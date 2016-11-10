السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة

صحيفة المرصد:استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، في مطار القاهرة الدولي، في زيارة هي الثالثة خلال ستة أشهر.
ونقل تقرير لـ”بوابة الأهرام” المصرية شبه الرسمية أن السيسي “كان على رأس مستقبلي ولي عهد أبوظبي باستراحة الرئاسة بمطار القاهرة، حيث يبحث بن زايد خلال زيارته دعم علاقات التعاون بين مصر والإمارات ومختلف قضايا المنطقة العربية.”
وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع تداول تقارير غير مؤكدة تناقلتها وسائل إعلام مصرية حول توجه مصر للتعاقد مع شركات نفط إماراتية لتصدير عدد من الشحنات البترولية لها خلال الفترة القادمة، وهو أمر لم يصدر فيه تصريح رسمي من الجانبين.
وتعاني مصر من ضغوطات اقتصادية دفعتها إلى إجراءات أعلنتها القاهرة الأسبوع الماضي منها تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار الوقود ضمن برنامج الحكومة المصرية لـ”الإصلاح الاقتصادي”. كما أعلنت القاهرة أن شركة “أرامكو” السعودية للنفط أبلغتها بوقف شحنات النفط إليها “حتى إشعار آخر.”
CNN
تعليقات ( 21 )
تعليق 16بالمشمش ، قال ايش قال حلف .روح نام لك شي احسن
رحمهالحذر من كلاب داعش يفرقون الاخ عن اخيه ومصر والامارات اخواننا
فهد١١١الله يحفظ المسلمين في كل مكان من شر الأشرار وكيد الفجار ياعزيز ياغفار
علي العمريهههههههه اي. مجلس. تعاون. هذا. وربي. يجب. علي. بلدي. تعتمد. علي. شعبه. ونفسه. دول. عربيه. كثير. وفي. الخليج. كمان. ما. تبغه. السعودي
سن توب نكهاتمخالف للنشر
سن توبمصر وليبيا وسوريا والعراق يربطهم حلف تاريخي الى يومنا هذا مستغلين فيه اقتصاد وقوة بعضهم وسيعود حلف الصمود والعزة والاباء بقيادة مصر وجيشها العظيم
رحمهحفظ الله الشيخين الشيخ عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
رحمهصوره تقهر كل داعشي اخوانجي خبيث
:::::::::::::::::::الحذر مطلوب للسعودية احذر من الدول العربيه و بعض دول الخليج يتمنون طحنكم
سن توب8 / السيسي لايدعم القضايا العربية بالكلام بل يدعم سوريا وليبيا بالسلاح هي هكذا مصر لا تفرط في حلف الجمهوريات العربية القديم ارجع للتاريخ وستعرف ماهو الدعم المصري في الماضي والحاضر بعيدا عن الاعلام
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
من تحت الماءيعني ياسيسي على بالك ****؟ هههههع طرف الحبل بالرياض لو يجيك العالم كله
سن توبرغرطي يا انشراح ورقصهم ياقدع عههههههه
سن توبمايحاك لمصر هو مخطط لتبقى في فقر وحاجه وضعف امكانيات عسكريه ومع الأسف الدول العربية ساهمت وساعدت اليهود على ذلك واكن هاهيا تعود للمسار الصحيح رغم كل الظروف خطوة خطوة وسيغير الله الحال لحال أفضل وأجمل
سن توبتعظيم تحية للزعيم العربي والجيش المصري العربي تعظيم تحية تليق بهم أنتي الأمل ومنكي الأمل وبكي الأمل عاشت الجمهورية العربية المصرية
سن توبمصر دولة عربية عظيمه لها مكانتها وثقلها السياسي والعربي مصر هي الأمل لأنها القوميه والصمود في مواجة المحتل وتحرير الارض والعرض من كل غازي مصر ستنهض ويعود لها قادة العرب زوار ومؤيدين ستعود قاهرة المعز
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
🍉زائر المساء✋🍉🕟مافيه قضايا اخرى غير الفلوس ... قضايا اليمن سوريا العراق وغيرها مصر ليس لها دور في شي والله اعلم
احمدعاش الرز