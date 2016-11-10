بالفيديو: إعلامي مصري: ترامب يعتبر “السيسي” مثله الأعلى

صحيفة المرصد: قال عبدالرحيم علي الإعلامي المصري إن “الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، يعتبر نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، “مثله الأعلى”، مشيرًا إلى أن حملة الأخير منبهرة جدًا بالقيادة المصرية، وتعهدت بعلاقة جيدة وقوية بين القاهرة وأمريكا”.

وأكد علي في تصريحات لبرنامج “على هوى مصر”، الذي تبثه فضائية “النهار one”- أنه التقى بأشخاص من حملة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، وأعربوا عن تعاطفهم الشديد مع مصر، وأبلغوني أن ترامب شخص عاطفي.

وأضاف أن “ترامب طلب من أفراد حملته أن يخبروه عن الجنرال السيسي، وبعد أن استمع لهم ضرب بيده، وقال إن مثله الأعلى هو الجنرال الرئيس عبدالفتاح السيىسى” حسب قوله.