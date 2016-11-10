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تفاصيل جديدة تقلب الموازين في قضية سعد لمجرد-صور

10 نوفمبر, 2016 , 14:46 م
تفاصيل جديدة تقلب الموازين في قضية سعد لمجرد-صور
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صحيفة المرصد:في تطور جديد في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المحتجز في باريس بعد اتهامه بإغتصاب فتاة فرنسية، كشف موقع Le Site info تفاصيل جديدة حول الفتاة الغامضة التي اتهمته باغتصابها.

أكد الموقع ان الفتاة الفرنسية تدعى “لورا بريول”، وتبلغ من العمر 20 عاماً، وتعمل في مجال التجميل والموضة والأزياء.وفي أول رد لها حول قضية اتهام لمجرد باغتصابها، كتبت “لورا” عبر مدونتها الشخصية: “أنا أكتب فقط هذه الجمل للرد على الذين يهددونني، ويهينونني كل يوم وكل ساعة”.

وتابعت لورا: “أنا بالفعل تم أغتصابي، وأفهم جيداً معنى العدل وخاصة في دولة ديمقراطية مثل بلادي، وإن كنت تحب وتدعم الفنان سعد لمجرد، فإن هذا لا يمنع ثقتك في العدالة الفرنسية”.

وختمت: “أنا سوف يُحكم علي بتهمة الاحتيال، إذ لم يتم اثبات ما أقول.. إن ما حدث في الغرفة لا يعني بالضرورة أنني وافقت على اغتصابي، فلا بد من تغيير العقلية لأننا في عام 2016″.

على صعيد آخر ووفقاً لموقع فرنسي آخر فقد كشف أن لورا بريول كانت ليلة الحادثة برفقة لمجرد على مائدة العشاء بفندق “الانتركونتنينتال” وسط باريس، ولم تكن منزعجة، قبل أن ترافقه إلى فندق “ماريوت” حيث كان يقيم والذي تحول لمسرح الجريمة.

المصدر نفسه أوضح أن “لورا بريول” هربت حوالى الساعة 11 من غرفة سعد وهي في حالة هيستيرية وشبه عارية، حيث ساعدتها عاملة نظافة بالفندق، بإدخالها إلى إحدى الغرف في انتظار وصول رجال الشرطة.

وأضاف الموقع الفرنسي أن ‎سعد لمجرد قد يكون تعرض لكمين وتم فبركة وقائع الحادثة، وتساءل الموقع الفرنسي عن سبب غياب “لورا بريول” عن جلسة المواجهة مع دفاع لمجرد، كما تساءل عن هوية الشخص الذي نجح في التقاط صور لسعد وهو في طريقه لمخفر الشرطة.

من جهتها عللت “لورا” سبب تغيبها عن المواجهة بأنها تعاني من أزمة نفسية حادة، فقد صرح محاميها الخاص لوسائل الإعلام الفرنسية أن موكلته يتعذر عليها مواجهة سعد لمجرد نظرا لتدهور حالتها النفسية، حيث تقدم بشهادة طبية للنيابة العامة تؤكد ذلك، الأمر الذي سيتسبب في استمرار اعتقال لمجرد إلى حين ظهور الفتاة الفرنسية.

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تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    زائر

    لايكثر هرجك يابنشري
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  2. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    طفران ومامعه فلس

    انه من كيدهن !!
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  3. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    المنضبط

    إن الطيور على أشباهها تقع
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  4. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    حسام

    اعتقد والله اعلم انها مدزوزة لتوريط المجرد
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  5. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    محمد الشهري

    يستاهل وياليت يطسوه بخمسين سنه سجن عشان يتادب وهاذا ديدن كل باعيين الهوى
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  6. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    وشهوله تطلع معه للغرفه؟؟؟؟
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  7. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    هناك تنحاش مع التحرر و*** ,, الفرنسية مالها علاقة قبل سعد ؟ وش تسوي في بار وليه متواجدة بقرب سعد وليه قبلت تروح معه لغرفتة
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  8. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    Sofian

    مالومه ..البنت ***صح ...موخسارة سجن او غرامه مقابل ***
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  9. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    الشنفره

    هذااللي العرب رافعين روسنا فيه اغتصابات وقلت حيا هذا سلاحنا الرخيص اذاسافرنا بلاد الغرب سلينا سيوفنا وحاربناالله ورسوله ومعروف العربي بعربدته سعدالمجرد اغتصبها لانه مستعجل محروم مسكين اول مره يشوف****
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  10. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    أبو مصلفح الرياض

    هههههه أبي المحللين اللي هنا اللي صجوني بكل تعليق لي ولغيري مايعجبهم ينسبوه لي عطونا تحليلكم ياحلوين مع اني والله عمري ماعلقت باسم غيري عموما ضيع قميصك ولاتضيع خميسك أحبكم
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  11. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 14:54 م
    عدد التعليقات:207

    Xx5halidxX

    يستاهل يمشي مع ناس ما يعرفهم يتحمل ما يجيه مو بس الصغار اللي ينتبهون لأنفسهم من الغرباء حتى الكبار في الزمن هذا
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