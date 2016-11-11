الإطاحة ب 4 فتيات و 4 شباب في “خلوة غير شرعية” بإستراحة فى سكاكا

صحيفة المرصد : قامت شرطة الجوف بإلقاء القبض على أربعة مواطنين بصحبة أربع فتيات في خلوة غير شرعية بإحدى استراحات سكاكا.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة لجوف، الرائد يزيد النومس،وفقا لصحيفة « المدينة « : إن شرطة المنطقة نجحت، بالتعاون المشترك مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القبض على أربعة مواطنين (بالعقد الثاني)، كانوا بصحبة أربع فتيات، بإحدى الاستراحات شمال سكاكا .
تعليقات ( 46 )
هل تعلمأن أكثر أهل الزنا والمعاكسين تجد أخواتهم بناتهم يعاكسونهم الشباب ويفعل بهن؟
37محامية علقتيني كتاباتك تخليني اسرح بالخيال نبي شي عملي وانتي قدها ماتقصرين بس تدللي ياروح العصر وش طلباتك
ليش تقييمك👎أنتظر جوابك ياالمحامية وأشك أنك لن تجيبي لأنك عارفه أنك على خطأعندي سؤال لمحامية الغفله المضحكه الفاشله 37 . لماذا تقييمك دائماً يكون سالب 👎
AMS.fلقد استترو وستر الله عليهم لماذا نبحث عن المتخفي ونظهرة للناس . الله سترهم فلا يجب فضحهم . خرجو مع بعض بالتراضي ولم يوذو احد . فلماذا القبض عليهم .
المحاميةتدفعون الناس بسبب تزمتكم إلى الهروب بعيداً عنكم و عن أذاكم. لو سمحنا لهم بالجلوس في الأماكن العامة لما ذهبوا إلى الإستراحات و الشاليهات. نحن بحاجة ماسة إلى تغيير جذري يتماشى مع روح العصر. ✅✌️
دكتور نفسيموسم البرد بداء
يمكنيفنكشون الفنكوش
.زاااائر يعلق ويكثر لايكات لنفسه
طريخم نابلسييبون يبردون الرديتر
زاااااائرالخلوة رجل واحد مع امرأة واحدة . لم يكونو في خلوة . اصدقاء وخرجوا مع بعض . والبتراضي فلماذا القبض عليهم . يجب النظر في مثل هذة الامور .
زاااااائرطالعين مع بعض بالتراضي . ولم يجاهروا . فلماذا القبض عليهم .
الى هابطة الشرموطةإن اللذين يحبون ان تشيع الفاحشة في اللذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة و الله يعلم و أنتم لا تعلمون
أرزة 🌲 لبنانسامية أغلب تعليقاتك معادية للدين واضح إنك إنسانة منفتحة الله يهديكي يارب بتقول وين الخلوة وهني ماسكينهم مع بعض يمكن عمبيحلو واجباتن المدرسية وعقبال كلمة ستعود ستعود بكامل الصلاحيات
طير شلوىالله يستر على المسلمين ، عموما ياخوان اتقوا الله في أعراض المسلمين لاحظ طالما تتهم غيرك من الأجانب وتتهكم من ثاني ينزل خبر مؤسف عن السعوديين لسانك حصانك
الحقافاااااا الأمور هذي وصلت الديار هذيك غريبه !!!! 😳😳😳
عدد التعليقات:748
ساميةثمانية أشخاص أين الخلوة ؟؟ .ول تعليق ١٨ لن تعودي لن تعودي 😂.
5هيما ياسينما يا البديل استراحة مع شباب لابد من الاستمتاع بالاستراحة المسلم مايحرص على سينما ومسرح وحفلات يهمه حفظ العرض وكتاب الله
D.Rهذولا هم حثالة المجتمع ومنهم على شاكلتهم . لابد من الضرب بيد من حديد على كل ساقط وساقطه
D.Rهذا ما اراده بني ليبرال وعلمان والروافض بنساء المسلمين . اعيدوا رجال الحسبه فهم العلاج الوحيد
لا حول ولا قوة الا باللهالسبب الأهل بالدرجه الاولى يرفضون تزوج البنت اكثر الأسر السعودية ما تبي تزوجها اما لراتب او لتعمل كخادمة عند اَهلها وتونسهم او أخيار شاب فيه مواصفات الملائكة
إلى المحامية(( تلاحقوهم حتى في إستراحاتهم الخاصة )). ستحاسبين على هذا الكلام ولكن لن تستطيعي حتى الدفاع عن نفسك يا محامية كلامك يدل اتركو الناس يفعلون مايشاؤون
سعيدانياترى وش قاعدين يسوون مع بعض..... والبنات قالو لامهاتهم انهم بيتاخرون
تركي2هذا مره ثانية والا الي قبل أسبوعين؟
شايمشكلهم لحم مستورد
بو نواسلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم - اللهم احفظ اعراضنا واعراض المسلمين .. هذا ما يريده الليبرجامية ****.. فهم يدعون لتمييع الدين ليكون على هوى انفسهم المريضة
عدد التعليقات:11225
إنسان منصفشكرًا ،،،،، لرجال الأمن،،،طهروا البلد من الساقطااااااات
كارررررره الدوووووواعشبلد العجايب والغرائب ***......
مراقباهل الشهوات وباصرار وتخطيط المسبق لاقامة العلاقات المحرمات ودخول الرجل بمرأة ليست حلالا له، حرام عليهم ان الله يراهم الا يخافون من الله، استغفرالله العظيم من كل ذنب
عدد التعليقات:748
عاشق وطنهعلى كثر ما يقبضون عليهم ما يتوبون ها الناس ****
فهدالسناب شات انصح بالابتعاد عنه. خطير وسيئ
الهمدانيلا جديد ولا غريب
المحاميةمنعتم عنهم السينما و المسارح و الحفلات فأتجهوا إلى غيره. لا بد من الترفيه و الإستمتاع بالحياة. حولتم عيشة الناس إلى جحيم بسبب تشددكم الغير مبرر ثم تلاحقوهم حتى في إستراحاتهم الخاصة. غيروا طريقة حياتكم
عدد التعليقات:9055
اللامي10اللهم استرنا في الدنيا والاخرة واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك
عدد التعليقات:9055
اللامي10( وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ )
خالد الزهرانيزوجوا البنات وخلوهم ينسترون لااحد يمسك بنته
احمد عسيرياللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض