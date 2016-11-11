شاهد : صور خلو الفصول تناقض تغريدة “الوزير” حول نسب الحضور في “الأسبوع الميت” بالمدارس

صحيفة المرصد : كشفت مصادر تعليمية عن ارتفاع نسب الغياب في مدارس ببعض مناطق المملكة خاصةً الطائف وتبوك وعسير، خلال هذا الأسبوع الذي سبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، والذي أطلق عليه في مواقع التواصل الاجتماعي اسم “الأسبوع الميت”.

وصرحت مصادر وفقا لـ”المدينة”، أن نسب الغياب في غالبية مدارس الطائف تجاوزت الـ90%، كما وصلت نسب الغياب بمدارس تبوك وكذلك عسير إلى أكثر من 80%.

وأظهرت صور متداولة أمس (الخميس) لمدارس بالطائف عن خلو الفصول الدراسية من الطلاب وارتفاع نسب الغياب بشكل لافت، ما يخالف تدوينة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي التي نوه فيها إلى ارتفاع نسب الحضور.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع نسب الغياب بشكل غير متوقع دفع قادة المدارس للتهرب من تنفيذ توجيهات الوزارة بنشر بيانات تفصيلية عن نسبة الغياب خلال هذا الأسبوع.

وكان وزير التعليم قد وجه الشكر خلال تغريدة له بـ”تويتر” لجميع المساهمين في رفع الانضباط بالمدارس خلال “الأسبوع الميّت”، قائلاً: “أشكر كل من ساهم معنا في تحقيق معدلات عالية في الانضباط المدرسي خلال هذا الأسبوع.. وأتمنى للأسرة التربوية وللطلاب والطالبات إجازة سعيدة”.