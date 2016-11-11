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واقعة توثيق الحضور على الـ” واتساب “.. تعفي مدير المراكز الصحية بمكة

11 نوفمبر, 2016 , 7:36 ص
واقعة توثيق الحضور على الـ” واتساب “.. تعفي مدير المراكز الصحية بمكة
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صحيفة المرصد : أصدر مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالحفيظ بن معروف تركستاني أمس قرارًا يقضي بإعفاء مدير إدارة شؤون المراكز والقطاعات وتكليف الدكتور فواز تركستاني بديلًا عنه، للقيام بأعمال ومهام إدارة شؤون المراكز والقطاعات بصحة العاصمة المقدسة لمدة عام اعتبارًا من تاريخه حسب صحيفة “المدينة”.

يذكر أنه قد نشر في مطلع أكتوبر المنصرم خبرًا تحت عنوان: «صحة مكة تلزم 83 مركزًا صحيًا بتصوير دفتر حضور وانصراف موظفيها عبر« الواتس آب.«.أبدى فيه عدد من الموظفين والموظفات تذمرهم من طريقة تصوير دفتر الحضور والانصراف لأكثر من ثلاث مرات في اليوم بهدف المتابعة مما جعل قروبات مشرفي القطاعات تعج بمسيرات التواقيع وتتداولها بطريقة غير نظامية، مشيرين إلى أن ذلك الإجراء الذي فرض عليهم من قبل أحد المسؤولين يخالف تعليمات وأنظمة الوزارة حيث يتم تداولها عبر وسيلة تواصل غير آمنة.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    الايطالي

    ماصدق التركستاني عشان يجيب ابن عمه
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  2. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    زائر

    لابد من تطبيق البصمه في الحضور والانصراف في جميع وظائف الدوله لمافيها من اهميه كبيره لصالح المواطن والوطن
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  3. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    يالطيف

    يروح تركستاني وياتي ابن عمه تركستاني شفتم ان اغلب الدوائر اصبحت عائليه
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  4. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    ابو محمد

    ما فعله هذا المدير اجزم بانه في مصلحة المريض نتيجه عدم التزام كثير جداً من الكادر الطبي بالدوام لم يفعل جرم بل حرص ومتابعه ولم يخالف النظام بهذا الفعل بل يضبط الالتزام بالدوام لكن اعداء النجاح كثير
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  5. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    مسمار

    طيب لازم يعني البديل يكون فرع من الاصل
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  6. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    جواب لمن ***

    مخالف للنشر
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  7. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    كيف ***

    مخالف للنشر
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  8. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص

    --

    بالعكس خطوه حلوه تصوير جداول الحضور والانصراف حتى ينقطع دابر الفساد******
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  9. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    مواطن

    مخالف للنشر
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  10. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    مواطن

    مخالف للنشر
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  11. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 8:57 ص

    رداد مكسور الخاطر

    وش فيها تعيين تركستاني لتركستاني اذا كفو يستاهل افتحوا عقولكم قليلا
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  12. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 8:36 ص

    وهل هناك نظام يلزم بإرسال المعاملات الرسمية عن طريق الواتساب مثل تصوير دفاتر الحضور والإنصراف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  13. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 8:35 ص

    العويد

    ماشاءالله التركستاني مكلف تركستاني ، شدلي واقطع لك ماخلصنا منها وخصوصاً الواضحة
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  14. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    خزعل

    مخالف للنشر
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  15. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    وهل تعيين تركستاني لتركستاني اخر ليس فساد
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