بالفيديو: مقطع قديم للأمير بندر بن سلطان يتحدث عن سياسة مرشحي الرئاسة الأمريكية تجاه المملكة

صحيفة المرصد: أعاد “مغردون” نشر فيديو للأمير بندر بن سلطان، قيل إنه من ثلاث سنوات تقريبًا، ويتحدث فيه عن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وموقفهم من السعودية.

وقال الأمير بندر عبر الفيديو: “كل رئيس أمريكي جاء تعامل مع السعودية باحترام وصداقة، مع أن كل رئيس قال أثناء الترشيح كلاماً يعتبر أنه ضد المملكة، وبعد الانتخابات ثبت له أن السعودية دولة ثابتة، صديقة صدوقة”.

وأضاف الأمير: “بعدما يصل المرشح للبيت الأبيض يتصل بالمملكة العربية السعودية، ويكتشف أنها تعمل في سبيل الخير وإذا وعدت وفت”.