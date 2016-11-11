  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد : صور خلو الفصول تناقض تغريدة “الوزير” حول نسب الحضور في “الأسبوع الميت” بالمدارس

11 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص
شاهد : صور خلو الفصول تناقض تغريدة “الوزير” حول نسب الحضور في “الأسبوع الميت” بالمدارس
  • 2٬829
  • 51
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : كشفت مصادر تعليمية عن ارتفاع نسب الغياب في مدارس ببعض مناطق المملكة خاصةً الطائف وتبوك وعسير، خلال هذا الأسبوع الذي سبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، والذي أطلق عليه في مواقع التواصل الاجتماعي اسم “الأسبوع الميت”.

وصرحت مصادر وفقا لـ”المدينة”، أن نسب الغياب في غالبية مدارس الطائف تجاوزت الـ90%، كما وصلت نسب الغياب بمدارس تبوك وكذلك عسير إلى أكثر من 80%.

وأظهرت صور متداولة أمس (الخميس) لمدارس بالطائف عن خلو الفصول الدراسية من الطلاب وارتفاع نسب الغياب بشكل لافت، ما يخالف تدوينة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي التي نوه فيها إلى ارتفاع نسب الحضور.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع نسب الغياب بشكل غير متوقع دفع قادة المدارس للتهرب من تنفيذ توجيهات الوزارة بنشر بيانات تفصيلية عن نسبة الغياب خلال هذا الأسبوع.

وكان وزير التعليم قد وجه الشكر خلال تغريدة له بـ”تويتر” لجميع المساهمين في رفع الانضباط بالمدارس خلال “الأسبوع الميّت”، قائلاً: “أشكر كل من ساهم معنا في تحقيق معدلات عالية في الانضباط المدرسي خلال هذا الأسبوع.. وأتمنى للأسرة التربوية وللطلاب والطالبات إجازة سعيدة”.

4444

222

3333

22333



تعليقات ( 51 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 51
    11 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    محمد عبدالعزيز

    لماذا الكذب والنفاق وحضور الطلاب من عدمه موثق هذا لايايق بورزير وزيادة تربية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 50
    11 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    مراكز الإشراف تعطي بيانات خاطئة والبعض الاخر تعطي بيانات دقيقة وراح تروح في الرحلة. اجروا باتجاه الرياح أصدقاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 49
    11 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    بندر العنزي

    بالله هذي مدارس تفتح النفس وتبعث الهمه في روح الطالب وتخليه يرغب بالدوام ؟ الواحد يحس انه مسجون بمدارسنا ورب الكعبه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 48
    11 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    سيف

    كلام الوزير صحيح وهو قال معدلات عالية ما قال الكل حضروا انا عيالي داوموا الى يوم الخميس ويقولون الحضور وصل الى النصف تقريبا يعني نصف الفصل حاضر وهذا معدل ممتاز مقارنة بالسنوات الماضية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 47
    11 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    بندر وخالد بن سلطان

    التعليم ليس غصب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 46
    11 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    قوندا

    ولي الامر هو المسؤول وانا واحد منهم والله اني أنا برغبتي لان هذا الأسبوع يكثر فيه الغياب والمعلم ما يعطي دروس وتكثر السلوكيات بين الطلاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 45
    11 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    يالله دخلك عن قطع الارزاق ومن النمامين والفتانين انا مادري وشلهم بالتصوير اتمنى التحقيق معهم ياخي عندك اداره سجل الي غابو واخصمها من درجات الحضور والمواضبه وشهالنفسيات لو تطيح طاوله صوروها وقال الوزير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 44
    11 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    سوط الحق

    الأسر هي المسؤولة أولا وأخيرا .هم من يُحرضون أبناءهم على الغياب ..!! الوالد مهمل في عمله ! من الطبيعي أن يشابه الولد أباه والأمر أصبح بيد النساء والرجل ليس له حول ولا قوة فُيسقط المسؤولية على الغير؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 43
    11 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    سوط الحق

    المسؤول الأول عن تغيب التلاميذ هم ولاة أمرهم .. وليس الوزير أو مدراء المدارس والصورة هذه تؤخذ أثناء الفسحة أو الطابور أو خروجهم لحصة الرياضة وليست دليل إدانة ؟ أولياء الأمور لا سبيل لهم على أولادهم!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 42
    11 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    مايفقده المجتمع

    هو السلوك المهذب واحترام الانظمة والقوانين قبل التعليم وهذا منبعه البيت وليس المدرسة!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 41
    11 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    التحليل الخنفشاري

    طبعاً اذا صار فيه عطله الكثير يسافرون وياكلون بالمطاعم فيكثر الطلب على البلعة فترتفع الاسعار من بيض وطماط ولحم ودجاج وبطيخ. اوه البطيخ راح موسمة بس التحليل بالجحة 🙃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 40
    11 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    التعليم هو السبب

