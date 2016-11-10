بالصور:أداء صلاة الاستسقاء في مناطق ومحافظات المملكة

صحيفة المرصد-واس:أدى المسلمون فى جميع مناطق و محافظات المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم اتباعاً لسنة المصطفى – عليه افضل الصلاة والسلام – عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا فى طلب المزيد من الجواد الكريم ان ينعم بفضله واحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.
صحيفة المرصد-واس:أدى المسلمون فى جميع مناطق و محافظات المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم اتباعاً لسنة المصطفى – عليه افضل الصلاة والسلام – عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا فى طلب المزيد من الجواد الكريم ان ينعم بفضله واحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.
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تعليقات ( 17 )
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) الاية
مطعم الهزال8 مسوي دعاية للمطعم اليمني ببلاش شكلك تشتغل فيه هههه
الطقس بين الحقيقة والخيالقبل كم يوم قال خبراء الطقس عن النينيا والنينيو مايحتاج انكان بيجي مطر جا مايحتاج له
الخبر الصحيحاللهم أغثنا وزدنا تمسكاً بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم منظر يثلج صدور المؤمنين ويقهر المنافقين والكافرين وتنشئة الأجيال على ما كان يفعل آبائهم من قبلهم
ايه هيندعاء ......... مايوصل
ابورفيفاهم شي نظافة القلوب ****
أسماءالمطر في دول خط الاستواء بشكل شبه يومي هل هذا له علاقه برضى الله عليهم؟؟؟؟ او الموقع الجغرافي والمناخ لهم الاوليه في تشكيل السحب الركاميه وهطول الامطار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محب آل البيتت 8 وت 9 العقل زينه و الرافضة لا عقل لهم فهم ***اعداء الإسلام والتاريخ يشد على ذلك
علي العمريبدون. تعليق
أبو مصلفح الرياضالسلام عليكم كيف حالكم اليوم الغداء ملوخية وماأحب الملوخية أبحتري العصر ولا المغرب وأطلع أشوف مصالحي والله يخليلنا مطعم آزال
محب آل البيتللهم أغثنا للهم أغثنا للهم أغثنا اللهم اسقي عبادك وبهائمك اللهم أغث البلاد والعباد اللهم غيثاً نافعاً غير ضار
اول صورةليش مصورين العسكر ؟؟؟
أسماءحابه اعرف ليه مايصلون استسقاء بالصيف في دول الخليج الشتاء طبيعي بيجي مطر لكن جربو تصلو بالصيف ونشوف
انسانمنظر يسر ويفتح النفس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رؤية 2060سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
يارب ياكريماللهم أغثنا يامغيث ... اللهم أنزل علينا المطر ... اللهم أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ...
رؤية 2060بيجينا عج وغبار