ما لا تعرفه عن ذات الرداء الأحمر التي احتضنها “ترامب”

صحيفة المرصد: تساءل الكثيرون عن السيدة صاحبة الرداء الأحمر التي احتضنها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بحرارة شديدة، عقب إعلان فوزه في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي وأعلنت نتائجها صباح أمس الأربعاء.
إنها السيدة كيليان كونواي، مديرة حملة المرشح الجمهوري ترامب، التي لعبت دورًا بارزًا في إحداث تحول في مساره الانتخابي منذ ترقيتها في 17 أغسطس من مستشارة إلى مديرة حملته بسبب خبرتها السياسية المتراكمة في قيادة حملة ترمب على نحو انتهى به ليكون الرئيس الأمريكي رقم 45 بعد انتصار مثير على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، كما وصفها موقع بلومبيرغ بأنها أول مدير حملة لمرشح جمهوري.
وصفها “ترامب” مؤخرًا بأنها رائعة وتحب الفوز، وهي محامية ومحللة سياسية تمتلك شركة متخصصة في استطلاعات الراي والاستشارات السياسية، ومتزوجة من محام يدعى جورج كونواي، وهو أحد مؤسسي شركة قانونية، وتعرض للهجوم عقب دفاعه عن شركات التبع
ولدت كونواي البالغة من العمر 49 عاماً في 20 يناير عام 1967، بمدينة نيو جيرسي الأميركية، ودرست في جامعة جورج واشنطن، وقدمت على مدى سنوات طويلة خبراتها السياسية للعديد من الجهوريين.
والمفارقة أنها قبل أن تنضم لحملة ترمب مستشارة ثم مديرة، كانت خلال الانتخابات التمهيدية تعمل في صفوف تيد كروز الذي نافس ترمب على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية.
ومن المنتظر أن تكون كونواي ضمن فريق ترمب في البيت الأبيض، وهو تقليد انتخابي أن يختار المرشح الفائز فريقه المساعد في المكتب البيضاوي من أبرز أعضاء حملته.
تعليقات ( 19 )
شيعي برونزيصورة حلوووووووة لترامب الشهم هههه ياحبي لك يالسيسي
إلى ت6هذا انتم وتفكيركم اللي تحت ماتفلحون ترى ماقالوا متزوجها يا السطيمه قالوا مديرة أعماله الفرق بينك وبينه انه رافع راسها وانت موطي راسك الله يشفيك
زائرههنا يقولون اننا ناقصات عقول وعندكم شي ثاني ..انتم تتخلقون بأخلاق الاسلام من حيث تكريم المرأه
كيفعاملين زحمه والشارع فاضي ياكثر مشاكلهم الداخليه والخارجيه هالخواجات
2شفلك موضوع عن الاكلات الشعبية الشتوية هذا ماتبرع فيه
من تحت الماءفيه دوله انبطحت زين لأمريكا ولروسيا.... على عهد اوباما ....وخسرت عشر سنين من التنمية والمليارات وبالأخير جاهم ابوعمر ترمب يبي يشققهم شقشقه ياحسافه ههع
ههههههذي المرأة عندهم وعندنا تغطي يامره هههههه
عدد التعليقات:2382
سهماللهم اكفنا شر هذا ***** العدواني تراب وفريقه وكل من يكيد للإسلام ورد كيده عن الاسلام والمسلمين بما شئت بحق عزتك وجبروتك وقوتك يارب العالمين .
زحلقهفيه دوله أنفقت مليار دولار على حملة هيلا كلنتون ... وذهبت مع الريح ... اللهم لاشماته
من تحت الماءايران لابسه اسود هههههههههههههههههع ترمب يبي يشقق الاتفاق النووي وقاعده تضحك على الشعب الايراني وتقول فوز ترمب من صالح الملالي ههع شعار حملة ابو عمر ترمب الأحمر
المنتصر باللهمحب مرصد ههههه عندك خبره طيب إللي في عمر 44 سنه وش حالها هل تقدر تنجب أطفال افدنا مخطط على وحده في ذا العمر هههههههه
المنتصر باللهطيب متى يتم نقل الكفاله في الجوزات بعد ما يخرج أبو حسين من البيت الأسود ومن تكون الأم المثالية عندهم أم ثوب أحمر هههههههههههه
انشر التعليقلا يا شيخ والله ما اعرف الا منك يا بو حميد
محب مرصدباقي لها سنه وتنقطع عنها ***
الحقبانيعلم يعجبني أي انسان الا يبخص أي مخلوق في عمل قام به وثناء عليه ؟؟ ترامب ؟؟ غير المسلم تحيه له واي شخص يحترام مجهودي الاخيران وثناء عليهم بين الناس بس بشرط بدون بوس علم
خلك بعيد حبك يزيدوالله ماتجي شيء بجانب اﻷم المثاليه فيفي عبده ماشاء ***
ملكيترامب ماخلى أحد في حاله.
وحنا مالنا ؟شوفوا كيف أحتضن وشوفوا كيف يبوس وشوفوا وشوفوا ؟؟؟؟؟ خلاص ترامب أصبح ولي أمر الأمريكان فماتدققوش في الموضوع
ابوخالد الدمامكل الي حواليه حلوين ، والمهم الله يكفينا شره