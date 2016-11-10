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بالصور:أداء صلاة الاستسقاء في مناطق ومحافظات المملكة

10 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص
بالصور:أداء صلاة الاستسقاء في مناطق ومحافظات المملكة
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صحيفة المرصد-واس:أدى المسلمون فى جميع مناطق و محافظات المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم اتباعاً لسنة المصطفى – عليه افضل الصلاة والسلام – عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا فى طلب المزيد من الجواد الكريم ان ينعم بفضله واحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

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تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    10 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) الاية
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  2. 16
    10 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    مطعم الهزال

    8 مسوي دعاية للمطعم اليمني ببلاش شكلك تشتغل فيه هههه
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  3. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    الطقس بين الحقيقة والخيال

    قبل كم يوم قال خبراء الطقس عن النينيا والنينيو مايحتاج انكان بيجي مطر جا مايحتاج له
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  4. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    الخبر الصحيح

    اللهم أغثنا وزدنا تمسكاً بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم منظر يثلج صدور المؤمنين ويقهر المنافقين والكافرين وتنشئة الأجيال على ما كان يفعل آبائهم من قبلهم
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  5. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    ايه هين

    دعاء ......... مايوصل
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  6. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    ابورفيف

    اهم شي نظافة القلوب ****
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  7. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    أسماء

    المطر في دول خط الاستواء بشكل شبه يومي هل هذا له علاقه برضى الله عليهم؟؟؟؟ او الموقع الجغرافي والمناخ لهم الاوليه في تشكيل السحب الركاميه وهطول الامطار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  8. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    محب آل البيت

    ت 8 وت 9 العقل زينه و الرافضة لا عقل لهم فهم ***اعداء الإسلام والتاريخ يشد على ذلك
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  9. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    علي العمري

    بدون. تعليق
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  10. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    أبو مصلفح الرياض

    السلام عليكم كيف حالكم اليوم الغداء ملوخية وماأحب الملوخية أبحتري العصر ولا المغرب وأطلع أشوف مصالحي والله يخليلنا مطعم آزال
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  11. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    محب آل البيت

    للهم أغثنا للهم أغثنا للهم أغثنا اللهم اسقي عبادك وبهائمك اللهم أغث البلاد والعباد اللهم غيثاً نافعاً غير ضار
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  12. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    اول صورة

    ليش مصورين العسكر ؟؟؟
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  13. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    أسماء

    حابه اعرف ليه مايصلون استسقاء بالصيف في دول الخليج الشتاء طبيعي بيجي مطر لكن جربو تصلو بالصيف ونشوف
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  14. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    انسان

    منظر يسر ويفتح النفس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  15. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    رؤية 2060

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  16. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 12:11 م

    يارب ياكريم

    اللهم أغثنا يامغيث ... اللهم أنزل علينا المطر ... اللهم أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ...
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  17. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    رؤية 2060

    بيجينا عج وغبار
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