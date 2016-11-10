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بالفيديو: إعلامي مصري: ترامب يعتبر “السيسي” مثله الأعلى

10 نوفمبر, 2016 , 13:23 م
بالفيديو: إعلامي مصري: ترامب يعتبر “السيسي” مثله الأعلى
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صحيفة المرصد: قال عبدالرحيم علي الإعلامي المصري إن “الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، يعتبر نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، “مثله الأعلى”، مشيرًا إلى أن حملة الأخير منبهرة جدًا بالقيادة المصرية، وتعهدت بعلاقة جيدة وقوية بين القاهرة وأمريكا”.

وأكد علي في تصريحات لبرنامج “على هوى مصر”، الذي تبثه فضائية “النهار one”- أنه التقى بأشخاص من حملة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، وأعربوا عن تعاطفهم الشديد مع مصر، وأبلغوني أن ترامب شخص عاطفي.

وأضاف أن “ترامب طلب من أفراد حملته أن يخبروه عن الجنرال السيسي، وبعد أن استمع لهم ضرب بيده، وقال إن مثله الأعلى هو الجنرال الرئيس عبدالفتاح السيىسى” حسب قوله.



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 32
    10 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    فاهم ومطنش

    هذا المصري ختم الهلس والخرررررررررررراط والمشكلة ان شعبهم المصري مصدق ***هؤلا
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  2. 31
    10 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    تعليق 4 شيعي

    والله يا ترانب ناويكم نية الله يوفقه ويمده بالقوة.
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  3. 30
    10 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    يلدرم

    يروي من سيرة عنترة بن شداد واختلط عليه بعبدالفتاح السيسي
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  4. 29
    10 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    وبعدين وش صار
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  5. 28
    10 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    ارز 👊 نجد

    قويه قويه هههههععع
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  6. 27
    10 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    سن توب

    ان كانت الصوره حقيقيه فالكلام والشرح فيها . واحلى تحيه للزعيم العربي زعيم قاهرة المعز وقاهرة الشموخ والمقاومه العربيه ولمصر الصمود والتاريخ مصر الهيبه وعز العرب
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  7. 26
    10 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    سلووم

    الله جمع النطيحه بالمترديه،،😂😂
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  8. 25
    10 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    محب المملكة

    بص حضرتك يا سي عبدالرحيم (تيرامب ده عاوز يطبأ استراتيقية مصر في امريكا اومال دنا عندي ملمع قزم ينفع ليبتاعكو يامهرق
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  9. 24
    10 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    الله يصلحكم

    نتمنى عدم المزايدة على رئيس جمهورية مصر . ولا تنسون يا اعلامنا العزيز ان ترامب رئيس أمريكا العظمى . كفاية استهزاء وتعليقات على الناس وكنانا ملائكة . رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. وكفاية انتقاد
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  10. 23
    10 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    الصارم

    شعب بلا قيم وفاقد المصداقيه لن يفقه في السياسه، إن تقهقر الشعوب وبلدانها وتدهور أقتصادها لدرجة الإفلاس إنعكاس لجهل حكامها وساستها وكذلك شعبها المغلوب على أمره. كما تكونوا يولّى عليكم الى ****التاريخ
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  11. 22
    10 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    زائر

    ياسي الطبال استحي على نفسك
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  12. 21
    10 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    أبو سحاااب

    مجانين السيسي يلمعون فيه . نسأل الله العافيه سيسلون به إلى مرتبة الأنبياء وبعد مدة تجدهم يتبركون فيه .
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  13. 20
    10 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    المهاجر13

    اووو شفيق يا راجل الحقوا يا امريكان امريكا ضاعت والدولار بيبقى بربع ساخ الله المستعان
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  14. 19
    10 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    الخبول . تحب بعضها ..
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  15. 18
    10 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    زائر

    السيسي من بعد الموتمر السابق اللي كل يمتنع عن السلام عليه وهو يلاحقهم تقل كلب وانتم بكرمه صار تحت رجليهم مثل الجزمه
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  16. 17
    10 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    أنا اخواني

    كلنتن بح يا اخوان
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  17. 16
    10 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    هههههههههههه شر البلية ما يضحك قال اعلام مصري ياعمي دول شوي بغبغانات بتكرر ما يمليه عليهم السيسي تقلب في القنوات وكلهم نفس الكلام تقول محفظينهم
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  18. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    صريح جدا

    جهل مركب بالاعلام المصري الله يرحم ايام حسنس مبارك
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  19. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    -----------

    السيسي اكل الرز وبياكل الهمبرقر ههههههههه
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  20. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    هو فيه وجه شبه كبير كلاهما يحب بلع الرز وأخذه بالغصب وبدون كلمة شكر حتى بل يبلع رز ويسب ويشتم بعد 😬
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  21. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    ابوخالد الدمام

    لا ياشيخ !!! بطلوا هبل
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  22. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    😂 😂 😂

    😂 ردد انت والسيسي😂 😂 قول سوف تدور الدنيا.. ولن ارحم احد 😂😂😂
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  23. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    الكندي

    الاعلام المصري وصل قمة الانحطاط الخلقي
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  24. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    كلامك عين العقل نصراني مثله الأعلى فرعوني هذا هو إعلام**** والتضليل والتطبيل ؟؟؟!!! .
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  25. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    زائر

    مشكلة المصريين يكذب الكذبة ويصدقها
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  26. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    صبحي

    اكيد ترامب ماكان في ثلاجته الا قارورة مويه لمدة 10 سنوات اقتداءا بالسيسي.
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  27. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    من تحت الماء

    وبوعمر ترمب فايز هالسنه سوق الاسهم السعودي طالع للسماء هههههههههههع مسكينة اعرف دولة اسمه فيران انبطحت لامريكا وروسيا بطح عشر سنين وخسرة مليارات وبالأخير على فشوش ههههههههههع
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  28. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    نفسي اعرف الى اي مدى يستمر الكذب الاعلامي المصري

    مرة ينزل لهم النبي ومرة ترامب يعشق السيسي ومرة الملائكة تحف السيسي والشعب مسكين يصدق لانه تاريخه يقول يكذبون الكذبة ويصدقونها. يا عبدالرحيم والله ما احد درى عنك ولا سيسيك. خلك بجنيهك المنهااار.
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  29. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    شيعي برونزي

    سعاده الربس عبدالفتاح السيسي انسان محنك بطل شهم نشمي كم احبك ياسيسي وكذلك ترامب
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  30. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    دحوم1

    قاتل الله اهل النفاق ولم يجد الاترامب مثله الاعلى ********* يعمل عمايل 😅😆😆😅
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  31. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    روح ألالم

    الارانب المصرية تشتغل
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  32. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    بردقان

    في فنون الحلاقة !! ..
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