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مجلة “نيوزويك” الشهيرة تسحب 125 ألف نسخة من الأسواق بسبب “كلينتون”

11 نوفمبر, 2016 , 6:20 ص
مجلة “نيوزويك” الشهيرة تسحب 125 ألف نسخة من الأسواق بسبب “كلينتون”
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صحيفة المرصد – متابعات : اضطرت مجلة “نيوزويك” إلى القيام باستدعاء محرج لحوالي 125 ألف نسخة من الأسواق أصدرتها في بداية الأسبوع٬ والتي جاء على غلافها صورة المرشحة الجمهورية “هيلاري كلينتون” مع عنوان رئيسي “السيدة الرئيسة”.
من جانبه صرح “توني روماندو” الرئيس التنفيذي للشركة الناشرة للمجلة “توبكس ميديا” قائلاً “إننا مثلنا مثل الجميع٬ وقعنا في خطأ”٬ مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيتم إعداد العدد الخاص بـ”ترامب” على عجل ليصبح متاحاً في الأسواق مع بداية الأسبوع المقبل.
وكانت المجلة٬ قد قامت بالفعل بتصميم نسختين من العدد الخاص واحدة لـ”كلينتون” والأخرى لـ”ترامب”٬ إلا أن الشركة المصدرة للمجلة اعتبرت في أواخر الأسبوع الماضي أن فوز “كلينتون” هو المرجح٬ لذلك قامت بشحن العدد الخاص بها فقط إلى الأسواق.

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:748

    سامية

    صدم العالم صدمة كبيرة جدا بفوز ترامب ولكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وكلها أربع سنوات وتجي الرئيسة سواء السيدة هيلاري أو غيرها .
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  2. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    اللهم لاشماته

    ماهو منكم من المليار دولار اللي انكت لصالح حملة الهيلا ....
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  3. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    كل الهلا بجيتك

    انا من يوم شفتها قلت مستحيل تصير رئيسة ب
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  4. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    الهمداني

    رغم الدعم الداخلي والخارجي الا ان الشعب الامريكي اثبت انه حر وقال كلمته ورشح ترامب وهذا درس انه متى ما اراد الشعب فهو قادر
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  5. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص

    ناقد مش حاقد

    ياترااامب ياوجه الترااااب حنا معك في شر ولا في قدى ولاعزاء للهيلاريات (؛
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  6. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 6:47 ص
    عدد التعليقات:4343

    العنيد

    صلو على النبي اللهم صلي وسلم عليه !!
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  7. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 6:43 ص

    حسين900

    جهز الحطب قبل ماخطب ا
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