صحيفة المرصد : لم يكن يتوقع عبد الله البركاتي وهو يلتقط «سيلفي» بهاتفه النقال مع زملائه الثلاثة حسين البركاتي وطلال الهلالي وعوض البركاتي داخل السيارة، أنها ستكون اللقطة الأخيرة في حياتهم قبل أن تودي بحياتهم حادثة مرورية على طريق الساحل جنوب مكة المكرمة.
والتقط عبد الله البركاتي الـ«سيلفي» وبثه عبر حسابه على «سناب شات» الذي احتفظ بابتسامة الوداع لجهات الاتصال لديه، قبل أن يفجعوا بخبر وفاتهم جميعاً إثر الحادثة.
وحسب صحيفة “الحياة” وقع الخبر كالصاعقة على أهلهم وأصدقائهم وهم يشيعون اللقطة الأخيرة التي انطبعت قبل أن يحل فجر اليوم التالي.
وتحولت بلدة المدرج التابعة إلى محافظة القنفذة (جنوب مكة المكرمة) إلى سرادق عزاء مفتوح، وانضم زملاء الدراسة وأصدقاء الحي ومعلموهم إلى صفوف المشيعين خلف الإمام لصلاة الفجر وإيداع جثامينهم الأربعة التراب.
كان المشهد مؤلماً لصديقهم عبد الرحمن الذي يلاحق دمعاته بالدعاء والحديث عن مآثرهم وأخلاقهم الطيبة التي عرفوا عليها في كل حالاتهم، وابتساماتهم التي لا تنقطع حتى عند لقطة السلفي الأخيرة. وانتشرت «اللقطة» لتثير الشجون على فراقهم جميعاً.
“سيلفي” لثلاث أصدقاء على سناب شات .. يتحول لـ “اللقطة الأخيرة” قبل الوفاة
صحيفة المرصد : لم يكن يتوقع عبد الله البركاتي وهو يلتقط «سيلفي» بهاتفه النقال مع زملائه الثلاثة حسين البركاتي وطلال الهلالي وعوض البركاتي داخل السيارة، أنها ستكون اللقطة الأخيرة في حياتهم قبل أن تودي بحياتهم حادثة مرورية على طريق الساحل جنوب مكة المكرمة.
تعليقات ( 10 )
احمد عسيريقال تقدم ياموت قال اسبق ياسبب ، تنوعت الأسباب والموت واحد ، اللهم ارحمهم واربط على قلوب ذويهم بالصبر والسلوان الإخوة المعلقون راعوا في تعليقكم ان لهم أهل مصابهم جلل فلا تغردوا خلف السرب بما يؤذيهم
الله يصلح الحالالحادث اكيد صار بعد الصورة بدقايق مو شرط بسبب الصورة الله يرحمهم
عدد التعليقات:11225
إنسان منصفشهداء،،،،،سلفي،،،،،تقتل نفسك،،،،،بكيفك،،،،لكن استخدامه وانت تسوق،،،،،،ممكن تقتل غيرك،،،،،حسبي الله عليكم ،،،،يامن ينشغل باي شي اثناء القياده
الخبر الصحيحياللي تسألون عن السلفي كلنا نعلم ما للميت من اثر على أهله وذويه عند فقده ولابد من مراعاة مشاعرهم والحزن الذي يعيشونه فلا احد منا يريد ان يكون في موقفهم رحم الله الاموات واسكنهم فسيح جناته
ابو معاذمافيه فايدة . ياجماعة اتركوا الجوال اثناء القيادة ترا كل من يتوفى بسببك فهو في ذمتك سواء راكب معك او في طرف اخر وتقولون ليش يرفعون المخالفات وتزعلون الله يحفظنا جميعاً
نجداويرحمهم الله رحمة واسعه .. ليت يحجب السناب شات المشكله وهم يسوقون تتمايل السياره اما يكتب بالواتس ولايصور سناب ترا فيه ناس بالطريق غيرك انتبه ولاوقف عند الجوال لين تنزل
اسطوانات نجدي فوناسطوانه ممله كل مامات واحد اطلقوا هذه العبارات الرائجه ( وقدكان خلوقا طيبا نزيها مخلصا لدينه ومليكه ووطنه ..) خلاص دخيلكم خلاص ... ترحموا عليهم فقط .. الله يرحمهم ويصبر اهلهم
كلمة حق7الله يرحمهم ويغفر لهم
مراقبوين السيلفي ؟ وين الفيديو؟ ولا بس كلام؟
حسين900رحمة الله عليهم جميعا