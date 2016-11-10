مستشار ترامب:الرئيس المنتخب عازم على تعديل الاتفاق النووي مع إيران

صحيفة المرصد:قال مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للسياسة الخارجية وليد فارس إن الاتفاق النووي مع إيران سيتغير بشكل يضع في الحسبان دول المنطقة التي تضررت من التدخلات الإيرانية.
ووفقاً لموقع”سكاي نيوز”قال فارس إن ترامب أكد خلال الحملات الانتخابية على أن “الاتفاق النووي الإيراني لا يعجبه”.وأوضح أنه من الممكن إعادة التفاوض بشأن بعض بنود الاتفاق وإعادة إرساله إلى الكونغرس الأميركي.
وقال فارس إن ترامب أشار إلى أن واشنطن أعطت كل شيء لطهران ولم تأخذ شيئا، كما لم تراعي مصالح الدول العربية المجاورة لإيران، ولفت إلى أن هذه الدول يجب أن تكون جزءا من أي ترتيبات تخص هذه الملف، خاصة في ظل تنامي التهديدات الإيرانية.
وأضاف فارس: “سيجلس مع الحلفاء والشركاء وينظروا كيف يتم التعامل مع الدور الإيراني”.وأكد على أن العلاقة مع الدول العربية ستتحسن في عهد ترامب، خاصة في الخليج ومصر.
وفيما يتعلق بالملف السوري، يرى فارس إن الأولوية هي لمكافحة الإرهاب وخاصة تنظيم داعش، وإيجاد مناطق آمنة للاجئين السوريين، ثم التشاور مع جميع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.ودعا فارس المتخوفين من السياسة الخارجية لترامب بناء على تصريحات مثيرة للجدل، إلى إدراك أنها جاءت ضمن الحملة الانتخابية.
وقال إن ما يقال في الحملات يختلف عندما يصبح الشخص رئيسا ويتعامل مع أجهزة الدولة، موضحا: “سيجتمع مع الاجهزة سيحصل على المعلومات الكافية والتي سيحدد بناء عليه طريقة عمله”.
تعليقات ( 27 )
علي العمرياهلًا. وسهلا. سيد ترمب.
سن توباذا خاطبك السفهاء .. فقولوا سلاما ✋
بخن بخنلايستطيع ترامب تغيير الاتفاق النووي مع ايران. .الاتفاق مع 6 من الدول العظمى والامم المتحده. هو سيحدث بعض التغييرات البسيطه فيما يخص التنفيذ مع الجانب الامريكي حفاظا على وعوده الانتخابيه
عدد التعليقات:3022
ابن الوطنمفقود راجع تعليقي رقم 10 موجه لك
عدد التعليقات:3022
ابن الوطنههههه مفقود نعرف انك ymni و سن توب التقيه لن تنجح
سن توبويكند سعيد للجميع وكاسك ياوطن 🍻
66وكأنك لست من رعات الغنم
عدد التعليقات:3022
ابن الوطنابشرك اني بخير الله يسعدك
مفقودخنبوقي برونزي قصدي شيعي برونزي هي المتخنبقه المريض النفسي ويطبل لشبيهه بنت الوطن
سن توبقبل شهور تم نشر خبر ان السعوديه تعمل على تجهيز والبدء في العمل في مفاعل نووي على اراضيها وهذا حق لها كغيرها مشروط بشروط دوليه فقط استخدموا عقولكم المؤجره وانفردوا من سياسة القطيع والتحزب في الظل !
شيعي برونزيههههههههههههههههههههههههههههههه حلوة يابن الوطن خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ياحبي لك يالسيسي
إستشاري صحنحن إعتمادنا على الله ولا نرجوا من الناس فزعة ومن إعتمد على الله كفاه ومن إعتمد على الناس خذلوه .
سن توبستعلمون ان امريكا تدندن بنا في خاطر دول الخليج عكس خاطر مصر والعراق وسوريا والمغرب والجزائر والبقيه والسبب موارد النفط روسيا والصين وكوريا دول ستفرض توجهها وكلمتها وقرارها السيادي والوعد قدام ياعرب!
عدد التعليقات:3022
ابن الوطنالصقر ترامب قادم يا احفاد الفيل سيبدكم على بكرة ابيكم و يشتت شملكم و تعملون رعاه للاغنام و الابل في دول الخليج
شيعي برونزيابن الوطن كيف حالك طولت ماشفناك عسى ماااااااااااااااااااااااااشر
Saadيجب محاكمة اية الله اوباما بسبب تعاونه مع ارهابيين في اتفاقيات سرية ومخابراتيه مثل نصرالله و سليماني و الحشد الشعبي و الحوثي والتسبب في قتل الكثير من العرب وتشريدهم وبذلك فهو يعتبر مجرم حرب
سن توبايران حليفتها روسيا العظمى وامريكا لم تعد حكم ساحه لتحدد وتمنع وحدها كما كان في السابق . الغالبيه يجهلون او يتجاهلون هيمنة روسيا حاليا ودورها السياسي في العالم . قليل من التفكير فقط ستعلمون ان ....2/
عدد التعليقات:3022
ابن الوطنالزيدي اللي مشغل نفسه يدافع عن ايران اعرف قيمتك اولآ بين العرب
عدد التعليقات:3022
ابن الوطنحط و جهك بدال الخميني
عدد التعليقات:3022
ابن الوطنلابد من القبض على خامنئي و محكمته على قتل الشعب السوري و العراقي و بادة الاكراد و احضتانه منظمات ارهابيه كا حزب لبنان و الاخونجيه و الدواعش و الحوثي و الجحش الشعبي
سن توبايران ومفاعلها النووي غايه للترهيب والترغيب وللضحك على العرب وتأمين فلسطين لليهود
عدد التعليقات:3022
ابن الوطنكفو حان وقت الدعس على و جه**** علي خامنئي و جماعة تورا بورا
سن توبترامب صريح مع العرب والمسلمين في اظهار العداء واهدافه والغايه المراد الوصول لها عكس من سبقوه من قادة امريكا
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
سن توبوعازم على أن يجعل القدس عاصمة لاسرائيل والسيطره على موار النفط بالقوه او بالدبلوماسيه وعازم على عودة الهيمنه على الشرق الاوسط ومقارعة روسيا كل هذا وحنا تركيزنا على البعبع ايران خيبر خيبر يايهود جيش ..