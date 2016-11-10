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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

10 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-مفرح الزيادي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-المسيهيج

13

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    10 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    عليكم السلام وورحمه الله
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  2. 27
    10 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    اللهم صل وسلم علي نبينا محمد وعلى اله وصحبه الكرام
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  3. 26
    10 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    صباح الخير. للجميع صباح محمل بالسعاده والراحه يارب
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  4. 25
    10 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:1

    ولدالشيوخ

    ليس وحيدا من له احباب في الله وليس مهموما من كان لسانه رطبا بذكر الله ليس حزينا من كان قلبه مطمئنا بما عند الله ليس قاسيا قلبه من بكت عيناه من الذنوب خوفا من الله كن لله ومع الله ستجد كل ما تتمناه..
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  5. 24
    10 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:9034

    اللامي10

    على طاري الأشياء الجميلة🌸بدت نسايم البرد وأجوائها ...🌬🌧☔☁
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  6. 23
    10 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    🎀💫

    يوجد في حياتنا كلنا -ناس يزرعون انفسهم -داخل قلوبنا-ويسقوننا من نبع حبهم-وإذا غابوابحثنا عنهم-وان حضرواأسعدونا-هذولا هم من يجب -أن نحتفظ فيهم في داخل القلب .
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  7. 22
    10 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:9034

    اللامي10

    اللهم اغثنا غيث الايمان في قلوبنا وغيث الأمطار في أوطاننا...🌧
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  8. 21
    10 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:9034

    اللامي10

    زلة السـان اشـد مـن زلـه القـدم نتذكر ونندم على بعض الكلام ومافيه احد تـذكر الصمت ونـدم...!
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  9. 20
    10 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:9034

    اللامي10

    استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه
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  10. 19
    10 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:9034

    اللامي10

    السلام عليكم ورحمه الله وأسعد الله صباحكم جميعآ بالخير والنور🌺
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  11. 18
    10 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    أدور ع دواء عيوني تحت السدرة🌳

    دعنا نتشاجر ... نتخاصم ... نتعارك ... نتلازم بشوش مافيه مشكلة ... لكن لا تطري ع لساانك الفراق ،، قلبي رهيف ما يحتمل فراقك ،، يا نور عيني 👁
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  12. 17
    10 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:9034

    اللامي10

    🌺كن راقياً في كلامك سهلاً في تعاملك فلا تؤذي ولاتجرح كن طيفاً جميلاً يصل الى القلوب فيجعلها تبتسم كن ذكرى جميلة لاتنسى ولا تمحوها السنين🌺
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  13. 16
    10 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:9034

    اللامي10

    أسمك او معرفك المستعار لا يعفيك من عقوبه الله سبحانه وتعالى هو يعلم من أنت و يعلم ما في صدرك اترك ذم الناس و اتهامهم بغير علم.!!
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  14. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:9034

    اللامي10

    قال رسول لله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
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  15. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:9034

    اللامي10

    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
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  16. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:9034

    اللامي10

    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
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  17. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    🎀💫

    أربع من كن فيه ربح-الصدق-الحياء-حسن الخلق-والشكر
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  18. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    🎀💫

    قال عمرو بن العاص-ثلاثة لاتعرف إلا بثلاثة-ذو اليأس يعرف عند اللقاء-ذو الأمانة يعرف عند الأخذ والعطاء-الأخوان يعرفون عند النوائب
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  19. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    أدور ع دواء عيوني تحت السدرة🌳

    التلوث الفكري ؟؟ أصبح الرأس بابور قادم من بعيد في عرض البحر ؟
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  20. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 هل سمعت آخر خبر لجنة منتدى الهلال لتوثيق البطولات غير شرعية مثلها مثل فريقك المحلي اللي مسميته الحكومة ' الجهل بالقانون والأنظمة قد يوقف نشاطنا الرياضي .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  21. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    أدور ع دواء عيوني تحت السدرة🌳

    رواتب القطاع الخاص ؟؟ أو بلأصح مكافأة موظفي القطاع الحاص !
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  22. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    أدور ع دواء عيوني تحت السدرة🌳

    نهاية أقتصاد أمريكا و كا قوة عالمية على يد مرشح الحزب الجمهوري ترامب .
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  23. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    صور مع تحيه

    كركتير الرواتب صحيح 1000000%10000000
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  24. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:1

    ولدالشيوخ

    صباح الامل بالله تعالى 💐ما اجمل ان نكون كالنخله اينما وقعت نفعت لنا بصمه لنا اثر 🌴. ‏ادري صباح الخير ماهي توفيك لأن الصباح يكون من نور طلتك يا جعلني مفقد وصالك ولا ابكيك ويا جعلني مفقد غلاك ومحبتك..
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  25. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    أدور ع دواء عيوني تحت السدرة🌳

    المراءة العاملة و تعثر المواصلاتها لمقر عملها ؟؟
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  26. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:1

    ولدالشيوخ

    صبح صبح.. مشرفنا المحترم اعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين ايضا. اسعد الله صباحكم بكل خير وسعاده🌹عندكم خبر ان اليوم الخميس؟ صباح العسل الخميس وصل..
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  27. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    رؤية 2060

    كركتير الرواتب معبر بصورة ممتازة
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  28. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص
    عدد التعليقات:1

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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