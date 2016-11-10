بالفيديو: شاهد مسن على طريقة “بيكهام” يسدد كرة من بعيد ويصيب الهدف!

صحيفة المرصد- خاص: تداول مغردو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للإعجاب، لمسن يقوم بركل الكرة بطريقة احترافية، مقلداً التسديدات الشهيرة للاعب ديفيد بيكهام.
وأظهر المقطع المتداول على نظاق واسع بين الشباب، نجاح المسن في تسديد الكرة في الهدف المراد، وهو عبارة عن فتحة صغيرة من حائط، في لقطة لاقت اعجاب الكثيرين.
تعليقات ( 11 )
احمد عسيريبعض المعلقين الله يشفيهم حتى الابتسامة يغتالونها تصحر فكري وربي
ابو احمد الحربيليت المسؤولين عن الكرة يلتفتون لحواري المدن السعودية ففيها الكثير والكثير جدا من المواهب الفذة المدفونة وهي أفضل مئات المرات من مواهب الورق التي ابتلينا بها في منتخباتنا الكروية!!
شيعي برونزيقوووووووووووووووووووويه ودي ا صدق
FAHDمشاء الله احسن من لا عبين الا نديه بعضهم مو كلهم
سعودي حقيقيأحسن من حسن معاذ
عدد التعليقات:14825
هيفاء @مااحب التونه. هههه. وليه تزعلون فريق مسخره. 😂😂.
ع . الحربييا هيفاء خليك في المبطخ سوي لك تونة
ع . الحربيما شاء الله عليه على الأقل أحسن من بعض اللاعبين عندنا لا يعرف يصوب ولا يعرف يراوغ وماشية معاه بالبركة
ابو احمد الحربيمعلم يابو احمد ياسلام عليك موهبة رائعة ليت في منتخبنا واحد مثلك👍🏻👌🏼
علي العمريترمب. فاز. وخنا. بقي. نشوف. المسن. هذا. يسداد الكره. احنا. شعب. طيب. وبس
عدد التعليقات:14825
هيفاء @ووااووو. افضل من لاعبين النصر. ههه