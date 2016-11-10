الذمة المالية لـ”ترامب” تكشف استثماره في 3 مشاريع سعودية

صحيفة المرصد:كشف تقرير أمريكي أخرجته مؤخرًا لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية، أن إقرار الذمة المالية للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، أوضح أنه يستثمر في 3 شركات سعودية أبرزها شركة thc لتطوير الفنادق والتي شاركت في إدارة وتطوير عدد من فنادق المملكة.
وبين التقرير أن “ترامب” يمتلك نحو 527 مشروعًا تجاريًا حول العالم من بينها مشروعات أخرى في المملكة كشركة جدة للاستثمارات والخدمات الفنية وشركة جدة للاستشارات الفندقية وشركات أخرى في دبي وأبوظبي.
وفاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، صباح أمس الأربعاء، بعد تغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، ليكون بذلك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية.
تعليقات ( 32 )
المهاجر13ممنوع في امريكا الرئاسه للمراه لانها غير كفؤا لذلك ....ونحن يرجون امنا المراءه ما اخذت حقها.. الله المستعان
رأي آخرماعلينا المهم انا عندي الجواز الأميركي يعني دير بالك لاتقعد تهايط على راسي بعدين بسحبك في المحاكم الدولية 🤓
مـ،ـاݛــے29 وش هذا الغباء الفاحش ما اتكلم عن وضعي اتكلم بلي حاصل بشكل عام للشباب
رأي آخرت٢٨ تعليقاتك بصراحه وبدون زعل يدل على انك مواطن كسول ياخوي قم اشتغل وخل عنك الاستراحات والتسدح والتبطح في الديوانيات ياعمي هذي أرزاق طالما انك تعارض امر الله في رزق الناس فاعلم ان إيمانك ضعيف .
مـ،ـاݛــےوالشركات هوني اغلب العاملين فيها وافدين اعمال مريحه ورواتبها عاليه والفايدة للاجنبي والسعودي مسجلينه للسعوده وجالس بالبيت ويعطونه طفسه وياخذون الباقي هذا ال حاصل
من تحت الماءابو عمر ترمب مرحى مرحى أهلا بك لإعادة الأقزام الايرانيين والروس لجحورهم هههههههههههع ايران لابسه اسود هههههههههههههههههع ترمب يبي يشقق الاتفاق النووي
🎀💫الله عن الغلط -وأمسك لسانك عن البربرة-تراك مستثمر عندنا مستفيد
قلم من ذهبلابد تأكد من نظام نطاقات التوطين خخخخخخخ
أنا اخوانياجل الدرب أخضر
ابو منصورتمااام..يالله يا ترامب لا تخذل المملكة ، ولا زم توقف معها .وأول شيء إلغاء قانون جاستا الظالم. والوقوف بقوة في وجه ايران ولجم تدخلاتهافي الدول العربية..ترى أموالك عندنا.والمال رحم بين الشركاء
المنتصر باللهطلع أصله سوري شبيح من ربع بشار القذر هههههههه ويمكن يهودي لأن شكله ووجهه يشبه اليهود ووجهه أصفر من يهود الدونما 100 في ميه لكن.............?
زيادوهو خسران شي من جيبه مو تقولوا الوليد انقذه من افلاس مرتين😁😁😁
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامبطيب وإذا كان ؟؟؟؟ ماهو الحريري وبرويز ونواز والجار الله وعون وقعقع وحسن زميره وووووووو كلهم مستثمرين وأصحاب شركات وتجاره في بلدنا ...
سنافيت-1 .. من السهل أن تجمع المال وتكونه. إذا الغيت كلمة حلال وحرام ومشبوه . ونسيت جهنم وزفيرها وظلامها .. فالنجاة من النار ودخول الجنة هي التجارة الرابحة بلا منازع.
راشد الحديثييعني تستر
روح ألالمولده الصغير حلو
انشر التعليقامس كان داخل عندنا برجله اليوم دخل بحماره
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
سارهمخالف للنشر
فهدلو اننا نفكر شويه نقاطع مشاريعه هنا ونخليه يخسر عشان يحسب لنا الف حساب قبل ما يفكر يصرح بكلام مثل وجهه
محمدمخالف للنشر
عموريبلغ الشباب اللي ينتقدون ترامب ويقولون احمق اهوج ارعن