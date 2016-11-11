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الإطاحة ب 4 فتيات و 4 شباب في “خلوة غير شرعية” بإستراحة فى سكاكا

11 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص
الإطاحة ب 4 فتيات و 4 شباب في “خلوة غير شرعية” بإستراحة فى سكاكا
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صحيفة المرصد : قامت شرطة الجوف بإلقاء القبض على أربعة مواطنين بصحبة أربع فتيات في خلوة غير شرعية بإحدى استراحات سكاكا.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة لجوف، الرائد يزيد النومس،وفقا لصحيفة « المدينة « : إن شرطة المنطقة نجحت، بالتعاون المشترك مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القبض على أربعة مواطنين (بالعقد الثاني)، كانوا بصحبة أربع فتيات، بإحدى الاستراحات شمال سكاكا .



تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 46
    11 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    الرضاعة الطبيعية حلوة ومفيدة اسألو محاميه وكساميه حريم وابخص
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  2. 45
    11 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    محاميه اكيد انتي انثى مافيه شك بسألك بالرضاعة الطبيعية وش رايك فيها يمدحونها انتي مع رأيهم يقولون صحية حليبها طيب
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  3. 44
    11 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    مخالف للنشر
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  4. 43
    11 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    39 ياروح امك تحسب الناس مثلك فاتحها بحري
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  5. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    هل تعلم

    أن أكثر أهل الزنا والمعاكسين تجد أخواتهم بناتهم يعاكسونهم الشباب ويفعل بهن؟
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  6. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    37

    محامية علقتيني كتاباتك تخليني اسرح بالخيال نبي شي عملي وانتي قدها ماتقصرين بس تدللي ياروح العصر وش طلباتك
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  7. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    ليش تقييمك👎أنتظر جوابك ياالمحامية وأشك أنك لن تجيبي لأنك عارفه أنك على خطأ

    عندي سؤال لمحامية الغفله المضحكه الفاشله 37 . لماذا تقييمك دائماً يكون سالب 👎
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  8. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    AMS.f

    لقد استترو وستر الله عليهم لماذا نبحث عن المتخفي ونظهرة للناس . الله سترهم فلا يجب فضحهم . خرجو مع بعض بالتراضي ولم يوذو احد . فلماذا القبض عليهم .
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  9. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    لاحول ولا قوة إلا بالله الله يعافيهم ولا يبيلنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    المحامية

    تدفعون الناس بسبب تزمتكم إلى الهروب بعيداً عنكم و عن أذاكم. لو سمحنا لهم بالجلوس في الأماكن العامة لما ذهبوا إلى الإستراحات و الشاليهات. نحن بحاجة ماسة إلى تغيير جذري يتماشى مع روح العصر. ✅✌️
    لا يعجبني(11) اعجبني(1)
  11. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    دكتور نفسي

    موسم البرد بداء
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  12. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    يمكن

    يفنكشون الفنكوش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    .

    زاااائر يعلق ويكثر لايكات لنفسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    طريخم نابلسي

    يبون يبردون الرديتر
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  15. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    زاااااائر

    الخلوة رجل واحد مع امرأة واحدة . لم يكونو في خلوة . اصدقاء وخرجوا مع بعض . والبتراضي فلماذا القبض عليهم . يجب النظر في مثل هذة الامور .
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  16. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    زاااااائر

    طالعين مع بعض بالتراضي . ولم يجاهروا . فلماذا القبض عليهم .
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  17. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    الى هابطة الشرموطة

    إن اللذين يحبون ان تشيع الفاحشة في اللذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة و الله يعلم و أنتم لا تعلمون
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  18. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    أرزة 🌲 لبنان

    سامية أغلب تعليقاتك معادية للدين واضح إنك إنسانة منفتحة الله يهديكي يارب بتقول وين الخلوة وهني ماسكينهم مع بعض يمكن عمبيحلو واجباتن المدرسية وعقبال كلمة ستعود ستعود بكامل الصلاحيات
    لا يعجبني(7) اعجبني(4)
  19. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    سامية تحارب الله وتجاهر وتلمح انها من نفس التوجة يعني قـ و شـ . تذكرنا بحديث ودت الـ لو ان النساء كلهن ز
    لا يعجبني(9) اعجبني(5)
  20. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    طير شلوى

