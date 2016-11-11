واقعة توثيق الحضور على الـ” واتساب “.. تعفي مدير المراكز الصحية بمكة

صحيفة المرصد : أصدر مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالحفيظ بن معروف تركستاني أمس قرارًا يقضي بإعفاء مدير إدارة شؤون المراكز والقطاعات وتكليف الدكتور فواز تركستاني بديلًا عنه، للقيام بأعمال ومهام إدارة شؤون المراكز والقطاعات بصحة العاصمة المقدسة لمدة عام اعتبارًا من تاريخه حسب صحيفة “المدينة”.

يذكر أنه قد نشر في مطلع أكتوبر المنصرم خبرًا تحت عنوان: «صحة مكة تلزم 83 مركزًا صحيًا بتصوير دفتر حضور وانصراف موظفيها عبر« الواتس آب.«.أبدى فيه عدد من الموظفين والموظفات تذمرهم من طريقة تصوير دفتر الحضور والانصراف لأكثر من ثلاث مرات في اليوم بهدف المتابعة مما جعل قروبات مشرفي القطاعات تعج بمسيرات التواقيع وتتداولها بطريقة غير نظامية، مشيرين إلى أن ذلك الإجراء الذي فرض عليهم من قبل أحد المسؤولين يخالف تعليمات وأنظمة الوزارة حيث يتم تداولها عبر وسيلة تواصل غير آمنة.