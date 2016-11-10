بالفيديو.. غوميز يكشف أسرار جديدة حول رحيله عن أهلي جدة

صحيفة المرصد: كشف مدرب أهلي جدة السابق وبني ياس الإماراتي الحالي، البرتغالي جوزيه غوميز، أسرار جديدة حول رحيله عن النادي السعودي وذلك خلال لقاءه في برنامج “في المرمي”.

وقال غوميز، إنه تفاجأ أثناء قدومه إلى النادي، بأنه نائمًا ومسترخيا بعد موسم تاريخي، مبينًا أنه حاول بكل جهده حل المشاكل مع الطاقم الإداري لكن دون جدوى.

وأكد غوميز، أن النتائج التي حققها في بداية الموسم لم تكن سيئة لكنها لم تعجب المسؤولين، منوها في الوقت نفسه أنه درب الفريق في 72 حصة تدريبية ولم يحضر من لاعبي المنتخب سوى النزر اليسير لذا كان من الصعب أن نشارك الأفكار واعتقد أن فترتي معهم لم تسمح لي بالمزيد من ذلك.

وأوضح أنه حتى هذه اللحطة لم يحصل على قيمة فسخ عقده مع الأهلي لكنه أوضح أنه يثق في رئيس النادي أحمد المرزوقي الذي سيعطيه حقه قريبًا.

وتابع:” كنت سعيدًا جدًا خلال تدريبي الأهلي لكن مدراء النادي قرروا إنهاء عقدي ويجب أن أحترم رأيهم، وربما أدرك أسباب قراراهم وأتفهمها وللعلم أنا نقلت كافة أفكاري للإدارة ومع ذلك أقالوني”.

وتمنى المدير البرتغالي، العودة إلى نادي أهلي جدة لأنه بذل كافة قصارى جهده معه، لكنى كمدرب أقبل دائما بكافة الأمور طالما لم يوجد من يساعدني.

وعن أزمته مع النصر قال غوميز:” وقعت مع النصر لكنهم تركوني٬ فأنا أبرمت العقد مع الأمير فيصل بن تركي الذي استقال بعدها٬والتقيت ببعض المسؤولين النصراويين الذين ناقشوني عن بعض التفاصيل التكتيكية وطريقة عملي٬ لكنهم لم يلتزموا بما جاء في الاتفاقية وقلت لهم بأن يدفعوا قيمة فسخ عقدي مع التعاون في موعد محدد لكنهم لم يفعلوا٬ وعندما تراجع الأمير فيصل عن استقالته كنت قد وقعت لمصلحة الأهلي.