    عن ارتفاع اسعار الخضروات فيجب ان يحاسبونهم 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 39
    11 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    واحد متألمن

    يعني وعطلة منتصف السنة عادي مايحاسبون التعليم وطيب وعطلة الصيف يحاسبون من؟ البقدونس مثلاً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 38
    11 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    ههه بس متلخبط

    اجل تحاسب التعليم على تصرفات عيال المجتمع. وش مسؤليتك على عيالك🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 37
    11 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    سعودي

    تعليق36 ي ثقل دمك وانت تحاول تكون انسان خلك على وضعك افضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 36
    11 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    ههه بس متلخبط

    اجل اللي يصير له حادث بعطلة نهاية الاسبوع يجب ان يحاسب جهة عمله ليش خلوه يؤجز🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 35
    11 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    سعودي

    يجب على كل اسرة صار عليها حادث ان يتقدموا بشكوى ضد التعليم بسبب منح اجازة ليس لها داعي لا من قريب ولا من بعيد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 34
    11 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    سعودي

    للمرة الاف جيب مدرسين اجانب و تشوف التعليم كيف يصير و اترك اصحاب الدخل السهل
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  19. 33
    11 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    م .

    يجب شكر كل مدرسه بأسمها , أمس في مدرستنا لم يتعدى الغياب نسبة 2%
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 32
    11 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    ابن السعوديه

    فصول يرثى لها للاسف الوزاره لاتقوم بواجبها وادارة المدرسه مهمله كيف ان نريد ان نصبح من العالم الاول وهذا منظر احد فصول مدارسنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 31
    11 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    المحزن اكثر

    وهو حالة الادراج الرثة 🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 30
    11 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    صديق عمري

    اخي و حبيبي عبد العزيز صاحب التعليق ( 12 ) لا اعلم اين الهياط في كلامي الواضح من الصور ان الكراسي و الطاولات لهم خمس سنوات لم يتم تغيرهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 29
    11 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    زائر

    اقولها بكل صراحة التعليم بهذا الزمن مدحدر ورؤوس وعقول خاوية والسبب ***هيبة المعلم اولا والعام الدراسي لدينا كله إجازات وحتى الطلاب اغلبهم لايحبذ كثرة الإجازات وسمعت الكثير عن قرب لايفضلونها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 28
    11 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    المهاجر13

    معقوله هذي مدارسنا وفصولنا ونحن منبع الايمان وديننا الحنيف يامرنا بالنظافه واعتبرها جزء من الايماااااان ....وااااااااسفاه الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 27
    11 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    زائر

    سقى الله ايام دراستنا زمان ماكنا نعرف الإجازة إلا الصيفية فقط وتجي بعد دراسة وجد وإنظباط ورغبة للمدرسة إجازة لها طعم غير والله العظيم باقي معلومات من درسنا براسي لحد اليوم جزاهم الله عنا خير الجزاء .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 26
    11 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    ارز 👊 نجد

    الله اعلم ان التعليم يبدا اصله من البيت ماذا عند الطالبات والطلاب من فكر عن التعليم .. والله الموفق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 25
    11 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    ابو منصور

    تعليق (٩)-احمد- والله انك صادق..لأن المنظر لا يليق بدولة بترولية، وصرفت ترليونات على النظام التعليمي،واللي يشوفها يقول في دولة فقيرة، وأكيد بيسأل أين الترليونات المعلنة في الميزانيات؟!! أين ذهبت وذابت
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  28. 24
    11 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    ارز 👊 نجد

    لاتفلسفون خلصو ماعليهم قبل الاجازة بايام خلوهم يستانسون وش تبون منهم او يعنني فاهم ودي اعلق اها بس اها اعقل انت وياه ... يستاهلون الاجازة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  29. 23
    11 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    ارز 👊 نجد

    هذا يدل على نشاط المعلمين والمعلمات والطالبات والطلاب انجزوا ماعليهم قبل بداية الاجازة بيوم او يومين ... يازينهم اررررقدوا فله فله الله يحفظكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  30. 22
    11 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    ابو منصور

    وعندنا أيضا النظام التعليمي هش،وغير جاد، وعدم جدّية،وهدر للوقت وللمال وضعف كبير في المخرجات.والا ما الداعي لأربع إجازات في عام دراسي واحد؟!!المفروض اجتزتان فقط . منتصف العام أسبوعان،ونهاية العام ٤٥يوما
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  31. 21
    11 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    ارز نجد

    **** اما على ارض الواقع الطلاب والطالبان ادوا ماعليهم من بعض الاختبارات وغيرها وش تبون ماذا تريدون منهم ارقدوا بالعافيه الله يحفظكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  32. 20
    11 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    ابو منصور

