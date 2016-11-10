السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة

صحيفة المرصد:استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، في مطار القاهرة الدولي، في زيارة هي الثالثة خلال ستة أشهر.

ونقل تقرير لـ”بوابة الأهرام” المصرية شبه الرسمية أن السيسي “كان على رأس مستقبلي ولي عهد أبوظبي باستراحة الرئاسة بمطار القاهرة، حيث يبحث بن زايد خلال زيارته دعم علاقات التعاون بين مصر والإمارات ومختلف قضايا المنطقة العربية.”

وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع تداول تقارير غير مؤكدة تناقلتها وسائل إعلام مصرية حول توجه مصر للتعاقد مع شركات نفط إماراتية لتصدير عدد من الشحنات البترولية لها خلال الفترة القادمة، وهو أمر لم يصدر فيه تصريح رسمي من الجانبين.

وتعاني مصر من ضغوطات اقتصادية دفعتها إلى إجراءات أعلنتها القاهرة الأسبوع الماضي منها تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار الوقود ضمن برنامج الحكومة المصرية لـ”الإصلاح الاقتصادي”. كما أعلنت القاهرة أن شركة “أرامكو” السعودية للنفط أبلغتها بوقف شحنات النفط إليها “حتى إشعار آخر.”

CNN