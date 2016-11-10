بالفيديو..مرتضى منصور لـإبراهيم عيسى: نسيت فضيحتك مع “سامية” يا أبوحمالة يا عبيط يا ملحد!

صحيفة المرصد-خاص: فتح النائب المصري المستشار مرتضى منصور، النار على الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، عقب وصف الأخير له بأنه زور الانتخابات البرلمانية لصالح نجله النائب المقال أحمد مرتضى منصور، وذلك في لقاء مع برنامج “الملف” المذاع على قناة “العاصمة”.
وأكد “منصور”، أنه لم يستخدم أي أسلوب لتزوير الانتخابات لصالح نجله، موجها حديثه لـ”عيسى”: لو راجل تعالى لى على التليفزيون يا أبوحمالة يا ملحد يا عبيط، وأنا هرد عليك بالقانون، ولو مجتش ملكش عندي غير الجزمة”.
وتابع:” أنا معلم عليك 100 علامة، لكن مش هوسخ إيدي وأضربك، ولو معاك ما يثبت إنى زورت الانتخابات قدمه للقضاء، وبلاش أتكلم عشان سيديهاتك معايا ولا نسيت حكاية سمية سليم جارتك، واللى حصل بينكم تحت بير السلم، لازم أربيك وفضيحتك هتبقى بجلاجل”.
تعليقات ( 32 )
الشمريهل يعقل ان هذه العقليات وهذه الأخلاق تتكلم وتدير شؤون بلد مثل مصر .. لا حول ولا قوة الا بالله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيملاحول ولا قوه الا بالله مصر كشفت الاقنعه اعلام وسياسيين اللهم لا شماته يارب
زائرفخار يكسر بعضه
شيعي برونزيخيرررررررررررر وش التطاول على بطل الاعلام ابراهيم عيسى
المع السيفانجبت مصر نجيب محفوظ في الأدب ... ومرتضى منصور في *****
الصارمفخار يكسر بعضه، مستوى في الحضيض كيف نائب وفي الأخير سب زي الحريم. شعب المتعلم والزبال متساويان في الثقافة والفهم والأسلوب، إذا فقد الشعب الأدب والقيم ينتهي به المطاف الى بلطجيه وتحكمه منظومه عسكرية
الستينيماتستاهل مصر لكن اعلامها من سيّء الى أسوأ !!!!!
ارز 👊 نجدماعرفهم ..لاتعليق
مصدر الكلمهالانسان اذا كبر وجب عليه ان يحسب خطاه المتجهه للحفره لا ان يستمر في الاذى فنسال الله حسن الخاتمه
ابوخالد الدماميستاهل ابراهيم عيسى وكذلك الحسيني مجرمي الاعلام
سنتوبساميه دي حكايتها حكايه ربنا يستر على الولايا
خلك بعيد حبك يزيد 😊ماتلعبش يابو حمالة مع مرتظى منصور هههه.
ياسر11احلئ مابالمصريين انهم يوصلون للشيطان الرجيم ويبقون حبايب من ثاني يوم
سنتوبابو حمالات اللي بيمدح فيه خنبوقه ويقول هؤلاء هم الوطنيين الأحرار سبحان الله الطيور على اشكالها تقع
عبدالرحمن الدوسيالضحيه سميه سليم فضحوها
حيلهم بينهمفخار يكسر بعضه خصوصا ابو شباحات
شبه منحرفتحت بير السلم
زائرهذا كله بسبب محمد رمضان وافلام البلطجة
جلوتكفى يا ميرو ورنا ويش سوى بيبو تحت بير السلم مع الضفعة سمية سليم تكفى يا ميرو تكفى انت توحى ويش تسوى تكفى بين الرجاجيل ولا نعلمك اياها انت وذا الوجه اللي تقال منطار قارورة
سعد زرعهأدعسه ونحن من ورائك نؤيدك يابيه
اكشنفخار يكسر بعضه .. ماخليتو احد ما سبيتوه في اعلامكم .. الآن جاء دورنا نتفرج عليكم وانتوا تسبوا بعض .. وكما تدين تدان .
ثاقبمخالف
أبجد هوزواحنا مالنا ومالهم!!
رحمهوكمان تحت بير السلم يا لهوووتي
جبال سديرهؤلا هم اصحاب القرار الان في مصر احدهم عضو برلمان يشرع ويقترح قوانين تهم المواطنين والثاني مهرج اعلامي كبير يدعي الى مؤتمرات الحكومة ليبدي راية في اوضاع البلد ويقترح الحلول وهو من انصار حزب الشيطان
رحمهسااااميه هيء هيء هيء هيء هيء
جبال سديرهؤلا هم اصحاب القرار الان في مصر احدهم عضو برلمان يشرع ويقترح قوانين تهم المواطنين والثاني مهرج اعلامي كبير يدعي الى مؤتمرات الحكومة ليبدي راية في اوضاع البلد ويقترح الحلول وهو من انصار حزب الشيطان
المهاجر13ايش السالفه هذا اعلام وساحه فضايح ...للاسف سرنا نتفاخر باننا ماسكين لبعض ذله الله المستعان
اول حاحالاحد يدعس له على طرف