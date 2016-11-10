شرطة الرياض تكشف تفاصيل جديدة عن صاحب الـBMW والفتاة الراقصة المجاهرين بالمعصية

صحيفة المرصد :نجحت جهود رجال الأمن في منطقة الرياض، في القبض على ثلاثة شبان وفتاة في العقد الثالث من العمر (سعوديو الجنسية جميعًا)، نشروا مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، ظهروا من خلاله بصورة مخلة بالآداب العامة للمملكة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، إنه في إطار حرص شرطة المنطقة على ما تابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماي، فقد تمكن رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي من فك طلاسم مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله مجموهة من الشباب ترفقهم فتاة في مكان نائي بشكل مخل بالآداب العامة، إضافة إلى مجاهرتهم بالمعصية، ما جعل رجال الأمن يصرون على ضبطهم وتحويلهم للمحاكمة العاجلة.

وبين الميمان، أنه بالرغم من نزع لوح السيارات المشاركة في المقطع واختيار موقع نائي عديم الدلالة للتخفي وراءه فقد تم إعداد خطط محكمة وتم تشكيل فرق عمل ميدانية متخصصة عملت على مدار الساعة خلال ٧٢ الماضية، وأسفرت الجهود بتوفيق الله عز و جل من ضبط الثلاثة شباب والفتاة وتبين أن جميعهم سعوديو الجنسية وبسماع اقوالهم المبدئية أقروا بصلتهم بالمقاطع المتداولة.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه تم إخطار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وذلك لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى تطبيق نظام المرور بحق المخالفين.