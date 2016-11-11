شاهد : صور خلو الفصول تناقض تغريدة “الوزير” حول نسب الحضور في “الأسبوع الميت” بالمدارس

صحيفة المرصد : كشفت مصادر تعليمية عن ارتفاع نسب الغياب في مدارس ببعض مناطق المملكة خاصةً الطائف وتبوك وعسير، خلال هذا الأسبوع الذي سبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، والذي أطلق عليه في مواقع التواصل الاجتماعي اسم “الأسبوع الميت”.
وصرحت مصادر وفقا لـ”المدينة”، أن نسب الغياب في غالبية مدارس الطائف تجاوزت الـ90%، كما وصلت نسب الغياب بمدارس تبوك وكذلك عسير إلى أكثر من 80%.
وأظهرت صور متداولة أمس (الخميس) لمدارس بالطائف عن خلو الفصول الدراسية من الطلاب وارتفاع نسب الغياب بشكل لافت، ما يخالف تدوينة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي التي نوه فيها إلى ارتفاع نسب الحضور.
ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع نسب الغياب بشكل غير متوقع دفع قادة المدارس للتهرب من تنفيذ توجيهات الوزارة بنشر بيانات تفصيلية عن نسبة الغياب خلال هذا الأسبوع.
وكان وزير التعليم قد وجه الشكر خلال تغريدة له بـ”تويتر” لجميع المساهمين في رفع الانضباط بالمدارس خلال “الأسبوع الميّت”، قائلاً: “أشكر كل من ساهم معنا في تحقيق معدلات عالية في الانضباط المدرسي خلال هذا الأسبوع.. وأتمنى للأسرة التربوية وللطلاب والطالبات إجازة سعيدة”.
تعليقات ( 51 )
محمد عبدالعزيزلماذا الكذب والنفاق وحضور الطلاب من عدمه موثق هذا لايايق بورزير وزيادة تربية
محمد الفقراوي يعني مُعدممراكز الإشراف تعطي بيانات خاطئة والبعض الاخر تعطي بيانات دقيقة وراح تروح في الرحلة. اجروا باتجاه الرياح أصدقاء
بندر العنزيبالله هذي مدارس تفتح النفس وتبعث الهمه في روح الطالب وتخليه يرغب بالدوام ؟ الواحد يحس انه مسجون بمدارسنا ورب الكعبه .
سيفكلام الوزير صحيح وهو قال معدلات عالية ما قال الكل حضروا انا عيالي داوموا الى يوم الخميس ويقولون الحضور وصل الى النصف تقريبا يعني نصف الفصل حاضر وهذا معدل ممتاز مقارنة بالسنوات الماضية
بندر وخالد بن سلطانالتعليم ليس غصب
قونداولي الامر هو المسؤول وانا واحد منهم والله اني أنا برغبتي لان هذا الأسبوع يكثر فيه الغياب والمعلم ما يعطي دروس وتكثر السلوكيات بين الطلاب
سوط الحقالأسر هي المسؤولة أولا وأخيرا .هم من يُحرضون أبناءهم على الغياب ..!! الوالد مهمل في عمله ! من الطبيعي أن يشابه الولد أباه والأمر أصبح بيد النساء والرجل ليس له حول ولا قوة فُيسقط المسؤولية على الغير؟؟
سوط الحقالمسؤول الأول عن تغيب التلاميذ هم ولاة أمرهم .. وليس الوزير أو مدراء المدارس والصورة هذه تؤخذ أثناء الفسحة أو الطابور أو خروجهم لحصة الرياضة وليست دليل إدانة ؟ أولياء الأمور لا سبيل لهم على أولادهم!!
مايفقده المجتمعهو السلوك المهذب واحترام الانظمة والقوانين قبل التعليم وهذا منبعه البيت وليس المدرسة!
