت الله لايبلانا الي بعمرها قدها بتزوج عيالها
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  32. 36
    10 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    ابوفارس

    علموناء باسماهم افضحوهم. خلو الناس تدري وتنتبه من هالاشكال. بكره تلقاء مهرها ٨٠. الف وهي رخيصه. ومرخصها نفسها. ويتورط فيها مسكين يجيب منها مولود . وحكمة لها المحكمه حضانه. واحرفت ابناء المسكين .
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  33. 35
    10 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    سن توب

    الله يعينك ياقلم الحقيقه على الجهل والتهم المركبه بس تدري طناش يازميل وبالمناسبه هذي انا عازمك الليله **** واتمنى تقبل الدعوه والهوى شرقي
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  34. 34
    10 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    الثلاثينيه قصو ****تهدا أعصابها وماعاد تعيدها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  35. 33
    10 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    القصاص من المجرمين والمجاهرين بالمعصيه

    الحمدالله الذي مكن رجال الشرطة القبض عليهم
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  36. 32
    10 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    وليد

    ابى قلم ***الا انه سن توب يعلق بالخنبقة المعروف بمعرفات ***مكشوف بمعرفات الكذب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 31
    10 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    محمد

    وين قلم الكذب ومعرفاته يقول حرية شخصية ويؤيد الفساد علني اقوله يالله شوف تم القبض عليهم مافي شي اسمه حرية شخصية ودعارة بالبلد سيطبق عليهم احكام الشريعة الاسلاميةالى انت تحاربها وتبغضها وعقبالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 30
    10 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص

    الازدي

    الشعب يريد يعرف العقووبه وهل ستطبق فيهم وهل وراهم منضمات او دوافع للضهور كذا نريد بيان واضح لكي يتطمن المواطنون على بلدهم وعقيدتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 29
    10 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    سلمان

    مانبغى صادتهم نبغى زي ما نشرو فسادهم علني تعاقبوهم علني وتفضحوهم زي ما جاهرو وصورو علني اما شغلة قبضتا عليهم بس ما نبغى كذا شهرو فيهم وحاكموهم امام الناس والمجتمع علني
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  40. 28
    10 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    يبقى حاجه ماسه جداللتوعيه الاعلاميه لهؤلاءلشباب والشابات وأفضل شي للتوعيه قناة الاءخباريه ولالمبسي وداؤؤدالشريان اعتقدانها بكل بيت تعطي توجيه باجتناب المحاذيروضروري توعية الآباءللأولادوالبنات احتياط
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 27
    10 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    ريما

    قال هيئة قال اسود الحمدلله الشرطةتقوم بواجبهابشكل افضل ومهني وبلاضجيج ولافضايح ولامطاردات ولاصدم وهذاالمطلوب ويؤدي الغرض الداخلية حازمة وعادلة ورجال عقلاء مخلصون وفقهم الله لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  42. 26
    10 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    مبارگ

    يعني الثلاثينيه سعوديه ولابسه من غير هدوم اف اف ع طريقة المسيحيات وتتعاطى المسكرات وعلانية تخطت مرحلة الضياع احسنت الضن فيهن قلت ماتوصل لكذا المصيبه كبار وش خلو للمراهقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 25
    10 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    همسات

    انا لله وانا اليه راجعون ،، اللهم استرنا وبناتنا وبنات المسلمين وذرارينا يارب العالمين ، ياجماعه قولوا الحمد لله الذي عافانا وفضلنا على كثير من خلقه ، اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 24
    10 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    ابو يزيد

    الله يعز هئية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا بدايات حجبها وتقليص صلاحياتها فرسالة لولات امرنا اعزهم الله اعيدو الهئية وطلقو صلاحيتها فوالله انهم من اغير الناس على المحارم
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  45. 23
    10 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص

    د سحر

    جميعهم سعودى الجنسيه علشان بس اللى كان بيشكك إنهم من مصرين أو اردنين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  46. 22
    10 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    سن توب

