• هيئة الرياضة (تنهي) الجدل.
• تكشف (الحقيقة) فقط!
• لجنة توثيق عملت لأكثر من عام كامل.
• وفق معايير كانت (إجمالا) منطقية.
• ردود الفعل (متضاربة).
• ما بين ردود (هادئة) و(حكيمة).
• كما الهلال والشباب والتعاون.
• وأخرى (عكس) ذلك!
• ما بين (ثورجيات) متوقعة!
• و(بكائيات) ليست (جديدة).
• إشكاليتهم ليست مع اللجنة!
• وأزمتهم ليست مع (الهيئة)!
• هم لا يريدون (المبدأ) أصلا!
• لا يريدون (التوثيق) جملة وتفصيلا!
• التوثيق (أيا كان) يـ (قزمهم)!
• يكشف (عورات) تاريخهم!
• الحقيقة (تؤلمهم)!
• يريدونها (سرداح – مرداح)!
• يريدونها (تائهة) دائما!
• الرقم (يحرجهم)!
• الرقم (يؤزمهم)!
• الرقم (يقزمهم)!
• الرقم (يحوس مريرهم)!
• لذلك (يهذرون)!
• وما (يهذري المهذري إلا من)!
• سألوا الفشار إلا من ماذا!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال من (حر السخونة)!
Adelaltwaijri @
نقلا عن صحيفة مكة
تعليقات ( 10 )
جاك العلمقبل التوثيق كانوا يكذبون على مشجعيهم بأرقام بطولات كاذبه ، جاء التوثيق وفضح كذبهم وطلع بروسهم نخل . اللهم لاشماته .
ي و س فحلو التغيـيـر ياعادل امام اقول سلمني على ابو ضغط الي قاعد جنبك
شاهد ما شفش حاقهاحترقت الطبخه ياعدوله ههههههه
عادل امامسألو بربوس داهيه لويش اللجنه اهدت ولد المدير الترتيب الاول وفي نفس الوقت كانت تهذري من حر ... ؟ كح وشهق وزعق ثم قال :: لأن الطبخه فاحت ( ريحتها ) لله درك من ( كاتب ) مخضرم
ابو عسرةاي حقية واي خرابيط عبدالله بن مساعد عضو شرف نادي الهلال سابقا وحاليا يتدخل في الجنة ويقول للاعلامي مالك شغل روح بس خليكم على هذا الحال وان شاء الله من حفرة لدحديرة فريق فاشل عايش على ظلم الاندية (سدني
جاك العلم• وما (يهذري المهذري إلا من)!... صدقت
سعد السعيدانلله درك كلام يشخص واقع جمهور واعلام ابو ثلاثه دوري وفريق ****يكرهون لغه الارقام
عادل امامسألو طبيب نفسي لويش الرئيس العام ورئيس اللجنه ( ابو حقيبه متضخمه ) كانوا متوترين ومسخنين في المؤتمر ؟ كح وشهق وزعق ثم قال :: لأنهم غير واثقين في ( توثيقهم )
ي و س ففعلاً يؤزمُهم وهذا اول المؤزمين وصل في تعليق رقم1
عادل امامسألو خبير استراتيجي في التوثيق كيف كانت المعايير ؟ استلقى على ظهره وكح وشهق وزعق ثم قال :: مفصله بالمقاس ( لولد المدير )