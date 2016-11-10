بالفيديو..مرتضى منصور لـإبراهيم عيسى: نسيت فضيحتك مع “سامية” يا أبوحمالة يا عبيط يا ملحد!

صحيفة المرصد-خاص: فتح النائب المصري المستشار مرتضى منصور، النار على الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، عقب وصف الأخير له بأنه زور الانتخابات البرلمانية لصالح نجله النائب المقال أحمد مرتضى منصور، وذلك في لقاء مع برنامج “الملف” المذاع على قناة “العاصمة”.

وأكد “منصور”، أنه لم يستخدم أي أسلوب لتزوير الانتخابات لصالح نجله، موجها حديثه لـ”عيسى”: لو راجل تعالى لى على التليفزيون يا أبوحمالة يا ملحد يا عبيط، وأنا هرد عليك بالقانون، ولو مجتش ملكش عندي غير الجزمة”.

وتابع:” أنا معلم عليك 100 علامة، لكن مش هوسخ إيدي وأضربك، ولو معاك ما يثبت إنى زورت الانتخابات قدمه للقضاء، وبلاش أتكلم عشان سيديهاتك معايا ولا نسيت حكاية سمية سليم جارتك، واللى حصل بينكم تحت بير السلم، لازم أربيك وفضيحتك هتبقى بجلاجل”.