التحليل الخنفشاريطبعاً اذا صار فيه عطله الكثير يسافرون وياكلون بالمطاعم فيكثر الطلب على البلعة فترتفع الاسعار من بيض وطماط ولحم ودجاج وبطيخ. اوه البطيخ راح موسمة بس التحليل بالجحة 🙃
التعليم هو السببعن ارتفاع اسعار الخضروات فيجب ان يحاسبونهم 😂
واحد متألمنيعني وعطلة منتصف السنة عادي مايحاسبون التعليم وطيب وعطلة الصيف يحاسبون من؟ البقدونس مثلاً
ههه بس متلخبطاجل تحاسب التعليم على تصرفات عيال المجتمع. وش مسؤليتك على عيالك🤔
سعوديتعليق36 ي ثقل دمك وانت تحاول تكون انسان خلك على وضعك افضل
ههه بس متلخبطاجل اللي يصير له حادث بعطلة نهاية الاسبوع يجب ان يحاسب جهة عمله ليش خلوه يؤجز🤔
سعودييجب على كل اسرة صار عليها حادث ان يتقدموا بشكوى ضد التعليم بسبب منح اجازة ليس لها داعي لا من قريب ولا من بعيد
سعوديللمرة الاف جيب مدرسين اجانب و تشوف التعليم كيف يصير و اترك اصحاب الدخل السهل
م .يجب شكر كل مدرسه بأسمها , أمس في مدرستنا لم يتعدى الغياب نسبة 2%
ابن السعوديهفصول يرثى لها للاسف الوزاره لاتقوم بواجبها وادارة المدرسه مهمله كيف ان نريد ان نصبح من العالم الاول وهذا منظر احد فصول مدارسنا
المحزن اكثروهو حالة الادراج الرثة 🤔
صديق عمرياخي و حبيبي عبد العزيز صاحب التعليق ( 12 ) لا اعلم اين الهياط في كلامي الواضح من الصور ان الكراسي و الطاولات لهم خمس سنوات لم يتم تغيرهم.
زائراقولها بكل صراحة التعليم بهذا الزمن مدحدر ورؤوس وعقول خاوية والسبب ***هيبة المعلم اولا والعام الدراسي لدينا كله إجازات وحتى الطلاب اغلبهم لايحبذ كثرة الإجازات وسمعت الكثير عن قرب لايفضلونها.
المهاجر13معقوله هذي مدارسنا وفصولنا ونحن منبع الايمان وديننا الحنيف يامرنا بالنظافه واعتبرها جزء من الايماااااان ....وااااااااسفاه الله المستعان
زائرسقى الله ايام دراستنا زمان ماكنا نعرف الإجازة إلا الصيفية فقط وتجي بعد دراسة وجد وإنظباط ورغبة للمدرسة إجازة لها طعم غير والله العظيم باقي معلومات من درسنا براسي لحد اليوم جزاهم الله عنا خير الجزاء .
ارز 👊 نجدالله اعلم ان التعليم يبدا اصله من البيت ماذا عند الطالبات والطلاب من فكر عن التعليم .. والله الموفق
ابو منصورتعليق (٩)-احمد- والله انك صادق..لأن المنظر لا يليق بدولة بترولية، وصرفت ترليونات على النظام التعليمي،واللي يشوفها يقول في دولة فقيرة، وأكيد بيسأل أين الترليونات المعلنة في الميزانيات؟!! أين ذهبت وذابت
ارز 👊 نجدلاتفلسفون خلصو ماعليهم قبل الاجازة بايام خلوهم يستانسون وش تبون منهم او يعنني فاهم ودي اعلق اها بس اها اعقل انت وياه ... يستاهلون الاجازة
ارز 👊 نجدهذا يدل على نشاط المعلمين والمعلمات والطالبات والطلاب انجزوا ماعليهم قبل بداية الاجازة بيوم او يومين ... يازينهم اررررقدوا فله فله الله يحفظكم
ابو منصوروعندنا أيضا النظام التعليمي هش،وغير جاد، وعدم جدّية،وهدر للوقت وللمال وضعف كبير في المخرجات.والا ما الداعي لأربع إجازات في عام دراسي واحد؟!!المفروض اجتزتان فقط . منتصف العام أسبوعان،ونهاية العام ٤٥يوما
