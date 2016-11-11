بالصور : مذيعة MBC تثير الجدل بإطلالة خليجية !

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً نشرتها الممثلة والإعلامية نصرة الحربي وهي ترتدي ملابس الرجال!
حيث ظهرت الحربي عبر حسابها على تطبيق “انستقرام” بإطلالة رجالية بالزي الخليجي التقليدي، مرتديةً الشماغ والعقال.
يُشار الى أن الحربي مولودة لأم مغربية، وتعتبر من الجيل الصاعد في مجال التمثيل والإعلام في الخليج.
تعليقات ( 96 )
منى ~وش دخل ان أمها مغربية ما يعاقبونها على أساس المغربيات لهم معامله خاصه***
Nasser7777احلام ساره المطيري نصره الحربي عبدالله بالخير وغيره كثير الله يشفيكم
محد قال ليالبنت ذي مريضه الله يشفيها ولايبتلينا .. ماهي عارفه وش تبي متشتته ومتناقضه وتصرفاتها غريبه وكل يوم تثبت لي ان ليس لديها اي طموح وكثير من هم على نهجها ولكن باقي ماظهرو بيطلعون في الوقت المناسب
مواطنسؤال نصووورة حبيبتي / الى متى هذا الحال ؟
ديوان السبيلM b c تاخذك لحم وترميك عظم انتبهي لنفسك نصرة الرحيلي تزوجي من ترضين بدينه وخلقه بكره تصيرين عجوز محد بيطالع فيك حتى مستشفى ما تحصلين احد يوديك وتقولين ليتني وياليت .
مجبر رجل القعسيالخبل زوجها اللي طلقها هذه مزه المفروض حافظ عليها ولاطلقها وجابه ولد مدري بنت لوكان ماعندها ضنى كان تقدمت لخطبتها وتطلب المهر الذي تريده وسأدفع لها بس انت احلا جمال على طبيعتك
عبدالله السبيعيلكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها ، وش دخلكم فيها وفي لبسها ؟ ، هي حرة تلبس الذي تلبس ان شاء الله تلبس خيشة
ابوفهدمخالف للنشر
خالد الزهراني69 وحتي هي المفروض تحترم نفسها
زائرهتتزوجون غير سعوديات وتزعلون اذا بناتكم طلعوا متبرجات عندكم تناقض عجيب
طيبوش اللي حارق رزكم🤔
أسماءصدقتي ام بندر لا مجال للمقارنة بين الاثنين بس البعض مسوي الذكي وجايب كلام جديد نصره اول مره تلبس كذا وسبقوها بنات كثير ومشهورات اما ذاك تخصصه ****
ابو محمدمخالف للنشر
منالمستظرفة
ميمخالف للنشر
رؤية 2060Mbc معطيتهم اكثر من حجمهم
عليهذا تشبه بالرجال والذي مايعرف حكم التشبه يبحث عنه
الربعي .خليجي مغربي . مواصفات مجنونه .. ياعالم البنت حلوه .. بدلع شوئ وتعقل . اعطوها فرصة .
زائرهالرجال ناقصين عقل ودايم يركضون خلف شهواتهم
اللهم جنبنا الفتن...تـ70- 71- علاجك في قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم )
بو نواسما الفرق بينها وبين عبود بريدة عندما قبض عليه وسجن!؟ - هل يتم استدعائها لتشبههها بالرجال ويتم الحكم عليها او ان الحكم لا يسري على من امه مغربيه !؟
ناقدنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
استغفر الله العظيمعزوزكو 70و71 / قـال سبحانه وتعالى { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. }
استغفر الله العظيمعزوزكو 70و71 / قـال سبحانه وتعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ }
استغفر الله العظيمعزوزكو 70و71 / قـال سبحانه وتعالى { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }
عزوزكومغربي خليجي ولا أحلى أف عليها طاجن مغربي دلع في ولع وخلع
عزوزكووالله يالربع أنشهد إنها قطعة دلعها طاغي على جمالها وجمالها طاغي على دلعها ربي
اللهم جنبنا الفتن...تـ52- 55- 56- 64-قال تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم )
السلام عليكميا بنتي يا نصرة. لعن الله المتشبهين المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال } استغفري الله فوالله ان الله لغفور رحبم الله يصلح حالك وياأنس وحشتك في الدنيا قبل الاخرة ...
عدد التعليقات:11225
إنسان منصفت 65,,,,,,صدقت ((( الحرمان ))) ،،،،،هو السبب؟!
كارررررره الدوووووواعشأمها مغربيه اللحين عرفت اشهد ان *****
السلام عليكمالفراغ الروحي والحرمان العاطفي والبعد عن الله مدمرة لعقل وشخصية الانسان .... القبر اول منازل الاخرة .
سنونوشكلها حلو بملابس الرجل يمكن هذا جزء من تمثيلية أو فلم
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
رداد***كثروا في هاالوقت
ابو انس المكيشكلها تحولت الى ***شكلك احلى واجمل يوم كنت انثى الان مخرجو الافلام الهشك بشك تنهال عليك .
عتيبيصدق الدكتور الفوزان اثناء مقابله مع الشريان لما قال ا م بي سي جعلت من .... الباقي تعرفونه
مكااااويلايق عليك لايق قطعه ،،،،،،،
عبداللهلا إيمان دون حياء
عبداللهقصدك ***الموديل. وأي اعلاميه
خالد الزهرانيتحتاج من يدغدغ مشاعرها
عدد التعليقات:748
عاشق وطنهيخرب شكلها ملكه جمال
عدد التعليقات:9055
اللامي10قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
عبداللهالم تستحي افعل ما شئت
احساس خالدقلبي الصغير لا يتحمل
ابو وسميتقال عيون ***
مزاجي رايق ⭐🌟⭐لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء أو كما في الحديث
لافييا ناس معاليكم منها لو تلبس طاقته فقططططط
القناص2انتهاك قيم مجتمع بأسم التمثيل او التسليه لايقبل من اناس يحاولون الظهور على حساب قيم مجتمعيه او دينيه تشجيع بعض القنوات على ظهور من يقوم بعادات مخالفه وخلخلة عادات مجتمع رساله واضحه يجب الوقوف ضدها
عدد التعليقات:4343
العنيدصلو على النبي اللهم صلي وسلم عليه !!
يالطيفمسكوالي متشبه بالنساء بالسناب وبحثو عنه حتى وجدوة ولان نصرة تشبهت بالراجل وقالو الاعلاميه والممثله متى صارت ممثله وعلاميه هي كل الي عندها سنابات وسوشيا ميديا فأن الممثلات التي نفتخربهن هي مريم الغامدي
Saadفي الحالة ذي نقول ***
القناص2هذه اهانه لابد من معاقبة كل مسئ لمجتمع انفلات قيم ومباديء على حساب مجتمع لظهور مراهق او فتاه على حساب مجتمع ليست حريه بل ايذاء مجتمع كامل وماله من تأثير على المراهقين واطفال يجب محاسبتهم مع القناة
اللهم احفظ السعوديه واكفها شرالحاسدينياشين الدلع وياشين اللي تتجرد من دينها وأنوثتها..وين الجنة من تفكيرك وحياتك
الرأي العامكما يعامل شباب الوطن تشبهم بالنساء تعامل نصرة الحربي على الجهات المعنية محاسبتها
بسم الله الذي لا يضر مه اسمه شئضرر النساء عظيم والدليل زوجه عزيز مصر عندما اذته في منزل زوجها وبهذلته كما يورثن الاعداء الا يوجدحوكمه خاصها للنساء تمنع اذاهن خصوصا ان اضرارهن لا يوجد لها احكام شرعيه من ناحيه التاثير على اجهزه الرجل
القناص2 الى جنوبيهههههه معها مصنف وجنبيه // وتغني وكل مطلق معه مصنف وجنبيه //
خالد القحطانيوين اَهلها وين أنظمة الدوله السعوديه حاملة لواء الاسلام لابد من تفعيلها على مدار الساعه للأخذ على أيدي ***
وشك وشكالحمد الذي عافانا
عدد التعليقات:5699
المنتصر باللهمخالف للنشر
جايكممخالف للنشر
خشعانمخالف للنشر
جنوبية..🌻🌻من أول شفتها بحسابها ما أثارت جدلي ولا شي متوقع منهم أي شي بكرة تطلع بمصنف وجنبية وقطفة ريحان على هامتها مافي شي بيردها لا حساب ولا عقاب
ام بندريقبض عليها لانها لبست الشماغ والعقال وصورت نفسها كثير من بناتنا يلبسون شماغ الوالد وعقالة لمجرد التسلية والضحك ولكن ذلك الولد زيدها حبه قام بوضع اوفر المكياج والحركات المايعة وكأنة من بنات الليل.
28بيخرقون السفينة واحنا فيها ولابد من الاخذ على ايدي السفهاء وتعرف المسلم مأمور بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وخطأ عن خطأ تفرق خاص وعام الله يعينك على نفسك سلبي وبحالك انسحابي
اللهم نسألك الهدايةلا تشمتوا بها وادعوا لها بالهداية , و لا تنشغلوا بالناس عن انفسكم واشتغلوا بعيوبكم عن عيوب غيركم… فسوف تُسألون يوم القيامة عن انفسكم لا عن غيركم , لا يوجد انسان كامل بلا خطيئة ... اصلحوا انفسكم
25مخفات مثلها واكثرهن نساء واشباه ذكور من بلد المحافظه بين قوسين حتى لو مالها متابعه بيفرضونها واشكالها عليكم
لا تجعلوا من....مشاهيرالجمهور الي يشجعها ويصفق لها ويتابعها في حساباتها على تويتر وانستقرام وسناب شات واذا شافوها هي وغيرها في اي مكان وقفوها عشان يتصورون معها هم السبب في شهرتها ونجوميتها واستمرارها في هذا الطريق 😷
عدد التعليقات:5699
المنتصر باللهاهب ياترمب مايمشي غير معه 6 نساء ول عليك شو نسونجي ههههههه
عدد التعليقات:5699
المنتصر باللههههههههههه قبيلة حرب بريئه من هذه النوعيات المتطفله ونحون نتبرا منها ومن بشاير البنشري هههههههههاااي حاطه على فيسها برميل صبغه خخخخخخخ
الشمريبنت غبية وساذجه
lw'tnليه مايسجنونه مثل اشباب الي يتشبهون بنساء
عدد التعليقات:5699
المنتصر باللهمن إللي ضحك علاها وقال لها أنها حلوه ومزيونه من وبعدين أكثر الحروب بل كل الحروب ماعندهم بنات في ذا الشكل هذه من حروب تايوان بنت عم بشاير تايوان وبعدين وجهها تقول وجه صعوه نوع من انواع العصافيررررررررر
ابو حسامهذي مسكينه عندها نقص ودها تكمله بس ما تدري كيف خسارة القبيله الي هي منها
أرزة 🌲 لبنانصار في قفطان خليجي هلأ بكرا متابعينا بتلاؤهم عند الخياط الرجالي نبغا قفطان خليجي
سعودأصيل ومن يدعم هذة القناة ويصرف عليها المليارت *** الذي يبث فيها ..من يدعي بأنه يطبق الشرع ههههههههههه
أصيلقالها عبدالله الفوزان هذا دليل على صدق ما قال و القناة بكاملها تعتبر كارثة ع السعودية
سيف الطويرقيقال صلى الله عليه وسلم ـ : “إياكم وخضراءَ الدِّمَن” فقيل: وما خضراء الدِّمَن؟ قال: “المرأة الحسناء في مَنبَت السُّوء”.
لا يليق بقناتنا ولا بناتناوالتي تنتمي لهذا البلد الطاهر قبلة المسلمين أن تتبنى هذا الشذوذ الفكري والسلوكي هدانا الله واياهم
سعودمن ** المجتمع التي تلمعهم mbc وتصنع منهم نجوم ....... ولولا جنسيتها لما لمعتها
himaماشاءالله تبارك الله,زي العسل.
التشبه بالرجالهي من الظواهر الجديدة للمجتمعات المنحطة والتي بدأت تغزو مجتمعاتنا الاسلامية بالرغم من حرمة ذلك شرعا ونبذه مجتمعيا
ثقافة القناةالتي خرقت جميع الخطوط الحمراء لثقافة وعقيدة ومباديء المجتمع السعودي
استغفر الله العظيمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
@والمطلوب ؟؟!
سعدتلبي ذوق الجمهور الخليجي هههههه
ناصرنتائج الزواج من أجنبيات ينتج جيل انفتاحي متحرر على خوالهم