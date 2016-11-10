بالصور: القبض على رئيس محكمة مصري بصحبته فتاة وبحوزته 68 كيلو حشيش

صحيفة المرصد:تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من القبض على قاضي مصري يدعى “طارق.م” بصحبته فتاة و68 كيلو حشيش، أثناء مروره بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، عقب اكتشاف كلب بوليسي في الكمين أن سيارة القاضي بها مواد مخدرة فانتشر صياحه بطريقة مثيرة أجبرت قوات الأمن على رفض مغادرته قبل تفتيش السيارة رغم إبراز هويته.
البداية جاءت فور وصول سيارة القاضي لمعبر المرور بنفق الشهيد أحمد حمدي، الذي يربط بين مدن القناة وسيناء، وتحديداً عند مدينة السويس، فوجئ رجال الأمن بالكلب البوليسي “جاك” يهرول مسرعاً نحو سيارة القاضي رافضاً مغادرتها، ما جعل ضباط الأمن يشكون في الأمر، فأبلغهم القاضي بصفته الوظيفية، وكادوا يسمحون له بالمرور لولا أن الكلب ظل يصيح وينبح نحو السيارة، وهنا طلب رجال الأمن تفتيشها، فكانت المفاجأة عندما عثروا بداخلها على 69 كيلو من المخدرات، من بينها حشيش وعقاقير مهدئة.
وعلى الفور قرر وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم، قبول استقالة القاضي الذي اعترف بجريمته عقب ضبطه متلبسًا بكمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع تداوله أو بيعه، وذلك تفعيلًا لمبدأ استقلال القضاء
يشار إلى أن القاضي الذي تم ضبطه يعمل رئيسًا لمحكمة جنح مستأنف الزقازيق، وتم ضبطه أمس الأربعاء في محافظة السويس.
تعليقات ( 20 )
نايـــف الـــعنزيام الدنيا
انوسارحمونة من سب جيش مصر كدة عيب وحرام ليس المسلم شتاما اترك مصر في حالها كفاية كدة حفظ اللة جيش مصر
احمدبتأكيد لم يسمع كلام العسكر فتم لفق التهمة له
أبو صالحأعتقد أنها مكيدة من مكائد ***
ياسر11يعجبني الكلب لانة هو الوحيد اللي مستحيل يأخذ رشوة
من تحت الماءمخدرات ****ملونه هههههههههههههههع
ابوخالد الدمامفي مصر لاتستغربون اي شيء ، كل يوم تظهر بلاوي منهم على كل شكل ولون ، قولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم
himaالله يوفقكم,جميل وعادل جدا جدا ان يتم نشر صورة المجرم واسمه على العموم محليا وداخليا,لكي يرتدع بقية المجرمين,شكرا مصر.
حقانيتعليق 1 يعني شعبنا ملائكي ؟؟ ما شفت الشاب والفتاة المجاهرين في الرياض هذولا من اي جنسية ؟؟
احمد عسيريرؤوساء المحاكم الدستورية التي تحكم وفقا للقوانين الوضعية يجب تسميتهم روؤساء محاكم وليسوا قضاة لان مسمى قاضي صفة اعتبارية لشخص شريف وقدوة صالحة له دين وعقيدة سليمة مرجعه كتاب الله وسنة نبيه .
🍉زائر المساء✋🍉🕟حالات فردية لاتعممو وليس محكمة شرعية
مقلقليمكن معه جني مثل قاضي الجني حق المدينة 😂😂😂😂
كتلبلرايه ده متخلينا نمشي ياد .
🍉زائر المساء✋🍉🕟حالات فردية لاتعممو وليس محكمة شرعية
رصاصة الحياةيا شماته ابل طازة فيك ،
حساويراح في ستين داهيه
رحمهيا لهوتي هيه حصلت رئيس محكمة وحشيش كمان وممكن الثلاجه بتاعته عشر سنين ما فيهاش غير ميه بس ؟ الطم أأطع هدومي اعمل بنفسي ايه اعمل بنفسي ايه
راكااااناخزاك الله في الدنيا ولأخره هذا وهو رئيس محكمه .. صدق من قال الشعب المصري الدين عندهم عاده وليس عباده