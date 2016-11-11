مجلة “نيوزويك” الشهيرة تسحب 125 ألف نسخة من الأسواق بسبب “كلينتون”

صحيفة المرصد – متابعات : اضطرت مجلة “نيوزويك” إلى القيام باستدعاء محرج لحوالي 125 ألف نسخة من الأسواق أصدرتها في بداية الأسبوع٬ والتي جاء على غلافها صورة المرشحة الجمهورية “هيلاري كلينتون” مع عنوان رئيسي “السيدة الرئيسة”.

من جانبه صرح “توني روماندو” الرئيس التنفيذي للشركة الناشرة للمجلة “توبكس ميديا” قائلاً “إننا مثلنا مثل الجميع٬ وقعنا في خطأ”٬ مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيتم إعداد العدد الخاص بـ”ترامب” على عجل ليصبح متاحاً في الأسواق مع بداية الأسبوع المقبل.

وكانت المجلة٬ قد قامت بالفعل بتصميم نسختين من العدد الخاص واحدة لـ”كلينتون” والأخرى لـ”ترامب”٬ إلا أن الشركة المصدرة للمجلة اعتبرت في أواخر الأسبوع الماضي أن فوز “كلينتون” هو المرجح٬ لذلك قامت بشحن العدد الخاص بها فقط إلى الأسواق.