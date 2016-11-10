• هيئة الرياضة (تنهي) الجدل.

• تكشف (الحقيقة) فقط!

• لجنة توثيق عملت لأكثر من عام كامل.

• وفق معايير كانت (إجمالا) منطقية.

• ردود الفعل (متضاربة).

• ما بين ردود (هادئة) و(حكيمة).

• كما الهلال والشباب والتعاون.

• وأخرى (عكس) ذلك!

• ما بين (ثورجيات) متوقعة!

• و(بكائيات) ليست (جديدة).

• إشكاليتهم ليست مع اللجنة!

• وأزمتهم ليست مع (الهيئة)!

• هم لا يريدون (المبدأ) أصلا!

• لا يريدون (التوثيق) جملة وتفصيلا!

• التوثيق (أيا كان) يـ (قزمهم)!

• يكشف (عورات) تاريخهم!

• الحقيقة (تؤلمهم)!

• يريدونها (سرداح – مرداح)!

• يريدونها (تائهة) دائما!

• الرقم (يحرجهم)!

• الرقم (يؤزمهم)!

• الرقم (يقزمهم)!

• الرقم (يحوس مريرهم)!

• لذلك (يهذرون)!

• وما (يهذري المهذري إلا من)!

• سألوا الفشار إلا من ماذا!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال من (حر السخونة)!

Adelaltwaijri @

نقلا عن صحيفة مكة