بالفيديو: شاهد مسن على طريقة “بيكهام” يسدد كرة من بعيد ويصيب الهدف!

صحيفة المرصد- خاص: تداول مغردو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للإعجاب، لمسن يقوم بركل الكرة بطريقة احترافية، مقلداً التسديدات الشهيرة للاعب ديفيد بيكهام.

وأظهر المقطع المتداول على نظاق واسع بين الشباب، نجاح المسن في تسديد الكرة في الهدف المراد، وهو عبارة عن فتحة صغيرة من حائط، في لقطة لاقت اعجاب الكثيرين.