بالصور: القبض على رئيس محكمة مصري بصحبته فتاة وبحوزته 68 كيلو حشيش

صحيفة المرصد:تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من القبض على قاضي مصري يدعى “طارق.م” بصحبته فتاة و68 كيلو حشيش، أثناء مروره بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، عقب اكتشاف كلب بوليسي في الكمين أن سيارة القاضي بها مواد مخدرة فانتشر صياحه بطريقة مثيرة أجبرت قوات الأمن على رفض مغادرته قبل تفتيش السيارة رغم إبراز هويته.

البداية جاءت فور وصول سيارة القاضي لمعبر المرور بنفق الشهيد أحمد حمدي، الذي يربط بين مدن القناة وسيناء، وتحديداً عند مدينة السويس، فوجئ رجال الأمن بالكلب البوليسي “جاك” يهرول مسرعاً نحو سيارة القاضي رافضاً مغادرتها، ما جعل ضباط الأمن يشكون في الأمر، فأبلغهم القاضي بصفته الوظيفية، وكادوا يسمحون له بالمرور لولا أن الكلب ظل يصيح وينبح نحو السيارة، وهنا طلب رجال الأمن تفتيشها، فكانت المفاجأة عندما عثروا بداخلها على 69 كيلو من المخدرات، من بينها حشيش وعقاقير مهدئة.

وعلى الفور قرر وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم، قبول استقالة القاضي الذي اعترف بجريمته عقب ضبطه متلبسًا بكمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع تداوله أو بيعه، وذلك تفعيلًا لمبدأ استقلال القضاء

يشار إلى أن القاضي الذي تم ضبطه يعمل رئيسًا لمحكمة جنح مستأنف الزقازيق، وتم ضبطه أمس الأربعاء في محافظة السويس.