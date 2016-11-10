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الذمة المالية لـ”ترامب” تكشف استثماره في 3 مشاريع سعودية

10 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
الذمة المالية لـ”ترامب” تكشف استثماره في 3 مشاريع سعودية
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صحيفة المرصد:كشف تقرير أمريكي أخرجته مؤخرًا لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية، أن إقرار الذمة المالية للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، أوضح أنه يستثمر في 3 شركات سعودية أبرزها شركة thc لتطوير الفنادق والتي شاركت في إدارة وتطوير عدد من فنادق المملكة.

وبين التقرير أن “ترامب” يمتلك نحو 527 مشروعًا تجاريًا حول العالم من بينها مشروعات أخرى في المملكة كشركة جدة للاستثمارات والخدمات الفنية وشركة جدة للاستشارات الفندقية وشركات أخرى في دبي وأبوظبي.

وفاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، صباح أمس الأربعاء، بعد تغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، ليكون بذلك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية.



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 32
    10 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    المهاجر13

    ممنوع في امريكا الرئاسه للمراه لانها غير كفؤا لذلك ....ونحن يرجون امنا المراءه ما اخذت حقها.. الله المستعان
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  2. 31
    10 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    رأي آخر

    ماعلينا المهم انا عندي الجواز الأميركي يعني دير بالك لاتقعد تهايط على راسي بعدين بسحبك في المحاكم الدولية 🤓
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  3. 30
    10 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    مـ،ـاݛــے

    29 وش هذا الغباء الفاحش ما اتكلم عن وضعي اتكلم بلي حاصل بشكل عام للشباب
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  4. 29
    10 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    رأي آخر

    ت٢٨ تعليقاتك بصراحه وبدون زعل يدل على انك مواطن كسول ياخوي قم اشتغل وخل عنك الاستراحات والتسدح والتبطح في الديوانيات ياعمي هذي أرزاق طالما انك تعارض امر الله في رزق الناس فاعلم ان إيمانك ضعيف .
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  5. 28
    10 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    مـ،ـاݛــے

    والشركات هوني اغلب العاملين فيها وافدين اعمال مريحه ورواتبها عاليه والفايدة للاجنبي والسعودي مسجلينه للسعوده وجالس بالبيت ويعطونه طفسه وياخذون الباقي هذا ال حاصل
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  6. 27
    10 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    ت-17 الله يصلحك انا اقصد إن الله غز وجل هو الرزاق يعطي الكافر والمؤمن ولكن طريقه جمع المال بالنسبه للمسلم بينه وبين ربه -هذا للتذكير والله يصلح الحال
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  7. 26
    10 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    من تحت الماء

    ابو عمر ترمب مرحى مرحى أهلا بك لإعادة الأقزام الايرانيين والروس لجحورهم هههههههههههع ايران لابسه اسود هههههههههههههههههع ترمب يبي يشقق الاتفاق النووي
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  8. 25
    10 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    🎀💫

    الله عن الغلط -وأمسك لسانك عن البربرة-تراك مستثمر عندنا مستفيد
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  9. 24
    10 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    قلم من ذهب

    لابد تأكد من نظام نطاقات التوطين خخخخخخخ
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  10. 23
    10 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    أنا اخواني

    اجل الدرب أخضر
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  11. 22
    10 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    ابو منصور

    تمااام..يالله يا ترامب لا تخذل المملكة ، ولا زم توقف معها .وأول شيء إلغاء قانون جاستا الظالم. والوقوف بقوة في وجه ايران ولجم تدخلاتهافي الدول العربية..ترى أموالك عندنا.والمال رحم بين الشركاء
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  12. 21
    10 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    المنتصر بالله

    طلع أصله سوري شبيح من ربع بشار القذر هههههههه ويمكن يهودي لأن شكله ووجهه يشبه اليهود ووجهه أصفر من يهود الدونما 100 في ميه لكن.............?
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  13. 20
    10 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    زياد

    وهو خسران شي من جيبه مو تقولوا الوليد انقذه من افلاس مرتين😁😁😁
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  14. 19
    10 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامب

    طيب وإذا كان ؟؟؟؟ ماهو الحريري وبرويز ونواز والجار الله وعون وقعقع وحسن زميره وووووووو كلهم مستثمرين وأصحاب شركات وتجاره في بلدنا ...
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  15. 18
    10 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    المال الحلال ثم الحلال ثم الحلال أو الفقر . فالجنة لاتقبل شوائب ..
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  16. 17
    10 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    سنافي

    ت-1 .. من السهل أن تجمع المال وتكونه. إذا الغيت كلمة حلال وحرام ومشبوه . ونسيت جهنم وزفيرها وظلامها .. فالنجاة من النار ودخول الجنة هي التجارة الرابحة بلا منازع.
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  17. 16
    10 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    راشد الحديثي

    يعني تستر
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  18. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    روح ألالم

    ولده الصغير حلو
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  19. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    ترامب قذافي أمريكا والله
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  20. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    انشر التعليق

    امس كان داخل عندنا برجله اليوم دخل بحماره
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  21. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    هذا الرجل تزوج ثلات مرات ولديه خمس أبناء وابنه البكر متزوج ولديه 5 أبناء وابنته الكبرى متزوجة ولديها 3 أبناء
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  22. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    وين سمه عنه ههههههههه
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  23. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
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  24. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    ساره

    مخالف للنشر
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  25. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    ياما تحت السوادي دواهي هذا داهية بالمرة
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  26. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    ياما تحت السوادي دواهي هذا داهية بالمرة
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  27. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    هيلاري كلينتون وش عندها منتفة
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  28. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    والده وجده من أصل سوري من المهاجرين أعتقد اسم والده فريد ترامب
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  29. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    فهد

    لو اننا نفكر شويه نقاطع مشاريعه هنا ونخليه يخسر عشان يحسب لنا الف حساب قبل ما يفكر يصرح بكلام مثل وجهه
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  30. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    محمد

    مخالف للنشر
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  31. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    عموري

    بلغ الشباب اللي ينتقدون ترامب ويقولون احمق اهوج ارعن
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  32. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    سبحان الرازق ذو القوة المتين الله اعطاه مال ووجاهه رئيس دولة عظمى
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