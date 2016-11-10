الذمة المالية لـ”ترامب” تكشف استثماره في 3 مشاريع سعودية

صحيفة المرصد:كشف تقرير أمريكي أخرجته مؤخرًا لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية، أن إقرار الذمة المالية للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، أوضح أنه يستثمر في 3 شركات سعودية أبرزها شركة thc لتطوير الفنادق والتي شاركت في إدارة وتطوير عدد من فنادق المملكة.

وبين التقرير أن “ترامب” يمتلك نحو 527 مشروعًا تجاريًا حول العالم من بينها مشروعات أخرى في المملكة كشركة جدة للاستثمارات والخدمات الفنية وشركة جدة للاستشارات الفندقية وشركات أخرى في دبي وأبوظبي.

وفاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، صباح أمس الأربعاء، بعد تغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، ليكون بذلك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية.