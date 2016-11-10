بالفيديو: إعلامي مصري: ترامب يعتبر “السيسي” مثله الأعلى

صحيفة المرصد: قال عبدالرحيم علي الإعلامي المصري إن “الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، يعتبر نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، “مثله الأعلى”، مشيرًا إلى أن حملة الأخير منبهرة جدًا بالقيادة المصرية، وتعهدت بعلاقة جيدة وقوية بين القاهرة وأمريكا”.
وأكد علي في تصريحات لبرنامج “على هوى مصر”، الذي تبثه فضائية “النهار one”- أنه التقى بأشخاص من حملة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، وأعربوا عن تعاطفهم الشديد مع مصر، وأبلغوني أن ترامب شخص عاطفي.
وأضاف أن “ترامب طلب من أفراد حملته أن يخبروه عن الجنرال السيسي، وبعد أن استمع لهم ضرب بيده، وقال إن مثله الأعلى هو الجنرال الرئيس عبدالفتاح السيىسى” حسب قوله.
تعليقات ( 32 )
فاهم ومطنشهذا المصري ختم الهلس والخرررررررررررراط والمشكلة ان شعبهم المصري مصدق ***هؤلا
تعليق 4 شيعيوالله يا ترانب ناويكم نية الله يوفقه ويمده بالقوة.
يلدرميروي من سيرة عنترة بن شداد واختلط عليه بعبدالفتاح السيسي
ارز 👊 نجدقويه قويه هههههععع
سن توبان كانت الصوره حقيقيه فالكلام والشرح فيها . واحلى تحيه للزعيم العربي زعيم قاهرة المعز وقاهرة الشموخ والمقاومه العربيه ولمصر الصمود والتاريخ مصر الهيبه وعز العرب
سلوومالله جمع النطيحه بالمترديه،،😂😂
محب المملكةبص حضرتك يا سي عبدالرحيم (تيرامب ده عاوز يطبأ استراتيقية مصر في امريكا اومال دنا عندي ملمع قزم ينفع ليبتاعكو يامهرق
الله يصلحكمنتمنى عدم المزايدة على رئيس جمهورية مصر . ولا تنسون يا اعلامنا العزيز ان ترامب رئيس أمريكا العظمى . كفاية استهزاء وتعليقات على الناس وكنانا ملائكة . رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. وكفاية انتقاد
الصارمشعب بلا قيم وفاقد المصداقيه لن يفقه في السياسه، إن تقهقر الشعوب وبلدانها وتدهور أقتصادها لدرجة الإفلاس إنعكاس لجهل حكامها وساستها وكذلك شعبها المغلوب على أمره. كما تكونوا يولّى عليكم الى ****التاريخ
زائرياسي الطبال استحي على نفسك
أبو سحااابمجانين السيسي يلمعون فيه . نسأل الله العافيه سيسلون به إلى مرتبة الأنبياء وبعد مدة تجدهم يتبركون فيه .
المهاجر13اووو شفيق يا راجل الحقوا يا امريكان امريكا ضاعت والدولار بيبقى بربع ساخ الله المستعان
زائرالسيسي من بعد الموتمر السابق اللي كل يمتنع عن السلام عليه وهو يلاحقهم تقل كلب وانتم بكرمه صار تحت رجليهم مثل الجزمه
أنا اخوانيكلنتن بح يا اخوان
صريح جداجهل مركب بالاعلام المصري الله يرحم ايام حسنس مبارك
-----------السيسي اكل الرز وبياكل الهمبرقر ههههههههه
💎💛عــــهــــــود💛💎هو فيه وجه شبه كبير كلاهما يحب بلع الرز وأخذه بالغصب وبدون كلمة شكر حتى بل يبلع رز ويسب ويشتم بعد 😬
ابوخالد الدماملا ياشيخ !!! بطلوا هبل
😂 😂 😂😂 ردد انت والسيسي😂 😂 قول سوف تدور الدنيا.. ولن ارحم احد 😂😂😂
الكنديالاعلام المصري وصل قمة الانحطاط الخلقي
زائرمشكلة المصريين يكذب الكذبة ويصدقها
صبحياكيد ترامب ماكان في ثلاجته الا قارورة مويه لمدة 10 سنوات اقتداءا بالسيسي.
من تحت الماءوبوعمر ترمب فايز هالسنه سوق الاسهم السعودي طالع للسماء هههههههههههع مسكينة اعرف دولة اسمه فيران انبطحت لامريكا وروسيا بطح عشر سنين وخسرة مليارات وبالأخير على فشوش ههههههههههع
نفسي اعرف الى اي مدى يستمر الكذب الاعلامي المصريمرة ينزل لهم النبي ومرة ترامب يعشق السيسي ومرة الملائكة تحف السيسي والشعب مسكين يصدق لانه تاريخه يقول يكذبون الكذبة ويصدقونها. يا عبدالرحيم والله ما احد درى عنك ولا سيسيك. خلك بجنيهك المنهااار.
شيعي برونزيسعاده الربس عبدالفتاح السيسي انسان محنك بطل شهم نشمي كم احبك ياسيسي وكذلك ترامب
دحوم1قاتل الله اهل النفاق ولم يجد الاترامب مثله الاعلى ********* يعمل عمايل 😅😆😆😅
روح ألالمالارانب المصرية تشتغل
بردقانفي فنون الحلاقة !! ..