    الله يستر على المسلمين ، عموما ياخوان اتقوا الله في أعراض المسلمين لاحظ طالما تتهم غيرك من الأجانب وتتهكم من ثاني ينزل خبر مؤسف عن السعوديين لسانك حصانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  21. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    اينعم للاسف هذولي *** متجن سات ومتسميات للسراحين للاسف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  22. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    الحق

    افاااااا الأمور هذي وصلت الديار هذيك غريبه !!!! 😳😳😳
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  23. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 12:53 م
    عدد التعليقات:748

    سامية

    ثمانية أشخاص أين الخلوة ؟؟ .ول تعليق ١٨ لن تعودي لن تعودي 😂.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  24. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    سود الله وجيهم لا عندهم دين ولا مذهب
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  25. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    5

    هيما ياسينما يا البديل استراحة مع شباب لابد من الاستمتاع بالاستراحة المسلم مايحرص على سينما ومسرح وحفلات يهمه حفظ العرض وكتاب الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    D.R

    هذولا هم حثالة المجتمع ومنهم على شاكلتهم . لابد من الضرب بيد من حديد على كل ساقط وساقطه
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  29. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    D.R

    هذا ما اراده بني ليبرال وعلمان والروافض بنساء المسلمين . اعيدوا رجال الحسبه فهم العلاج الوحيد
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  30. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    لا حول ولا قوة الا بالله

    السبب الأهل بالدرجه الاولى يرفضون تزوج البنت اكثر الأسر السعودية ما تبي تزوجها اما لراتب او لتعمل كخادمة عند اَهلها وتونسهم او أخيار شاب فيه مواصفات الملائكة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  31. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    إلى المحامية

    (( تلاحقوهم حتى في إستراحاتهم الخاصة )). ستحاسبين على هذا الكلام ولكن لن تستطيعي حتى الدفاع عن نفسك يا محامية كلامك يدل اتركو الناس يفعلون مايشاؤون
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  32. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    سعيدان

    ياترى وش قاعدين يسوون مع بعض..... والبنات قالو لامهاتهم انهم بيتاخرون
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  33. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    تركي2

    هذا مره ثانية والا الي قبل أسبوعين؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  34. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    شايم

    شكلهم لحم مستورد
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  35. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    بو نواس

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم - اللهم احفظ اعراضنا واعراض المسلمين .. هذا ما يريده الليبرجامية ****.. فهم يدعون لتمييع الدين ليكون على هوى انفسهم المريضة
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  36. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص
    عدد التعليقات:11225

    إنسان منصف

    شكرًا ،،،،، لرجال الأمن،،،طهروا البلد من الساقطااااااات
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  37. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    كارررررره الدوووووواعش

    بلد العجايب والغرائب ***......
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 8:42 ص

    مراقب

    اهل الشهوات وباصرار وتخطيط المسبق لاقامة العلاقات المحرمات ودخول الرجل بمرأة ليست حلالا له، حرام عليهم ان الله يراهم الا يخافون من الله، استغفرالله العظيم من كل ذنب
    لا يعجبني(10) اعجبني(3)
  39. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص
    عدد التعليقات:748

    عاشق وطنه

    على كثر ما يقبضون عليهم ما يتوبون ها الناس ****
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  40. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    فهد

    السناب شات انصح بالابتعاد عنه. خطير وسيئ
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  41. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص

    الهمداني

    لا جديد ولا غريب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص

    المحامية

    منعتم عنهم السينما و المسارح و الحفلات فأتجهوا إلى غيره. لا بد من الترفيه و الإستمتاع بالحياة. حولتم عيشة الناس إلى جحيم بسبب تشددكم الغير مبرر ثم تلاحقوهم حتى في إستراحاتهم الخاصة. غيروا طريقة حياتكم
    لا يعجبني(23) اعجبني(50)
  43. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 8:01 ص
    عدد التعليقات:9055

    اللامي10

    اللهم استرنا في الدنيا والاخرة واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  44. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص
    عدد التعليقات:9055

    اللامي10

    ( وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ )
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  45. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    خالد الزهراني

    زوجوا البنات وخلوهم ينسترون لااحد يمسك بنته
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  46. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    احمد عسيري

    اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)

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