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بالفيديو: شاهد صدمة مذيعة أمريكية على الهواء بعد سماع نبأ فوز “ترامب”!

10 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص
بالفيديو: شاهد صدمة مذيعة أمريكية على الهواء بعد سماع نبأ فوز “ترامب”!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل مذيعة غاضبة من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد تغلبه على منافسته بالأمس هيلاري كلينتون.

وبدى على وجه المذيعة بقناة MSNBC علامات الحسرة والضيق، بعد سماع نبأ فوز ترامب وعلقت قائلة :”أنتم لا تحلمون بحلم شنيع، أنتم لستم أموات ولا بالجحيم.. هذا حقيقي”.

يشار إلي أن لترامب تسجيل صوتي له اعتبرته السيدات أنه مهين للمرأة الأمريكية. ويحتوي المقطع الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست، على كلام فاضح للمرشح الجمهوري الذي يظهر صوته بوضوح، وهو يسوق وصفًا صريحًا لمحاولته إغواء امرأة، رغم علمه أنها متزوجة.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    هذا اللي يسمونه

    حرية الاعلام حتماً لن تجدها في دول العالم الثالث!
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  2. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    لاحول ولاقوة الابالله
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  3. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    ارز 👊 نجد

    ترمب يهين المراة شي طبيعي في الغرب قد ينصفونها في الاعلام ولكن لايحمون المرأة على ارض الواقع
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  4. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    هادي

    عسوله هذي المذيعة لو انها مسلمة كان تزوجتها
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  5. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    سالم

    قصدها ان حياتكم من الان وصاعدا ستكون جحيم
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