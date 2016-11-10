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بالفيديو: شاهد مسن على طريقة “بيكهام” يسدد كرة من بعيد ويصيب الهدف!

10 نوفمبر, 2016 , 14:16 م
بالفيديو: شاهد مسن على طريقة “بيكهام” يسدد كرة من بعيد ويصيب الهدف!
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صحيفة المرصد- خاص: تداول مغردو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للإعجاب، لمسن يقوم بركل الكرة بطريقة احترافية، مقلداً التسديدات الشهيرة للاعب ديفيد بيكهام.

وأظهر المقطع المتداول على نظاق واسع بين الشباب، نجاح المسن في تسديد الكرة في الهدف المراد، وهو عبارة عن فتحة صغيرة من حائط، في لقطة لاقت اعجاب الكثيرين.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    احمد عسيري

    بعض المعلقين الله يشفيهم حتى الابتسامة يغتالونها تصحر فكري وربي
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  2. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    ابو احمد الحربي

    ليت المسؤولين عن الكرة يلتفتون لحواري المدن السعودية ففيها الكثير والكثير جدا من المواهب الفذة المدفونة وهي أفضل مئات المرات من مواهب الورق التي ابتلينا بها في منتخباتنا الكروية!!
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  3. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    شيعي برونزي

    قوووووووووووووووووووويه ودي ا صدق
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  4. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    FAHD

    مشاء الله احسن من لا عبين الا نديه بعضهم مو كلهم
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  5. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    سعودي حقيقي

    أحسن من حسن معاذ
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  6. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 14:34 م
    عدد التعليقات:14825

    هيفاء @

    مااحب التونه. هههه. وليه تزعلون فريق مسخره. 😂😂.
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  7. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    ع . الحربي

    يا هيفاء خليك في المبطخ سوي لك تونة
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  8. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    ع . الحربي

    ما شاء الله عليه على الأقل أحسن من بعض اللاعبين عندنا لا يعرف يصوب ولا يعرف يراوغ وماشية معاه بالبركة
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  9. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    ابو احمد الحربي

    معلم يابو احمد ياسلام عليك موهبة رائعة ليت في منتخبنا واحد مثلك👍🏻👌🏼
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  10. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    علي العمري

    ترمب. فاز. وخنا. بقي. نشوف. المسن. هذا. يسداد الكره. احنا. شعب. طيب. وبس
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  11. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 14:17 م
    عدد التعليقات:14825

    هيفاء @

    ووااووو. افضل من لاعبين النصر. ههه
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