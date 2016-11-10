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بالفيديو..مرتضى منصور لـإبراهيم عيسى: نسيت فضيحتك مع “سامية” يا أبوحمالة يا عبيط يا ملحد!

10 نوفمبر, 2016 , 13:39 م
بالفيديو..مرتضى منصور لـإبراهيم عيسى: نسيت فضيحتك مع “سامية” يا أبوحمالة يا عبيط يا ملحد!
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صحيفة المرصد-خاص: فتح النائب المصري المستشار مرتضى منصور، النار على الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، عقب وصف الأخير له بأنه زور الانتخابات البرلمانية لصالح نجله النائب المقال أحمد مرتضى منصور، وذلك في لقاء مع برنامج “الملف” المذاع على قناة “العاصمة”.

وأكد “منصور”، أنه لم يستخدم أي أسلوب لتزوير الانتخابات لصالح نجله، موجها حديثه لـ”عيسى”: لو راجل تعالى لى على التليفزيون يا أبوحمالة يا ملحد يا عبيط، وأنا هرد عليك بالقانون، ولو مجتش ملكش عندي غير الجزمة”.

وتابع:” أنا معلم عليك 100 علامة، لكن مش هوسخ إيدي وأضربك، ولو معاك ما يثبت إنى زورت الانتخابات قدمه للقضاء، وبلاش أتكلم عشان سيديهاتك معايا ولا نسيت حكاية سمية سليم جارتك، واللى حصل بينكم تحت بير السلم، لازم أربيك وفضيحتك هتبقى بجلاجل”.



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 32
    10 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    الشمري

    هل يعقل ان هذه العقليات وهذه الأخلاق تتكلم وتدير شؤون بلد مثل مصر .. لا حول ولا قوة الا بالله
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  2. 31
    10 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

    لاحول ولا قوه الا بالله مصر كشفت الاقنعه اعلام وسياسيين اللهم لا شماته يارب
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  3. 30
    10 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    زائر

    فخار يكسر بعضه
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  4. 29
    10 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    شيعي برونزي

    خيرررررررررررر وش التطاول على بطل الاعلام ابراهيم عيسى
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  5. 28
    10 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    المع السيف

    انجبت مصر نجيب محفوظ في الأدب ... ومرتضى منصور في *****
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  6. 27
    10 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    انشرو غسيلكم ****
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  7. 26
    10 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    هذا مسخر ****
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  8. 25
    10 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    الصارم

    فخار يكسر بعضه، مستوى في الحضيض كيف نائب وفي الأخير سب زي الحريم. شعب المتعلم والزبال متساويان في الثقافة والفهم والأسلوب، إذا فقد الشعب الأدب والقيم ينتهي به المطاف الى بلطجيه وتحكمه منظومه عسكرية
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  9. 24
    10 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    الستيني

    ماتستاهل مصر لكن اعلامها من سيّء الى أسوأ !!!!!
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  10. 23
    10 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    ارز 👊 نجد

    ماعرفهم ..لاتعليق
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  11. 22
    10 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    مصدر الكلمه

    الانسان اذا كبر وجب عليه ان يحسب خطاه المتجهه للحفره لا ان يستمر في الاذى فنسال الله حسن الخاتمه
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  12. 21
    10 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    ابوخالد الدمام

    يستاهل ابراهيم عيسى وكذلك الحسيني مجرمي الاعلام
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  13. 20
    10 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    سنتوب

    ساميه دي حكايتها حكايه ربنا يستر على الولايا
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  14. 19
    10 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    ماتلعبش يابو حمالة مع مرتظى منصور هههه.
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  15. 18
    10 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    ياسر11

    احلئ مابالمصريين انهم يوصلون للشيطان الرجيم ويبقون حبايب من ثاني يوم
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  16. 17
    10 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    سنتوب

    ابو حمالات اللي بيمدح فيه خنبوقه ويقول هؤلاء هم الوطنيين الأحرار سبحان الله الطيور على اشكالها تقع
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  17. 16
    10 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    عبدالرحمن الدوسي

    الضحيه سميه سليم فضحوها
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  18. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    حيلهم بينهم

    فخار يكسر بعضه خصوصا ابو شباحات
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  19. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    شبه منحرف

    تحت بير السلم
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  20. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    زائر

    هذا كله بسبب محمد رمضان وافلام البلطجة
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  21. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    جلو

    تكفى يا ميرو ورنا ويش سوى بيبو تحت بير السلم مع الضفعة سمية سليم تكفى يا ميرو تكفى انت توحى ويش تسوى تكفى بين الرجاجيل ولا نعلمك اياها انت وذا الوجه اللي تقال منطار قارورة
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  22. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    سعد زرعه

    أدعسه ونحن من ورائك نؤيدك يابيه
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  23. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    اكشن

    فخار يكسر بعضه .. ماخليتو احد ما سبيتوه في اعلامكم .. الآن جاء دورنا نتفرج عليكم وانتوا تسبوا بعض .. وكما تدين تدان .
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  24. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    ثاقب

    مخالف
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  25. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    أبجد هوز

    واحنا مالنا ومالهم!!
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  26. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    رحمه

    وكمان تحت بير السلم يا لهوووتي
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  27. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    جبال سدير

    هؤلا هم اصحاب القرار الان في مصر احدهم عضو برلمان يشرع ويقترح قوانين تهم المواطنين والثاني مهرج اعلامي كبير يدعي الى مؤتمرات الحكومة ليبدي راية في اوضاع البلد ويقترح الحلول وهو من انصار حزب الشيطان
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  28. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    رحمه

    سااااميه هيء هيء هيء هيء هيء
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  29. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    جبال سدير

    هؤلا هم اصحاب القرار الان في مصر احدهم عضو برلمان يشرع ويقترح قوانين تهم المواطنين والثاني مهرج اعلامي كبير يدعي الى مؤتمرات الحكومة ليبدي راية في اوضاع البلد ويقترح الحلول وهو من انصار حزب الشيطان
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  30. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    المهاجر13

    ايش السالفه هذا اعلام وساحه فضايح ...للاسف سرنا نتفاخر باننا ماسكين لبعض ذله الله المستعان
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  31. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    الله يخزيك في هذا الكلام قله أدب وبلطجه
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  32. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    اول حاحا

    لاحد يدعس له على طرف
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