ارز نجد**** اما على ارض الواقع الطلاب والطالبان ادوا ماعليهم من بعض الاختبارات وغيرها وش تبون ماذا تريدون منهم ارقدوا بالعافيه الله يحفظكم
ابو منصورللأسف عندنا فقط حقيقة الأشياء مغيبة..المعلمات والمعلمين منذ بداية الأسبوع الذي سبق الإجازة يسألون الطلاب أنتم بكرة بتداومون أو لا؟!! وبعض المدرسات في..سافرن قبل بداية الإجازة ب٣ايام الى اندونيسيا.فأين
معلم متقاعدفعلا هذه الأجازة ليس لها حاجة ولا داعي وخربت الفصل الدراسي كامل . أسبوع أجازة جعلها الطلاب ثلاثة أسابيع . أسبوع قبل وأسبوع بعد بالإضافة للأسبوع الرسمي
الصريح جداوبصراحه العمليه التعليميه تحتاج تغيير كلي تعال وقف عند المدرسه وشوف الطلبه وهم طالعين الي داق اللطمه والي حاط بنت البكار الدوله الوحيده الي لبسهم كذا حنا وباقي الدول بنطلون وقميص وشعر الطالب مرتب
الصريح جداللاسف اصبح الطالب بمجرد مايسلك بالدراسه عطيتوه اجازه ونظامنا هنا قبل الاجازه بثلاث ايام غياب وبعد الاجازه ثلاث ايام غياب يعني الطالب يرجع ماعاد بعقله شي وبصراحه التعليم ضايع بسبب المعلمين وتراخيهم
الأسودهذه الإجازة مالها داعي تو اولادنا مقظبين الجادة واستوى الوضع بيضيعون مادرسوا ويتلخبط النظام سهر ونوم.
القناعه كنز لا يفنىضيعوا الاولاد بالاجازات ما صدقنا فهموا شوي جتك اجازه
ام بدركثرة اﻻجازات مالها داعي انتم السبب في عدم انضباطهم
حمدالربياويلايوجد آلية حقيقية تشجيعية لجذب وحب الطالب للمدرسة في ظل عزوف كثير من رواد التعليم بسبب انتظارات القرارات الجائرة تجاههم وفاقد الشيء لايعطيه والوزير همه الاول تسليط الاعلام عليه يعني شوفوني شغال
عبدالعزيز//تعليق6 ويش ذنب الوزارة اذا كان الطالب يومه كله لعب في الطاولة وتشويها خلك محق ويش تبي يغيروها كل يوم عشان انت ترتاح هياط فاضي
بو نواسمخالف للنشر
معلم متقاعدليس هناك حظور وخاصة في اليومين الأخيرين الحظور قريب من الصفر .
أحمدكنت أتمنى عدم عرض صور الطاولات والكراسي الموجودة في القاعات الدراسية!
كتلبلرمخالف للنشر
--احسن وش ذا الاجازه المعوقه مالها داعي اكثر شي عندنا اجازات المدارس شوفو الكويت شوفو الامارات اجازاتهم قليله
صديق عمريالطاولات و الكراسي في حالة يرثى لها. هل معقول هذا ؟ أين ميزانية وزارة التعليم؟
عدد التعليقات:11225
إنسان منصفيقولون السوداني كسلان. ،،،،،الصحيح ان نحن الكسالى،،،، طلاب كسلانيين،،،،،معلمين كسالى،،،،موظفين،،،،راجعنا بكرا،،،،، المدير باجتماع،،،، المدير مسافر ،،،،راجعنا بعد شهر،،،،، كسل في كسل،،،،علشان كذا ،،،،،
عدد التعليقات:11225
إنسان منصفإنتاجية الموظف ،،،، ساعه واحده،،،،، ودراسة الطالب ،،،،،، ساعه واحده،،،،، وإنتاجية المراه في بيتها ،،،،،ساعه واحده،،،، والاعتماد الكلي على إنتاجية ،،،،الوافد فقط،،،،عامل او خادمه ،،،لو سافرو وش يصير
ابو معاذليش الاجازة مالها داعي بالموت العيال تبرمجوا على اجواء الدراسة وهالحين الأجازة تفسدهم ونرجع من جديد نبرمج الله يعين
ابو فيصلاخى الكريم الغياب مرتفع ف جميع المناطق ****وكثره الاجازات وتحميل اهل الميدان المسووليه ولاتنسى كل ادرات التعليم ترعد وتبرق بدون فايده وعيال كل مسوول غايبين
الوقع غيرالكلام ببلاش