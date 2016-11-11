* لسنا بحاجة إلى لجنة أو هيئة أو اتحاد ليقدم لنا ما يفيد بأن الأهلي زعيم الأندية السعودية، فهذا أمر مفروغ منه منذ سنوات وليس من اليوم.
* إلا أن هذا لا يلغي أبدا سؤالنا الماثل في: لماذا تركت اللجنة هذا المسمى عائما ولم تعلنه في المؤتمر الصحفي؟.
* حتى بعض الصحف والبرامج التزمت الصمت حيال زعامة الأندية، واهتمت بزعامة فريق الغش في أرقامه بلغ منحه بطولة آسيوية ليست له، ناهيك عن بخس الفرق الأخرى حقوقها، ما دعا أهل التاريخ والأمناء عليه لينتفضوا احتجاجا وألما على من قدم لنا الوهم في قالب رقمي.
* أما زعامة النادي الأهلي فتلك من الثوابت في مسيرة الحركة الرياضية السعودية، ولا ينتظر من لجنة تركي الخليوي أن تمنحه شهادة الزعامة ولا من صحيفة أو برنامج أو ناقد يؤكد ذلك بقدر ما يجب على الأهلي النادي أن يحفظ حقوقه ومكتسباته التاريخية من خلال أبنائه، ومن ثم تقديمها في كتاب تتم عنونته بزعيم الأندية السعودية ويتم تقديمه من خلال راعي حقوق الأهلي الأمير خالد بن عبدالله.
* فخطوة التوثيق ينبغي استثمارها لما يخدم مكتسبات الأندية التي هي المعنية ببطولاتها مع الاتحادات كل في مجال لعبته، وليس بلجنة شعار رئيسها ومن اؤتمن على ذلك «إذا لعب الهلال فخبروني».
* من ثقة الأهلي في زعامته كنادٍ لم يذهب لها من خلال تأكيدها وفقا لأرقام اللجنة، بقدر ما ذهب إلى عدم الاعتراف باللجنة التي قرأنا أهدافها من خلال أرقامها.
* فثمة بعض أرقام منحت الأهلي الزعامة على صعيد كل الألعاب، وأرقام أخرى تم إخفاؤها تحت «قبعات» اللجنة، فماذا لو قالوا كل الأرقام؟، سيصبح الفارق بينه وبين أقرب منافسيه مثل الفارق بين عمر الأهلي وعمر رئيس اللجنة.
* وعليه معشر الأهلاويين حافظوا على زعامة ناديكم قبل أن يتم خطفها من قراصنة التوثيق بل من أناس لا يفرقون بين اسم النادي واسم الفريق وبين معنى ألعاب ولعبة.
(2)
* ترتفع الأصوات وتتناثر العبارات في الوسط الرياضي لدرجة مع تداخلها لم نعد نعرف من القائل؟.
* هناك من يقول: الإعلام السبب، والإعلام يقول ندينكم من أفواهكم.
* فمن يا ترى يصنع الأحداث السلبية ويقدمها مادة للإعلام؟ هم، أم الإعلام نفسه يسأل ويجيب على الأسئلة؟.
* الصراخ زاد ومن كثر وتوالي مصادر هذا الصراخ نسينا أن لنا منتخبا في اليابان.
(3)
* ما زال بعض الزملاء المنتمين للهلال أو كلهم يقدمون نياشين الفخر للجنة التوثيق غير مبالين بتغير الزمن وتغير الإعلام وتعدد المنابر.
* هل يعقل يا زملائي الأعزاء ما زلتم تعيشون بث الأبيض والأسود؟.
* ترون الزمن تغير فالصورة كبرت والبث بات عالميا و«ترند تويتر» يلغي قرارات ولم أقل غيرها.
(4)
* من يتجاهلون أخطاءك ليسوا مغفلين، هم فقط لا يريدون خسارتك لأنهم أحبوك بصدق.
نقلا عن “عكاظ”
تعليقات ( 11 )
ابوهتانهذا الرجال ... شكله خرف .
نقاش الحقيقهالغش معشعش برأسك !!!! أجل أبو صفر اسيويه و3 دوري زعيم الأنديه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
رياضي حر وشاهد على الفسادوليعلم السنافر انه وحتى قبل اقل من 20 عام كان الاهلي هو زعيم كرة القدم السعوديه.. ماابغى اشوف سنفور يعترض على ان الاهلي كنادي هو زعيم الانديه السعوديه باعتراف لجنة التوثيق التي تغنى بنتائجها الهلاليين
مالي في الكورهكلامك كله حكم ولا يهمنا تاريخ النادي المنبوذ وبطولاته الي منا ومنا
المنضبطنازعتم الهلال في لقب الملكي ... والآن الدور على لقب الزعيم ... أنكشف الغطاء عن الأهلاويين وأنهم لا يسعون الا وراء الهلال ... لماذا؟
صوت الجماهيرالتوثيق الليلي ولجنته الليلية ومعاييره الليلية ونتائجها لرفع معنويات وقيمة نادي الرئيس لا يمكن أن تنطلي على أوعى واذكى شعب كروي في آسيا ! ابحثوا عن فلم ومخرج آخر )
ي و س فحديثك عن الأهلي يا احمد حسسني انه فريق عالمي وليس زعيم قارة فحسب
ازرق العريجالا لا ياتعليق 3 ما نسمح لك تمس نادي اصلي معروف مثل الهلال وتقول من بشجع الزعيق فهو زعقاوي ؟ ؟ ؟ هذي صعبه قويه
لا تلام الصدمة تؤدي لأكثر من هذاالملكي الحقيقي الهلال زعيم آسيا والخليج والسعودية فريق إعترف بزعامته الفيفا والإتحاد الآسيوي واغلب مواطني خليجنا لا يعرفون غيره كزعيم تشعر بفخر برقي حين تشجعه لانه وبكل بساطه زعيم ومن يشجع الزعيم زعيم
رضي الله عنك يابخاري انت وخشمك النقي النظيف المعقمنادي معروف يعتمد على اللاعب الخفي في تحقيق بطولاته على حساب الكبار هل يتردد في الاستيلاء على القاب الآخرين ؟ شكرا للزعيم الحقيقي الملكي الراقي
المنصف3 دوري