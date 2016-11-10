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مستشار ترامب:الرئيس المنتخب عازم على تعديل الاتفاق النووي مع إيران

10 نوفمبر, 2016 , 14:27 م
مستشار ترامب:الرئيس المنتخب عازم على تعديل الاتفاق النووي مع إيران
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صحيفة المرصد:قال مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للسياسة الخارجية وليد فارس إن الاتفاق النووي مع إيران سيتغير بشكل يضع في الحسبان دول المنطقة التي تضررت من التدخلات الإيرانية.

ووفقاً لموقع”سكاي نيوز”قال فارس إن ترامب أكد خلال الحملات الانتخابية على أن “الاتفاق النووي الإيراني لا يعجبه”.وأوضح أنه من الممكن إعادة التفاوض بشأن بعض بنود الاتفاق وإعادة إرساله إلى الكونغرس الأميركي.

وقال فارس إن ترامب أشار إلى أن واشنطن أعطت كل شيء لطهران ولم تأخذ شيئا، كما لم تراعي مصالح الدول العربية المجاورة لإيران، ولفت إلى أن هذه الدول يجب أن تكون جزءا من أي ترتيبات تخص هذه الملف، خاصة في ظل تنامي التهديدات الإيرانية.

وأضاف فارس: “سيجلس مع الحلفاء والشركاء وينظروا كيف يتم التعامل مع الدور الإيراني”.وأكد على أن العلاقة مع الدول العربية ستتحسن في عهد ترامب، خاصة في الخليج ومصر.

وفيما يتعلق بالملف السوري، يرى فارس إن الأولوية هي لمكافحة الإرهاب وخاصة تنظيم داعش، وإيجاد مناطق آمنة للاجئين السوريين، ثم التشاور مع جميع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.ودعا فارس المتخوفين من السياسة الخارجية لترامب بناء على تصريحات مثيرة للجدل، إلى إدراك أنها جاءت ضمن الحملة الانتخابية.

وقال إن ما يقال في الحملات يختلف عندما يصبح الشخص رئيسا ويتعامل مع أجهزة الدولة، موضحا: “سيجتمع مع الاجهزة سيحصل على المعلومات الكافية والتي سيحدد بناء عليه طريقة عمله”.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    10 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    علي العمري

    اهلًا. وسهلا. سيد ترمب.
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  2. 26
    10 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    سن توب

    اذا خاطبك السفهاء .. فقولوا سلاما ✋
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  3. 25
    10 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    بخن بخن

    لايستطيع ترامب تغيير الاتفاق النووي مع ايران. .الاتفاق مع 6 من الدول العظمى والامم المتحده. هو سيحدث بعض التغييرات البسيطه فيما يخص التنفيذ مع الجانب الامريكي حفاظا على وعوده الانتخابيه
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  4. 24
    10 نوفمبر, 2016 , 15:18 م
    عدد التعليقات:3022

    ابن الوطن

    مفقود راجع تعليقي رقم 10 موجه لك
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  5. 23
    10 نوفمبر, 2016 , 15:16 م
    عدد التعليقات:3022

    ابن الوطن

    ههههه مفقود نعرف انك ymni و سن توب التقيه لن تنجح
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  6. 22
    10 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    سن توب

    ويكند سعيد للجميع وكاسك ياوطن 🍻
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  7. 21
    10 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    66

    وكأنك لست من رعات الغنم
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  8. 20
    10 نوفمبر, 2016 , 15:10 م
    عدد التعليقات:3022

    ابن الوطن

    ابشرك اني بخير الله يسعدك
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  9. 19
    10 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    مفقود

    خنبوقي برونزي قصدي شيعي برونزي هي المتخنبقه المريض النفسي ويطبل لشبيهه بنت الوطن
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  10. 18
    10 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    سن توب

    قبل شهور تم نشر خبر ان السعوديه تعمل على تجهيز والبدء في العمل في مفاعل نووي على اراضيها وهذا حق لها كغيرها مشروط بشروط دوليه فقط استخدموا عقولكم المؤجره وانفردوا من سياسة القطيع والتحزب في الظل !
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  11. 17
    10 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    شيعي برونزي

    ههههههههههههههههههههههههههههههه حلوة يابن الوطن خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ياحبي لك يالسيسي
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  12. 16
    10 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    إستشاري صح

    نحن إعتمادنا على الله ولا نرجوا من الناس فزعة ومن إعتمد على الله كفاه ومن إعتمد على الناس خذلوه .
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  13. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    سن توب

    ستعلمون ان امريكا تدندن بنا في خاطر دول الخليج عكس خاطر مصر والعراق وسوريا والمغرب والجزائر والبقيه والسبب موارد النفط روسيا والصين وكوريا دول ستفرض توجهها وكلمتها وقرارها السيادي والوعد قدام ياعرب!
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  14. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 15:03 م
    عدد التعليقات:3022

    ابن الوطن

    الصقر ترامب قادم يا احفاد الفيل سيبدكم على بكرة ابيكم و يشتت شملكم و تعملون رعاه للاغنام و الابل في دول الخليج
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  15. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    شيعي برونزي

    ابن الوطن كيف حالك طولت ماشفناك عسى ماااااااااااااااااااااااااشر
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  16. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    Saad

    يجب محاكمة اية الله اوباما بسبب تعاونه مع ارهابيين في اتفاقيات سرية ومخابراتيه مثل نصرالله و سليماني و الحشد الشعبي و الحوثي والتسبب في قتل الكثير من العرب وتشريدهم وبذلك فهو يعتبر مجرم حرب
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  17. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    سن توب

    ايران حليفتها روسيا العظمى وامريكا لم تعد حكم ساحه لتحدد وتمنع وحدها كما كان في السابق . الغالبيه يجهلون او يتجاهلون هيمنة روسيا حاليا ودورها السياسي في العالم . قليل من التفكير فقط ستعلمون ان ....2/
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  18. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 14:58 م
    عدد التعليقات:3022

    ابن الوطن

    الزيدي اللي مشغل نفسه يدافع عن ايران اعرف قيمتك اولآ بين العرب
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  19. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 14:52 م
    عدد التعليقات:3022

    ابن الوطن

    حط و جهك بدال الخميني
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  20. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    اول الغيث قطرة " فكة من الغراب الصهيوني الذي يدس العسل في السم للعرب
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  21. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 14:50 م
    عدد التعليقات:3022

    ابن الوطن

    لابد من القبض على خامنئي و محكمته على قتل الشعب السوري و العراقي و بادة الاكراد و احضتانه منظمات ارهابيه كا حزب لبنان و الاخونجيه و الدواعش و الحوثي و الجحش الشعبي
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  22. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    سن توب

    ايران ومفاعلها النووي غايه للترهيب والترغيب وللضحك على العرب وتأمين فلسطين لليهود
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  23. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    ابن الوطن هل انت عجوز مسن تعليقات مخرف
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  24. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 14:40 م
    عدد التعليقات:3022

    ابن الوطن

    كفو حان وقت الدعس على و جه**** علي خامنئي و جماعة تورا بورا
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  25. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    سن توب

    ترامب صريح مع العرب والمسلمين في اظهار العداء واهدافه والغايه المراد الوصول لها عكس من سبقوه من قادة امريكا
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  26. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  27. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    سن توب

    وعازم على أن يجعل القدس عاصمة لاسرائيل والسيطره على موار النفط بالقوه او بالدبلوماسيه وعازم على عودة الهيمنه على الشرق الاوسط ومقارعة روسيا كل هذا وحنا تركيزنا على البعبع ايران خيبر خيبر يايهود جيش ..
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