بالفيديو: مقطع قديم للأمير بندر بن سلطان يتحدث عن سياسة مرشحي الرئاسة الأمريكية تجاه المملكة

صحيفة المرصد: أعاد “مغردون” نشر فيديو للأمير بندر بن سلطان، قيل إنه من ثلاث سنوات تقريبًا، ويتحدث فيه عن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وموقفهم من السعودية.
وقال الأمير بندر عبر الفيديو: “كل رئيس أمريكي جاء تعامل مع السعودية باحترام وصداقة، مع أن كل رئيس قال أثناء الترشيح كلاماً يعتبر أنه ضد المملكة، وبعد الانتخابات ثبت له أن السعودية دولة ثابتة، صديقة صدوقة”.
وأضاف الأمير: “بعدما يصل المرشح للبيت الأبيض يتصل بالمملكة العربية السعودية، ويكتشف أنها تعمل في سبيل الخير وإذا وعدت وفت”.
الأمير "بندر بن سلطان" يشرح وضع مرشحي الرئاسة الأمريكية .. وموقفهم من #السعودية #ترامب_رئيسا_لامريكا pic.twitter.com/MkoDE6H2LB
— تويديو (@Twdeo) November 9, 2016
تعليقات ( 12 )
سن توباتمنى ان يعود الامير بندر بن سلطان للواجهه السياسيه وهذا وقته لأنه عاصر الحزب الجمهوري في اكثر من مرحله وظروف مختلفه اقوى واصعب من وقتنا الحالي
مجبر رجل القعسيالمرشح تراب امس في تسجيل احد خطابنه عدل هجومه الذي لامبرر له على السعوديه وقال عن السعوديه انهم اصدقائه ويشترون الشقق في المشروع الذي يملكه******
زائر70امريكا صداقتها من اجل البترول ومصالحها هي تصنع واحنا نشتري وبعد اكتفاها في البترول دعمة ايران علينا لحيا نار الطائيفيه والهدف تدمير الدول العربيه والاسلاميه امنياً واقتصادياًوهذا اول خطوه بعد الصداقه
عبدالعزيز//اي رئيس امريكي لابد ان يقول ماقاله ترامب لانه يخاطب مؤيديه خطابات داخليه اضافه الى اسرائيل وحين يكون رئيسا يرضخ لمعاهدات واتفاقيات دوليه
ميساءمخالف للنشر
سابقاعوذ بكلمات الله التأمات من شر ماخلق
غرم اللهطبعا دوله صدوقه وصادقه ومايجي منها الا خير لان منهجها الاسلام الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله سرهم وعلانيتهم واحده ماعندهم نيتين مثل الخبيثه ايران ومن شايعها يظهرون غير مايبطنون قبحهم الله
علي العمريمفروض. يرجع. سفير. في. امريكه. انسان. يعرف. كيف. يتعامل معهم
عسكوووول الوااافياعتقد بان الامير بندر قد حان وقته لخبرته في التعامل مع أمثال ترامب وحكومتي اخبر وفقها الله لما فيها صلاح لنا
اذكار المساءلاحول ولاقوة الابالله