    للأسف عندنا فقط حقيقة الأشياء مغيبة..المعلمات والمعلمين منذ بداية الأسبوع الذي سبق الإجازة يسألون الطلاب أنتم بكرة بتداومون أو لا؟!! وبعض المدرسات في..سافرن قبل بداية الإجازة ب٣ايام الى اندونيسيا.فأين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 19
    11 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    معلم متقاعد

    فعلا هذه الأجازة ليس لها حاجة ولا داعي وخربت الفصل الدراسي كامل . أسبوع أجازة جعلها الطلاب ثلاثة أسابيع . أسبوع قبل وأسبوع بعد بالإضافة للأسبوع الرسمي
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  34. 18
    11 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    الصريح جدا

    وبصراحه العمليه التعليميه تحتاج تغيير كلي تعال وقف عند المدرسه وشوف الطلبه وهم طالعين الي داق اللطمه والي حاط بنت البكار الدوله الوحيده الي لبسهم كذا حنا وباقي الدول بنطلون وقميص وشعر الطالب مرتب
    لا يعجبني(2) اعجبني(13)
  35. 17
    11 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    الصريح جدا

    للاسف اصبح الطالب بمجرد مايسلك بالدراسه عطيتوه اجازه ونظامنا هنا قبل الاجازه بثلاث ايام غياب وبعد الاجازه ثلاث ايام غياب يعني الطالب يرجع ماعاد بعقله شي وبصراحه التعليم ضايع بسبب المعلمين وتراخيهم
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  36. 16
    11 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    الأسود

    هذه الإجازة مالها داعي تو اولادنا مقظبين الجادة واستوى الوضع بيضيعون مادرسوا ويتلخبط النظام سهر ونوم.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  37. 15
    11 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    القناعه كنز لا يفنى

    ضيعوا الاولاد بالاجازات ما صدقنا فهموا شوي جتك اجازه
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  38. 14
    11 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    ام بدر

    كثرة اﻻجازات مالها داعي انتم السبب في عدم انضباطهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  39. 13
    11 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    حمدالربياوي

    لايوجد آلية حقيقية تشجيعية لجذب وحب الطالب للمدرسة في ظل عزوف كثير من رواد التعليم بسبب انتظارات القرارات الجائرة تجاههم وفاقد الشيء لايعطيه والوزير همه الاول تسليط الاعلام عليه يعني شوفوني شغال
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  40. 12
    11 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    عبدالعزيز//

    تعليق6 ويش ذنب الوزارة اذا كان الطالب يومه كله لعب في الطاولة وتشويها خلك محق ويش تبي يغيروها كل يوم عشان انت ترتاح هياط فاضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 11
    11 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    بو نواس

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 10
    11 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    معلم متقاعد

    ليس هناك حظور وخاصة في اليومين الأخيرين الحظور قريب من الصفر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 9
    11 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    أحمد

    كنت أتمنى عدم عرض صور الطاولات والكراسي الموجودة في القاعات الدراسية!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 8
    11 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    كتلبلر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    --

    احسن وش ذا الاجازه المعوقه مالها داعي اكثر شي عندنا اجازات المدارس شوفو الكويت شوفو الامارات اجازاتهم قليله
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  46. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 9:14 ص

    صديق عمري

    الطاولات و الكراسي في حالة يرثى لها. هل معقول هذا ؟ أين ميزانية وزارة التعليم؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  47. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص
    عدد التعليقات:11225

    إنسان منصف

    يقولون السوداني كسلان. ،،،،،الصحيح ان نحن الكسالى،،،، طلاب كسلانيين،،،،،معلمين كسالى،،،،موظفين،،،،راجعنا بكرا،،،،، المدير باجتماع،،،، المدير مسافر ،،،،راجعنا بعد شهر،،،،، كسل في كسل،،،،علشان كذا ،،،،،
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  48. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص
    عدد التعليقات:11225

    إنسان منصف

    إنتاجية الموظف ،،،، ساعه واحده،،،،، ودراسة الطالب ،،،،،، ساعه واحده،،،،، وإنتاجية المراه في بيتها ،،،،،ساعه واحده،،،، والاعتماد الكلي على إنتاجية ،،،،الوافد فقط،،،،عامل او خادمه ،،،لو سافرو وش يصير
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  49. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص

    ابو معاذ

    ليش الاجازة مالها داعي بالموت العيال تبرمجوا على اجواء الدراسة وهالحين الأجازة تفسدهم ونرجع من جديد نبرمج الله يعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    ابو فيصل

    اخى الكريم الغياب مرتفع ف جميع المناطق ****وكثره الاجازات وتحميل اهل الميدان المسووليه ولاتنسى كل ادرات التعليم ترعد وتبرق بدون فايده وعيال كل مسوول غايبين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    الوقع غير

    الكلام ببلاش
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم