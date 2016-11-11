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بالصور : مذيعة MBC تثير الجدل بإطلالة خليجية !

11 نوفمبر, 2016 , 3:56 ص
بالصور : مذيعة MBC تثير الجدل بإطلالة خليجية !
  • 11٬322
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً نشرتها الممثلة والإعلامية نصرة الحربي وهي ترتدي ملابس الرجال!

حيث ظهرت الحربي عبر حسابها على تطبيق “انستقرام” بإطلالة رجالية بالزي الخليجي التقليدي، مرتديةً الشماغ والعقال.

يُشار الى أن الحربي مولودة لأم مغربية، وتعتبر من الجيل الصاعد في مجال التمثيل والإعلام في الخليج.

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1294187706-36



تعليقات ( 96 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 96
    11 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    منى ~

    وش دخل ان أمها مغربية ما يعاقبونها على أساس المغربيات لهم معامله خاصه***
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  2. 95
    11 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    Nasser7777

    احلام ساره المطيري نصره الحربي عبدالله بالخير وغيره كثير الله يشفيكم
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  3. 94
    11 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    محد قال لي

    البنت ذي مريضه الله يشفيها ولايبتلينا .. ماهي عارفه وش تبي متشتته ومتناقضه وتصرفاتها غريبه وكل يوم تثبت لي ان ليس لديها اي طموح وكثير من هم على نهجها ولكن باقي ماظهرو بيطلعون في الوقت المناسب
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  4. 93
    11 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    مواطن

    سؤال نصووورة حبيبتي / الى متى هذا الحال ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 92
    11 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    ديوان السبيل

    M b c تاخذك لحم وترميك عظم انتبهي لنفسك نصرة الرحيلي تزوجي من ترضين بدينه وخلقه بكره تصيرين عجوز محد بيطالع فيك حتى مستشفى ما تحصلين احد يوديك وتقولين ليتني وياليت .
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  6. 91
    11 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    مجبر رجل القعسي

    الخبل زوجها اللي طلقها هذه مزه المفروض حافظ عليها ولاطلقها وجابه ولد مدري بنت لوكان ماعندها ضنى كان تقدمت لخطبتها وتطلب المهر الذي تريده وسأدفع لها بس انت احلا جمال على طبيعتك
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  7. 90
    11 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    عبدالله السبيعي

    لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها ، وش دخلكم فيها وفي لبسها ؟ ، هي حرة تلبس الذي تلبس ان شاء الله تلبس خيشة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 89
    11 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    ابوفهد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 88
    11 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    خالد الزهراني

    69 وحتي هي المفروض تحترم نفسها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 87
    11 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    زائره

    تتزوجون غير سعوديات وتزعلون اذا بناتكم طلعوا متبرجات عندكم تناقض عجيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  11. 86
    11 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    طيب

    وش اللي حارق رزكم🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 85
    11 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    أسماء

    صدقتي ام بندر لا مجال للمقارنة بين الاثنين بس البعض مسوي الذكي وجايب كلام جديد نصره اول مره تلبس كذا وسبقوها بنات كثير ومشهورات اما ذاك تخصصه ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 84
    11 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    ابو محمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 83
    11 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    منال

    مستظرفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 82
    11 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    مي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 81
    11 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    رؤية 2060

    Mbc معطيتهم اكثر من حجمهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 80
    11 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    علي

    هذا تشبه بالرجال والذي مايعرف حكم التشبه يبحث عنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 79
    11 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    الربعي .

    خليجي مغربي . مواصفات مجنونه .. ياعالم البنت حلوه .. بدلع شوئ وتعقل . اعطوها فرصة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 78
    11 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودايم يركضون خلف شهواتهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  20. 77
    11 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    اللهم جنبنا الفتن...

    تـ70- 71- علاجك في قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم )
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 76
    11 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    بو نواس

    ما الفرق بينها وبين عبود بريدة عندما قبض عليه وسجن!؟ - هل يتم استدعائها لتشبههها بالرجال ويتم الحكم عليها او ان الحكم لا يسري على من امه مغربيه !؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  22. 75
    11 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    ناقد

    نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  23. 74
    11 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    استغفر الله العظيم

    عزوزكو 70و71 / قـال سبحانه وتعالى { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. }
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 73
    11 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    استغفر الله العظيم

    عزوزكو 70و71 / قـال سبحانه وتعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ }
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 72
    11 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    استغفر الله العظيم

    عزوزكو 70و71 / قـال سبحانه وتعالى { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 71
    11 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    عزوزكو

    مغربي خليجي ولا أحلى أف عليها طاجن مغربي دلع في ولع وخلع
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  27. 70
    11 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    عزوزكو

    والله يالربع أنشهد إنها قطعة دلعها طاغي على جمالها وجمالها طاغي على دلعها ربي
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  28. 69
    11 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص

    اللهم جنبنا الفتن...

    تـ52- 55- 56- 64-قال تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم )
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  29. 68
    11 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    السلام عليكم

    يا بنتي يا نصرة. لعن الله المتشبهين  المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال } استغفري الله فوالله ان الله لغفور رحبم الله يصلح حالك وياأنس وحشتك في الدنيا قبل الاخرة  ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  30. 67
    11 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص
    عدد التعليقات:11225

    إنسان منصف

    ت 65,,,,,,صدقت ((( الحرمان ))) ،،،،،هو السبب؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 66
    11 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    أمها مغربيه اللحين عرفت اشهد ان *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  32. 65
    11 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص

    السلام عليكم

    الفراغ الروحي والحرمان العاطفي والبعد عن الله مدمرة لعقل وشخصية الانسان .... القبر اول منازل الاخرة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  33. 64
    11 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص

    سنونو

    شكلها حلو بملابس الرجل يمكن هذا جزء من تمثيلية أو فلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 63
    11 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  35. 62
    11 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص

    رداد

    ***كثروا في هاالوقت
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 61
    11 نوفمبر, 2016 , 8:59 ص

    ابو انس المكي

    شكلها تحولت الى ***شكلك احلى واجمل يوم كنت انثى الان مخرجو الافلام الهشك بشك تنهال عليك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 60
    11 نوفمبر, 2016 , 8:57 ص

    عتيبي

    صدق الدكتور الفوزان اثناء مقابله مع الشريان لما قال ا م بي سي جعلت من .... الباقي تعرفونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  38. 59
    11 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    مكااااوي

    لايق عليك لايق قطعه ،،،،،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 58
    11 نوفمبر, 2016 , 8:47 ص

    عبدالله

    لا إيمان دون حياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 57
    11 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    عبدالله

    قصدك ***الموديل. وأي اعلاميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 56
    11 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    خالد الزهراني

    تحتاج من يدغدغ مشاعرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 55
    11 نوفمبر, 2016 , 8:33 ص
    عدد التعليقات:748

    عاشق وطنه

    يخرب شكلها ملكه جمال
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  43. 54
    11 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص
    عدد التعليقات:9055

    اللامي10

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  44. 53
    11 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص

    عبدالله

    الم تستحي افعل ما شئت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 52
    11 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    احساس خالد

    قلبي الصغير لا يتحمل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 51
    11 نوفمبر, 2016 , 7:53 ص

    ابو وسمي

    تقال عيون ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 50
    11 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء أو كما في الحديث
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  48. 49
    11 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 48
    11 نوفمبر, 2016 , 7:01 ص

    لافي

    يا ناس معاليكم منها لو تلبس طاقته فقططططط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 47
    11 نوفمبر, 2016 , 6:59 ص

    القناص2

    انتهاك قيم مجتمع بأسم التمثيل او التسليه لايقبل من اناس يحاولون الظهور على حساب قيم مجتمعيه او دينيه تشجيع بعض القنوات على ظهور من يقوم بعادات مخالفه وخلخلة عادات مجتمع رساله واضحه يجب الوقوف ضدها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  51. 46
    11 نوفمبر, 2016 , 6:49 ص
    عدد التعليقات:4343

    العنيد

    صلو على النبي اللهم صلي وسلم عليه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  52. 45
    11 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    يالطيف

    مسكوالي متشبه بالنساء بالسناب وبحثو عنه حتى وجدوة ولان نصرة تشبهت بالراجل وقالو الاعلاميه والممثله متى صارت ممثله وعلاميه هي كل الي عندها سنابات وسوشيا ميديا فأن الممثلات التي نفتخربهن هي مريم الغامدي
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  53. 44
    11 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    Saad

    في الحالة ذي نقول ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 43
    11 نوفمبر, 2016 , 6:37 ص

    القناص2

    هذه اهانه لابد من معاقبة كل مسئ لمجتمع انفلات قيم ومباديء على حساب مجتمع لظهور مراهق او فتاه على حساب مجتمع ليست حريه بل ايذاء مجتمع كامل وماله من تأثير على المراهقين واطفال يجب محاسبتهم مع القناة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  55. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 6:37 ص

    اللهم احفظ السعوديه واكفها شرالحاسدين

    ياشين الدلع وياشين اللي تتجرد من دينها وأنوثتها..وين الجنة من تفكيرك وحياتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  56. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص

    الرأي العام

    كما يعامل شباب الوطن تشبهم بالنساء تعامل نصرة الحربي على الجهات المعنية محاسبتها
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  57. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    بسم الله الذي لا يضر مه اسمه شئ

    ضرر النساء عظيم والدليل زوجه عزيز مصر عندما اذته في منزل زوجها وبهذلته كما يورثن الاعداء الا يوجدحوكمه خاصها للنساء تمنع اذاهن خصوصا ان اضرارهن لا يوجد لها احكام شرعيه من ناحيه التاثير على اجهزه الرجل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  59. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    القناص2 الى جنوبيه

    ههههه معها مصنف وجنبيه // وتغني وكل مطلق معه مصنف وجنبيه //
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    خالد القحطاني

    وين اَهلها وين أنظمة الدوله السعوديه حاملة لواء الاسلام لابد من تفعيلها على مدار الساعه للأخذ على أيدي ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  61. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 6:18 ص

    وشك وشك

    الحمد الذي عافانا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  62. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 6:17 ص
    عدد التعليقات:5699

    المنتصر بالله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 6:14 ص

    جايكم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 6:00 ص

    خشعان

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 5:52 ص

    جنوبية..🌻🌻

    من أول شفتها بحسابها ما أثارت جدلي ولا شي متوقع منهم أي شي بكرة تطلع بمصنف وجنبية وقطفة ريحان على هامتها مافي شي بيردها لا حساب ولا عقاب
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  66. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 5:47 ص

    اعتداء على مبتعثة بالضرب بأداة معدنية وسرقة متعلقاتها وحقيبتها والتلفض بعنصرية وبذاءة في لويزيانا خبر تازة (الابتعاث)
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  67. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 5:26 ص

    ام بندر

    يقبض عليها لانها لبست الشماغ والعقال وصورت نفسها كثير من بناتنا يلبسون شماغ الوالد وعقالة لمجرد التسلية والضحك ولكن ذلك الولد زيدها حبه قام بوضع اوفر المكياج والحركات المايعة وكأنة من بنات الليل.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  68. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 5:19 ص

    28

    بيخرقون السفينة واحنا فيها ولابد من الاخذ على ايدي السفهاء وتعرف المسلم مأمور بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وخطأ عن خطأ تفرق خاص وعام الله يعينك على نفسك سلبي وبحالك انسحابي
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  69. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 5:11 ص

    اللهم نسألك الهداية

    لا تشمتوا بها وادعوا لها بالهداية , و لا تنشغلوا بالناس عن انفسكم واشتغلوا بعيوبكم عن عيوب غيركم… فسوف تُسألون يوم القيامة عن انفسكم لا عن غيركم , لا يوجد انسان كامل بلا خطيئة ... اصلحوا انفسكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  70. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 5:00 ص

    قبل ايام تم القبض على واحد اتشبه بالنساء !!ولكن مذيعات وطواقم MBC من السعودين والسعوديات وحتى الاجانب لديهم حصانة واتحدى ان يقبض على اي منهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  71. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 4:55 ص

    25

    مخفات مثلها واكثرهن نساء واشباه ذكور من بلد المحافظه بين قوسين حتى لو مالها متابعه بيفرضونها واشكالها عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  72. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 4:49 ص

    لا تجعلوا من....مشاهير

    الجمهور الي يشجعها ويصفق لها ويتابعها في حساباتها على تويتر وانستقرام وسناب شات واذا شافوها هي وغيرها في اي مكان وقفوها عشان يتصورون معها هم السبب في شهرتها ونجوميتها واستمرارها في هذا الطريق 😷
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 4:49 ص

    المنتصر انت حربي وش دراك عن بنات حرب تبي تكحلها عميتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  74. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 4:48 ص

    الاكيد بأن بعض الاعلام والصحف القائمين عليها ****واشباه رجال حتى ولو عمره 60 وعنده ابناء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  75. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 4:47 ص
    عدد التعليقات:5699

    المنتصر بالله

    اهب ياترمب مايمشي غير معه 6 نساء ول عليك شو نسونجي ههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  76. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 4:43 ص
    عدد التعليقات:5699

    المنتصر بالله

    هههههههههه قبيلة حرب بريئه من هذه النوعيات المتطفله ونحون نتبرا منها ومن بشاير البنشري هههههههههاااي حاطه على فيسها برميل صبغه خخخخخخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  77. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 4:43 ص

    الشمري

    بنت غبية وساذجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  78. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 4:40 ص

    lw'tn

    ليه مايسجنونه مثل اشباب الي يتشبهون بنساء
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  79. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 4:38 ص
    عدد التعليقات:5699

    المنتصر بالله

    من إللي ضحك علاها وقال لها أنها حلوه ومزيونه من وبعدين أكثر الحروب بل كل الحروب ماعندهم بنات في ذا الشكل هذه من حروب تايوان بنت عم بشاير تايوان وبعدين وجهها تقول وجه صعوه نوع من انواع العصافيررررررررر
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  80. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 4:38 ص

    ابو حسام

    هذي مسكينه عندها نقص ودها تكمله بس ما تدري كيف خسارة القبيله الي هي منها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  81. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 4:34 ص

    هذي بالذات خفيفه ومتناقضه ومسكينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  82. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 4:33 ص

    العقل نعمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  83. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 4:29 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    صار في قفطان خليجي هلأ بكرا متابعينا بتلاؤهم عند الخياط الرجالي نبغا قفطان خليجي
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  84. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 4:26 ص

    سعود

    أصيل ومن يدعم هذة القناة ويصرف عليها المليارت *** الذي يبث فيها ..من يدعي بأنه يطبق الشرع ههههههههههه
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  85. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 4:22 ص

    أصيل

    قالها عبدالله الفوزان هذا دليل على صدق ما قال و القناة بكاملها تعتبر كارثة ع السعودية
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  86. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 4:19 ص

    سيف الطويرقي

    قال صلى الله عليه وسلم ـ : “إياكم وخضراءَ الدِّمَن” فقيل: وما خضراء الدِّمَن؟ قال: “المرأة الحسناء في مَنبَت السُّوء”.
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  87. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 4:16 ص

    لا يليق بقناتنا ولا بناتنا

    والتي تنتمي لهذا البلد الطاهر قبلة المسلمين أن تتبنى هذا الشذوذ الفكري والسلوكي هدانا الله واياهم
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  88. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 4:16 ص

    سعود

    من ** المجتمع التي تلمعهم mbc وتصنع منهم نجوم ....... ولولا جنسيتها لما لمعتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  89. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 4:15 ص

    hima

    ماشاءالله تبارك الله,زي العسل.
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  90. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 4:11 ص

    اللهم لا شماته مفكره نفسها حلوه
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  91. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 4:10 ص

    التشبه بالرجال

    هي من الظواهر الجديدة للمجتمعات المنحطة والتي بدأت تغزو مجتمعاتنا الاسلامية بالرغم من حرمة ذلك شرعا ونبذه مجتمعيا
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  92. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 4:04 ص

    ثقافة القناة

    التي خرقت جميع الخطوط الحمراء لثقافة وعقيدة ومباديء المجتمع السعودي
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  93. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص

    استغفر الله العظيم

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
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  94. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 4:01 ص

    @

    والمطلوب ؟؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  95. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 4:00 ص

    سعد

    تلبي ذوق الجمهور الخليجي هههههه
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  96. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 3:59 ص

    ناصر

    نتائج الزواج من أجنبيات ينتج جيل انفتاحي متحرر على خوالهم
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