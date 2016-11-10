شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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تعليقات ( 28 )
عدد التعليقات:1
ولدالشيوخليس وحيدا من له احباب في الله وليس مهموما من كان لسانه رطبا بذكر الله ليس حزينا من كان قلبه مطمئنا بما عند الله ليس قاسيا قلبه من بكت عيناه من الذنوب خوفا من الله كن لله ومع الله ستجد كل ما تتمناه..
عدد التعليقات:9034
اللامي10على طاري الأشياء الجميلة🌸بدت نسايم البرد وأجوائها ...🌬🌧☔☁
🎀💫يوجد في حياتنا كلنا -ناس يزرعون انفسهم -داخل قلوبنا-ويسقوننا من نبع حبهم-وإذا غابوابحثنا عنهم-وان حضرواأسعدونا-هذولا هم من يجب -أن نحتفظ فيهم في داخل القلب .
عدد التعليقات:9034
اللامي10اللهم اغثنا غيث الايمان في قلوبنا وغيث الأمطار في أوطاننا...🌧
عدد التعليقات:9034
اللامي10زلة السـان اشـد مـن زلـه القـدم نتذكر ونندم على بعض الكلام ومافيه احد تـذكر الصمت ونـدم...!
عدد التعليقات:9034
اللامي10استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه
عدد التعليقات:9034
اللامي10السلام عليكم ورحمه الله وأسعد الله صباحكم جميعآ بالخير والنور🌺
أدور ع دواء عيوني تحت السدرة🌳دعنا نتشاجر ... نتخاصم ... نتعارك ... نتلازم بشوش مافيه مشكلة ... لكن لا تطري ع لساانك الفراق ،، قلبي رهيف ما يحتمل فراقك ،، يا نور عيني 👁
عدد التعليقات:9034
اللامي10🌺كن راقياً في كلامك سهلاً في تعاملك فلا تؤذي ولاتجرح كن طيفاً جميلاً يصل الى القلوب فيجعلها تبتسم كن ذكرى جميلة لاتنسى ولا تمحوها السنين🌺
عدد التعليقات:9034
اللامي10أسمك او معرفك المستعار لا يعفيك من عقوبه الله سبحانه وتعالى هو يعلم من أنت و يعلم ما في صدرك اترك ذم الناس و اتهامهم بغير علم.!!
عدد التعليقات:9034
اللامي10قال رسول لله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
عدد التعليقات:9034
اللامي10اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
عدد التعليقات:9034
اللامي10لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
🎀💫أربع من كن فيه ربح-الصدق-الحياء-حسن الخلق-والشكر
🎀💫قال عمرو بن العاص-ثلاثة لاتعرف إلا بثلاثة-ذو اليأس يعرف عند اللقاء-ذو الأمانة يعرف عند الأخذ والعطاء-الأخوان يعرفون عند النوائب
أدور ع دواء عيوني تحت السدرة🌳التلوث الفكري ؟؟ أصبح الرأس بابور قادم من بعيد في عرض البحر ؟
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 هل سمعت آخر خبر لجنة منتدى الهلال لتوثيق البطولات غير شرعية مثلها مثل فريقك المحلي اللي مسميته الحكومة ' الجهل بالقانون والأنظمة قد يوقف نشاطنا الرياضي .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
أدور ع دواء عيوني تحت السدرة🌳رواتب القطاع الخاص ؟؟ أو بلأصح مكافأة موظفي القطاع الحاص !
أدور ع دواء عيوني تحت السدرة🌳نهاية أقتصاد أمريكا و كا قوة عالمية على يد مرشح الحزب الجمهوري ترامب .
صور مع تحيهكركتير الرواتب صحيح 1000000%10000000
عدد التعليقات:1
ولدالشيوخصباح الامل بالله تعالى 💐ما اجمل ان نكون كالنخله اينما وقعت نفعت لنا بصمه لنا اثر 🌴. ادري صباح الخير ماهي توفيك لأن الصباح يكون من نور طلتك يا جعلني مفقد وصالك ولا ابكيك ويا جعلني مفقد غلاك ومحبتك..
أدور ع دواء عيوني تحت السدرة🌳المراءة العاملة و تعثر المواصلاتها لمقر عملها ؟؟
عدد التعليقات:1
ولدالشيوخصبح صبح.. مشرفنا المحترم اعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين ايضا. اسعد الله صباحكم بكل خير وسعاده🌹عندكم خبر ان اليوم الخميس؟ صباح العسل الخميس وصل..
رؤية 2060كركتير الرواتب معبر بصورة ممتازة
عدد التعليقات:1
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..