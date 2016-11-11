مجلة “نيوزويك” الشهيرة تسحب 125 ألف نسخة من الأسواق بسبب “كلينتون”

صحيفة المرصد – متابعات : اضطرت مجلة “نيوزويك” إلى القيام باستدعاء محرج لحوالي 125 ألف نسخة من الأسواق أصدرتها في بداية الأسبوع٬ والتي جاء على غلافها صورة المرشحة الجمهورية “هيلاري كلينتون” مع عنوان رئيسي “السيدة الرئيسة”.
من جانبه صرح “توني روماندو” الرئيس التنفيذي للشركة الناشرة للمجلة “توبكس ميديا” قائلاً “إننا مثلنا مثل الجميع٬ وقعنا في خطأ”٬ مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيتم إعداد العدد الخاص بـ”ترامب” على عجل ليصبح متاحاً في الأسواق مع بداية الأسبوع المقبل.
وكانت المجلة٬ قد قامت بالفعل بتصميم نسختين من العدد الخاص واحدة لـ”كلينتون” والأخرى لـ”ترامب”٬ إلا أن الشركة المصدرة للمجلة اعتبرت في أواخر الأسبوع الماضي أن فوز “كلينتون” هو المرجح٬ لذلك قامت بشحن العدد الخاص بها فقط إلى الأسواق.
تعليقات ( 7 )
عدد التعليقات:748
ساميةصدم العالم صدمة كبيرة جدا بفوز ترامب ولكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وكلها أربع سنوات وتجي الرئيسة سواء السيدة هيلاري أو غيرها .
اللهم لاشماتهماهو منكم من المليار دولار اللي انكت لصالح حملة الهيلا ....
كل الهلا بجيتكانا من يوم شفتها قلت مستحيل تصير رئيسة ب
الهمدانيرغم الدعم الداخلي والخارجي الا ان الشعب الامريكي اثبت انه حر وقال كلمته ورشح ترامب وهذا درس انه متى ما اراد الشعب فهو قادر
ناقد مش حاقدياترااامب ياوجه الترااااب حنا معك في شر ولا في قدى ولاعزاء للهيلاريات (؛
عدد التعليقات:4343
العنيدصلو على النبي اللهم صلي وسلم عليه !!
حسين900جهز الحطب قبل ماخطب ا