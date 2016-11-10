  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة

10 نوفمبر, 2016 , 16:43 م
السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة
  • 1٬393
  • 21
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، في مطار القاهرة الدولي، في زيارة هي الثالثة خلال ستة أشهر.

ونقل تقرير لـ”بوابة الأهرام” المصرية شبه الرسمية أن السيسي “كان على رأس مستقبلي ولي عهد أبوظبي باستراحة الرئاسة بمطار القاهرة، حيث يبحث بن زايد خلال زيارته دعم علاقات التعاون بين مصر والإمارات ومختلف قضايا المنطقة العربية.”

وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع تداول تقارير غير مؤكدة تناقلتها وسائل إعلام مصرية حول توجه مصر للتعاقد مع شركات نفط إماراتية لتصدير عدد من الشحنات البترولية لها خلال الفترة القادمة، وهو أمر لم يصدر فيه تصريح رسمي من الجانبين.

وتعاني مصر من ضغوطات اقتصادية دفعتها إلى إجراءات أعلنتها القاهرة الأسبوع الماضي منها تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار الوقود ضمن برنامج الحكومة المصرية لـ”الإصلاح الاقتصادي”. كما أعلنت القاهرة أن شركة “أرامكو” السعودية للنفط أبلغتها بوقف شحنات النفط إليها “حتى إشعار آخر.”
CNN



تعليقات ( 21 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    10 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    تعليق 16

    بالمشمش ، قال ايش قال حلف .روح نام لك شي احسن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 20
    10 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    رحمه

    الحذر من كلاب داعش يفرقون الاخ عن اخيه ومصر والامارات اخواننا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 19
    10 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    فهد١١١

    الله يحفظ المسلمين في كل مكان من شر الأشرار وكيد الفجار ياعزيز ياغفار
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 18
    10 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    علي العمري

    هههههههه اي. مجلس. تعاون. هذا. وربي. يجب. علي. بلدي. تعتمد. علي. شعبه. ونفسه. دول. عربيه. كثير. وفي. الخليج. كمان. ما. تبغه. السعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 17
    10 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    سن توب نكهات

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 16
    10 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    سن توب

    مصر وليبيا وسوريا والعراق يربطهم حلف تاريخي الى يومنا هذا مستغلين فيه اقتصاد وقوة بعضهم وسيعود حلف الصمود والعزة والاباء بقيادة مصر وجيشها العظيم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  7. 15
    10 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 14
    10 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    رحمه

    حفظ الله الشيخين الشيخ عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 13
    10 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    رحمه

    صوره تقهر كل داعشي اخوانجي خبيث
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    :::::::::::::::::::

    الحذر مطلوب للسعودية احذر من الدول العربيه و بعض دول الخليج يتمنون طحنكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    سن توب

    8 / السيسي لايدعم القضايا العربية بالكلام بل يدعم سوريا وليبيا بالسلاح هي هكذا مصر لا تفرط في حلف الجمهوريات العربية القديم ارجع للتاريخ وستعرف ماهو الدعم المصري في الماضي والحاضر بعيدا عن الاعلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    من تحت الماء

    يعني ياسيسي على بالك ****؟ هههههع طرف الحبل بالرياض لو يجيك العالم كله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    حتى بالكلمة لاتجد السيسي يدعم ولا عربي لا في العراق ولا سوريا ولا ليبيا ولا اليمن بس كل كلمهم عن الفلوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    سن توب

    رغرطي يا انشراح ورقصهم ياقدع عههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    سن توب

    مايحاك لمصر هو مخطط لتبقى في فقر وحاجه وضعف امكانيات عسكريه ومع الأسف الدول العربية ساهمت وساعدت اليهود على ذلك واكن هاهيا تعود للمسار الصحيح رغم كل الظروف خطوة خطوة وسيغير الله الحال لحال أفضل وأجمل
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  17. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    سن توب

    تعظيم تحية للزعيم العربي والجيش المصري العربي تعظيم تحية تليق بهم أنتي الأمل ومنكي الأمل وبكي الأمل عاشت الجمهورية العربية المصرية
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  18. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    سن توب

    مصر دولة عربية عظيمه لها مكانتها وثقلها السياسي والعربي مصر هي الأمل لأنها القوميه والصمود في مواجة المحتل وتحرير الارض والعرض من كل غازي مصر ستنهض ويعود لها قادة العرب زوار ومؤيدين ستعود قاهرة المعز
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  19. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    مافيه قضايا اخرى غير الفلوس ... قضايا اليمن سوريا العراق وغيرها مصر ليس لها دور في شي والله اعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    احمد

    عاش الرز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم