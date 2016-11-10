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بالفيديو: مقطع قديم للأمير بندر بن سلطان يتحدث عن سياسة مرشحي الرئاسة الأمريكية تجاه المملكة

10 نوفمبر, 2016 , 16:04 م
بالفيديو: مقطع قديم للأمير بندر بن سلطان يتحدث عن سياسة مرشحي الرئاسة الأمريكية تجاه المملكة
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صحيفة المرصد: أعاد “مغردون” نشر فيديو للأمير بندر بن سلطان، قيل إنه من ثلاث سنوات تقريبًا، ويتحدث فيه عن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وموقفهم من السعودية.

وقال الأمير بندر عبر الفيديو: “كل رئيس أمريكي جاء تعامل مع السعودية باحترام وصداقة، مع أن كل رئيس قال أثناء الترشيح كلاماً يعتبر أنه ضد المملكة، وبعد الانتخابات ثبت له أن السعودية دولة ثابتة، صديقة صدوقة”.

وأضاف الأمير: “بعدما يصل المرشح للبيت الأبيض يتصل بالمملكة العربية السعودية، ويكتشف أنها تعمل في سبيل الخير وإذا وعدت وفت”.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    10 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    سن توب

    اتمنى ان يعود الامير بندر بن سلطان للواجهه السياسيه وهذا وقته لأنه عاصر الحزب الجمهوري في اكثر من مرحله وظروف مختلفه اقوى واصعب من وقتنا الحالي
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  2. 11
    10 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    مجبر رجل القعسي

    المرشح تراب امس في تسجيل احد خطابنه عدل هجومه الذي لامبرر له على السعوديه وقال عن السعوديه انهم اصدقائه ويشترون الشقق في المشروع الذي يملكه******
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  3. 10
    10 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    فاز من نريده ونقول حطوا رسالتكم التي وصلتكم من الاخوانجي في المكان المعروف من قديم الزمن
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  4. 9
    10 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    زائر70

    امريكا صداقتها من اجل البترول ومصالحها هي تصنع واحنا نشتري وبعد اكتفاها في البترول دعمة ايران علينا لحيا نار الطائيفيه والهدف تدمير الدول العربيه والاسلاميه امنياً واقتصادياًوهذا اول خطوه بعد الصداقه
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  5. 8
    10 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    عبدالعزيز//

    اي رئيس امريكي لابد ان يقول ماقاله ترامب لانه يخاطب مؤيديه خطابات داخليه اضافه الى اسرائيل وحين يكون رئيسا يرضخ لمعاهدات واتفاقيات دوليه
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  6. 7
    10 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    ميساء

    مخالف للنشر
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  7. 6
    10 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    سابق

    اعوذ بكلمات الله التأمات من شر ماخلق
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  8. 5
    10 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    امرائنا سياسيين محنكين وافضل سفراء للمملكه وافضل من المحرضين الاخوانجي ابولحيه طولبه لا يفقهه في السياسه ويحشر انه في السياسه
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  9. 4
    10 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    غرم الله

    طبعا دوله صدوقه وصادقه ومايجي منها الا خير لان منهجها الاسلام الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله سرهم وعلانيتهم واحده ماعندهم نيتين مثل الخبيثه ايران ومن شايعها يظهرون غير مايبطنون قبحهم الله
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  10. 3
    10 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    علي العمري

    مفروض. يرجع. سفير. في. امريكه. انسان. يعرف. كيف. يتعامل معهم
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  11. 2
    10 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    عسكوووول الوااافي

    اعتقد بان الامير بندر قد حان وقته لخبرته في التعامل مع أمثال ترامب وحكومتي اخبر وفقها الله لما فيها صلاح لنا
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  12. 1
    10 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    اذكار المساء

    لاحول ولاقوة الابالله
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