    الــ BMW والغرنوقه والشقردي ما تعدوا على احد وربك يحاسبهم وفضيحتهم عليهم وأحب اهديهم بيت شعر يقول ( العمر نصفين والسجه نصيفه ... سج ياقلبي وسجي ياعيوني )
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  47. 21
    10 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    مجرد تسائل

    ويش علاقة هذي الجملة ( مكافحة الجرائم المعلوماتية ) بالمجاهرة بالمعصية في الشارع ؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  48. 20
    10 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    التنين

    وآخر كلام وين تم قبضهم جدة ولا الرياض .!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 19
    10 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    واضح

    اقترح يحطون بصندوق قزاز وهم مفاصيخ وفي اكبر اشارة بالرياض وفي عز القايلة هم والافريقي تعليق 7 خلك في الشميسي حقك وفي ربيعك ترا ريحة الشميسي بكبرة صار تلوث منكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  50. 18
    10 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    صبحي

    الحين بيرقصون بقية اعمارهم في السجن مع القتلة والمغتصبين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 17
    10 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    ولد الظهيرة

    اللهم اهد ضال المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 16
    10 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    علوش وحش الوحوش

    أعوذو بالله العظيم من الشيطان الرجيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    الخبر الصحيح

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    الى ت ٩

    الله يرزقك بالحلال ماتتمنى وربي ان شاء الله بيرزقك بنت شريفه عفيفه فالطيبونً للطيبات .
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  55. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    الرياض ؟؟؟

    لوكان المقطع في جدة كان تشوف الشتم والعنصرية بالموضوع
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  56. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    محب الدين

    اعيدو الهيئه كفايه *****
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  57. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    زياد العمري

    حفظ ماء الوجه لمن يلمس الناس دليل على القبض عليهم نسمع تم وتم وكله لتخويف الاخرين نريد دليل على انه فعلا تم القبض اما دحرجة تصاريح فلاتكفي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  58. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص
    عدد التعليقات:2380

    سهم

    والله مايرتدعون هم واهاليهم ، إلين تنشر صورهم واسماؤهم ويُشهر بهم وبهن ليكونوا عبرة وعظة للآخرين ، وليحذر أهل الشيمة من أن يزوجونهم أو يزوجونهن فهم فاسدون وسيرتهم فاسدة ، فقط عندها سيرتدعون .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  59. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    لا تبرروا للمجرم

    الا يبرر بسبب العنوسة هذا انا شاب في الثلاتين وما تزوجت ومع ذلك ما قد كلمت امرأة ولا احتكيت بيهم مع اني شاب احتاج احتياجاتي اكثر من الحرمة ومع ذلك محترم نفسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  60. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    احمد عسيري

    عندما يحس الشاب اوالشابة المراهقين بان العقوبة وان كانت ستكون بطريقة سرية وعدم تشهير يركنون الى تكرار الفعل مهما كان العقاب اعتقد انها لم تصبح هذه التصرفات مشكلة ولكن أصبحت ظاهرة يجب التعامل معها بحزم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    أفريقي

    جميعهم سعوديو الجنسيه في العقد الثالث من العمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    ام بندر

    طيب ايش راح يكون العقاب لمثل هذة التصرفات السخيفة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    يالطيف

    البنات تحسب ان ونستها وطربتها والخروج مع السباب سوف تستمر وهي لاتعلم انها سعات او ايام وانكثرت سنه فتكون اضاعت نفسها وشهر بها وعند القبض عليها وسجنها تقول ليش اهلي يتبراءون مني ولايستلموني من دارضيافه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  64. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    العنوسة صعبه قويه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    سن توب

    يعني الى اللحين ماحد مسكهم . الله يسعدهم ويحفظهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  66. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    بادحدح

    بيض الله وجيهكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    وشك وشك

    اعيدوا الهيئه
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)

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