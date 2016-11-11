الإطاحة ب 4 فتيات و 4 شباب في “خلوة غير شرعية” بإستراحة فى سكاكا

صحيفة المرصد : قامت شرطة الجوف بإلقاء القبض على أربعة مواطنين بصحبة أربع فتيات في خلوة غير شرعية بإحدى استراحات سكاكا.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة لجوف، الرائد يزيد النومس،وفقا لصحيفة « المدينة « : إن شرطة المنطقة نجحت، بالتعاون المشترك مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القبض على أربعة مواطنين (بالعقد الثاني)، كانوا بصحبة أربع فتيات، بإحدى الاستراحات شمال سكاكا .