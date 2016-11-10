بالصور:أداء صلاة الاستسقاء في مناطق ومحافظات المملكة

صحيفة المرصد-واس:أدى المسلمون فى جميع مناطق و محافظات المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم اتباعاً لسنة المصطفى – عليه افضل الصلاة والسلام – عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا فى طلب المزيد من الجواد الكريم ان ينعم بفضله واحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.