بالصور : مذيعة MBC تثير الجدل بإطلالة خليجية !

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً نشرتها الممثلة والإعلامية نصرة الحربي وهي ترتدي ملابس الرجال!

حيث ظهرت الحربي عبر حسابها على تطبيق “انستقرام” بإطلالة رجالية بالزي الخليجي التقليدي، مرتديةً الشماغ والعقال.

يُشار الى أن الحربي مولودة لأم مغربية، وتعتبر من الجيل الصاعد في مجال التمثيل والإعلام في الخليج.